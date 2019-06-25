 Москва не вважає цю справу підсудною Міжнародному трибуналу ООН з морського права і віддавати моряків не буде, - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання, чи надаватиме Кремль звіт на вимогу трибуналу Пєсков заявив, що Росія не вважає інцидент із захопленням українських кораблів і військових біля Керченської протоки в листопаді 2018 року підсудним Міжнародному трибуналу ООН з морського права.

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"Цей випадок біля Керченської протоки непідсудний для цієї судової інстанції, у цьому полягає позиція Росії. Звісно, повноваження суду просто не поширюються на цей інцидент", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.