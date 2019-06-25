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 Політика України
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Все про:Зеленський (1817) Крим (6979) Бабін (41) Гданов (1)

 Перший заступник представника президента в Криму Гданов просить Зеленського скликати нараду з приводу подальшої політики щодо півострова

Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов написав звернення до президента Володимира Зеленського з проханням скликати нараду з приводу подальшої політики стосовно Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Оскільки шлях до відновлення територіальної цілісності нашої держави лежить через забезпечення державного суверенітету України на території тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, питання стратегічного планування деокупації Криму, системної протидії цілеспрямованим та масовим репресіям громадян України в Криму з боку країни-агресора, організації захисту прав громадян України, що проживають у тимчасово окупованому Криму не можна ставити на другий, третій, десятий план, тим більше їх не можна ігнорувати.

Прошу Вас, шановний пане Президенте України, найближчим часом скликати нараду за Вашою участю з питань провадження подальшої політики стосовно тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополю, запросивши на цю нараду також керівництво Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим", - зазначив він.

Перший заступник представника президента в Криму Гданов просить Зеленського скликати нараду з приводу подальшої політики щодо півострова 01

Постійне Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим не має керівника або в.о. керівника з грудня 2018 року.

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Ексглава Представництва Борис Бабін у коментарі Цензор.НЕТ зазначив, що в цій ситуації логічними будуть кадрові рішення.

"Фактично ми маємо ситуацію, коли орган півроку не працює. Адже перший заступник керівника без в.о. керівника не може здійснювати бюрократичні справи. Ця проблема має кілька рівнів. Перший випливає з нашої загальної не дуже сформованої стратегії щодо півострова. З моменту переведення представництва в Херсон у 2014 році в АП, у Турчинова, а потім і Порошенка, просто не знали, що робити з органом. Його впихнули в департамент з питань регіональної та кадрової політики. По-друге, ті документи, які представництво надавало Адміністрації Порошенка, фактично саботувалися. Жоден законопроект, який ми пропонували президенту, не пройшов. План невідкладних заходів, пророблений представництвом і поданий президенту на затвердження, Адміністрацією Порошенка ігнорувався.

Ця ситуація призвела до моєї відставки, я не міг більше працювати. Але мій перший заступник вирішив залишитися, очевидно керуючись тим, що він призначений за квотою Меджлісу. Ймовірно він вважав себе відповідальним перед Перошенком. І Гданов заборонив держслужбовцям Представництва виконувати план невідкладних заходів, поданий нами в 2018 році, на що права не мав. Але зараз маємо реальність, коли обрали нового президента. Більше того, Меджліс на виборах підтримав Порошенка, а зараз пан Джемілєв заявив, що лідери кримськотатарського народу перебувають у конструктивній опозиції до Зеленського. Як у таких умовах людина, призначена за їхньою квотою, може працювати в підпорядкуванні Зеленського? Я цього не розумію. Можливо, цього не розуміють і в штабі Зеленського. Це не дуже добре, тому що всі вороги бачать нашу слабкість стосовно Криму - відсутність стратегії і навіть тактичних дій".

Бабін нагадав, що раніше Меджліс заявляв про бажання мати власного представника стосовно Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134195
 
 
 Топ коментарі
 
бедняга...небось сидит и думает-"кто все эти люди и чего они все хотят"?
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Воду не подавати ні за яких умов.. Скасувати ВЕЗ "Крим" , котра не скасована Україною з 2014 року.. Перекрити постачання фірташівському "Титану" з української території.. Перекрити можливість отримання кримчанами закордонних паспортів України..
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это правильное решение. и конечно же нужно отключить электрику крысам.
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Зєлєнскій погодиться, якщо кримчани автентичну шаурму запропонують.
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Ответ: Это мероприятие не входит в график Президента
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Це має додати авторитету новообраному? Особливо в очах кримських татар? Чи Зєлєнскому пох. ці кримські татари з їх проблемами? Добре, що у графіку є місце для дегустації шаурми на заправках з трьох- шести дублів.
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Зеленський по троху але просирає довіру, що йому надали... Мовчить як партізан
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Зегерасим . Только карликовый . В прямом и переносном смысле .
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а что изменилось?
что ж так экстренно?
(может мы чего не знаем? или просто перетереть за отдых... в Турции?))))
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как что? там на очередной год нужно в верхнем шапито продлевать соево мыролюбный сиваш++. вот они и зашевелились. бабло от русни мимо шыкаладного цеха уходит.
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Воду пустят и электричество. Ну еще и пасажирские поезда с самалётами!
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и апельсины бочками повезут крысам.
путена им на воротник а не воду.
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Крысы Путина уже захватили власть в Украине. А как известно крыса крысе хвост не отгрызет!
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это правда . вся шайка свиновальцмана крысятничала для мордвы 5 лет.
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Нет свиновалцман 5 лет прятался в Израиле. Только после победы своего холопа Зеленского вернулся в Украину
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Відгртзе. Навіть з'їсти може. Тільки щурів потрібно зібрати в одну бочку і не годувати. Тоді залишається лише один - так званий "щурячий король". Цей щур є канібалом. Його випускають на волю, щоб знищити тих щурів, яких не вдалося впіймати. Щурячий король в Україні - без сумніву Медведчук.
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бедняга...небось сидит и думает-"кто все эти люди и чего они все хотят"?
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Крысёныш-фигляр что то может сказать вам умного? Да ещё и без сценария на бумажке? Первый зам представителя президента в Крыму Гданов просит Зеленского созвать совещание по поводу дальнейшей политики касательно полуострова - Цензор.НЕТ 683
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Як цей перший заступник якогось представника посмів сонцеликого від державної роботи відірвати? Володя лишень укази Кравчука чистити закінчив. А тут попереду ще постанови ЦК КПУ за десятки років відмінити треба. А що Крим? Нерухомість в порядку. То чого кіпіш піднімати? Піднімеш кіпіш - кацапи нерухомість заберуть.
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Зачем ему крым? Там шаурмы не дадут. Вот в Канаде, там большая шаурма.
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чукча ты удмурт эти эвенк? это твои сородичи жаловались карликовому ******** и просили чтобы им в тайге охотиться разрешили?
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кстати...или не кстати...
говорят канал... с той стороны... ремонтировать-чистить стали... к чему бы это?
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Нююю, так харчі в Нас кращі і смачніші!
Логічно, шо відходи теж!
Смачного їм!
😁
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канал то можно очистить от бурьяна и деревьев но вот гнс ( насосы) давно разворовали. А вода без них до крысноперекопского даже не дойдейт.
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Та там і бетонне покриття каци вже місцями
скиздили!
😁
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не скажу на счет плит, но это вроде дальше к феодосии местные селяни поработали.
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Були фотки в інеті...бетонні плити познімали..
😁
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Гідроізоляцію- точніше скиздили...
😁
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нет. гидроизоляция это полиэтиленовая пленка на которую эта плита ложится.
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Аггга, так плівка чорна залишилися, порвана,
а плити відлетіли в повноводні країни...
Були фотки...
😁
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В Крыму начались разграбления участков Северо-Крымского канала (+фото, видео)
https://ru.krymr.com/a/news-severo-krimskiy-kanal-uchastok-razkushen/29986166.html

