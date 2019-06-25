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Матеріали за темою:
Все про:Ізраїль (306) Коломойський (426) мажоритарний округ (17) Грановський (62) Слуга народу (73)

 На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від "Слуги народу" поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено). ДОКУМЕНТ

У 169-му одномандатному виборчому окрузі в місті Харків від партії "Слуга народу" балотуватиметься блогер з Дніпра і громадянин Ізраїлю Олександр Куницький (Zpsanek).

Про його громадянство свідчать копії документів і їх нотаріально завірений переклад українською мовою, які є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Йдеться про надану ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписку про заставу майна громадянином Ізраїлю Олександром Куницьким.

Управління з питань населення і міграції держави Ізраїль видали довідку про те, що остання адреса, за якою був зареєстрований Куницький Олександр Олегович: 3229721 м. Хайфа, вул. га-Тихон, 7, 2.

Цензор.НЕТ звернувся до МВС з проханням підтвердити цю інформацію. Сам Олександр Куницький громадянство Ізраїлю спростовує. З приводу свого балотування, він також не відповів ствердно, зазначивши, що про це можна буде дізнатися на сайті ЦВК.

"Ні, це не так. Знаю, що в одного з кандидатів, який балотується в Харкові, є румунське громадянство", - сказав він, зазначивши, що йдеться про Олекснадра Грановського.

На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від Слуги народу поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено) 01
На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від Слуги народу поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено) 02
На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від Слуги народу поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено) 03
На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від Слуги народу поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено) 04

На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від Слуги народу поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено) 05
На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від Слуги народу поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено) 06

У 169-му окрузі балотується нардеп Олександр Грановський.

На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від Слуги народу поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено) 07

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про зустріч Грановського з олігархом Ігорем Коломойським, хоча сам Грановський в інтерв'ю Цензор.НЕТ це спростовував.

На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від Слуги народу поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено) 08

Раніше Цензор.НЕТ публікував огляди кандидатів від "Слуг народу" по мажоритарних округах. Частина 1. Частина 2.

Завтра вийде третя частина огляду, в якому будуть представлені кандидати по Харкову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134151
 
