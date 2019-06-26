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Все про:Порошенко (9116) Донбас (12203) Європейська Солідарність (30)

 Багато хто забув про те, що Росія не змінила планів захопити Україну, - Порошенко

Російська Федерація не приховує своїх агресивних планів щодо України, і війна на Донбасі триває. Про це не слід забувати, щоб не втратити Українську державу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер партії Петро Порошенко під час виступу у львівському Музеї визвольної боротьби України, де сьогодні відбувся "День народження Героїв АТО".

"У нас немає миру, у нас є війна. На жаль, зараз багато хто забув про це, тому що ми дуже ретельно захищали від відчуття, що в країні є війна для того, щоб збереглася Україна. Це українські Герої - наші воїни - зруйнували плани Путіна зі створення Новоросії, Малоросії, плани розірвати країну. Це вони стіною стали для того, щоб зберегти наш суверенітет, зупинити ворога наДонбасі. Якби вони його не зупинили - невідомо, де б він був. Чи в Києві, чи у Львові. Багато хто забув про те, що агресор абсолютно ніяк не змінив плани захоплення України".

Порошенко нагадав, що саме в ці дні п'ять років тому він підписав наказ про контрнаступ, завдяки якому українські військові звільнили дві третини окупованого Донбасу.

"У результаті наказу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу! Не тільки Маріуполь, Краматорськ, Констянтинівку, Слов'янськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Дві третини Донбасу були звільнені, і повернено український прапор зусиллями саме українських героїв!" - зазначив він.

Порошенко подякував сім'ям загиблих Героїв і зазначив, що жертви війни за вільну суверенну Україну не повинні бути даремними.

"Ми не здамося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами Україна. Від ставлення народу до героїв залежить, чи має право нація на майбутнє - чи ні. Зараз, за ​​останній місяць ми бачимо потужний наступ ворога не тільки на фронті, а й у середині нашої держави. Наступ на армію - вони збираються її скорочувати, обрізати фінансування і давати наказ про заборону стріляти у відповідь. Ми не дамо завдати армії удар у спину. Зараз нам треба всім об'єднатися для того, щоб не дати зруйнувати пам'ять про них - майже три тисячі воїнів, які віддали життя, захищаючи країну від російської агресії", - зазначив голова партії "Європейська Солідарність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134158
 
 
 Топ коментарі
 
Они не забыли. Они помогают. Тимошенки, гриценки, садовые, смешки, бойки, рабиновичи, мураевы, кернесы и т.д. Список ВЕЛИК.
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Порошенко напомнил, что именно в эти дни пять лет назад он подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому украинские военные освободили две трети оккупированного Донбасса...

Занимался какой-то фигней.
Нет шоб по фонтанам побегать как нормальние президенти делают.
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Да, не забыли и видим, шо был Пеця настоящим Президентом, ане фуфлом велосипеднопианистским Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4821
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"Известный украинский певец Павел Зибров поддержал на нынешних парламентских выборах весьма одиозную личность - организатора "референдума" в "ЛНР" Владимира Струка.
Экс-регионал Струк пытается пробраться в Раду на нынешних выборах как мажоритарщик через 113-й избирательный округ в Луганской области. Эта новость в свое время возмутила украинскую общественность, так как он в 2014-м году весьма активно помогал РФ оккупировать Донбасс, был одним из организаторов "референдума" в "ЛНР" и даже участвовал в создании боевых группировок в "республике". Уголовное дело в отношении Струка о нарушении территориальной целостности Украины так и не дошло до суда. Теперь же Струка рекламирует певец Павло Зибров."
Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4499

