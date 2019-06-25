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Все про:Адміністрація_Президента (495) Зеленський (1817) реорганізація (15) Богдан Андрій (64) Офіс Президента (2)

 Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про Офіс президента, підписавши у вівторок відповідний указ №436/2019.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський створив Офіс президента шляхом реорганізації та скорочення чисельності співробітників Адміністрації президента України.

Керівником Офісу президента призначено Андрія Богдана (указ №435/2019), іншим указом (№434/2019) його звільнено з посади голови Адміністрації глави держави.

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Перепризначені на відповідні посади в Офісі президента перший заступник голови адміністрації президента Сергій Трофимов, заступники глав адміністрації президента Олексій Гончарук, Юрій Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирило Тимошенко, Олексій Дніпров. Указами №№437/2019-450/2019 їх звільнено з посад в адміністрації президента і призначено на аналогічні посади в Офісі глави держави.

Водночас, Руслана Стефанчука звільнено з посади радника президента України - представника президента у Верховній Раді і призначено представником президента України у Верховній Раді України.

Нагадаємо, Зеленський хоче чимшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей. У рамках переїзду має відбутися реорганізація АП в Офіс президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134152
 
 
 Топ коментарі
 
Не страна, а поле чудес.... Как будто своим бизнесом распоряжается - хочу офис президента, хочу администрация... может оно сцуко и генеральный штаб в режесерскую переделает?
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маладець!.. держи дЕплом о высшем образовании!
Зеленский реорганизовал АП в Офис президента и назначил его руководителей - Цензор.НЕТ 460
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Санкции с России не могли снять пять лет! А наш чувак за день Макрона и Меркель уломал!
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Ваши богданы, еще и 100 дней не прошло, уже опустили страну ниже плинтуса. А еще ж работать не начинали.
Страшно подумать, что будет дальше с такими темпами
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Теперь осталось переехать в Школу 194 на Оболони, где часто репетировали )))
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ГЛАВА АП БОГДАН ЗАСВІТИВСЯ В ОФШОРАХ, ЯКІ ВІДМИЛИ СОТНІ МІЛЬЙОНІВ- ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/25/7219127/
Вівторок, 25 червня 2019, 13:08
1070
Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.
Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом".
Відзначається, що у 2011 році Богдан став власником маєтку на понад 1,5 тис. кв.м у Конча-Заспі. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв.м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх він здає в оренду.

Маєток Богдана у Конча-Заспі
СКРІН БІГУС
Сам Богдан пояснює свій статок, тим що він багато працював та займався підприємницькою діяльністю, хоча з 2007 року працював у держслужбі.
Журналісти стверджують, що Богдан фактично консультував у кредитних шахрайствах.

ФОТО: БІГУС
Зокрема, у 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії "Айдельберг ресорсіс ІНК." (Idelberg resources INC.), до якої був причетний Богдан і його бізнес-партнери Ігор Пукшин, Олександр Баулін. У 2014 Богдан отримав довіреність на представництво Idelberg resources INC від Бауліна.
Офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів допомогла "Світловодському маслосиркомбінату" з групи "Клуб сиру" не розрахуватися за кредит у банку "Фінанси та кредит".
Маслокомбінат взяв кредит у банку у 2007 році під заставу майна. У 2009-му банк звернувся за стягненням застави, адже борг перед банком уже становив близько 150-ти мільйонів гривень, тоді Idelberg resources заявила, що теж претендує на гроші комбінату, бо нібито позичала їх ще до позики у банку.
Двома позовами в Господарському суді Київської області офшорка вимагала повернути 202 млн гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою "Карлівського заводу сухого молока". Маслосирокомбінат на суді офіційно визнав свій борг, а 23.06.2009 суд підтримав обидва позови фіктивної фірми Айдельберг.
За даними журналістів, Богдан добре знайомий з членом правління маслокомбінату Олександром Коваленком, наразі Коваленко за довіреністю Богдана продає його землю під Києвом у селі Забуяння.

ФОТО: БІГУС
Також про зв'язок із Богданом свідчить дружба з Романом Бабієм, який у 2009 представляв інтереси комбінату в суді і працював в одній фірмі з Богданом "Пукшин та партнери".

Роман Бабій №48 у списку "Слуги народу"
ФОТО: БІГУС
Сам Богдан підтвердив журналістам зв'язок з віргінською офшоркою, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи "Клуб сиру".
Після падіння банку, маслосиркомбінат ініціював банкрутство і вивів майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали за втричі нижчою ціною у 10 мільйонів гривень афільованій компанії "Дніпровська молочна компанія" з групи "Клуб сиру".
У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: "реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" за попередньою змовою з посадовими особами "Клуб сиру" від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК."...
Крім того журналісти навели приклад іншої подібної схеми, до якої причетний глава АП.
Зокрема, у 2008 році банк "Надра", акціонерами якого на той час були брати Сегаль - Ілля та Вадим - видав фактично їхній же компанії "Каховка Пром-Агро" кредит у 25 мільйонів доларів під заставу ************** заводу.
Потім банк продали Дмитру Фірташу і банк Фірташа через суд відібрав завод і продав його спорідненим структурам. Завод опинився у власності "Місто банку" молодшого партнера Фірташа Івана Фурсіна.

