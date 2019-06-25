 Росіян, які перебувають під санкціями США або ЄС, ПАРЄ не повинна приймати в делегацію, - Тейлор

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні посол Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Він також нагадав, що США виступали проти повернення росіян у зал ПАРЄ.
"Ми виступали проти повернення Росії в Раду Європи і ми свою позицію чітко висловлювали. Нас вразили зусилля української команди в ПАРЄ, які вони доклали, щоб не дати Росії повернутися до цієї організації", - підкреслив посол США.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Тож хай маскалі забирають
Потому что никто - даже президент Соединенных Штатов - не стоит выше закона.
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском роликеhttps://twitter.com/i/status/1143034848019386368
Дно пробито. ПАСЕ не имеет никаких моральных прав что то кому то указывать после ЭТОГО.
Объявить рашку агрессором и офиц на межд уровне признать военные действия,
Перекрыть транзит газа агрессора в ЕС. Оборвать дип и торговые отношения с агрессором. Арестовать все активы граждан и юр лиц агрессора в Украине. Арестовать кума х-ла и др агентов Коремля - Новинского, Бойко, Мураева, Труханова и т.д.
Работа за 5 лет пети даже и не начиналась!
о чем вы?
и кто это будет слушать... ну кроме нас?