EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  942  16
Все про:Одеська область (1020) порт (157) СБУ (4431) крадіжка (295)

 Чиновники порту "Південний" розікрали 2,5 млн бюджетних коштів під виглядом "соціальних виплат", - СБУ

Співробітники Служби безпеки України в рамках протидії корупції викрили і блокували схему щодо розкрадання грошей державного підприємства "Морський торговельний порт "Південний".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБ України.

Зокрема, встановлено, що двоє посадових осіб держпідприємства вносили неправдиві дані в реєстр на перерахування соціальних виплат. Насправді гроші надходили на банківські карткові рахунки знайомих зловмисників.

Як зазначається, оперативники задокументували, що впродовж 2018-2019 років чиновники перерахували на користь "підставних" осіб майже 2,5 млн грн.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Вчора двом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про їх відсторонення від виконання посадових обов'язків та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Читайте також: Кабмін перейменував найбільший український морпорт "Южний" на "Південний"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134168
 
 
 Топ коментарі
 
Для нашего народа это уж не сенсация, есть и более громкие многолетние криминалы в фин.-экон. сфере. Короче, воз (навоз) и ныне там. Вот кто же будет эти авгиевы конюшни разгребать?..
 показати весь коментар
 
намекай. пусть народ почитает намёки штатных камментаторов ))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
абалдеть. ведь никогда такого же небыло!
 показати весь коментар
 
 
Точно, и коррупция и воровство появились только при Порошенко!
 показати весь коментар
 
))) ага, и ещё задолго до его папы, и крёстных отцов их. с тех пор ничо так и не поменялось и намёков на перемены даже не предвидется. зато каждый новый, приносит в её совершенствование, шо то своё, личное, совершенствуя казалось бы совершенство!!
 показати весь коментар
 
И что интересно, зерада чего только не придумает в своё оправдание, чтобы только не видеть, что в первую очередь необходимо было отразить агрессию паРаши и не дать возможности образоваться новым "народным республикам", которые при поддержке паРаши замутили бы коррупционеры...
Намекнуть - почему Кернесу и Труханову выдали индульгенцию?
 показати весь коментар
 
намекай. пусть народ почитает намёки штатных камментаторов ))))
 показати весь коментар
 
 
Только инфантилы поймут про "минстецевские методички" и "штатных комментаторов".
 показати весь коментар
 
Само собой слышал теперь на предприятиях Коломойского подешевеют энергоресурсы трудиться бедолага в поте лица а Петя да он такой во всем виноват гад
 показати весь коментар
 
Для нашего народа это уж не сенсация, есть и более громкие многолетние криминалы в фин.-экон. сфере. Короче, воз (навоз) и ныне там. Вот кто же будет эти авгиевы конюшни разгребать?..
 показати весь коментар
 
 
Наверно тот, кому уже не надо отражать агрессию паРаши, т.к. она, похоже, судя по другим суперважным сообщениям СМИ, да и действиям нового президента, закончилась...
 показати весь коментар
 
Так и бюджет наполниться будет за что оружие покупать и крошить фашистов на востоке
 показати весь коментар
 
А сколько разворовано под видом "субсидий"?
Знает только Гнойсман.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїЧиновники порту "Південний" розікрали 2,5 млн бюджетних коштів під виглядом "соціальних виплат", - СБУ
 
 
 
 
 
 вгору