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Все про:Зеленський (1817) Меркель (545) ПАРЄ (469) Кулеба Дмитро (102) Макрон Емманюель (254)

 Меркель і Макрон на момент зустрічі із Зеленським вже дали команди голосувати за повернення РФ в ПАРЄ, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський переконував канцлера ФРН Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона не допустити повернення росіян в ПАРЄ. Але вони до цього моменту вже прийняли рішення підтримати повернення делегації РФ.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, відкликаний у вівторок для консультацій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене є багато історій про ПАРЄ... І про те, як дипломатично вести розмову, в якій тобі з посмішкою говорять: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, любий мій, це тобі доведеться з цим жити.

І про те, як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном і Меркель, хоча обоє лідерів вже вирішили повертати росіян і дали всі команди", - написав Кулеба.

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За його словами, " вчора вночі в пустому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена ПАРЄ, який завзято топив за росіян, тому що їй було соромно за шефа".

Також "інший член ПАРЄ, який теж наполегливо топив за росіян, сьогодні здивовано відзначив, що росіяни приїхали якісь нахабні і почали своє тріумфальне повернення з провокації - номінували одіозного Слуцького на віцепрезидента ПАРЄ", - зазначив Кулеба.

Але головне, за словами дипломата, це не подібні історії, а майбутнє.

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"Моя особиста позиція така - ми маємо відповісти не лише словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспіхом, а зважено і цинічно", - написав Кулеба.

" А ви не журіться. Світ жорстокий. Це факт. Але іншого світу у нас немає.Треба просто бути сильним, мати здоровий глузд і вигризати у цьому світі своє. Особливо після того, як щось вигризають із тебе", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134174
 
   
 Топ коментарі
 
Та ладно...не нужно отмазывать зебобика...
На него глянули...послушали...и пришли к выводу....этот парниша не боец...а клоун...
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При чем тут Зеленский? Решение было прянто еще при Пете, до выборов. Семни методичку.
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поэтому фрау дрожала на встрече с зе..
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Гыга это вы свою ************** и исключительность выпячиваете. Чы колода в своем глазу это нормально?
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Ну вот откуда он это знает. СБУ об этом ничего не знало, Просто неуклюжая попытка вывести шута из под критики. И если даже так и было, ну и каков результат вояжа скомороха в Европу?
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пообіймався та віджартувався з Макроном, Юнкером, відвалив їм компліментів, "хороші мужики" тощо...вони також йому авансів, всі полибилися, кожен зробив свої висновки, ті подивилися, що якийсь недалекий хлопець з України приїхав, не докучає, нічого не вимагає, міжнародними мовами не володіє, про ПП-2 мовчить, тощо... тож сама слушна нагода "європартньорам" провернути з кацапами справи, поки в Україні зміна влади та такий безропітний та зговірливо-мовчазний Президент, то саме надолужити втрачений за президентства Порошенка час, поправити свої справи з кацапнею. Цей новий президент точно немає жодної ваги, тож зважати на нього... ось вони цей момент і використовують. І це тільки початок.
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Мне кто нибудь обьяснит, а чего они єтим добились.
ПАСЕ обосралось, теперь Украина будет мокать в гавно все ПАСЕ при каждом удобном случае.
Єто же не проигрьіш Украиньі, пасе легло под рашку.
В чем прикол тогда?
