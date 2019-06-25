EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  3817  63
Матеріали за темою:
Все про:рейтинг (258) соціологія (112)

 Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий

Журналіст Гоша Тихий заявив про те, що після проведеного соцопитування в суспільстві почалася нова хвиля маніпуляцій за його результатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Тихий зазначив: "Нова хвиля маніпуляцій про соцопитування, у яких начебто українці готові миритися та йти на поступки заради миру. Особливо сумно спостерігати, як таке вчергове поширюють колеги, які мусили би фахово працювати з інформацією.

Інструкція:

1. Бачите емоційний заголовок про готовність майже половини українців на автономію Донбасу заради припинення війни.

2. Заходите на сайт соціологічної компанії, знаходите презентацію самого дослідження.

3. Читаєте формулювання питань та порівнюєте з іншими питаннями та відповідями.

4. Виявляється, що питання на яке 49,5% відповіли "впевнені, що підтримали" чи "скоріше підтримали" сформульоване так:

Також читайте: Бідність за три роки впала і повернулася на довоєнний рівень - 10%. Але українці вважають, що все погіршилося, - гендиректор КМІС Паніотто

"Чи підтримали б Ви рішення про надання автономії в складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі?"

Опустимо зараз дискусії про доречність такого формулювання, я не соціолог, щоб давати оцінку.

5. Дивимося відповідь на питання:

"Який варіант розв’язання проблеми непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей Ви
підтримуєте?"

Надання цим територіям особливого статусу, який передбачає автономію в складі України (1)
37% у червні

У травні аналогічна відповідь була 39,9%, тобто підтримка цього варіанту падає.

Цей показник майже незмінний протягом останніх років 3-4.

6. Припиняємо бомбардувати масову свідомість українців маніпуляціями про начебто готовність помиритися з Росією та йти на капітуляцію просто поки тривають обстріли та на Сході щотижня ллється кров".

Читайте також: 49,2% українців, опитаних на КПВВ на лінії розмежування, зазначають, що їхнє життя погіршилося, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова

Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий 01
Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134181
 
   
 Топ коментарі
 
сразу в опросник вносится какое-то говно,

а потом ему раздувают рейтинги и оно становится главнокомандующим
 показати весь коментар
 
Лично мое мнение - пусть лучше оккупированной частью Донбасса правят орки и их московская крыша - до поры до времени, чем мы простим убийц и предателей - навсегда.
Что, мы простим им это*
После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий - Цензор.НЕТ 4750
 показати весь коментар
 
Ничего нового. Скомороха к власти привели тотальное вранье и манипуляции. Ничего, схавали, теперь будут переваривать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
сразу в опросник вносится какое-то говно,

а потом ему раздувают рейтинги и оно становится главнокомандующим
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
для этого и делаются заказные кацапней 'соцопросы'
чтоб потом зеБыли проголосовали как надо.
своей головой нужно думать!
 показати весь коментар
 
 
я же писал что вопрос в социологии это 80% ответа какой хочешь получить ответ такой вопрос и задавай
 показати весь коментар
 
 
Ничего нового. Скомороха к власти привели тотальное вранье и манипуляции. Ничего, схавали, теперь будут переваривать.
 показати весь коментар
 
 
Скомороха к власти привели тотальное вранье и манипуляции.

І я знаю цю людину- брехуна і маніпулятора...
 показати весь коментар
 
 
Та ні, скомороха до влади привела тупість народу, ось в чому головна проблема.
 показати весь коментар
 
Та ні, скомороха до влади привели правителі, які йшли у владу тільки ради власного збагачення і недоторканності
 показати весь коментар
 
народ всегда во власть приводил одних скоморохов . без исключения . В Украине .
 показати весь коментар
 
Как с Цензора картинку срисовал. После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий - Цензор.НЕТ 1757
"эмоциональный заголовок о готовности почти половины украинцев на автономию Донбасса ради прекращения войны." Источник: https://censor.net.ua/n3134181

