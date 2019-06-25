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Все про:Азовське море (1115) моряки (617) Росія (17757) Полозов (274) Азаматов Айдер (3)

 Захопленим Росією в полон морякам загрожує до 6 років позбавлення волі, - адвокат

Російське слідство почало висувати українським морякам звинувачення в остаточній редакції. Цей процес має закінчитися до 9 липня.

Про це виданню "Крим.Реалії" заявив адвокат Айдер Азаматов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слідство ознайомило нас із результатами призначеної раніше експертизи, а також пред'явило обвинувачення в остаточній редакції - це ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання державного кордону Росії)", - розповів Азаматов.

За його словами, український моряк, мічман Юрій Будзило заявив, що "обвинувачення абсурдне і вину свою він не визнає".

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"(Будзило. - Ред.) нагадав слідству, що він військовополонений, і вимагає, щоб до нього й інших моряків застосовувалися положення Третьої Женевської конвенції. Також він зазначив, що сьогодні останній день, коли Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права" , - розповів Азаматов.

Інший адвокат у справі українських моряків Микола Полозов уточнив, що до 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам.

"Слідчі дії розписані до 9 липня. Поки встигли пред'явити трьом: Євгену Семидоцькому, Богдану Небилиці і Юрію Будзилу", - додав він.

Після цього захист і військовополонені моряки перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134164
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего у нас теперь есть настоящий президент на крови не торгует он порешает все вопросы да зелебобовцы?
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интересно.. а где вазелин в этот момент будет... в Офисе - прохлаждаться, жрать вкусную шаурму, купаться в фонтанах, делать бизнес на крови - в уютном кабинете с кондиционером?)
Ведь ИНОГО вазелин НЕ УМЕЕТ Захваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат - Цензор.НЕТ 3429
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Скорее всего , будут сидеть . А Порошенко , который сдал этих моряков , будет вкусный плов жрать и в уютном кабинете с кондиционером прохлаждаться .
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Порося послав моряків на загибель,паскуда.
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но щаз вазелин всё быстро порешает, да?) как только доделает регистрацию торговой марки "СДЕЛАЕМ их вместе!" Захваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат - Цензор.НЕТ 1064
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ага, съем шаурму вместе, пробежим по фонтану вместе, ....
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Шановний, у тебе під під'їздом ошиваєтьс шантрапа. Ти маєш повне право зайти до своєї квартири. І ти несеш ліеґки хворій дружині. Твої дії: 1) кинеш дружину в підеш у еивбар, доки шантрапа не вступиться, чи 2) зайдеш до квартири, не звертаючи уваги на шантрапу? Зараз я пишу для недалеких зелених ідіотів: якби тоді не сталося того походу, то українські порт. Бердянськ і Маріуполь були заблоковані. І без того важка ситуація стала б загрозливою. Не було б переміщення вантажів, люди втратили б роботу. А так міжнародний резонанс і подвиг моряків не дали здійснитися кацапським планам про приєднання Маріуполя і Бердянська до ОРДЛО шляхом поступового удушення. І друге - у похід пішли справжні добровольці, які знали ,що може статися і які можуть бути наслідки. Саме тому вони є справжніми українськими моряками. А ти - провокатор на кацапських харчах.
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Ничего у нас теперь есть настоящий президент на крови не торгует он порешает все вопросы да зелебобовцы?
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Пісдя Порося розгрібати довго прийдеться,але все буде Україна.
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Так, і у вас, на расєї теж будуть українські миротворці, коли у вас все тріщати почне.
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Скорее всего , будут сидеть . А Порошенко , который сдал этих моряков , будет вкусный плов жрать и в уютном кабинете с кондиционером прохлаждаться .
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интересно.. а где вазелин в этот момент будет... в Офисе - прохлаждаться, жрать вкусную шаурму, купаться в фонтанах, делать бизнес на крови - в уютном кабинете с кондиционером?)
Ведь ИНОГО вазелин НЕ УМЕЕТ Захваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат - Цензор.НЕТ 3429
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давайте уже список, в чем виноват Порошенко.... а то по чуть-чуть выливаете, что б все знали...
Надеюсь Линкольна не он грохнул?
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А вы ждали другого?
Сезон "охоты на Пороха" ещё не завершен.
25% при общем числе активных избирателей в 63% это серьёзный результат.
А "протестные" 73% при общем числе активных избирателей в 63%,
разбегутся по своим "политическим квартиркам"...
37% от общего числа избирателей вообще пассивны.
Так, что итоги выборов непредсказуемы.
Поэтому "мусорный" троллинг не только продолжится, но и активизируется.
ЗеБене нужна монополия для дерибана Украины, и "игра в прятки" продолжится.
А ***** решает свои задачи: ему ненавистны ЕС и НАТО, ему нужен контроль всей Украины.
Так, что их ситуативный союз сохраняет силу.
Потоки грязи усилятся...
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Может быть, может быть. Но, сами знаете кто, будет продвигать свою медиа-продукцию в запоребрик.
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Похоже, адвокат Айдер Азаматов только что проснулся... Про шесть лет срока шла речь сразу после захвата.
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Что-то лахтинские зелебобы сегодня уныло-однотипные, все про "послал на загибель" кукарекают... )) Зато гугл транслейт прямо загибается от количества запросов на перевод... Свинособаки, гнать бы вас отсюда "статевими ганчірками", да уж больно поржать с ваших высеров хочется ))
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у них методички глючат. задача перед зебилами простая - выгораживать вованов - ссыкливого и сЦаря.. И особый запрет на ругать в сторону рашки и фуйла)
Вот и приходится им постить "послал на загибель"... наверное в Африку)
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шо в методичке написали то и постят... без бумажки они как и гидрант не умеют.... слабоумные же
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"Что-то лахтинские зелебобы сегодня уныло-однотипные"

