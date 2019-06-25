 Меркель і Макрон на момент зустрічі із Зеленським вже дали команди голосувати за повернення РФ в ПАРЄ, - Кулеба

Про це написав на своїй сторінці в Facebook постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, відкликаний у вівторок для консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У мене є багато історій про ПАРЄ... І про те, як дипломатично вести розмову, в якій тобі з посмішкою говорять: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, любий мій, це тобі доведеться з цим жити.
І про те, як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном і Меркель, хоча обоє лідерів вже вирішили повертати росіян і дали всі команди", - написав Кулеба.
За його словами, " вчора вночі в пустому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена ПАРЄ, який завзято топив за росіян, тому що їй було соромно за шефа".
Також "інший член ПАРЄ, який теж наполегливо топив за росіян, сьогодні здивовано відзначив, що росіяни приїхали якісь нахабні і почали своє тріумфальне повернення з провокації - номінували одіозного Слуцького на віцепрезидента ПАРЄ", - зазначив Кулеба.
Але головне, за словами дипломата, це не подібні історії, а майбутнє.
"Моя особиста позиція така - ми маємо відповісти не лише словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспіхом, а зважено і цинічно", - написав Кулеба.
" А ви не журіться. Світ жорстокий. Це факт. Але іншого світу у нас немає.Треба просто бути сильним, мати здоровий глузд і вигризати у цьому світі своє. Особливо після того, як щось вигризають із тебе", - підсумував дипломат.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
ПАСЕ обосралось, теперь Украина будет мокать в гавно все ПАСЕ при каждом удобном случае.
Єто же не проигрьіш Украиньі, пасе легло под рашку.
В чем прикол тогда?
У випадку вторгнення кацапів Зе буде втікати - і при цьому потужно шратт. Від жаху. Не перед Х-лом, а щоб українці не підняли на вила.
Не ну ясно же, что виноват Порошенко!!! Он сволота шаурму не любит!
зеленолюбивых сограждан, что они сделали и чем это всё может закончиться.
Итак дорогие мои земляки так называемое "большинство" или 73 %.
Позади выборы и многое уже становится ясно, как белый день после ночи ожиданий и романтических фантазий. РАССЕЯЛИСЬ сумерки и утренний туман ушёл в низины и там исчез.
Вместо идеалистических видений о новой и красивой стране, которую нам обещал господин Зеленский, мы видим всю туже Украину, несчастную, бедную страну, которая пыталась в очередной раз сбежать из плена, но доблестные Павлики Морозовы и вечно юные пионеры они же регионалы, сделали всё, что бы помешать бедной стране добежать до надежного убежища под названием Евросоюз и НАТО , и науськивают овчарок НКВД - МГБ - КГБ - ФСБ Путина, что бы опять пленить беглянку и вернуть её в своё тёмное, могильное царство нереализованных мечт.
Этот несчастный человек, о котором мы можем судить только по его ролям и выступлениям на сцене и политическим роликам на тему политики, не расчитывал, что народ соблазнившись на конфетку может пойти за клоуном в любом направлении, даже до ближайших кустов.
Взрослые инфантилы с мышлением ребёнка не могут понять простой истины, что в большой политике если ты не хочешь отстаивать своё достоинство, гордость, защищать Родину, семью, тебе просто оторвут голову, поделят твоё имущество и выгонят из дома, как бы мы ни прикрывались, что живём в век гуманности и верховенства права. Если бы они могли осознать, что ненавидя Порошенка по той или иной причине, они должны были проголосовать за него обеими руками, потому что он реально остановил войну, договорился со всем миром и создал антипутинскую коалицию во главе с США и только благодаря ему мы имеем чистое небо в наших городах и сёлах и не мыкаемся по углам как беженцы из Донбасса, я уже не говорю о жертвах сопровождающие всё это.
И что мы имеем теперь? Во власть пришли люди, которые не пронесут ложку мимо рта и любят погулять за чужой счёт. Быстро раставляют людей на все ключевые посты. То что обещал Зеленский, какие то конкурсы больших профессионалов, мы видим давно знакомые лица с оскалом пиратов, которые ждали своего часа и были готовы стать абордажной командой. За всем этим и непопулярным решениями, быстро закрыть все вопросы за счёт сдачи государственных интересов.
Мы будем наблюдать рост недовольства активных патриотов, которые ни при каких условиях не дадут возможности для реванша. Нетрудно предположить, что складываются все условия для начала широкомасштабной гражданской войны на територрии Украины. И если Порошенко в 2014 - 2015 благодаря своему таланту государственного деятеля сравнимо с Черчилем , смог так перевязать эту рану войны, что большинство это не почувствовало на своей шкуре, то Зеленский на посту президента у меня вызывает большие сомнения. Как говориться Не Дай Бог...
А Путин сейчас потирает руки, он умеет себя вести со слабыми. Он умеет из любого конфликта развести настоящую бойню. И если Зеленский ему не уступит на что расчитывает Путин, то думаю всё мужское боеспособное население должно вспомнить как чистят АКМ, либо просто бежать со своей семьёй куда подальше.
Вот коротенько набросал на досуге. Просто хотелось сказать, что приходится всем нести ответственность за свой выбор, сделанный в нормальном сознании либо под действием каких либо факторов, в том числе передоз пропаганды...
На очереди снятие санкций.
Ви, суки погані, коли розганяли антисемітизм байками про Вальцмана, який забив свого брата чи то за гроші, чи то на мацу, підклали міну під свої тлусті коломойські сраки. Бумеранґ уже летить назад.
А вот теперь думайте!
ПС: сейчас вы хотите нового клоуна ввести в политику и ВРУ! Может хватит Голосов, Клоунов и "Слуг Народа"????
28.11.2017 в 08:59
Правительство Германии «поддерживает усилия генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда в вопросе участия России в ПАСЕ«. Об этом говорится в официальном ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Deutsche Welle о позиции Берлина относительно недавних заявлений Ягланда о роли России в Совете Европы.
новоизбранного президента Украины
во Францию и Германию.
Представители этих стран поддержали
возвращение России в ПАСЕ.
Это успех, Вова!
(C)
@Anakoyher
☹️
Мы гейропе не нужны, и нечего тудя сунуться. Европейские ценности стандартные - бабло, что и было только что доказано.
Он кого то слушал, кроме бени?
И чего теперь ждать в ответ?
Мне Меркель напоминает Гитлера.
Очень странно.
Почему?
того что делал? Жрал шаурму и бегал по фонтанах,это намного важнее чем все остальное