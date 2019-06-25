 Почесний Патріарх Філарет зазнає впливу російської пропаганди, - Зоря

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прикро спостерігати, як Почесний Патріарх Філарет скликає прес-конференцію зокрема для того, щоби цитувати брехливу пропаганду з російських інформаційних помиєнь, при чому вже неодноразово спростовану", - написав Зоря.

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На думку архієпископа Євстратія, з цього можна зробити 2 висновки.

"1. Здатність критично оцінювати інформацію та відрізняти правду від брехні значно знизилася. Однак це ще можна зрозуміти (хоча і не виправдати!) з огляду на вік та емоційний стан. Але 2. Значно молодші люди, які точно знають, що подають йому публікації з кремлівським душком - ось хто тепер формує його "картину світу", користуючись віком та емоційним станом Почесного Патріарха", - вважає архієпископ.

"Якщо так піде далі - що, очікувати на наступному брифінгу цитування публікацій "спж" ("Союз православних журналістів". - Ред.) чи "расколамнєт"? У такий спосіб буде "утверджуватися справді незалежна Українська Церква"?" - запитує Зоря.

"Прикро і боляче. Молімося за нашого Старця..." - підсумував архієпископ.

Раніше сьогодні Почесний Патріарх Філарет оголосив про створення так званого "Синоду Київського патріархату", в який зараз входять п'ятеро архієреїв.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.