Нашел, любуйся!
😁
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серьезно ? значит кемська волость , забирайте ((((
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При пете что делали, то и продолжайте. Крым и Донбасс сейчас не на часе. Надо решать проблемы украинцев на свободной территории.
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смотрите "Сватов" и забейте на тот Крым .вобще не понимаю подавляющее большинство не должно обращать вобще внимания на каких то пАрАхАботаф
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Ще один намалювався...
Скоро випруть тебе, свинопесика..
До цього ніхто й не знав хто ти й за що
зарплату отримуєш з бюджету...
🤗
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Воду не подавати ні за яких умов.. Скасувати ВЕЗ "Крим" , котра не скасована Україною з 2014 року.. Перекрити постачання фірташівському "Титану" з української території.. Перекрити можливість отримання кримчанами закордонних паспортів України..
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это правильное решение. и конечно же нужно отключить электрику крысам.
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В связи с тем что в ближайшей перспективе ( боюсь даже исторической) мирным путем Крым Украина вернуть не сможет, а военным совершенно бесперспективно, в связи с соотношением сил. По Крыму может быть только одно решение. Перекопать перешеек ,косу и пустить туда воды Сиваша и Черного моря( вдоль колючая проволока и минные поля,) превратив Крым в остров. Прервав любые виды сообщения с этой оккупированной и аннексированной РФ территорией , осуществленной при поддержке значительного числа местных жителей изменивших своей присяге, Родине, государству. Все остальное это продолжение гибридного положения которое исповедывает Украина уже пять долгих лет. ( и наверное готова это делать еще 100 лет, при чем еще в более гибридном варианте с увеличением тур потока, подачи воды, электроэнергии, возобновление транспортного и экономического "сотрудничества")
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...оккупируйте полуостров в обратном направлении... я дам вам парабеллум... заграница нам поможет .... запад с нами..
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Доречі. Пуйло досі не збирається визнавати Зеленського тому, що той не збирається торгувати Кримом, а визнає Крим виключно, як українську теріторію.
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Що можна сьогодні зробити для повернення Криму? Окрім блокади більше нічого. Нарешті зупинеться Тітан Фірташа і припинить труїти півострів. Ще можна започаткувати програму еміграції з Криму в Україну. Навряд під цю програму буде достатнє фінансування, але якісь елементарні речі, такі, як ділянка землі під забудову, вагончик якийсь, підводка електрики, води, держава мусила б надати.
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а кому то интересно что признает ***** а что не признает? лично мне насрать и на признание ******** и на всю остальную русню.
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Так, чи інакше Янека пуйло визнавав переможцем ще до оголошення результатів виборів. Пєцю пуйло теж привітав з перемогою одним з перших. А Вовіка вже місяць не визнає. Бо Вовік не його, Вовік випадковий, не фсбшний, а Пєця - перевірений свій.
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Джемільова відверто проігнорували. Я представляю, як йому боляче. Якби Зе і його прихильники втратили би не лише бізнес, а свою Батьківшину за свободу якої вже відсиділи б в ГУЛАЗі ерефіянському, тоді би я зрозуміла мовчання по відношенню до Джемільова і статусу Криму
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какой может быть статус у крыма? максимум район Херсонской области.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПерший заступник представника президента в Криму Гданов просить Зеленського скликати нараду з приводу подальшої політики щодо півострова
 
 
 
 
 
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