Садись, Бутусов. Два. После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий - Цензор.НЕТ 1757
 показати весь коментар
 
 
габритная война а подпевал тут куча с нулевым рейтингом наплодилось каца клопов на цензоре все ветки засырают
 показати весь коментар
 
 
Эх, Петя, рано, очень рано ты отменил военное положение в стране! Не надо было выпускать джина кацапо-пропаганды из бутылки.
 показати весь коментар
 
 
Уроды, что еще сказать. Только кацапы которы это стряпают не понимают, что Украина не рассися, если допечет то так отгребут, не успеют в этот раз добежать до границы, хоть с опросами, хоть без...
 показати весь коментар
 
 
Лучше пока никаких решений не принимать. Абхазия так и осталась пороховой бочкой несмотря на автономию.
 показати весь коментар
 
 
Но давать хорошую ответку, во сто раз перекрывающую нападение, на 44 обстрела должно быть 444 ответных.
 показати весь коментар
 
Да все зебилы готовы продать страну за тарифную пайку и немножко гречки = просто надо перестать стрелять и раздвинуть ноги = 73%
 показати весь коментар
 
 
Мне кажется, что под "автономией"⁴ большинство понимает отправку даунбасцев и лугандонцев в синюю и далёкую даль.
 показати весь коментар
 
 
Вам это только кажется, у нас Крым был автономией столько лет и все прекрасно понимают значение этого слова, кроме кацапов, которым "кажется"
 показати весь коментар
 
 
Лично мое мнение - пусть лучше оккупированной частью Донбасса правят орки и их московская крыша - до поры до времени, чем мы простим убийц и предателей - навсегда.
Что, мы простим им это*
После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий - Цензор.НЕТ 4750
 показати весь коментар
 
 
Підтримую тезу, проте не можу поставити лайк під таким фото((
 показати весь коментар
 
 
А у этих все хорошо, пока зелефилы сражаются с порохоботами , жопоблок уверенно выходит на второе место...
Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий - Цензор.НЕТ 3835
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ТАК ВЫ ЭТУ "ВОЙНУ" И НАЧАЛИ. НАПОМНИТЬ ПРО "СТРЕЛЯТЬ В СПИНУ", "ЗАЧИСТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ"? Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий - Цензор.НЕТ 3798
 показати весь коментар
 
Тебе кажется, что ты с кем то воюешь? Проснись и иди подмойся...
 показати весь коментар
 
 
Да, но при этом нельзя признавать их статус ни под каким соусом = т.е. оставить все как есть
 показати весь коментар
 
 
Зєбіли, маніпулювати вами можна без проблем. В то з різних питань. Навіть якщо правильно поставити запитання, ви проголосуєте за те, щоб вам відрізали вуха. Чому? Є дві причини: 1) повна відсутність критичного мислення. І 2) випливає з першої - віра у "халяву". Ви вважаєте, що блага вам популісти хочуть дати лише за те, що ви такі гарні і розумні.
 показати весь коментар
 
 
то есь,если зелебобу сказать ,шо за отрезание ухов платить не надо-он с радостью подставит бестолковку?
 показати весь коментар
 
 
нужно правильно формулировать. так прямо не пройдёт. нужна достаточно длинная фраза, которая помещается в их крошечный мозг только частями.
 показати весь коментар
 
 
Фигня, по соц опросу во дворе, из 10 бабок на лавочке заявили:
1. Президентом должен быть шталин.
2. НАТО враги, которые нас разбомбят, поэтому орлята учатсо лятять.
3. Раисся наш брат.
4. Дамбас окупировали бандеровци из ОУН(М) при поддержке нахтигаль и войск СС (сойдиненных статов, просто одна сипилявила)
5. Партия рыгыоноф 400 мест в парламенте!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
бросай гранату на лавочку Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий - Цензор.НЕТ 2277
 показати весь коментар
 
 
пару дней назад меня тоже некая мадам хотел сильно соцопросить...сказал,шо занят,но она ответила подождет.через пару минут освободился,спрашиваю
-что вы хотели девушка?
-хотела провести соцопрос
-на какую тему?
-на политическую
-ну давайте
-вы здесь прописаны,в этом населенном пункте?
-да
-сколько вам полных лет?
-сказал
-все,спасибо...

