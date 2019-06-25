 САП просить для Труханова 12 років ув'язнення у справі заводу "Краян"

Про це сказав прокурор Максим Кравченко під час дебатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
Прокурор просить суд визнати 8 обвинувачених, у тому числі Труханова, винними у заволодінні 92,659 млн гривень держкоштів під час купівлі будівлі заводу "Краян" за завищеною вартістю. Ці кошти прокуратура просить конфіскувати з арештованих рахунків фірми "Девелопмент Еліт".
САП звертає увагу, що Труханів мав до 2017 року паспорт громадянина Росії і, за даними Інтерполу, людина з такою зовнішністю перебуває в міжнародному розшуку.
Труханова прокуратура называє організатором злочинної схеми.
Щодо інших обвинувачених САП просить 11 років - для заступника Труханова, Павла Вугельмана, по 10 років - для обвинувачених Олексія Спектора, Василя Шкряба, Володимира Радіонова та Петра Загодиренка, 11 років для Ігоря Кравченка і 7 років для Галини Богданової. САП просить також конфіскувати все майно обвинувачених і заарештувати їх.
Нагадаємо, 30 травня 2018 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти мера Одеси Труханова.
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Петро ПорошенкоПодлинная учетная запись @poroshenko
5 років п'ята колона сиділа тихіше води і нижче трави. А тепер підвели голови. Поки був Президентом, я знав як тримати їх під плінтусом. А тепер у них з'явилася надія. І вже чути гуркіт бульдозера, яким вони хочуть руйнувати фундамент державності, який разом звели за 5 років.
https://censor.net.ua/video_news/3114625/vse_za_chto_nas_uvajayut_eto_blagodarya_vam_truhanov_vyskazalsya_v_podderjku_poroshenko_video
А ЗНАЧИТ и САДИТЬ ИХ НУЖНО ТОЖЕ ВМЕСТЕ!!!
ГРОССМЕ́ЙСТЕРА
ги
І хто ж оце хана посміє у буцигарню?