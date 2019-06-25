 На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від "Слуги народу" поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено). ДОКУМЕНТ

Про його громадянство свідчать копії документів і їх нотаріально завірений переклад українською мовою, які є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Йдеться про надану ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписку про заставу майна громадянином Ізраїлю Олександром Куницьким.

Управління з питань населення і міграції держави Ізраїль видали довідку про те, що остання адреса, за якою був зареєстрований Куницький Олександр Олегович: 3229721 м. Хайфа, вул. га-Тихон, 7, 2.

Цензор.НЕТ звернувся до МВС з проханням підтвердити цю інформацію. Сам Олександр Куницький громадянство Ізраїлю спростовує. З приводу свого балотування, він також не відповів ствердно, зазначивши, що про це можна буде дізнатися на сайті ЦВК.

"Ні, це не так. Знаю, що в одного з кандидатів, який балотується в Харкові, є румунське громадянство", - сказав він, зазначивши, що йдеться про Олекснадра Грановського.













У 169-му окрузі балотується нардеп Олександр Грановський.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про зустріч Грановського з олігархом Ігорем Коломойським, хоча сам Грановський в інтерв'ю Цензор.НЕТ це спростовував.

Раніше Цензор.НЕТ публікував огляди кандидатів від "Слуг народу" по мажоритарних округах. Частина 1. Частина 2.

Завтра вийде третя частина огляду, в якому будуть представлені кандидати по Харкову.