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Завтра ***** должен был отпустит украинских моряков и корабли ВМС Украины из плена. После вчерашних событий в ПАСЕ ложить он хотел на все приговоры и решения. Песков об этом так и сказал. Вот чего добилась расея
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Карочє, козаки. Ви дуже файно гулялися в демократію, аж любо дивитись. Але прийшов час кинути гульні та відшукати генерала Скоропадського.
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зачем откапывать.... они есть и совсем рядом.... просто фасссс команду и ......
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Я маю дати команду? Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 662 Дуже прошу: генерале Скоропадський, година пробила!
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ша, шо за шухер? Так шо пока команда ША! Не время... мальчик еще не обосрался полностью
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Чекаєте, аж його схопить срачка після шавурми? А що всю країну заллє, то таке?
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норм.... значит будет "прикре самогубство"... утонул в своем говне.... пфффф вообще норм
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Нагадую: генерал Скоропадський, коли прийшла катастрофа Гетьманату, втік до Німеччини. За версією Булгакова, у вигляді "пораненого" німецького майора фон Шратта. А може, й не Шратта... Суть в тому, що йому було вже на все шратт - окрім власної втечі.
У випадку вторгнення кацапів Зе буде втікати - і при цьому потужно шратт. Від жаху. Не перед Х-лом, а щоб українці не підняли на вила.
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Ви Скоропадського порівнюєте до Зєломойського? Меркель і Макрон на момент зустрічі із Зеленським вже дали команди голосувати за повернення РФ в ПАРЄ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3256 Уряд Скоропадського за нецілий рік зробив для вкраїнської держави більш, ніж Кравчук і Кучма разом узяті.
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)))) напомнило одного молдаванина. в начале нулевых он как то сюда попал и попросил азюл. он знал пару слов на шпрахе и на "интервью" на вопрос, как он вьехал, тот ответил, шо перебежал границу. и шоб впечатлить переводчика и интервьюэра, добавил сам, спутав "бешиссен", сказав, шо при переходе был "бешайзен фон гренцполицай". думаю не байка. долго ходила. ))))))
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Шо за противная рожа??? Не дедушку Геббелься я узнал...
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Да хватит отмазывать зе, потому, что с каждой новой отмазкой все больше убеждения в том, что лучше бы зе не ездил в Германию и Францию, видно накосячил там не мало и все в шоке, вернули РФ в ПАСЕ
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Так, еще один тупой вброс от педрофилов.
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Полный провал внешней политики. Быдло ж думало , что люди в МИДе просто так сидят и Порошенко просто так лялякал с Меркель и остальными . Европе просто надоели игры украинских олигархов , которых поддерживает быдло , которым те умело монипулируют . Увидили возврат к паршке да и тупо плюнули. Большая часть украинцев не хотят в НАТО и ЕС они хотят обратно СССР.
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большая часть шлем хочет пришить свинячей шкурки и стать иванами
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Жаль , что ты ***** даже без имени , не можешь сказать мне это в лицо , а то бы я проломил твой дебильный череп до жепы.
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Шо опять шаурмен не виноват!!!!
Не ну ясно же, что виноват Порошенко!!! Он сволота шаурму не любит!
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Небольшая объяснялка - понималка, для наших
зеленолюбивых сограждан, что они сделали и чем это всё может закончиться.

