 Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Тихий зазначив: "Нова хвиля маніпуляцій про соцопитування, у яких начебто українці готові миритися та йти на поступки заради миру. Особливо сумно спостерігати, як таке вчергове поширюють колеги, які мусили би фахово працювати з інформацією.
Інструкція:
1. Бачите емоційний заголовок про готовність майже половини українців на автономію Донбасу заради припинення війни.
2. Заходите на сайт соціологічної компанії, знаходите презентацію самого дослідження.
3. Читаєте формулювання питань та порівнюєте з іншими питаннями та відповідями.
4. Виявляється, що питання на яке 49,5% відповіли "впевнені, що підтримали" чи "скоріше підтримали" сформульоване так:
"Чи підтримали б Ви рішення про надання автономії в складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі?"
Опустимо зараз дискусії про доречність такого формулювання, я не соціолог, щоб давати оцінку.
5. Дивимося відповідь на питання:
"Який варіант розв’язання проблеми непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей Ви
підтримуєте?"
Надання цим територіям особливого статусу, який передбачає автономію в складі України (1)
37% у червні
У травні аналогічна відповідь була 39,9%, тобто підтримка цього варіанту падає.
Цей показник майже незмінний протягом останніх років 3-4.
6. Припиняємо бомбардувати масову свідомість українців маніпуляціями про начебто готовність помиритися з Росією та йти на капітуляцію просто поки тривають обстріли та на Сході щотижня ллється кров".
а потом ему раздувают рейтинги и оно становится главнокомандующим
чтоб потом зеБыли проголосовали как надо.
своей головой нужно думать!
І я знаю цю людину- брехуна і маніпулятора...
"эмоциональный заголовок о готовности почти половины украинцев на автономию Донбасса ради прекращения войны." Источник: https://censor.net.ua/n3134181
Садись, Бутусов. Два.
Что, мы простим им это*
1. Президентом должен быть шталин.
2. НАТО враги, которые нас разбомбят, поэтому орлята учатсо лятять.
3. Раисся наш брат.
4. Дамбас окупировали бандеровци из ОУН(М) при поддержке нахтигаль и войск СС (сойдиненных статов, просто одна сипилявила)
5. Партия рыгыоноф 400 мест в парламенте!
-что вы хотели девушка?
-хотела провести соцопрос
-на какую тему?
-на политическую
-ну давайте
-вы здесь прописаны,в этом населенном пункте?
-да
-сколько вам полных лет?
-сказал
-все,спасибо...
вот такой опрос
Главное правильно...в выгодном русле составить вопрос...
по моему имиджмейкеры откровенно стебаются с него
Анатолій Гриценко
У нас немає права на помилку. Час компетентних і відповідальних рішень. Разом - переможемо!
А так ДА: манипуляция и пропаганда могут так мозги засрать, что мама не горюй..........
Зеленский пытается сознательно манипулировать ложью?
но эти манипуляции, странным образом, поддерживают фальшивый рейтинг "слуги народа".
1. Хитросделанный вопрос
2. Хитросделанная "выборка"
Жаль, что Петя не сделал военное положение хотя бы на пару лет
салом предварительно приправьте - они салоо люююбят. без сала - неа не сагласны.
пусть там сомостоятельно жрут.
5 лет возили ссуки.