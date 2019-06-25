 Реальні виклики з'являться, коли країни, які проголосували за повернення РФ в ПАРЄ, намагатимуться вирішувати питання Донбасу й енергетичної незалежності за наш рахунок, - Клімкін

Про це написав глава МЗС Павло Клімкін у колонці для "Європейської Правди", передає Цензор.НЕТ.

За словами Клімкіна, проблема не у самому факті повернення російської делегації до ПАРЄ, а в тому, що це "поштовх до створення нової нормальності у відносинах з РФ".

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"За цю нормальність виступає добра половина, а то й більше європейських країн та політиків. Маємо говорити з ними прямо і відверто – частка відповідальності за занепад Ради Європи лягає на них. Про наслідки для Нормандського формату та Мінського майданчика я вже неодноразово згадував. Реальні, а не символічні, виклики з’являться ж тоді, коли ці країни та політики намагатимуться вирішувати питання Донбасу і енергетичної незалежності, наприклад газового транзиту, за наш рахунок. Ми це ризикуємо відчути вже одразу після парламентських виборів", - акцентував Клімкін.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.