Итак дорогие мои земляки так называемое "большинство" или 73 %.
Позади выборы и многое уже становится ясно, как белый день после ночи ожиданий и романтических фантазий. РАССЕЯЛИСЬ сумерки и утренний туман ушёл в низины и там исчез.
Вместо идеалистических видений о новой и красивой стране, которую нам обещал господин Зеленский, мы видим всю туже Украину, несчастную, бедную страну, которая пыталась в очередной раз сбежать из плена, но доблестные Павлики Морозовы и вечно юные пионеры они же регионалы, сделали всё, что бы помешать бедной стране добежать до надежного убежища под названием Евросоюз и НАТО , и науськивают овчарок НКВД - МГБ - КГБ - ФСБ Путина, что бы опять пленить беглянку и вернуть её в своё тёмное, могильное царство нереализованных мечт.
Этот несчастный человек, о котором мы можем судить только по его ролям и выступлениям на сцене и политическим роликам на тему политики, не расчитывал, что народ соблазнившись на конфетку может пойти за клоуном в любом направлении, даже до ближайших кустов.
Взрослые инфантилы с мышлением ребёнка не могут понять простой истины, что в большой политике если ты не хочешь отстаивать своё достоинство, гордость, защищать Родину, семью, тебе просто оторвут голову, поделят твоё имущество и выгонят из дома, как бы мы ни прикрывались, что живём в век гуманности и верховенства права. Если бы они могли осознать, что ненавидя Порошенка по той или иной причине, они должны были проголосовать за него обеими руками, потому что он реально остановил войну, договорился со всем миром и создал антипутинскую коалицию во главе с США и только благодаря ему мы имеем чистое небо в наших городах и сёлах и не мыкаемся по углам как беженцы из Донбасса, я уже не говорю о жертвах сопровождающие всё это.
И что мы имеем теперь? Во власть пришли люди, которые не пронесут ложку мимо рта и любят погулять за чужой счёт. Быстро раставляют людей на все ключевые посты. То что обещал Зеленский, какие то конкурсы больших профессионалов, мы видим давно знакомые лица с оскалом пиратов, которые ждали своего часа и были готовы стать абордажной командой. За всем этим и непопулярным решениями, быстро закрыть все вопросы за счёт сдачи государственных интересов.
Мы будем наблюдать рост недовольства активных патриотов, которые ни при каких условиях не дадут возможности для реванша. Нетрудно предположить, что складываются все условия для начала широкомасштабной гражданской войны на територрии Украины. И если Порошенко в 2014 - 2015 благодаря своему таланту государственного деятеля сравнимо с Черчилем , смог так перевязать эту рану войны, что большинство это не почувствовало на своей шкуре, то Зеленский на посту президента у меня вызывает большие сомнения. Как говориться Не Дай Бог...
А Путин сейчас потирает руки, он умеет себя вести со слабыми. Он умеет из любого конфликта развести настоящую бойню. И если Зеленский ему не уступит на что расчитывает Путин, то думаю всё мужское боеспособное население должно вспомнить как чистят АКМ, либо просто бежать со своей семьёй куда подальше.
Вот коротенько набросал на досуге. Просто хотелось сказать, что приходится всем нести ответственность за свой выбор, сделанный в нормальном сознании либо под действием каких либо факторов, в том числе передоз пропаганды...
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Для Зе и его команды все идёт как нужно, не парятся по этому поводу.
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Якщо врахувати, що голоси на виборах купляв саме Педро за допомогою своіх сіток, то декому не варто сцяти проти вітру.
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Дійсно не варто......!!!. Ось результат!!!. І задайся питанням, що варто,а що ні....?!.
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Просрав Петро своі гроші, що в сітки вкинув і порохоботам роздав. 16% в першому турі, і 8% зараз. По моєму порохнявий проект вже подихає.
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Я дивлюсь у Вас така обізнаність....?!. Чи може лють....?!.
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Ага, так лютую, так лютую, шо аж борщ істи не можу.
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Шута на гиляку!
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Не печальтесь, зебилы. Мир такой, какой есть. Но вы грызите.
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Только фон справа не черный, а зеленый.
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Все было очевидно вменяемым и адекватным людям(но не порохатым свиноботам) после того, как было принято решение строить СП-2. И произошло это при дипломатическом гении, вашем обожаемом Поросенко.
На очереди снятие санкций.
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Дебил Порох как раз добился этих санкций , а быдло решило , что он и его МИД ( который зебил разогнал) просто так лялякают , было титанических усилий выгнать ********* из ПАСЕ ну и зебил не смог убедить не Меркель ни Макрона . Потому , что он артист , а не политик . Но дебилы вроде тебя думают , что любой мужик с улицы ( даже если он профессор) может быть политиком.
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Почему же "дебил Порох" не убедил не строить СП-2, дегенерат?
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А он долдон, ему этого не понять, жопу лижет свинохряку с утроенной энергией. Просто купленный жидами балбес.
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"Жиди" це Зеленьский с Коломойським. Це вони його купили?
Ви, суки погані, коли розганяли антисемітизм байками про Вальцмана, який забив свого брата чи то за гроші, чи то на мацу, підклали міну під свої тлусті коломойські сраки. Бумеранґ уже летить назад.
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Звучит убедительно! Но вот я задаю простейший вопрос!!!! Если бы Порох был Президентом ждал бы он встречи с Меркель и Макроном? Предпринимал бы до этого действия? Сделал бы совместные выступления-брифинги с ВРУ Украины, с МИД Украины, с партнерами Украины! Получил бы ли он поддержку США? Решились бы Меркель и Макрон так откровенно наплевать на Пороха?
А вот теперь думайте!

