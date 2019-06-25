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Все про:УПЦ КП (190) Філарет (224) Євстратій (Зоря) (62) ПЦУ (398)

 Почесний Патріарх Філарет зазнає впливу російської пропаганди, - Зоря

Картину світу почесного Патріарха Філарета формують люди, які подають йому публікації "з кремлівським душком".

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прикро спостерігати, як Почесний Патріарх Філарет скликає прес-конференцію зокрема для того, щоби цитувати брехливу пропаганду з російських інформаційних помиєнь, при чому вже неодноразово спростовану", - написав Зоря.

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На думку архієпископа Євстратія, з цього можна зробити 2 висновки.

"1. Здатність критично оцінювати інформацію та відрізняти правду від брехні значно знизилася. Однак це ще можна зрозуміти (хоча і не виправдати!) з огляду на вік та емоційний стан. Але 2. Значно молодші люди, які точно знають, що подають йому публікації з кремлівським душком - ось хто тепер формує його "картину світу", користуючись віком та емоційним станом Почесного Патріарха", - вважає архієпископ.

"Якщо так піде далі - що, очікувати на наступному брифінгу цитування публікацій "спж" ("Союз православних журналістів". - Ред.) чи "расколамнєт"? У такий спосіб буде "утверджуватися справді незалежна Українська Церква"?" - запитує Зоря.

"Прикро і боляче. Молімося за нашого Старця..." - підсумував архієпископ.

Раніше сьогодні Почесний Патріарх Філарет оголосив про створення так званого "Синоду Київського патріархату", в який зараз входять п'ятеро архієреїв.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134201
 
 
 Топ коментарі
 
Маразму старческому он подвергся
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Порошенко создал НЕЗАВИСИМУЮ от Москвы церковь - ОНА РАНГОМ ВЫШЕ любой подкацапской псевдо патриархии
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Хорош, деду пора на покой.
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Когда стране требуется единение и концентрация усилий, всегда найдется кокой то хрен с бугра, подговариваемый из за бугра, и начнет мутить воду...
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Какое единение? У Вас навіть нема ясної думки наскільки всі єдині.
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А у вас есть? Поведайте, очень интересно.
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Это ваше право, но поверьте к Вере это имеет мало отношения, бородатые бездельники бьются за бабло. Иисус в рясе с кодилом, и золоте не ходил, и церквей не создавал, всю жизнь он с церковниками боролся и ими был убит. Церковь нынешняя, с времен императора Константина , элемент всякого государства, и когда она действует против своего государства, то грош ей цена.
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Зачем носите золото и серебро? Читаемо що Ви росіянин.
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Я не ношу, попы носят, и бьются за приходы.
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Не, это как вы мне будешь говорить: не ходи в тот лес, ибо там есть стож*пый живой Чебурек, который тут же скушает ротозея.
Конечно же не принципиально - верить во всякий бред.

Они нам впаривают шо в мятежной провинции пару лет шлялись десятки тысяч здоровых быдланов и римлянам побоку было. Ни одного слова не оставили. Зачем - каждый день ведь такое, да еще и зомби по городу расхаживают Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию российской пропаганды, - Зоря - Цензор.НЕТ 737
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А я Лео Таксиля читал, он там и цитирует и расщепляет на молекулы мерзкую ложь попов. Правда только одну книгу прочел, еще две остались.
Настолько отвратительны эти попы, настолько примитивная ложь, что хотелось бы шоб Ленин не был так добр к ним тогда - может был бы толк сейчас.
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Почетный Патриарх Филарет подвергается воздействию немерянного количества бухла.
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банальный ватный совок + тупоголовая кацапцкая пропаганда, расчитанная только на генетический деградантов.
кстати, а он тоже за зеленое ..... голосовал?
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Верую во единую ПетроЦерквуУкрал(ПЦУ)!Да,петюшки? Российская пропаганда вашего дячка мп лолиты пробила таки дно-деда 90-о летнего сношаете уже,извращенцы!
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Филарет стал раскольником, как многие и предвидели.
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Да шатуны везде в Украине и Патриарху все на мозги капают.Развел Порошенко тут шатунов теперь собрать не может.
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Називаймо речі своїми іменами. Це не пропаганда, а зброя. Кодування, зомбування, нейро-лінгвістичне програмування тощо. Знищення головного інкстинту людини, інстинкту САМОЗБЕРЕЖЕННЯ.
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Сегодня онуфрия чем-то там наградили
https://ukranews.com/news/638720-mitropolita-onufriya-nagradili-ordenom-svyatogo-apostola-andreya-pervozvanogo

Наградили, ну и пофиг, но самое интересное это какая делегация была на награждении:
"Как сообщал Центр информации УПЦ, приняли участие в торжествах и выразили поддержку Митрополиту Онуфрию делегации Поместных Православных Церквей - митрополит Карфагенский Мелетий (Александрийской Церкви); митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимской Церкви); митрополит Сингапурский Сергей и митрополит Корсунский Антоний (Русской Церкви); архимандрит Афанасий (Янош), протоиерей Иоанн Пицура (Румынской Церкви); епископ Моравичский Антоний (Сербской Церкви); митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарской Церкви); митрополит Тамасосский Исаия, архимандрит Иероним (Пилиотис) (Кипрской Церкви); епископ Гайновский Павел (Польской Церкви); архиепископ Пражский Михаил (Чешской Церкви); протоиерей Назарий Полатайко (Православной Церкви в Америке)."

Православный мир показывает свое отношение к ПЦУ и Томосу?
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Как можно отпропагандить верующего в другое, поидее. Нафиг ему в гробу деньги?
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ясно. Филарет, боровшийся 28 лет за украинскую церковь - агент кримля.
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Все наши попы подвержены пропаганде, Филарет российской, а Епифаний - американской, никак вера без этого в мозге не удерживается.
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Про яку російську пропаганду говорить Євстратій з ПЦУ? Це ПЦУ молиться за Кирила Гундяєва, а не Філарет. Це ПЦУ запровадила богослужіння на старослов'янській мові слідом за московським патріархатом. Заяви представників ПЦУ - брехливі. ПЦУ є московським проектом по знищенню Української Православної Церкви Київського Патріархату.
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займитесь добрыми делами, отцы, а не возней с цековноначалием
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПочесний Патріарх Філарет зазнає впливу російської пропаганди, - Зоря
 
 
 
 
 
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