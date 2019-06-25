EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  1380  10
Все про:Держкомтелерадіо (36) книги (192) пропаганда (1184)

 Держкомтелерадіо заборонило ввозити в Україну ще 2 книжки

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) заборонив ввезення в країну з РФ ще двох книжок через пропаганду держави-агресора.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.

"Держкомтелерадіо відмовило ТОВ "Якабу Трейд" у видачі дозволів на ввезення з території РФ з метою поширення в Україні двох книг, в яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, заборонено ввозити книгу Алана Аксельрода "Все, що мені відомо про бізнес, я дізнався, граючи в "монополію" (видавець - ТОВ "Видавництво "Добра книга", Москва), в якій рекламується видання, яке не дозволене раніше до ввезення в Україну через наявність у тексті пропагандистських гасел держави-агресора.

Також не буде ввезена в Україну з метою поширення книга Джона Хейвуда "Люди Півночі. Історія вікінгів 793-1241" московського видавництва ТОВ "Альпіна нон-фікшн".

Читайте також: До ввезення в Україну заборонили ще 5 книжок із РФ

"Кілька сторінок цього видання присвячені історії Київської Русі, яку автор трактує з позиції політично ангажованої сучасній російській історіографії. Зокрема, Київську Русь він називає Росією, а київських князів - російськими, історія Київської Русі в його уявленні - це історія Російської держави", - стверджують у Держкомтелерадіо.

Зазначається, що імпортери мали намір ввезти 5 тис. примірників цих двох видань.

Наразі в переліку заборонених для ввезення в Україну книг 213 видань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134194
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и разрешило агенту московии Медведчуку купить еще один ТВ канал с многомиллионной аудиторией...
 показати весь коментар
 
 
за що ці шоколядні придурки гроші отримують?
 показати весь коментар
 
 
молодчики, это именно то, что сейчас так нужно! ДБ! )))
 показати весь коментар
 
Заборонеа московитських книг, то добре. Але якби ще отой комітет навчив українців бути людьми, то нічого забороняти не треба. Маю на увазі те, що коли на 10 сказаних слів не припадає 3 слова "дякую, пробачте, або будь ласка", то це вже не людина, а якась істота з людським тілом.
 показати весь коментар
 
перший раз чую, що Джон Хейвуд московит.. звідки інфа?
 показати весь коментар
 
"Несколько страниц этого издания посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует с позиции политически ангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими, история Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства"

В английском слове нет слова "российский" или "россияне" есть только русский, русские. Как ему еще называть русских князей?
 показати весь коментар
 
ничего их скоро составами попрут эти самые книги про хохлов и про то что их то и не было никогда
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДержкомтелерадіо заборонило ввозити в Україну ще 2 книжки
 
 
 
 
 
 вгору