Так у них "перемога за перемогой": запоребрик в пасе пустили; морякам обещают срок. С интересом ожидаю следующую "перемогу", даже не столько саму "перемогу", а то как ее будут оправдывать последователи
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Логика порошковых зашкаливает в своей абсурдности.
Лахта, соевый, всегда топила и топит против руководства Украины. Так что именно ты сейчас поешь синхронно с лахтой, если ты вообще не лахтинский бот - в последнее время вас тут много завелось - нулевок, которые при каждом удобном случае гадят против украинской власти.
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Возьмите их пленных и давайте лет по 20, делов то. Хватит сопли зеленые размазывать.
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Нема таких покарань, 15 років це максимально, є ще довічне, але воно дуже рідко використовується.
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так два раза по 15....тю.... наш суд самый гуманный суд в мире!!!! Урааааа
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такое вообще невозможно. их то нет при любых раскладах. для рашки они "живые мёртвые". та даже при наличии доказательств, что они таки есть, рашка их просто проигнорирует вместе с доказательствами. скажут - "ну и сажайте (убивайте). бабы знают своё дело, дорожают"
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Я думаю, максимум полгода отсидят и потом их помилуют и обменяют на кого нибудь. Всё будет по сценарию Савченко. Она тоже в странной правовой ситуации была арестована. И тоже была военнослужащая.
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Необходимо срочно проводить исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию радиологического оружия в ракетном и бомбовом исполнении. В качестве боевого снаряжения использовать жидкие боевые радиоактивные вещества (БРВ), представляющие собой радиоактивные отходы атомной промышленности, растворенные в химически активных кислотах.Захваченным Россией в плен морякам грозит до 6 лет лишения свободы, - адвокат - Цензор.НЕТ 6114
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Ты больной? Или ты хотел бы, чтоб у тебя над головой такую хрень распылили? Это ведь средство поражения для мирного населения.
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Може краще розвивати високоточні технології, нащо брати за ціль нищити все, коли ми дуже дружелюбна нація. Чорнобилю мало, подивіться на мапу, там дуже багато ще й досі радіаційної території. Це не вихід на мій погляд.
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Ты точно больной, раз в твоей голове рождаются такие мысли.
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Я не хворий, бо вискоточні технології не нищать все підряд, а лише ворогів... та сама історія с тепловізорами, де освоєння технології хочаб на 2 км. Все закуповуємо, так нам лохам і треба, а на нас заробляють.
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Урезать так урезать: пусть и ПАСЕ и ********* знают, что и мы уходя можем хлопнуть дверью...
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Военного решения в данной войне нет, но и сдаваться нельзя. Войдёт в историю тот, кто разрубит этот Гордиев узел.
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
"Россия принадлежит к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - цитирует министра пресс-служба ведомства.
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Да плевала Рашка на обязанности, ее только права интересуют. И европейские политики это прекрасно знают, но тем не менее возвращают Рашку в ПАСЕ, лицемеры продажные.
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Ну и что? Главное очередной алогничный бред "сваты " снять и на расею продать!
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9 июля передадут в суд. Допускаю скорый суд---до 21 июля. За неделю зачитают приговор. Если в Раду влезет жопоблок с мразюками с хорошим результатом, то царь указом помилует. Моряков отпустят. И только их. Если же твари влезут не в первых рядах---терпеть ребятам долго. Такая вот ситуация. Возможно даже и накануне выборов всё провернут братаны наши вечные.
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я знову ж, в 2899-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЗахопленим Росією в полон морякам загрожує до 6 років позбавлення волі, - адвокат
 
 
 
 
 
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