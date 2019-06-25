 Перший заступник представника президента в Криму Гданов просить Зеленського скликати нараду з приводу подальшої політики щодо півострова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Оскільки шлях до відновлення територіальної цілісності нашої держави лежить через забезпечення державного суверенітету України на території тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, питання стратегічного планування деокупації Криму, системної протидії цілеспрямованим та масовим репресіям громадян України в Криму з боку країни-агресора, організації захисту прав громадян України, що проживають у тимчасово окупованому Криму не можна ставити на другий, третій, десятий план, тим більше їх не можна ігнорувати.

Прошу Вас, шановний пане Президенте України, найближчим часом скликати нараду за Вашою участю з питань провадження подальшої політики стосовно тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополю, запросивши на цю нараду також керівництво Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим", - зазначив він.

Постійне Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим не має керівника або в.о. керівника з грудня 2018 року.

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Ексглава Представництва Борис Бабін у коментарі Цензор.НЕТ зазначив, що в цій ситуації логічними будуть кадрові рішення.

"Фактично ми маємо ситуацію, коли орган півроку не працює. Адже перший заступник керівника без в.о. керівника не може здійснювати бюрократичні справи. Ця проблема має кілька рівнів. Перший випливає з нашої загальної не дуже сформованої стратегії щодо півострова. З моменту переведення представництва в Херсон у 2014 році в АП, у Турчинова, а потім і Порошенка, просто не знали, що робити з органом. Його впихнули в департамент з питань регіональної та кадрової політики. По-друге, ті документи, які представництво надавало Адміністрації Порошенка, фактично саботувалися. Жоден законопроект, який ми пропонували президенту, не пройшов. План невідкладних заходів, пророблений представництвом і поданий президенту на затвердження, Адміністрацією Порошенка ігнорувався.

Ця ситуація призвела до моєї відставки, я не міг більше працювати. Але мій перший заступник вирішив залишитися, очевидно керуючись тим, що він призначений за квотою Меджлісу. Ймовірно він вважав себе відповідальним перед Перошенком. І Гданов заборонив держслужбовцям Представництва виконувати план невідкладних заходів, поданий нами в 2018 році, на що права не мав. Але зараз маємо реальність, коли обрали нового президента. Більше того, Меджліс на виборах підтримав Порошенка, а зараз пан Джемілєв заявив, що лідери кримськотатарського народу перебувають у конструктивній опозиції до Зеленського. Як у таких умовах людина, призначена за їхньою квотою, може працювати в підпорядкуванні Зеленського? Я цього не розумію. Можливо, цього не розуміють і в штабі Зеленського. Це не дуже добре, тому що всі вороги бачать нашу слабкість стосовно Криму - відсутність стратегії і навіть тактичних дій".

Бабін нагадав, що раніше Меджліс заявляв про бажання мати власного представника стосовно Криму.