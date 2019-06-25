 Зеленський 1-3 липня відвідає Канаду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.
"Заплановано зустрічі Президента України з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Міністром закордонних справ Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл", - сказано в повідомленні.
Крім того, Володимир Зеленський проведе зустріч з українською громадою Канади.
А я думал что он наркоман Зельцман.
"А ведь Зеленский мог войти в историю, как ̶в̶ы̶д̶а̶ю̶щ̶и̶й̶с̶я̶ актёр,
добившийся всего сам, была у него такая возможность. Из простого
КВНщика. Квартал. сериалы, сваты и другие ТВ проекты. Это реально круто
было, если отслеживать весь путь.
В принципе, этим всем,
когда-нибудь потом, когда забылись бы его малоросские шуточки, даже
могли бы гордиться. Ну типа вот еще один украинец, который смог добиться
огогошеньки.
Но он выбрал войти в историю человеком, которого будут проклинать миллионы Украинцев за преданную Независимость страны...
И писать в истории о нем будут совсем не то, что он себе сейчас думает.
Человек, сливший 5 лет сопротивления российской империи. 5 лет
сопротивления, которые имели все шансы стать победой в войне за
Независимость.
мы вас сделаем за раз
украинской он тупо не знает
Ведь они сейчас не за Петю топят, а конкретно унижают нашего президента, в лучших традициях ольгинских упырей!
И, кстати, одни и те же лица!
Скорее всего это мутанты...
треба дотримуватися порядку.
і не тикай мені, я з тобою СВИНЮ не пазив
что будет после посещения Зе Чмом Канады?
Надо полагать, что и Канада с Америкой сольют в свою очередь Украину? Или Америка немного попозже?
як міркуєте, панове?
этот вопрос я задаю сейчас, что бы вы были готовы обсуждать "успехи" зеленого визита в канаду
что бы не повторилась пауза по пасе
Вот и вчера немецкие партнеры решили друг в дружку врезаться.