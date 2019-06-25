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Все про:Одеса (1945) Труханов (167) Антикорупційна прокуратура (917)

 САП просить для Труханова 12 років ув'язнення у справі заводу "Краян"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Малиновський районний суд Одеси дати 12 років позбавлення волі мерові Одеси Геннадію Труханову, обвинуваченому у привласненні 92,7 млн гривень під час купівлі будівлі заводу "Краян".

Про це сказав прокурор Максим Кравченко під час дебатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

Прокурор просить суд визнати 8 обвинувачених, у тому числі Труханова, винними у заволодінні 92,659 млн гривень держкоштів під час купівлі будівлі заводу "Краян" за завищеною вартістю. Ці кошти прокуратура просить конфіскувати з арештованих рахунків фірми "Девелопмент Еліт".

САП звертає увагу, що Труханів мав до 2017 року паспорт громадянина Росії і, за даними Інтерполу, людина з такою зовнішністю перебуває в міжнародному розшуку.

Труханова прокуратура называє організатором злочинної схеми.

Щодо інших обвинувачених САП просить 11 років - для заступника Труханова, Павла Вугельмана, по 10 років - для обвинувачених Олексія Спектора, Василя Шкряба, Володимира Радіонова та Петра Загодиренка, 11 років для Ігоря Кравченка і 7 років для Галини Богданової. САП просить також конфіскувати все майно обвинувачених і заарештувати їх.

Нагадаємо, 30 травня 2018 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти мера Одеси Труханова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134162
 
   
 Топ коментарі
 
Ещё один петин подельник
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А за сепаратизм привлечь это мурло, не?
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Пересмотрю свое мнение про зебила если єта гнида таки сядет.
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это так, для прикола. из свежих изречений панамо-мальдивского патриота
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Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenko

5 років п'ята колона сиділа тихіше води і нижче трави. А тепер підвели голови. Поки був Президентом, я знав як тримати їх під плінтусом. А тепер у них з'явилася надія. І вже чути гуркіт бульдозера, яким вони хочуть руйнувати фундамент державності, який разом звели за 5 років.
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Ти з чимось не згоден? Де були бені, портнови, оніщенки, богдани при Петрі? І де вони зараз? Добре, що "соєве" ЦВК не зареєструвало оніщенка кандидатом.
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под каким именно плинтусом сидел Труха?!
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Труха сидів в одеській мерії, бо одеські ватозелебобіки обрали його мером. Як, доречі, і гепу в Харкові.
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Трухан с рашистским паспортом "подельник" кремлёвской ОРГ.
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выходит, и маринка по., которая вышивает с трухой крестиком, тоже из кремлёвских?
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Конечно, она ведь состоит в отношениях с самим хитрожопым кремлёвским
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Пересмотрю свое мнение про зебила если єта гнида таки сядет.
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Если суд будет портновско-киваловский то отмажут.
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Типа он может как-то повлиять на судей или прокуроров...
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А за сепаратизм привлечь это мурло, не?
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Труханов по российскому паспорту,Анзопулос -по греческому паспорту, должен давно сидеть в тюрьме.
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"Все, за что нас уважают, - это благодаря вам!" - Труханов высказался в поддержку Порошенко.
https://censor.net.ua/video_news/3114625/vse_za_chto_nas_uvajayut_eto_blagodarya_vam_truhanov_vyskazalsya_v_podderjku_poroshenko_video

А ЗНАЧИТ и САДИТЬ ИХ НУЖНО ТОЖЕ ВМЕСТЕ!!!









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Дело на Трухана завели при Порошенко.
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Труха не сядет ,Труха убежит САП просит для Труханова 12 лет тюрьмы по делу завода "Краян" - Цензор.НЕТ 5876.... пока не поздно держите

ГРОССМЕ́ЙСТЕРА САП просит для Труханова 12 лет тюрьмы по делу завода "Краян" - Цензор.НЕТ 5221
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Трухан - з погляду англійської мови True Khan (Справжній Хан).
І хто ж оце хана посміє у буцигарню? САП просить для Труханова 12 років ув'язнення у справі заводу "Краян" - Цензор.НЕТ 6142
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСАП просить для Труханова 12 років ув'язнення у справі заводу "Краян"
 
 
 
 
 
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