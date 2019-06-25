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Все про:Зеленський (1817) Канада (655)

 Зеленський 1-3 липня відвідає Канаду

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто і зустрінеться з прем'єр-міністром Канади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.

"Заплановано зустрічі Президента України з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Міністром закордонних справ Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл", - сказано в повідомленні.

Крім того, Володимир Зеленський проведе зустріч з українською громадою Канади.

Читайте також: Зеленського запросили в Канаду 2 липня, - посол Ващук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134196
 
   
 Топ коментарі
 
Канада ще нас ніяк не посилала? Значить вже скоро...
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Жаль. Канада была нашим стратегическим партнером.. сука отберите у него биопаспорт!!!
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он ездит специально подрывать отношения...
походу скоро и Канада фсе....

Зеленский 1-3 июля посетит Канаду - Цензор.НЕТ 9632 vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito 8 мин.8 минут назад

Съездил в Германию и Францию - Россию вернули в ПАСЕ (по инициативе Германии и Франции)
Знаю, что Канада наш большой союзник - и очень ОЧЕНЬ демократичная страна.
Но от новости что Зе едет в Канаду... - мне страшно
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таки да, но как это будет выглядеть? И еще, Трюдо не будь гадом и шаурмичную в Оттаве открой.... для гидранта
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Мне уже ЗЕ просто жалко. У него может поехать крыша от нагрузки. Компьютер может лопнуть
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не..не лопнет. компьютер лопнул -это когда за носы хватают и шапки срывают
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Цікаво, а як він добиратись буде, на помело, роялі чи тотна поїзді??)) а ще є на бутилці...
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Интересно, 1 июля в Канаде национальный праздник и нерабочий день. Зеля что, развлекаться сюда едет или таки работать? Для работы в лучшем случае два дня останутся, а 1 июля пойдёт в лучшем случае на туризм и развлечения.
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Берите выше-в Ниагарский водопад с моста...
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порохоботы таких слов не знают)) их знания ограничены методичками.
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Вот єто новость!!!! Зелупень порохобот?
А я думал что он наркоман Зельцман.
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й шо після цього? канада зупинить підтримку УКраїни?
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Roman Donik:
"А ведь Зеленский мог войти в историю, как ̶в̶ы̶д̶а̶ю̶щ̶и̶й̶с̶я̶ актёр,
добившийся всего сам, была у него такая возможность. Из простого
КВНщика. Квартал. сериалы, сваты и другие ТВ проекты. Это реально круто
было, если отслеживать весь путь.

В принципе, этим всем,
когда-нибудь потом, когда забылись бы его малоросские шуточки, даже
могли бы гордиться. Ну типа вот еще один украинец, который смог добиться
огогошеньки.

Но он выбрал войти в историю человеком, которого будут проклинать миллионы Украинцев за преданную Независимость страны...

И писать в истории о нем будут совсем не то, что он себе сейчас думает.
Человек, сливший 5 лет сопротивления российской империи. 5 лет
сопротивления, которые имели все шансы стать победой в войне за
Независимость.
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Вспоминается фраза "ми зробимо це разом!" ......Иными словами - дык вместе же делали! Вы и отвесайте!
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он эту фразу понимает ПО РУССКИ
мы вас сделаем за раз
украинской он тупо не знает
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На форуме шабаш порохоботов Зеленський 1-3 липня відвідає Канаду - Цензор.НЕТ 8299
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Только один вопрос возникает, а чистокровные ли эти порохоботы?
Ведь они сейчас не за Петю топят, а конкретно унижают нашего президента, в лучших традициях ольгинских упырей!
И, кстати, одни и те же лица!
Скорее всего это мутанты...
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Счастливой дороги , Президент !
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Хоть звони одноклассникам, чтоб собрали знакомых и встретили у-людка...
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замість садити мародерську свиню за грати- ця х-ня світом теліпається
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ця х як ти кажеш , сама скоро буде сидіти за гратами або в ростові
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але спочатку- мародерська свинюка з компанією
треба дотримуватися порядку.
і не тикай мені, я з тобою СВИНЮ не пазив
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звичайно , я їх зовсім не пас , а ти бачу пастух ще той . пшол вон.
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после посещения Франции и Германии зеленой соплей, Европа слила Украину и снова замечталась о барышах и выгодной торговле с Мордором.

что будет после посещения Зе Чмом Канады?
Надо полагать, что и Канада с Америкой сольют в свою очередь Украину? Или Америка немного попозже?

як міркуєте, панове?
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закриють программу допомоги Україні. на що воно ще здатне ?
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Йдь вже до кацапії зі своїм кварталом. Малорос сраний.
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І бджоли можна з собою взяти, як же без них.
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Вв париж и берлин прокатился?Результат - россия в ПАСЕ.Какой сюрприз принесет поездка в Канаду?Сидел бы он в Киеве,от греха подальше.
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А вот последнее - не стоит... Там ведь потомки настоящих "бандеровцев" живут, а не "виртуальных"... Могут и "распять, мальчика в трусиках"
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Цікаво, свій губастий туристичний бренд Зєля знову шопитися за державний рахунок повезе?
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у меня вопрос к зебилам - когда канада решила послать на хер украину?
этот вопрос я задаю сейчас, что бы вы были готовы обсуждать "успехи" зеленого визита в канаду
что бы не повторилась пауза по пасе
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Владимир ненадо, по человечески, не едь, в европу сгонял рашку сразу в пасе приняли назад, не позорь нас в единственной дружелюбной нам СТРАНЕ
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Ну от. Тепер і підтримка Канади скінчиться...
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и виноват будет порошенко. он все 5(или 20) лет этого добивался
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Кошмар!Украинское чудовище,добралось и до Канады
Зеленський 1-3 липня відвідає Канаду - Цензор.НЕТ 752
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Макрон уже позвонил своему дружбану Трюдо и сказал что между нами девочками говоря Ze est prêt à tout Зеленський 1-3 липня відвідає Канаду - Цензор.НЕТ 302 и его можно иметь
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Одни авиакатастрофы в этом полугодии.
Вот и вчера немецкие партнеры решили друг в дружку врезаться.
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ось чим займалася зелена шмаркля в той час, коли була потрiбна допомога



Зеленський 1-3 липня відвідає Канаду - Цензор.НЕТ 8851





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Бажаю Вовіку і Трюдо плідної і приємної зустрічі
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