ПС: сейчас вы хотите нового клоуна ввести в политику и ВРУ! Может хватит Голосов, Клоунов и "Слуг Народа"????
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Голосование совета министров ЕС было весной, и что же сделал Порось?
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Вот когда было "принято решение". Два года назад. И ничего у них не выходило пока мудрый украинский народ не вибрал пиксель с сериала...

28.11.2017 в 08:59

Правительство Германии «поддерживает усилия генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда в вопросе участия России в ПАСЕ«. Об этом говорится в официальном ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Deutsche Welle о позиции Берлина относительно недавних заявлений Ягланда о роли России в Совете Европы.
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Картинка, що відповідає трагічній клоунаді реальності:


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Порошенко и для меркель, и для макронам являлся авторитетом,потому и не снимали санкции.Является новоявленный херант авторитетом?Пожалуй нет.Они были уверены,что он проглотит это дерхмо.И он зная о решении этих т.н. друзей сидел и ждал команды глотать.Вчера команда поступила и он это дерхмо проглотил.Только к обеду зубы отчистил и рот отполоскал.Что-то мне подсказывает,что и мы,из-за его и зебилов,дерьхма наедимся.Следующий этап - переговоры с сепаратней и как итог - капитуляция и возложение вины на нас самих.Одно несколько утешает - созданные отряды самообороны.
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Как может быть авторитетом человек, который в гейслипах снимался, с кумом просыпался, страну свою обсирал, говорить не умеет без бумажки...
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Удивительно успешными оказались визиты
новоизбранного президента Украины
во Францию и Германию.
Представители этих стран поддержали
возвращение России в ПАСЕ.
Это успех, Вова!
(C)
@Anakoyher
☹️
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Зря мы гей-парад проводили. Сколько геев не задобряй, они так геями и останутся.
Мы гейропе не нужны, и нечего тудя сунуться. Европейские ценности стандартные - бабло, что и было только что доказано.
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Может быть ты не тем местом их задобрял?
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Разменная монетка) А все потому, что яиц нет)))
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А теперь поперли от холуев гнилые ОТМАЗКИ!
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Понятное дело что такие вопросы быстро не решаются. Путлер года полтора это пробивал, подкармливая европейских политиков.
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А наш девочкой обиженной ушел))))))))) Вместо того, что бы бороться))))))))))
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Вспомним, что ему рекомендовали перед этим убрать нахрен всех бениных холуев из окружения
Он кого то слушал, кроме бени?
И чего теперь ждать в ответ?
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и по украинской трубе: не нужно верить их словам, что северный поток не помеха...и зима будет суровой и газ недешевым...и зеленскому на новый год вместо и перед президентом выступить не удастся
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немецко-французские шлюхи вызвали "ЗЕ" ,дабы согласовать возвращение оккупанта ,,,,
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Макрон молодой политик.. Ну что с него взять. А вот Меркель "железный канцлер" и так напоследок, уходя с поста так "опустить" свой имидж, свой нарабатываемый десятилетиями авторитет, свое место в истории, все коту под хвост. И стоило ли оно того. ( неужто тоже пост в Газпроме дают, хотя вряд ли, так открыто она продаваться не будет) Да уж мелковат народец пошел, не те нонче лидеры и политики. В общем ШО наш "Филарет". да и "Пэтя" ( как обобщенные образы).
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Макрон хоть и молодой, но очень опытный профессиональный политик и бюрократ с массой специальных знаний и умений, набранных за время своей карьеры в очень непростой политической кухне Франции и Европы в целом.
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Владимиру Александровичу надо меньше было языком ляпать про референдумы о дружбе с паРашкой и вступлении в НАТО....
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От макрон падлюка - закупили у него вертолеты на 600 млн. евро, а он вот че учудил)) Нехорошо...
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судя по факту Меркель и Макрон крайне неуважительно поступили лично по отношению к Зеленскому.
Очень странно.
Почему?
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Решение было принято после того как стали известны результаты выборов. Так что здесь инфантильного клоуна отмазать не получится.
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если даже так,и если известно что они уже заранее были готовы это делать,то любой человек и гражданин страны,а тем более президент делал бы все возможное и невозможное чтобы повлиять на это решение,а Кловн вместо
того что делал? Жрал шаурму и бегал по фонтанах,это намного важнее чем все остальное
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Все правильно. Написала практически то же самое под статьей Бутусова на эту тему. Это очевидные вещи. Люди разберутся в этом сами. К порошенкиным манипуляциям и лжи уже все имеют прививки.
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А если уж решение Франции и Германии было твердым и безоговорочным, и Зеленскому об этом при личных встречах в Париже и Берлине прямо сказали, то он просто был обязан сразу после возвращения в Киев об это открыто сказать: вот так, дескать, дорогие соотечественники, я привез вам плохую весть - давайте теперь вместе думать, как нам лучше действовать в таких неблагоприятных условиях…
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Зачем? Дегенератам интереснее как оно жрет шаурму в в фонтаны ссыт подшумок
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМеркель і Макрон на момент зустрічі із Зеленським вже дали команди голосувати за повернення РФ в ПАРЄ, - Кулеба
 
 
 
 
 
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