 "Депутати від Криму можуть стати членами делегації в ПАРЄ", - віце-спікер Держдуми РФ Толстой

Про це він повідомив Російській службі RFI, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи братимуть кримські чиновники участь у ПАРЄ, Толстой сказав: "Слухайте, у нас велика країна. Якщо питання Криму дискутуватиметься на ПАРЄ, звичайно, і депутати, обрані від Криму, і сенатори можуть стати членами делегації та представити точку зору кримчан на те, що відбувається".
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Правильно. Идёт к тому, что не только станут, но и возглавят..
ой, ну для дебилов, же надо, понятнее.... расшифрую:
Кре́до (от лат. credo «верю») - личное убеждение, основа мировоззрения человека, также означает:Кредо - латинское название Символа веры;
Гейевжожопцы, кака вам сюрпризик?!
🤣
ПЕС рукоплещет,не???
🤣🤣
Спасибо жителям Кривбасса за преЗЕдента...
73 получили то за что голосовали
Объясните пожалуйста,кто нибудь этому клоуну, что путин практически легализируют аннексию Крыма!
Лолита-агент таки!
🤔