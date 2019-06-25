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Все про:Укрзалізниця (750) День Конституції (31)

 Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції

"Укрзалізниця" призначила чотири додаткові поїзди до Дня Конституції України.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба.

Як повідомляється, поїзди вирушать до Львова, Дніпра, Сум і Вінниці.

Зараз у залізничних касах і онлайн можна придбати квитки на такі поїзди:

Поїзд № 154/153 Київ - Суми курсуватиме 28 і 30 червня. Відправлення в 5:49 і прибуття до Сум о 11:15. Назад - відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19:46.

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Поїзд № 237 Київ - Дніпро вирушить 27 і 30 червня. Відправлення о 20:28 і прибуття до Дніпра о 6:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56, прибуття о 20:06.

Поїзд № 755/756 Київ - Львів відправиться 28 червня і 1 липня в 00:15, прибуття до Львова в 5:47. У сполученні Львів - Київ відправиться 27 і 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50.

Поїзд № 779/780 Суми - Київ - Вінниця курсуватиме 28 червня і 1 липня. Відправлення о 5:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134203
 
 
 Топ коментарі
 
Это первый серьезный прокол Зеленского на внешнеполитическом фронте, - аналитик

11 июня поточного года глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести встречу с членами делегации на фоне критической ситуации в ПАСЕ, однако, украинская делегация в ПАСЕ осталась без политической поддержки главы государства, чего нельзя было и представить во время президентства Петра Порошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс.

Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции - Цензор.НЕТ 1791

Он отмечает, при президенте Порошенко украинская делегация в ПАСЕ действовала при поддержке МИД и президента Украины, поэтому достигла наложения санкций на Россию в ПАСЕ по аннексии Крыма и активно сопротивлялась попыткам ее возвращения. Но на сегодняшний день глава государства не стратег, не политик, не дипломат, даже не тактик. Сегодня Украиной руководит дилетант, и как следствие, в эти минуты Парламентская ассамблея СЕ рассматривает резолюцию, которая может позволить России избежать санкций за агрессию против Украины. И все это стало возможным «благодаря» тому, что Зеленский не смог продолжить блокаду России в ПАСЕ. Он не отреагировал на реплику Эммануэля Макрона во время их совместного брифинге в Париже, в ходе которого президент Франции открыто предупредил о планах вернуть Россию в ПАСЕ.

По словам Павла Нусса, это первый серьезный прокол Зеленского на внешнеполитическом фронте, за который, увы, дорого, очень дорого заплатит украинское государство. Ну, а пока что украинская делегация приложила все усилия, чтобы предотвратить сценарий, который развивается сегодня в ПАСЕ.
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Звиздеж!
Мафия бессмертна.
за неделю отслеживания билетов на Одессу, еле купил пацкарт (4 чела в один карман - 8 к на дорогу занадто)
Каждые 10-15 минут обновляю сайт привата.. О-па... появился свежий вагон и уже через 2 минуты нет нижних полок!
Сначала выставили купейные вагоны... От 600 до 1000 с гаком гривней.
раклы йоганные! Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции - Цензор.НЕТ 1967
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Вот беда у альцгеймеров, забывают сообщить, что зебло вернуло железнодорожное сообчение с ебанариумом. Кто щас наживается на крови и мародёр Чего молчите зебилы..
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Это первый серьезный прокол Зеленского на внешнеполитическом фронте, - аналитик

11 июня поточного года глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести встречу с членами делегации на фоне критической ситуации в ПАСЕ, однако, украинская делегация в ПАСЕ осталась без политической поддержки главы государства, чего нельзя было и представить во время президентства Петра Порошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс.

Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции - Цензор.НЕТ 1791

Он отмечает, при президенте Порошенко украинская делегация в ПАСЕ действовала при поддержке МИД и президента Украины, поэтому достигла наложения санкций на Россию в ПАСЕ по аннексии Крыма и активно сопротивлялась попыткам ее возвращения. Но на сегодняшний день глава государства не стратег, не политик, не дипломат, даже не тактик. Сегодня Украиной руководит дилетант, и как следствие, в эти минуты Парламентская ассамблея СЕ рассматривает резолюцию, которая может позволить России избежать санкций за агрессию против Украины. И все это стало возможным «благодаря» тому, что Зеленский не смог продолжить блокаду России в ПАСЕ. Он не отреагировал на реплику Эммануэля Макрона во время их совместного брифинге в Париже, в ходе которого президент Франции открыто предупредил о планах вернуть Россию в ПАСЕ.

