 Держкомтелерадіо заборонило ввозити в Україну ще 2 книжки

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.

"Держкомтелерадіо відмовило ТОВ "Якабу Трейд" у видачі дозволів на ввезення з території РФ з метою поширення в Україні двох книг, в яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, заборонено ввозити книгу Алана Аксельрода "Все, що мені відомо про бізнес, я дізнався, граючи в "монополію" (видавець - ТОВ "Видавництво "Добра книга", Москва), в якій рекламується видання, яке не дозволене раніше до ввезення в Україну через наявність у тексті пропагандистських гасел держави-агресора.

Також не буде ввезена в Україну з метою поширення книга Джона Хейвуда "Люди Півночі. Історія вікінгів 793-1241" московського видавництва ТОВ "Альпіна нон-фікшн".

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"Кілька сторінок цього видання присвячені історії Київської Русі, яку автор трактує з позиції політично ангажованої сучасній російській історіографії. Зокрема, Київську Русь він називає Росією, а київських князів - російськими, історія Київської Русі в його уявленні - це історія Російської держави", - стверджують у Держкомтелерадіо.

Зазначається, що імпортери мали намір ввезти 5 тис. примірників цих двох видань.

Наразі в переліку заборонених для ввезення в Україну книг 213 видань.