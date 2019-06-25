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Все про:Азовське море (1113) моряки (616) Пєсков (547) полон (617)

 Москва не вважає цю справу підсудною Міжнародному трибуналу ООН з морського права і віддавати моряків не буде, - Пєсков

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує вважати інцидент з українськими кораблями поблизу Керченської протоки непідсудним трибуналу ООН.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання, чи надаватиме Кремль звіт на вимогу трибуналу Пєсков заявив, що Росія не вважає інцидент із захопленням українських кораблів і військових біля Керченської протоки в листопаді 2018 року підсудним Міжнародному трибуналу ООН з морського права.

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"Цей випадок біля Керченської протоки непідсудний для цієї судової інстанції, у цьому полягає позиція Росії. Звісно, повноваження суду просто не поширюються на цей інцидент", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134156
 
 
 Топ коментарі
 
Ты реально идиот или просто недалекий тролль? Наши моряки плыли из нашего порта в наш порт по нашим/международным водам. Убей себя об стену, зебил.
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і де жорсткі заяви гідранта? чи спікери ще текст не написали
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Ну, Зе, что делать будешь?

Хреном по роялю стучать, шаурму жрать или освобождать?
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Кандидат в президенты Украины, телеведущий и шоумен Владимир Зеленскийопубликовал обращение к своему сопернику на выборах, действующему президенту Петру Порошенко, в котором в том числе упрекнул главу государства за то, что тот не занимается, по мнению шоумена, вопросом освобождения захваченных у берегов Крыма украинских моряков.
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Нету у вас методов против Кости Сапрыкина
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Рашка буем поводила по губам правосудию.
Наш гидрант что там, будет вставать перед ними на кАлени что б отпустили?
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До чего же противно, когда очередная ***** строит из себя невинность......(Ф.Раневская)
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Кацапії в міжнародних водах можна захоплювати кораблі враз з залогою? То чому Україні не можна вжити глибоководних "бімб" для вирішення проблеми енерґетичної залежності ЄС від кацапії, інакше званої "Північними потоками"? Я добре розумію, що ЄС вкрай стурбований своєю енерґетичною залежністю від москви? От і чудово. Як в старому анекдоті: "Нє дадім друг другу умєрєть".
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За это нужно предоставить им право решать все вопросы единолично , без голосований в ПАСЕ и ООН , и ещё где-нибудь можно . Европа гопников любит .
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Русня понимает диалог только тогда, когда их в гробах везут...
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ОЗАБОЧЕНОСТЬ И ОБЕСПОКОЕНОСТЬ УЖЕ ВИРАЗИЛИ?
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С таким поведением Европы которое мы наблюдаем в последние год-два, не удивлюсь официальному признанию ЛДНР со стороны России, полному прекращению газового транзита через территорию Украины и снятию всех экономических санкций с РФ. Это может стать реальностью уже в 2020. Прикормленные нефтедолларами европейские моськи никогда не сдадут интересов России. Для Европы важны ценности говорили они
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Якщо Зе не буде займатися цими проблемами, то він буде "ні в чому не винуватий"?
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Я уже говорил - абсурдно пытаться повесить продажность европейских политиков на Зеленского или любого другого украинского политика. В данном случае любой президент Украины практически бессилен о чем и сказал Климкин. На США тоже сейчас нельзя полагаться - они полностью поглощены Ираном и торговой войной с Китаем + предвыборная кампания Трампа на носу. Им просто не до нас. Так что Украину ждет веселое время в ближайшие год-два.
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Мабуть вине розумієте українську мову, бо я казав ЗАЙМАТИСЯ. Всього вам доброго подалі від українців.
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Достойна відповідь лаптів ПАРЕшникам Москва не считает это дело подсудным Международному трибуналу ООН по морскому праву и отдавать моряков не будет, - Песков - Цензор.НЕТ 4974Залік! Лапті, атжигайтє далі! Москва не считает это дело подсудным Международному трибуналу ООН по морскому праву и отдавать моряков не будет, - Песков - Цензор.НЕТ 9696
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Это к тем кто собирается с кацапами о чём то договариваться Любые уступки и переговоры кацапы рассматривают как слабость Разрыв дип-отношений прекращение торговли с оккупантами в том числе и ценой убытков Запрет кацапскому бизнесу деятельности в Украине Вот что мы должны делать И так бы делала нация которая себя уважает Хотя о чём это я
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Первый раз раша сдержала слово, сказала сразу же, что чихать на этот суд хотела и моряков не отдаст, и вот, выполнила обещание. А сейчас европейские друзья раши начнут усиленно придумывать отмазки для нее, ну не наказывать же, в самом деле, такой чудесный денежный мешок.
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Ха-ха-ха, кидалово . . .

Проскакивала информация, что Меркель и Макрон согласились на возврат россии в ПАСЕ в обмен в т. ч. на решение вопроса с пленными украинскими моряками. ПАСЕ и евро-лидеры свою часть сделки уже выполнили, а московиты, как обычно, дурака включают. Кинули, понимают, что если их 5 минут назад вернули, то сразу же дать заднюю ПАСЕ не сможет, ибо это будет означать что они сами себе в лицо плюнут.
Короче, развели русские Европу в очередной раз . . . Европа, конечно, обидится, но поскольку с гордостью там давно уже всё грустно, дело ограничится только дополнительным денежным счётом.
А моряков московиты придерживают для торга с американцами на G-20.

Пираты, блин, форменные пираты - берут заложников, торгуются ими . . .
Все знают, что нельзя вести переговоры с террористами - ан-нет, снова и снова пытаются их вести, вместо того, чтобы случайно уронить самолёт с летящим куда-то путиным. Опомнятся только тогда, когда сами будут на мушке. Только придётся слишком большую цену тогда заплатить за спасение . . .
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Дороговато моряки заплатили, чтоб потрох военное положение ввел...
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те "военное положение" тобі поперек горлянки стало? Що змінило? Прикус тобі змінило, чи рецептори пошкодило?
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Конечно, Москва увидела как прогнулись в ПАСЕ, Москва увидела какие импотенты в ООН, Москва увидела какие шл... девки легкого поведения рулят ЕС, Москва убедилась, что все можно купить, Москва будет теперь продавливать все свои хотелки с утроенной силой пока "прет".
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Годик посидят, плюнут, напишут прошение о помиловании, и выйдут на свободу.
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а кто сомневался? ну хоть кто-то сомневался???
там где выгодно рашке и совпал интерес - мы уважаем ваше мнение,
а там где назвали вещи своими именами но не совпало с мировоззрением вяликих - мы ничего не знаем и исполнять ничего не будем... и это не ваше дело ваще...
***
медведь никогда не станет слушать песнь иволги... у него нет ни слуха, ни желания,
но он с удовольствием полакомится яйцами в кладке иволги...
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Ну что Международный трибунал ООН,нравится на*уй ходить?Почаще потакайте убийцам и маньякам. В следующий раз вам прямо на стол на*рут.
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У Украины и Польши есть сухопутный транзит, который должен быть перекрыт для орков полностью.
Вообще надо закрыть границы на востоке и разорвать дипотношения.
Требовать надо лично у зеленского с покрышками, коктейлями...иначе моряки будут сидеть и они будут не последними
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМосква не вважає цю справу підсудною Міжнародному трибуналу ООН з морського права і віддавати моряків не буде, - Пєсков
 
 
 
 
 
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