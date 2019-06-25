 Представники "Слуги народу" подали заяву в МВС на кандидатів-клонів

Про це журналістам у вівторок, 25 червня заявив представник партії, адвокат Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні нами було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.157 Кримінального кодексу України. Тобто введення виборців в оману", - сказав він.

За словами Качури, у заяві йдеться про те, що на сьогодні частина кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах вказали в своїх анкетних даних у заявах, які подавали до ЦВК при реєстрації, інформацію про те, що вони нібито працюють у приватному підприємстві "Слуга народу", ТОВ "Слуга народу" або громадській організації "Слуга народу", що має ознаки шахрайства.

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"Всі ці громадські організації - ми нарахували більш як 100 на сьогодні - зареєстровані, як правило, за два дні до того моменту, як були подані документи. Тобто вбачається в цьому брудна технологія проти "Слуги народу", - додав Качура.

Він пояснив, що суть технології полягає в тому, щоб заплутати виборців, аби вони "не змогли віддати свій голос за ту партію, за яку збиралися".

За словами Качури, також трапляються випадки, коли кандидати в депутати в мажоритарному окрузі зазначають у своїх анкетних даних, що вони є членами партії "Слуга народу", хоча насправді такими не є.

"Завтра починається всеукраїнський флешмоб усіх мажоритарних кандидатів - сьогодні, сподіваюся, будуть зареєстровані всі мажоритарні кандидати від нашої партії - завтра починається подання заяв про скоєння злочину в усі територіальні управління поліції у всіх округах", - наголосив представник партії "Слуга народу".

За його словами, наразі вже виявлено більш як 85 таких випадків.

Качура уточнив, що сьогодні були подані заяви до МВС, Національної поліції і Генпрокуратури України, і висловив надію, що ця справа буде розслідувана і що правоохоронні органи вживуть усіх необхідних дій, щоб виборці 21 липня змогли віддати свої голоси за партію, яку дійсно підтримують .

Кандидат у народні депутати за виборчим списком "Слуги народу" Вадим Галайчук, у свою чергу, зазначив, що масовість такого явища викликає підозри, що за цим стоїть якась організація, оскільки більшість організацій із назвою "Слуга народу" створювалися за кілька днів до реєстрації кандидатів, тобто була якась стратегія.

Ст. 157 Кримінального кодексу України - "перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача".