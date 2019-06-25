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 Політика України
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Все про:газ (993) Росія (17757) Донбас (12203) Клімкін (1443)

 Реальні виклики з'являться, коли країни, які проголосували за повернення РФ в ПАРЄ, намагатимуться вирішувати питання Донбасу й енергетичної незалежності за наш рахунок, - Клімкін

Проблема полягає не в самому факті повернення російської делегації в ПАРЄ, а в тому, що це поштовх до створення нової нормальності у відносинах з РФ.

Про це написав глава МЗС Павло Клімкін у колонці для "Європейської Правди", передає Цензор.НЕТ.

За словами Клімкіна, проблема не у самому факті повернення російської делегації до ПАРЄ, а в тому, що це "поштовх до створення нової нормальності у відносинах з РФ".

Читайте також: Рішення про повернення РФ в ПАРЄ було прийнято до президентських виборів. Це сталося б за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні, - Клімкін

"За цю нормальність виступає добра половина, а то й більше європейських країн та політиків. Маємо говорити з ними прямо і відверто – частка відповідальності за занепад Ради Європи лягає на них. Про наслідки для Нормандського формату та Мінського майданчика я вже неодноразово згадував. Реальні, а не символічні, виклики з’являться ж тоді, коли ці країни та політики намагатимуться вирішувати питання Донбасу і енергетичної незалежності, наприклад газового транзиту, за наш рахунок. Ми це ризикуємо відчути вже одразу після парламентських виборів", - акцентував Клімкін.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134147
 
   
 Топ коментарі
 
Если украинцы своим выбором показали всем, что им плевать на страну -- другие этим обязательно воспользуются.
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Пришедшей. Это зебила не пригласили на G-20. Предыдущего приглашали.
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Украине нужно посто выходить из погнившей ПАСЕ и больше туда не возвращаться, без членства в этой недоорганизации никто Украину ни к чему не принудит.
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Короче...ЗЕленое ЧМО и его израильских хозяин получат новым энерго пакетом по губам...
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+ для ИВ нужно смотреть на Австрию и сратся в штаны!!!)))
Фирташ едет в США...в клетке...
И скорее всего на пожизненное)))

Против КолоМойшы у США аналогичные претензии...
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А ПОСЛАТЬ НА...УЙ МЫ НЕ БУДЕМ ПРОБЫВАТЬ ДАЖЕ
АХ ДА ЗЕЛЕНСКИЙ КЛОУН ОН ТАКОЙ "МЫРОТВОРЕЦ" СОБАКО..
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Не смотря на то шо у Фирташа тоже Израильское гражданство...

Просто ХУЦПА в таких борзых размерах....НАКАЗУЕМА!!!
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Есть верояность,что санкции с этих орков снимут и повесят на нас... за не желание восстанавливать Донбасс и платить им дань...
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А шо там Ар"єв,вже вийшов з делегатів ПАСЄ,у знак протесту,чи жере і далі за
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Черговий привід подивитися на результати соєвої бидловлади за минулі 5 років !
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Украине нужно посто выходить из погнившей ПАСЕ и больше туда не возвращаться, без членства в этой недоорганизации никто Украину ни к чему не принудит.
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Глупая идея! Выйти на мороз без шапки - назло маме! Та же логика. А возвращаться как? паРашка он лезет туда - аж говном захлёбывается...
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климкин, а это и результат твоего министерства, которое в общем получает всего 2 с минусом по 10ти бальной системе
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" когда страны, проголосовавшие за возвращение РФ в ПАСЕ, будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости за наш счет "

