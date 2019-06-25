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Все про:Зеленський (1817) Квартал-95 (27) критика (60) шоу-бізнес (45) гумор (308)

 "Квартал-95" анонсував програму з критикою Зеленського

Студія "Квартал-95" анонсувала запуск нової гумористичної програми "Де-мократія?", в якій обіцяє критикувати колишнього керівника студії, Президента України Володимира Зеленського.

Прес-служба "Кварталу-95" описує нове шоу як "аналітичну програму з елементами гумору, іронії і сатири", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після зміни влади в Україні "Квартал" обіцяв бути неупередженим і залишатися вірним собі в чесному та об'єктивному висвітленні подій, що відбуваються в країні. З моменту обрання нового президента минув лише місяць, а в "Кварталі" вже поспішають виконати дані обіцянки", - сказано в повідомленні прес-служби.

Автором і ведучим проекту буде Валерій Жидков.

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"В основу кожного з випусків програми братимуться актуальні події та проблеми поточного тижня. Валерій у своєму проекті дасть довгоочікувані відповіді на запитання: у чому причина тих чи інших вчинків політичних сил, що керує політиками і чому виходить так, що у нас нічого не виходить", - обіцяють у "Кварталі-95".

Перший випуск програми вийде в цю суботу на каналі "1+1".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134191
 
 
 Топ коментарі
 
Вау холопам это будет по душе БРАВО 🙋🙋🙋
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Стойте, стойте!!!
Не так быстро реформы делайте!
У зебилов слезы умиления не успевают просыхать!
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два раза посмотрел в своё время этот квартал.
после психопатологических ужимок Зеленского стало совсем не смешно.
сделал вывод, что на том квартале собрались не совсем психически здоровые люди, есть какая-то грань, всё таки, в поведении, и больше этот психиатрический стационар не смотрел.
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Боже,во истину украинец -это гражданин, со всех сторон окруженный быдлом...
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Ох уё...бки позорные.................. Интересно, это когда нибудь прекратится?....(
Рассчитано на полных кретинов!...
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критика в стиле, он купил шаурму вместо картошки?
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а нехер его критиковать... молодой пезидент делает пока много ошибок... вспму вое время...
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ну немного подна рал всяких уродов, но надеюсь закон новый об отзыве депутуток сработает...))))
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Голову адміністрації хай вже відкликає, навіть закону не потрібно.
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хотя и так понятно уже всему народу Украины, что володя делает намного бодьше чем шакаладное чмо!!!
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На Олімпійському хай на піаніно зіграє, це буде "найпотужніше" покращення.
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Ну да, уже рашка в ПАСЕ, володя старается изо всех сил.
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порохоотсосики-ату меня...'))) мне уже не привыкать банится...)))
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А ще кажуть, що гріх сміятися над хворими людьми. Та дідько з тою зєлєною шмаркльою. Головне, аби зєбіли були втішені
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Для адекватных украинцев такое должно быть неинтересно.
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Повністю з вами згідний. Адекватні українці анал Г+Г разом зебілшоу 95 просто не дивляться
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а як ще кловна рекламувати, треба якось тримати імідж на рівні)
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Мародер нагнав тролів - харкнеш, в пику стецьку влучиш
Скоро Мародер сяде на довічне(з конфіскацією)
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Думаю, ми це i без допомоги 95-го кварталу зрозуміємо
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Квартал-95" анонсував програму з критикою Зеленського
 
 
 
 
 
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