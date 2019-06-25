 ДБР відкрило провадження за фактом поранення підлітка під час навчальних стрільб курсантів МВС

Про це повідомили Радіо Свобода в обласній дитячій лікарні Дніпра, куди хлопця госпіталізували з кульовим пораненням в стегно, інформує Цензор.НЕТ.

За даними лікарів, підлітка привезли у тяжкому стані, його прооперували, кулю видалили. Стан хлопця – задовільний, прогноз позитивний.

Дніпропетровський університет внутрішніх справ організував 24 червня для першокурсників вишу стрільби на навчальному полігоні в селі Партизанському, в передмісті Дніпра.

За інформацією ректора Андрія Фоменка, полігон діє понад 20 років і розташований таким чином, що поблизу немає будівель. За його словами, те, що постріл у підлітка здійснили курсанти вишу, не доведено.

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"Один з дітей, які перебували на відпочинку, отримав поранення. Питання про те, чи то є поранення, яке здійснили при навчаннях курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Ми цього не виключаємо. Зараз розслідує Державне бюро розслідувань. У мене виникають питання, що там робили сторонні люди. За моєю інформацією, то заповідна зона", – сказав Андрій Фоменко.

За даними Державного бюро розслідувань, в районі стрільб на відпочинку перебував виїзний табір. Його організаторка Юлія Фурсова підтвердила Радіо Свобода інцидент, але від коментарів відмовилась.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом недбалості службових осіб під час організації стрільб (частина 1 статті 367 Кримінального кодексу України).

Слідчі мають намір перевірити посадових осіб, які організовували дозвілля дітей неподалік від навчально-тренувального полігону.

Нагадаємо, хлопець 2004 року народження був поранений в стегно з автомата в районі с. Партизанський на Дніпропетровщині. В цей час на розташованому там полігоні вчилися стріляти з автомата курсанти-першокурсники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.