 САП просить для Труханова 12 років ув'язнення у справі заводу "Краян"

Про це сказав прокурор Максим Кравченко під час дебатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

Прокурор просить суд визнати 8 обвинувачених, у тому числі Труханова, винними у заволодінні 92,659 млн гривень держкоштів під час купівлі будівлі заводу "Краян" за завищеною вартістю. Ці кошти прокуратура просить конфіскувати з арештованих рахунків фірми "Девелопмент Еліт".

САП звертає увагу, що Труханів мав до 2017 року паспорт громадянина Росії і, за даними Інтерполу, людина з такою зовнішністю перебуває в міжнародному розшуку.

Труханова прокуратура называє організатором злочинної схеми.

Щодо інших обвинувачених САП просить 11 років - для заступника Труханова, Павла Вугельмана, по 10 років - для обвинувачених Олексія Спектора, Василя Шкряба, Володимира Радіонова та Петра Загодиренка, 11 років для Ігоря Кравченка і 7 років для Галини Богданової. САП просить також конфіскувати все майно обвинувачених і заарештувати їх.

Нагадаємо, 30 травня 2018 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти мера Одеси Труханова.