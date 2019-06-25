 Дата візиту Зеленського в США поки не визначена, - Тейлор

"З конкретними датами поки що не визначились", - сказав Тейлор на прес-конференції у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що як тільки буде відома дата зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і порядок денний візиту українського президента в США, він про це повідомить і членам уряду, і журналістам.
За словами Тейлора, питання про дату візиту Зеленського в США задавали йому і члени українського уряду.
Раніше спеціальний представник США з питань України Курт Волкер повідомив, що точна дата візиту Зеленського у Вашингтон поки не визначена. "Дональд Трамп подав президентові Зеленському запрошення відвідати Білий дім. Однак терміни цього візиту ще треба узгодити", - зазначив Волкер.
22 червня в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов у рамках візиту в США обговорив майбутній візит президента Зеленського.
Це перша прес-конференція Тейлора після його другого призначення в Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=i0OUEqX9ci4
...
Но зеробеня надеется на гарантии безопасности данные пуйлом
Меркель надо сдать Украину и торговать с пуйлом.
А для США торговля с пуйлом ничтожна, США за принципы обидно
У Украины остался один стратегический союзник - Соединенные Штаты Америки.
И только одно препятствие мешающее Украине получить у США статус "главного союзника". Это препятствие - Президент Украины Владимир Зеленский.
Ибо НИКОГДА президент США не сядет за один стол с человеком обвиняемым в США в отмывании денег нажитых преступным путем.
Фирташ чуть-чуть не дотерпел. А ведь мог вернуться в Украину, как Игорь Валерьевич. При Зеленском олигархи уже не олигархи, а добропорядочные бизнесмены.
Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии.
НЕ, ОНИ НЕ ПОРОХОБОТЫ, ВЫ ЧТО!!!!!!
А ВАШУ ИСТЕРИКУ ИЗ МЕТОДИЧКИ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИМ "БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ". МНЕ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО.
ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ТУГОДУМОВ: 100 ДНЕЙ
Маю надію шо ЗЕ не такий...
🤗
- Олимпиада.
- Мюнхенский сговор.
- Аннексия Судет.
- Пакт Молотова-Риббентропа
- Мировая война.
- Олимпиада
. - Аннексия Крыма.
- Страсбургский сговор.
- Пакт Лаврова-Паскье-Ягланда.
... Пока всё по плану...
-А это у вас молоко или кефир ?
- Ну ,такое .