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Зибров сепар , судя по его риторике . Колесил тут недавно гнида , у нас в области ( полтавской ). Давал бесплатные концерты , в поддержку разной рыговской шушеры , лезущей до корыта . .
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мненье это не именье, потерять его не страшно!...
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"Давал бесплатные концерты"
Про "бесплатные" концерты, хорошо... Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5704
Зибров, в этом смысле, учитывая последния события, "истинный европеец" или "европаяц", не знаю уже как правильно
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Ну , бесплатные -это условно Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8439 . Понятно что его "турнэ" неплохо оплачивалось кем то из олигархов . Олигархам нужны свои люди в Раде , тут уж не до экономии " нажитого непосильным трудом " .. Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4076 .
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"Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко" - а можно было бы выбрать Порошенко, если бы после его заявления, ему отрубали бы руки, в остальном к нему не было претензий, т.е. он был бы идеальный президент.
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Він би зубами мародерив
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За всю історію України був один ефективний уряд, при якому реально відбувалося покращення. Це був уряд генерала Скоропадського. Думай-те.
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Всеукраинский маршал Порошенко, как всегда многословен в перечислении своих заслуг-- только он,и никто другой спас мир,только под его руководством... Другая сторона его "заслуг" конечно же, по понятным причинам остаётся в тени--одна только работа по разведению породы свиней под названием "свинарчук" ,зарабатывание на войне-- чего только стоят...--поднять, не подымаемый рейтинг любой ценой, все обещания,которые есть,немедленно в студию.
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И почему же эти свинарчуки до сих пор на свободе?
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Кто такой Порошенко, что на Цензоре его постоянно освещают? Кто этот мощный старик?
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Сергей, а кто развязал войну на Донбассе?
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Шо такое, русскій? Бутылка пузатая попалась?
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По моему , то оказалась трёхлитровая банка . ! Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1550 .
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Документы панамской компании Mossack Fonseca свидетельствуют о том, что президент Украины Петр Порошенко
зарегистрировал компанию на Британских Виргинских островах под
названием Prime Asset Partners Ltd 21 августа 2014 года. Регистрационный
записи на Кипре свидетельствуют о том, что он единственный владелец
компании.
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Эта регистрация состоялась на фоне одного из самых кровавых сражений в войне на Востоке Украины. Об этом сегодня пишет издание The Guardian,
напоминая, что 20 августа 2014 года, за день до регистрации офшорной
фирмы Порошенко, украинские войска попали в окружение возле города
Иловайск. Тогда погибли около тысячи солдат, а еще несколько сотен были
ранены и захвачены в плен.
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Оригінал - https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/panama-papers-ukraine-petro-poroshenko-secret-offshore-firm-russia
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Та ти не хвилюйся... порохоботу голова не потрібна...
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Это к кому порошенко обращается:многие забыли о том, что... Да никто ничего не забыл. Мне на минуточку даже стало жаль пэботиков. На секундочку. Это же к вам ваш boss обращется?
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А как можно было во время войны давать ВРАГУ свободу выбора, допускать его до выборов?
У врага заведомо не менее 80%.
А Майдан победил не на выборах! Майдан никогда в ближайшие 20 лет не победит на выборах!
Хотите Свободы? - Возьмите силой. Силой же и удерживайте её.
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Що цим Петро хоче сказати? Що треба жахнути ще пару арсеналів? Ну, щоб пуйла остаточно налякати?
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Побренчать членом на рояле - ***** сдохнет со смеху.
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Скоріше від заздрощів. Помітив, що з цього жарту Вохі ковбасить тільки прихованих імпотентів. Ну ще Меркель.
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Не, ну кому-то нравится примитивный "юмор". ваЗЕлин, задорнов, петросян....
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Комусь подобається примітивний гумор Зеленського, комусь мародерські гроші Порошенка...
Люди різні - різні і уподобання
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Мародерское бабло президента Бени вас, видимо, не беспокоит.
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Лапотники уже кокошники понадевали и бояру жрут
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Ну вот здесь ...правильно..только Украина всего лишь промежуточный этап.
А что, некоторые ...устали? Дыхалка тонка?
Вопрос стоит .. вообще о жизни на планете.
Скажите спасибо,...что нас ещё охлаждают. А то трупики уже давно бы стопками валялись.
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Ю.!Бутусов . Наверняка свое не забанишь . 2014 год .
https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokug

03.04.16 23:55 Во время трагических событий 2014-го Порошенко строил замысловатые финансовые конструкции вокруг "Рошена
РАССЛЕДОВАНИЕ Герой Панамских Оффшоров ! Иловайск 24.09.2014

Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9847 Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1205
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ГЕРОЯМ С Л А В А !
Настоящим , а не лубочным .

Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1382
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Это говорит тот который покупал неуть и ГСМ у Раши тем самым снабжая её долларами. А теперь вещает о захвате
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зебіл, що цінніше??: заправити танки та авто на фронті паршинською солярою та іншими ГСМ з парашинської нафти, чи не віддати парші за це цукерки Рошен втридорога?
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ПЕТЯ ДАЙ ХОТЬ ПО МИЛЛИОНУ ЗА ГОЛОВУ КАЖДОГО ИЗ ГЛАВНЫХ СЕПАРОВ В УКРАИНЕ !!!
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Середина октября 2017 года, Петро Порошенко выступает с трибуны ПАСЕ, в очередной раз цементируя антипутинскую коалицию. Это приходилось делать все эти пять лет - собирать, удерживать, скреплять, мотивировать, защищать, отстаивать.
Простой и риторический вопрос - по какой причине наибольшее количество зарубежных визитов приходится именно на Германию и Францию…
Реванш готовился давно и основательно. Реванш готовился за российские деньги и агентов влияния. Зондировались европейские политики, находились разногласия и слабые звенья. И Путин прямым текстом говорил много раз «Нас устроит кто угодно, кроме Порошенко».
Реванш - «не старуха с клюкой».
Реванш - не падение курса или дефолт.
Реванш - даже не нарушение законов и Конституции.
Реванш - не «позже», «когда-то».
Реванш уже тут.
Реванш в том, что Зеленскому не хватило ни знаний, ни опыта, ни умения - осознать угрозу. Реванш уже тут, откусывает раз за разом, отгрызает кусок за куском все то, что пять лет удерживало защитный слой. Реванш очень похож на «чуму XX века» - ВИЧ, атакующий не какой-то орган человека, а уничтожающий лимфоциты, подрывающий систему защиты.
Организм нашей страны уже болен «реваншем».
Юрий Бирюков, https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2355086314760172
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А більш бруднішого пройдисвіта, ніж Бірюков, ви не змогли знайти, щоб процитувати? Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9068
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Яка така война?Десь це записано? Многие забыли о том, что Россия не изменила планов захватить Украину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1714
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБагато хто забув про те, що Росія не змінила планів захопити Україну, - Порошенко
 
 
 
 
 
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