ФОТО: БІГУС
У 2015-му році, коли "Надра" почав банкрутувати, а представники ФГВ увійшли в управління, прокинулася кіпрська офшорка "Весдікс Інвестментс Лімітед", співзасновником якої була офшорка "Айдельберг ресорсіс ІНК" уже під керівництвом Богдана.

ФОТО: БІГУС
Кіпрська компанія заявила, що позичала власникам ************** заводу більше 125 мільйонів гривень - і хоче їх отримати. Суд став на бік офшорки і повернув уже перепроданий завод першому власнику - фірмі-банкруту братів Сегаль "Каховка Пром-Агро", а "Надра" залишився без повернутого кредиту і заводу.
Офіційно у суді компанію "Весдікс Інвестмент Лімітет" представляв Бабій - колега Богдана, а на слуханнях був присутній брат глави АП Ігор. Бабій опинився на 48 місці у списку партії "Слуга народу".
Журналісти стверджуються, що про зацікавленість Богдана в цій історії можуть свідчити і його часті візити до Генеральної прокуратури за останні півроку. Богдан з жовтня 18-го по квітень 19-го приходив до ГПУ щонайменше 16 разів.

ФОТО: БІГУС
Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила журналістам: Богдан ходить по адвокатських справах. Частина візитів стосувалася ПриватБанку, інша частина "по підприємству, яке рейдернули".
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Да на Богдане, как говорят, печати негде ставить!
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Всё , я спокоен - халабуду нашли , руководство этой халабудой назначили - все при деле , все на местах ...
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Неаа... Где будет рояль стоять? Вот в чем интрига)))
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Если начальник не знает чем заниматься-он занимается кабинетами и секретаршами.
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Згадав Ющенка. Він теж свого часу перейменував Адміністрацію на Секретаріат.

А взагалі підтримую. В нашій ситуації зменшення штату чиновників - це на краще.
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сократил подразделения, которые занимаются евроинтеграцией... но это ничё! Кацапы нам своих бесплатных пришлют, те будут заниматься своими интеграциями
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Деякі департаменти перейменовані. Зокрема, те що у Порошенка називалося "Головний департамент зовнішньої політики та європейської інтеграції" у Зеленського має назву "Директорат з питань зовнішньої політики", без європейської інтеграції. У Порошенко: "Головний департамент з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції". У Зеленського: "Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності". Словосполучення "протидії корупції" відсутнє в назві жодного директорату.Источник: https://censor.net.ua/b3133501
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МОЩНЫЙ ВЫБРОС ПОРОХОБОТСКИХ СОЧИНЕНИЙ http://prntscr.com/o6h7mj Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників - Цензор.НЕТ 8622
ТА НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ ВЫ ТАК. 5%-9% К ВЫБОРАМ - ВАШ ПОТОЛОК
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А тебе что с того? Ну будет у вас 300 чел в кедах, в парламенте, что вы делать то будете?
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КОГО ВАС? Я В РАДУ НЕ ИДУ. И ВАЩЕ НЕ ПРИ ДЕЛАХ.
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А чего так за проценты переживаешь то?
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Тут многие удивлялись, почему наш президент так вяло отреагировал на события в ПАСЕ? А теперь понятно. У него были дела поважнее. Оно офис обустраивало. Шторы развешивал и мебель расставлял. Люди, объясните кто-нибудь этому дешевому клоуну, что в обязанности президента в первую очередь входит международная политика. А то оно, наверное, думает, что президент = завхоз.
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ну а зачем напрягаться? он просто при встрече с Путиным скажет что Крым и Донбасс это Украина,все ведт намного проще чем кажеться )
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Это ж не свинохрякообразный порошенко , ездивший прожигать украинские деньги на Мальдивы.
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здебіл, тебе питають - чого твій зебуїн не відреагував на повернення кацапастану до ПАСЄ, а не про порошенко. когнитивний дисонанс? Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників - Цензор.НЕТ 1589
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на мальдивах он прожигал американские деньги.

украинские там не принимают
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одна ремарка,у нас точно не дешевий кловн) тільки помічники в його цирку офісі отримують 100000!
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В Администрации Президента Порошенко, работало около 200 человек. а зарплата у них была 30 000 гривен. В офисе президента @ZelenskyyUa зарплата теперь у его 650 друзей и кумовьёв в этом Офисе, будет не жалкие 30 000 грн, а 120 000 грн! КАЖДОМУ (с).Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників - Цензор.НЕТ 6012
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В Администрации Президента Порошенко, работало около 200 человек .... В офисе президента @ZelenskyyUa зарплата теперь у его 650 друзей и кумовьёв

