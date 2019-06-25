 "Депутати від Криму можуть стати членами делегації в ПАРЄ", - віце-спікер Держдуми РФ Толстой

Про це він повідомив Російській службі RFI, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи братимуть кримські чиновники участь у ПАРЄ, Толстой сказав: "Слухайте, у нас велика країна. Якщо питання Криму дискутуватиметься на ПАРЄ, звичайно, і депутати, обрані від Криму, і сенатори можуть стати членами делегації та представити точку зору кримчан на те, що відбувається".

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.