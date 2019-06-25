 Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський створив Офіс президента шляхом реорганізації та скорочення чисельності співробітників Адміністрації президента України.

Керівником Офісу президента призначено Андрія Богдана (указ №435/2019), іншим указом (№434/2019) його звільнено з посади голови Адміністрації глави держави.

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Перепризначені на відповідні посади в Офісі президента перший заступник голови адміністрації президента Сергій Трофимов, заступники глав адміністрації президента Олексій Гончарук, Юрій Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирило Тимошенко, Олексій Дніпров. Указами №№437/2019-450/2019 їх звільнено з посад в адміністрації президента і призначено на аналогічні посади в Офісі глави держави.

Водночас, Руслана Стефанчука звільнено з посади радника президента України - представника президента у Верховній Раді і призначено представником президента України у Верховній Раді України.

Нагадаємо, Зеленський хоче чимшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей. У рамках переїзду має відбутися реорганізація АП в Офіс президента.