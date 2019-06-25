 Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба.

Як повідомляється, поїзди вирушать до Львова, Дніпра, Сум і Вінниці.

Зараз у залізничних касах і онлайн можна придбати квитки на такі поїзди:

Поїзд № 154/153 Київ - Суми курсуватиме 28 і 30 червня. Відправлення в 5:49 і прибуття до Сум о 11:15. Назад - відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19:46.

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Поїзд № 237 Київ - Дніпро вирушить 27 і 30 червня. Відправлення о 20:28 і прибуття до Дніпра о 6:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56, прибуття о 20:06.

Поїзд № 755/756 Київ - Львів відправиться 28 червня і 1 липня в 00:15, прибуття до Львова в 5:47. У сполученні Львів - Київ відправиться 27 і 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50.

Поїзд № 779/780 Суми - Київ - Вінниця курсуватиме 28 червня і 1 липня. Відправлення о 5:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34.