   
 Топ коментарі
 
То все фигня...для зебобиков главное что национальность та что надо...
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Це вам ще один привіт, зєбєнятка! Нагадайте мені хором, хто такий Грановський? І зробіть прогноз, коли він буде "сидіти".
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Все міняється. Можливо скоро головною умовою рєєстрації депутатом ВРУ стане саме наявність громадянства вищевказаної держави.
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То все фигня...для зебобиков главное что национальность та что надо...
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Але Петя с Гройсманом як би для таких любі друзі були...
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Все міняється. Можливо скоро головною умовою рєєстрації депутатом ВРУ стане саме наявність громадянства вищевказаної держави.
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Имеют право проголосовать, только вот народ у нас хоть и туповат, но может и по шее навалять...
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Це вам ще один привіт, зєбєнятка! Нагадайте мені хором, хто такий Грановський? І зробіть прогноз, коли він буде "сидіти".
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Глава преступного международного синдиката, который находится под следствием в Америке, выбирает кто будет сидеть в будущей Раде. Це все покращення?
🤔
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Ой вей, но шо вам таки про это сказать.... это таки только начало
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Ой вей, фигня.... ах как он мастерски играет хером на фортепиано....
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это уже не выборы, а искусственная расстановка будущих законодателей.
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А при чем здесь встреча Бени и Грановского, Цензор уже откровенно работает исключительно по сбору компромата против Слуги. Где хоть какая-то связь между этим блогером и Беней.
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😂😂😂😂 интересно а в слугах народа хоть один украинец есть ?
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Зачем? Евреи, буряты, кацапы, в понимании 73% это будущая основа нации!
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вам, удмурдам, виднее После встречи Коломойского и Грановского на округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля (обновлено) - Цензор.НЕТ 4259
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Маланцы на всех постах. Наверное, через пять лет будем жить, как в израиле? После встречи Коломойского и Грановского на округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля - Цензор.НЕТ 4682
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Зебилы, я понял, что вы должны грызть. Иврит. Украинский вам не нужен. А вот иврит - самое то. Грызите, зебилы, грызите.
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Очередной независимый кандидат, олигархи непричем, ЗекоМанда одобряет!
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Банда рейдеров Каломоева в городе
Прибыла в Харьков банда Каломоя,
В банде были рейдеры, шулера.
Банда занималась тёмными делами,
Но за ней следила УПА...
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"После встречи Коломойского и Грановского на округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля" - имея 2% евреев в Украине, кагал наращивает своё присутствие в руководящих службах, что то подобное уже было во второй мировой, чем это закончилось, все знают.
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А мне пока все нравится, а вам? Неожиданная команда, куча всяких фейсов и пейсов кому насрать на все подвиги и майданы...Есть в этом какая-то изюмика, согласитесь?!
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ось так чарівним чином *корумповане* оточення пороха стає любими друзями оточення Зе. а лахам розкажемо шо пєця абакрав, і його тре до тюряги
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у нас по закону нельзя баллотироваться в вр если ты гражданин другой страны даже если у тебя двойное гражданство . это цензор намек на рабиновича . тоже проверьте на досуге.
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Вау нашли таки одного еврея из 600 кандидатов и давай орать о зраде.))
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Очень хороший порядочный человек кстати,борется за права Украинцев уже давно.
Но у порохоботов мозгов хватает только поливать говном всех.
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какие же мрази зеБыли!
после того как зеЛя будет на ростов драпать!вас как бешеных собак нужно остраливать!и так и будет!
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На округ в Харькове, по которому идет Грановский, от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает:
- Нет, ну так чтобы да - таки нет!
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боротьба з олігархами і баригами не вщухає ні на мить. бидло про свинарчуків вже й не згадує, такий заміс пішов
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Могу точно сказать,что за мандат по 169 округу будут бороться,минимум ,три еврея.Куницкий,Грановский и нар.деп. от этого округа Кирш.Кирш -харьковчанин,все его знают за полноту,но он - наиболее порядочный .Это, не считая других кандидатов.Может они его подкупили?
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Ой вей! Пейсаті *********, а в гоїв чуби тріщать. Як не хочуть своєї національної держави
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У Грановского и Бени что, папа один и тот же юрист? Одно лицо, только степень седины разная.
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А Грановский-это та жырная свинья из потроховских?Тот решала по ментам и судам,шо за Потроха везде мазу тянет?ДЫк шо?Лучшей кандидатуры по версии порохотварей для украинской политики не найти?А мне чисто интересно запрос на второе гражданство Грановского израильтянам подавали?И вообще,сколько у этой свинятины гражданств, кто-то проверял?
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У Свинятины Коломойского 3 гражданства. Сама свинятина призналась! А у наркомана Зеленского тоже 3. Украинское, Российское и Израиля!
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А у тебя и детей твоего Потроха?Любящих тюльпаны в жопе и футболки с рассейскими гербами на себе таскать ,во время того,как в Украине идет война,а их папашка из себя патриота националиста корчит сколько гражданств,кроме украинского и рассейского ?!
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видел я его на ютубе,раньше он еще с одним человеком видео снимал по разоблачению ментов на взятках,этого второго в итоге должны были судить по причине того что он требовал от ментов деньги за то что он информацию о них и взятках не будет распространять,в итоге сбежал в США,а этот Санек сам осталься и снимает видосы по сей день,мутный тип если честно
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Євреї в українській владі ? Та нє,не може бути...
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в Раде и уряде исключительно граждане Израиля
где наши израильские зарплаты
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа округ у Харкові, по якому йде Грановський, від "Слуги народу" поставили блогера з Дніпра Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено). ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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