 Багато хто забув про те, що Росія не змінила планів захопити Україну, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер партії Петро Порошенко під час виступу у львівському Музеї визвольної боротьби України, де сьогодні відбувся "День народження Героїв АТО".
"У нас немає миру, у нас є війна. На жаль, зараз багато хто забув про це, тому що ми дуже ретельно захищали від відчуття, що в країні є війна для того, щоб збереглася Україна. Це українські Герої - наші воїни - зруйнували плани Путіна зі створення Новоросії, Малоросії, плани розірвати країну. Це вони стіною стали для того, щоб зберегти наш суверенітет, зупинити ворога наДонбасі. Якби вони його не зупинили - невідомо, де б він був. Чи в Києві, чи у Львові. Багато хто забув про те, що агресор абсолютно ніяк не змінив плани захоплення України".
Порошенко нагадав, що саме в ці дні п'ять років тому він підписав наказ про контрнаступ, завдяки якому українські військові звільнили дві третини окупованого Донбасу.
"У результаті наказу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу! Не тільки Маріуполь, Краматорськ, Констянтинівку, Слов'янськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Дві третини Донбасу були звільнені, і повернено український прапор зусиллями саме українських героїв!" - зазначив він.
Порошенко подякував сім'ям загиблих Героїв і зазначив, що жертви війни за вільну суверенну Україну не повинні бути даремними.
"Ми не здамося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами Україна. Від ставлення народу до героїв залежить, чи має право нація на майбутнє - чи ні. Зараз, за останній місяць ми бачимо потужний наступ ворога не тільки на фронті, а й у середині нашої держави. Наступ на армію - вони збираються її скорочувати, обрізати фінансування і давати наказ про заборону стріляти у відповідь. Ми не дамо завдати армії удар у спину. Зараз нам треба всім об'єднатися для того, щоб не дати зруйнувати пам'ять про них - майже три тисячі воїнів, які віддали життя, захищаючи країну від російської агресії", - зазначив голова партії "Європейська Солідарність".
Экс-регионал Струк пытается пробраться в Раду на нынешних выборах как мажоритарщик через 113-й избирательный округ в Луганской области. Эта новость в свое время возмутила украинскую общественность, так как он в 2014-м году весьма активно помогал РФ оккупировать Донбасс, был одним из организаторов "референдума" в "ЛНР" и даже участвовал в создании боевых группировок в "республике". Уголовное дело в отношении Струка о нарушении территориальной целостности Украины так и не дошло до суда. Теперь же Струка рекламирует певец Павло Зибров."
Про "бесплатные" концерты, хорошо...
Зибров, в этом смысле, учитывая последния события, "истинный европеец" или "европаяц", не знаю уже как правильно
зарегистрировал компанию на Британских Виргинских островах под
названием Prime Asset Partners Ltd 21 августа 2014 года. Регистрационный
записи на Кипре свидетельствуют о том, что он единственный владелец
компании.
напоминая, что 20 августа 2014 года, за день до регистрации офшорной
фирмы Порошенко, украинские войска попали в окружение возле города
Иловайск. Тогда погибли около тысячи солдат, а еще несколько сотен были
ранены и захвачены в плен.
У врага заведомо не менее 80%.
А Майдан победил не на выборах! Майдан никогда в ближайшие 20 лет не победит на выборах!
Хотите Свободы? - Возьмите силой. Силой же и удерживайте её.
Люди різні - різні і уподобання
А что, некоторые ...устали? Дыхалка тонка?
Вопрос стоит .. вообще о жизни на планете.
Скажите спасибо,...что нас ещё охлаждают. А то трупики уже давно бы стопками валялись.
https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokug
03.04.16 23:55 Во время трагических событий 2014-го Порошенко строил замысловатые финансовые конструкции вокруг "Рошена
РАССЛЕДОВАНИЕ Герой Панамских Оффшоров ! Иловайск 24.09.2014
Настоящим , а не лубочным .
Простой и риторический вопрос - по какой причине наибольшее количество зарубежных визитов приходится именно на Германию и Францию…
Реванш готовился давно и основательно. Реванш готовился за российские деньги и агентов влияния. Зондировались европейские политики, находились разногласия и слабые звенья. И Путин прямым текстом говорил много раз «Нас устроит кто угодно, кроме Порошенко».
Реванш - «не старуха с клюкой».
Реванш - не падение курса или дефолт.
Реванш - даже не нарушение законов и Конституции.
Реванш - не «позже», «когда-то».
Реванш уже тут.
Реванш в том, что Зеленскому не хватило ни знаний, ни опыта, ни умения - осознать угрозу. Реванш уже тут, откусывает раз за разом, отгрызает кусок за куском все то, что пять лет удерживало защитный слой. Реванш очень похож на «чуму XX века» - ВИЧ, атакующий не какой-то орган человека, а уничтожающий лимфоциты, подрывающий систему защиты.
Организм нашей страны уже болен «реваншем».
Юрий Бирюков, https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2355086314760172