Я ПОГЛЯЖУ, ТЫ НИ РАЗУ НЕ ... Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників - Цензор.НЕТ 6708
Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників - Цензор.НЕТ 4458
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Так це ж обіщані зарплати по $4000. Не словом, а ділом кароч
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ТЮ, НУ ДАВАЙ ЛИНК НА ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЕ ОБЕЩАНИЕ ПРО 4000 $/EUR В ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЕ, БАЛОБОША. НЕ БУДЬ ГОЛОСЛОВНЫМ, ОК?
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БУКВУ У ПРОПУСТИЛ, ИЛИ НАОБОРОТ - ЛИШНЯЯ. ИБО, ЛИБО АПУ, ЛИБО ОП.
НО ЗАЧЕМ СОЕВЫМ НАПРЯГАТЬСЯ ТАКИМ МЕЛОЧАМ, НЕПРАВДА ЛИ?
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для зелеХторату підійде)))
тупі і обмежені створіння)
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У нас така доля - напружувати мізки, бо вони у нас є. І ми не ховаємось за якимось ніками. А коли людина кричить (пише капслоком), то вона навряд чи права. Щодо соєвих і горохових, то я не ідентифікую себе з колишнім президентом, бо він наробив масу помилок і (можливо) злочинів, але теперішній ВАШ обранець - це щось за межами здорового глузду. Удачі вам.
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ПРО МОЗГИ ТЫ ПОШУТИЛ; МОЙ НИК ЗАРЕГАН БОЛЬШЕ, ЧЕМ 5 ЛЕТ; НАСЧЕТ КАПСА - НАХ. УДАЧИ
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про твои никто не шутит. нет мозгов, у тебя, нет шуток.
и ника такого не было пять лет назад
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А "Ей соврать - что дураку с горы сбежать...". (она тут всего несколько месяцев мелькает...).
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НУ ЕСЛИ (МИНИМУМ) С 2014 - ЭТО ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, ТО ОК, КАК СКАЖЕШЬ Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників - Цензор.НЕТ 3695
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ДА, ДА, ТЕБЕ ВИДНЕЕ Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників - Цензор.НЕТ 4952
Я ТАК ПОНИМАЮ, ТЫ ЗНАЕШЬ ВСЕХ НАПЕРЕЧЕТ, СРЕДИ МИЛЛИОНОВ АУДИТОРИИ ЦЕНЗОРА Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників - Цензор.НЕТ 4952 ПРОДОЛЖАЙ ЖЕЧЬ!
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Зеленский реорганизовал АП в Офис президента и назначил его руководителей
позачергова надпотужна реХорма зепрезедента для зелеХторату)))
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На Конституцию насрали...на закон о люстрации насрали....крутые реформы от зебобиков....
НО ничего...придет время и за это придется ответить.....
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все срать!
пусть этот упырь манатки собирает!на ростов скоро драпать будет! Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників - Цензор.НЕТ 5833
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"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не плакало."
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Прокатим соевых на парламентских выборах и порошенко убежит в Ростов к начальнику Зеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників - Цензор.НЕТ 9953
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Так он же вроде еще 21 апреля убежал...и все порохоботы вместе с ним....
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так его судить надо, толку от него в рашке, ему хреново будет, а нам то што?? ну, фабрику вернём, а остальное?? а моральное удовольствие....
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ну а чем должен заниматься президент страны? ведь Зеленский при встрече с Путиным прямо ему в глаза так смело скажет «Донбасс и Крым это Украина» и все,а вы идиоты 5 лет какие то войны устриваете,все ведь так просто,Пуйло сразу такой «да,а ведь точно,извиняйте,вот вам Крым и вот вам Донбасс,а вот еще многие миллиарды компенсаций,извиняйте короче»
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это и есть основные приоритеты Владимира Александровича Акопяна: новый офис, секретарша, богдан (теперь бЕндеровцы к нему не прикопаются), друзья-кумовья, качалка, шаурма, оффшоры, парк мерседесов, ещё секретарша, помощница секретарши, страусы, туфли из страуса.....
зебилы должны быть счастливы
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Так вот оно чем было занято!!!

А вы про ПАСЕ.

А зелененький занят был: уволил 200 специалистов, работавших с Порошенко, и посадил вместо них на зарплату 600 дармоедов, которые работать не умеют и не будут. Реорганизатор!
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Вот все, что нужно знать о Богдане : https://youtu.be/KYq3nAq8hZg
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зеля, потом через пять лет тоже самое, только наоборот, нахрена ты деньги народные прокакиваешь, лишние есть??
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******! Наконец-то сбылись ожидания народа Украины - в ОПУ назначили руководство! Вот теперь, ***, заживем! Еще б диджитилизацию поскорее - и кааайф! Будет всему народу счастье и шаурма на халяву!
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Ну, зарез як "вальнуть" зарплати по 4000€, а через 5 років, олігархи будуть у нас на віллах ремонти робити.
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Интересно, а этого недопрезЕдента интересует Украина? Что происходит в ПАСЕ?
Это просто полный писец. И этого клоуна больше интересует офис президента? Люди вы что совсем разум утратили?
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Если завтра на нас танки попрут, оно будет сидеть думать кого из квартала еще не пристроил в АП?
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Лысого теперь ганять там будет )))) "Кошевого"....))
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З таким Президентом і його зграєю Україна перебуває в великій небезпеці !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський реорганізував АП в Офіс президента і призначив його керівників
 
 
 
 
 
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