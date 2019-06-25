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 Політика України
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 Представники "Слуги народу" подали заяву в МВС на кандидатів-клонів

Представники партії "Слуга народу" подали до МВС, Нацполіції і Генпрокуратури заяви про введення в оману виборців у зв'язку з реєстрацією на мажоритарних виборчих округах кандидатів-клонів партії "Слуга народу".

Про це журналістам у вівторок, 25 червня заявив представник партії, адвокат Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні нами було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.157 Кримінального кодексу України. Тобто введення виборців в оману", - сказав він.

За словами Качури, у заяві йдеться про те, що на сьогодні частина кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах вказали в своїх анкетних даних у заявах, які подавали до ЦВК при реєстрації, інформацію про те, що вони нібито працюють у приватному підприємстві "Слуга народу", ТОВ "Слуга народу" або громадській організації "Слуга народу", що має ознаки шахрайства.

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"Всі ці громадські організації - ми нарахували більш як 100 на сьогодні - зареєстровані, як правило, за два дні до того моменту, як були подані документи. Тобто вбачається в цьому брудна технологія проти "Слуги народу", - додав Качура.

Він пояснив, що суть технології полягає в тому, щоб заплутати виборців, аби вони "не змогли віддати свій голос за ту партію, за яку збиралися".

За словами Качури, також трапляються випадки, коли кандидати в депутати в мажоритарному окрузі зазначають у своїх анкетних даних, що вони є членами партії "Слуга народу", хоча насправді такими не є.

"Завтра починається всеукраїнський флешмоб усіх мажоритарних кандидатів - сьогодні, сподіваюся, будуть зареєстровані всі мажоритарні кандидати від нашої партії - завтра починається подання заяв про скоєння злочину в усі територіальні управління поліції у всіх округах", - наголосив представник партії "Слуга народу".

За його словами, наразі вже виявлено більш як 85 таких випадків.

Качура уточнив, що сьогодні були подані заяви до МВС, Національної поліції і Генпрокуратури України, і висловив надію, що ця справа буде розслідувана і що правоохоронні органи вживуть усіх необхідних дій, щоб виборці 21 липня змогли віддати свої голоси за партію, яку дійсно підтримують .

Кандидат у народні депутати за виборчим списком "Слуги народу" Вадим Галайчук, у свою чергу, зазначив, що масовість такого явища викликає підозри, що за цим стоїть якась організація, оскільки більшість організацій із назвою "Слуга народу" створювалися за кілька днів до реєстрації кандидатів, тобто була якась стратегія.

Ст. 157 Кримінального кодексу України - "перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134148
 
 
 Топ коментарі
 
лучше бы они в ПАСЕ подсуетились...
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Прочиталось как "кандидатов-клоунов".
Думаю, - фигасе - сами на себя заяву... Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-клонов - Цензор.НЕТ 3955
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Що ви! Там зовсім інший рівень: дєті лейтенанта Шмідта! Як мінімум- Шури Балаганови з Паніковським. Сам Зе- мені нагадує саме Паніковського.
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ШАУРМУ В ПОЛИЦИИ ДАЛИ на выходе ..нет печалька....
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У ху йла есть клоны - вот откуда уши торчат. Гы.
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"Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-КЛОУНОВ"
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Представители КЛОВАНА подали в суд ан КЛОНОВ? Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-клонов - Цензор.НЕТ 5043 Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-клонов - Цензор.НЕТ 6417
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лучше бы они в ПАСЕ подсуетились...
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Ти диви! А чого ж вони думають, що саме у них патент на ім'я-прізвище, а не у так званих "клонів"? В українській історії вибори з клонами відбуваються завжди. А образились лише ті. Вперше в історії, до речі
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Прочиталось как "кандидатов-клоунов".
Думаю, - фигасе - сами на себя заяву... Представители "Слуги народа" подали заявление в МВД на кандидатов-клонов - Цензор.НЕТ 3955
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В детский сад новую игрушку привезли,порохоботики радуются как
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В детский сад новую игрушку привезли,порохоботики радуются как

Та да, ради власти не только вилы в руки берут но и названия подстраивают!...
А у Пети такие таланты открылись, что Голливуд обзавидовался!...
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... они якобы работают в частном предприятии "Слуга народа", ООО "Слуга народа" или общественных организациях "Слуга народа", что имеет признаки мошенничества.

То, что вова - слуга народа, тоже имеет признаки мошенничества..
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«Заголовок» зачетный=>сначала прочитала «кандидатов-клоунов(!!!)»..............😬😁😁
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кандидаты клоуны подали в суд на кандидатов клонов клоунов.... тфу язык сломаешь.....
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Тю, то нехай зустрічний іск подають! Хто там кому клон, сам чорт не розбере!
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Нечистый правит бал в Украине.Гепы и и Трухи лезут во все щели.Нужны противотараканьи средства
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.Гепы и и Трухи лезут во все щели

А Грося три года гранату держал с выдернутой чекой!
Герой на герое и героем поганяет! Плюнуть некуда!...
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и что? что будет делать полиция? отстреливать? кого из клонов?
что за бред! в каждой избирательной компашке есть такая фишка, чтоб оттянуть голосишки рассчитывая на близорукость и лень выбирающего
вспомните ЮрияТимошенко...и чё? а ничо... Йуля покапризничала и привыкла)))))
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несправжні клоуни намагались удавати справжніх
це національна трагедія
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правильно ,с соевыми хитрожопыми замашками пора кончать
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Пускай еще на настоящих своих кандидатов подадут. Там по многим тюрьма плачет.
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А вам все мариться хлів..... нічого. У нас лікарі добрі, особливо фахові паталогоанатоми.
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Приємно дивитися, як наша олігархічна сволота намагається обгадити тих, хто відірве їй причинне місце. Розумію, що боляче, але треба звикати до нових реалій. Ніякі вибрики не вплинуть на вибір українців. Особливо втішно, що Зеленський адекватно відповідає "посилайтеном" на гавкання припорошених.
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