По словам Павла Нусса, это первый серьезный прокол Зеленского на внешнеполитическом фронте, за который, увы, дорого, очень дорого заплатит украинское государство. Ну, а пока что украинская делегация приложила все усилия, чтобы предотвратить сценарий, который развивается сегодня в ПАСЕ.
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Вот беда у альцгеймеров, забывают сообщить, что зебло вернуло железнодорожное сообчение с ***********. Кто щас наживается на крови и мародёр Чего молчите зебилы..
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За такое чаще приходится лайк ставить не в смысле нравится, а спасибо за информацию...
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Звиздеж!
Мафия бессмертна.
за неделю отслеживания билетов на Одессу, еле купил пацкарт (4 чела в один карман - 8 к на дорогу занадто)
Каждые 10-15 минут обновляю сайт привата.. О-па... появился свежий вагон и уже через 2 минуты нет нижних полок!
Сначала выставили купейные вагоны... От 600 до 1000 с гаком гривней.
раклы йоганные! Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции - Цензор.НЕТ 1967
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З 25 жовтня 2019 року Національний банку України вводить в обіг нову банкноту номіналом в тисячу гривень.

Так само планується вже до кінця року ввести монету номіналом у 5 гривень.

Натомість 1 жовтня 2019 року з обігу буде виведено монети номіналом в 1, 2 та 5 копійок. До 2022 року їх можна буде безкоштовно обміняти у відділеннях "Ощадбанку", "ПриватБанку" та "Райффайзенбанку Аваль
https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123 Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 5200
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шо ты предлагаешь? Собрать всю мелочь и потратить на ******?
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покупай на укрзализныце.. приват туфту подсовывает - с опозданием!
https://booking.uz.gov.ua/ru/
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поуи жену щи варить (с) Жиглов...
Все сайты обновляются одновременно. Это тебе на будущее
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ток на Укр - билетов полно, а в привате - куй)
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время обновления (пригодится) по имеющемуся опыту - около 12-00 и 16-00 Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 5646
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нуу.. покупай в привате) мафия для того и нужна - лохов учить)
да и со временем - в Укр "немножко" не так Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 2396
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у нас гепа популярен.. если это марка вазелина, то да... Билеты нужны на август (если шо Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 6137 )
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вот ты, мля, думаешь, шо такой умный? Три сайта обновляю одновременно. Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 3749
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чувак, ну, шо я тебе врать буду? Какой смысл? И зачем ты мне из Киева предлагаешь, если я в Харькове? Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 1896 Мало того... Сегодня внезапно включился 59-й поезд... А до этого не было...
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Харьков не проблема.. было бы желание.
Дерзай)
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Где ты раньше был? Я бы твоими услугами воспользовался вместо того, чтоб перед компом сидеть все время Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 3394
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дню чего чего???? сколько раз еще изменят к ее дню,????
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К дню поминовения отреференденой Конституции...
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о, дк! первый из всех моих дней рождения ))) государственный празник. остальные правда тоже, как то удачно улеглись в эту закономерность. нормально. )))))
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хи-хи...
Кто поставил и потратился на счетчик по ночному тарифу - те лохи (я тоже) Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 5154
Но есть и хорошая новость... - это случилось не при порошенко, когда была эпоха нищеты..
Сейчас то у всех бабла валом....

https://t.co/R5YrQwdx8j

С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию
С 1 июля в Украине будет отменен ночной тариф на потребление электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом рассказалпредседатель правления «Житомироблэнерго» Алексей Шекета, передают «Українські новини».
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції - Цензор.НЕТ 7964
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Да кому они нужны эти странные поезда ко дню конституции, смех какой-то.
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А министра уже поменяли?Или всё ещё очковтиратель из потрохоотстоя при власти?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції
 
 
 
 
 
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