вот такой опрос После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий - Цензор.НЕТ 298
 показати весь коментар
 
А все остальное напишут в офисе...учитывая пожелания заказчика...
 показати весь коментар
 
 
Це те, про що я й написав у темі з цим "соцопитуванням".
 показати весь коментар
 
Все опросы и референдумы это манипуляция...
Главное правильно...в выгодном русле составить вопрос...
 показати весь коментар
 
 
Я вже казав- Цікаві опитування з'явилися в Україні з приходом зеленої влади...
 показати весь коментар
 
 
Дожились до полного писеца поздравляю козломордые победили без выстрелов и шшума через пять лет Украины не будет будет колония орков
 показати весь коментар
 
 
Зміна конституції у плані меж або автономій лише прозорим Всеукраїнським референдумом, це буде чесно... усі інші варіанти по спискам партій та конституційною більшістью не відображають повну картину. Хоча і так все зрозуміло... межа є межа.
 показати весь коментар
 
 
На Кримі наплювали на Конституцію і змінили його статус місцевим рехверендумом.
 показати весь коментар
 
Не визнаний, так само можна оккупувати будь яку територію, але це тільки геморой. Референдум мав відбутися за українським законодавством вже якщо так.
 показати весь коментар
 
Подобные «опросы» - пробные шары на реакцию «общества»..........
А так ДА: манипуляция и пропаганда могут так мозги засрать, что мама не горюй..........
 показати весь коментар
 
 
ну и так было все ясно откуда ростут копыта у этого мыролюбства.
 показати весь коментар
 
также как и 47% или 45% для партии "слуга народа" есть профанация.
Зеленский пытается сознательно манипулировать ложью?
 показати весь коментар
 
 
Не зеленский (дурачок просто назначенный на роль) а ***** (через мертвечука и рыгов) управляет всеми украинскими медиаресурсами, включая все эти вонючие институты социсследований. СБУ, мать вашу, проверяйте заказчиков, счета и источники денег, которыми оплачивается вся эта байда!
 показати весь коментар
 
 
абсолютно согласен.
но эти манипуляции, странным образом, поддерживают фальшивый рейтинг "слуги народа".
 показати весь коментар
 
 
Два, всего лишь два пункта определяют результаты таких "опросов" с нужным ответом:

1. Хитросделанный вопрос
2. Хитросделанная "выборка"

Жаль, что Петя не сделал военное положение хотя бы на пару лет
 показати весь коментар
 
 
А ты готов пару лет пожить в окопах или за компом комфортнее.
 показати весь коментар
 
СБУ теж ****** оплачується. Якщо ви думаєте, що в ********** немає компроматів на всіх сбушників, то глибоко помиляєтесь. І коли потрібно ***** "смикає" за відповідні риточки, тому СБУ це не кантора яка відповідає за безпеку країни, а один з підрозділів КГБ чи ФСБ .
 показати весь коментар
 
 
Баканов для того і посаджений на СБУ, щоб контролювати такі перевірки і направляти їх в потрібну ЗЕ сторону.
 показати весь коментар
 
я знову ж, в 2897-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
 
..макароны в бамбас макароны везите им азметовские - 1000 тон - ждут, с ложками сидят,
салом предварительно приправьте - они салоо люююбят. без сала - неа не сагласны.

пусть там сомостоятельно жрут.

5 лет возили ссуки.
 показати весь коментар
 
Что тут не так? Народ устал от войны и хочет мира.Выиграть войну мы не можем. Только парней положим. Значит надо заключать мир или будем истощать ресурсы страны столетиями.Ну если вам своих детей и внуков не жалко,тогда да.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПісля проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий
 
 
 
 
 
 вгору