А как же европейские ценности ? Ну хотите , мы 2 гейпарада проведем . Или даже 3 Реальные вызовы появятся, когда страны, проголосовавшие за возвращение РФ в ПАСЕ, будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости за наш счет, - Климкин - Цензор.НЕТ 6575
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Плохо лишь одно господин Климкин- УКРАИНУ ПЕРЕСТАЛИ ВИДЕТЬ КАК С ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ТАК И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ, а это результаты внешней и внутренней политики ушедшей власти..
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Пришедшей. Это зебила не пригласили на G-20. Предыдущего приглашали.
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Предчувствия самые тревожные. У порохоботов истерика. Они уже гадят в собственные портки соевым дерьмом!
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Обгадился? Терпи и нюхай, и не говори, что тебе в штаны порохоботы насрали.
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Так зачем ты, Климкин, подписал отзыв делегации из ПАРЕ? Что б это скорее произошло?
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Если украинцы своим выбором показали всем, что им плевать на страну -- другие этим обязательно воспользуются.
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Климкин всё никак не скажет откровенно, что минские площадки и нормандские флрматы ерунда полная. По-хорошему Украине желательно отказаться от любых переговоров без участия США и Великобритании, государств которые подписывали меморандум, хоть он и до одного места сейчас.
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Я наверное скажу слова, которые некоторым не очень понравится- ЛУЧШИЙ ФОРМАТ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ДОНБАССУ- США, РОССИЯ, УКРАИНА- точка.
США, РОССИЯ как СТОРОННИКИ ( УЧАСТНИКИ КОНФЛИКТА)- УКРАИНА, как страна на чьих плечах этот конфликт
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Звичайно, що далі будуть перти на нас, але не дивлячись на зебілізм влади в цілому такі проросійські ініціативи Європи не будуть мати успіху.
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Когда "венценосный" посетил Париж и Берлин,тамошние посмотрели на ФРУКТА,оценили его полную профнепригодность... и вздохнули с облегчением!!! Ну все! НИКТО теперь не будет раздражать западных лидеров надоедливыми требованиями по санкциям, по транзиту газа... "На дурака не нужен нож,ему немного подпоешь..." А 73 процента имбецилов продолжает "реготать"под квартал.Ничего имбецилы,зимой посмотрим хватит ли вам кизяков для буржуек обогревать ваши хаты!
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тобто - нам 5 років просто брехали про "західних союзників" України ..?
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Да . И при этом воровали гроши из бюджета . Неплохая работенка , да
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так саме тому вони і не бажають відриватися від корита - саме тому тут цілодобово строчить пороховата , а на ТБ - суцільна заказуха ... Вони не хочуть , аби щось змінювалось !
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На самом деле это говорит о принятом колуарно решении, нам то его не озвучат, но какие-то договоренности уже точно есть. Я так думаю в ближайшем будущем на этих договоренностях начнут пиариться разные европейские полит силы, тогда уже будет понятно что мы выиграем, а что потеряем.
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Климкин, не нагнетай обстановку! местная ылита продолжает верить пороху и словам - весь мир с нами.
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ПАСЕ , как и ООН,это бесполезные организации. Только бабло для мафия масонов собирают.
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Реальные вызовы появятся, когда страны, проголосовавшие за возвращение РФ в ПАСЕ, будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости за наш счет, - Климкин

К этому все идет.

Вопросы Донбасса и энергетической независимости будут решены за наш счет, СВ2 яркое тому подтверждение.
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Клімкін уже відмазав Зєломойшу від відповідальності. Мовляв, рішення давно готувалося. А то, що Офіс Сцаря не відповів на прохання депутатів зустрітися, сформувати спільні підходи та задіяти міжнародні вагари, це таке.
Моторошно дивитись на чмошний український політикум. Коли б воно мало яйця, то після відмови Зєломойши надати допомогу депутатам грюкнуло б дверима так, що з Офісу все скло повисипалося б.
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Если бы Украина объявила о желании стать федеральным округом России, тогда бы реально они обкакались. Представляю ихние рожи
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Если ордлу хотят повесить на нас,тогда может нам первым повесить этот отстой на них.После вчерашнего голосования у нас нет никаких обязательств,по гуманитарным вопросам, в отношении ордло.Соц.выплаты - только тем,кто постоянно проживает в Украине,а туристов побоку.Вода и свет - после погашения долга перед Украиной в 4млрд.гривен.Выезд из ордло - по приглашению.С рф - визы.Может надо обсудить?
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Шановний, вони [справжні виклики] з'явилися ще у 2008-му, коли Московії простили напад на Грузію. Усе подальше - логічний розвиток подій що сталися 10 років тому.

Повернення ядреного статусу - єдиний запобіжник проти москалів і решти бажаючих поживитися за рахунок України. Реальні виклики з'являться, коли країни, які проголосували за повернення РФ в ПАРЄ, намагатимуться вирішувати питання Донбасу й енергетичної незалежності за наш рахунок, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9550
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Та у нас 5 атомних, от тобі і ядерний статус. І як видно з нинішних подій, вилазять нам боком смотрини Зеленського в Европі. на заході вообразіли , що звичайно не дай Бог: "возможен блицкриг по захвату Украіни рашкой" .
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а я давно говорив Україні потрібен Гетьман..а потім вибирайте кловнів
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На Зеленского срать хотели: пятая колонна, Россия, Европа.
Кто этого не видит - тот слепой.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРеальні виклики з'являться, коли країни, які проголосували за повернення РФ в ПАРЄ, намагатимуться вирішувати питання Донбасу й енергетичної незалежності за наш рахунок, - Клімкін
 
 
 
 
 
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