 Офіси "Слуги народу" і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою. ФОТО

Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Никвести".
У документі вказується, що обидві партійні організації мають однакову юридичну адресу в кабінеті №424 офісного центру "Інпроектсервіс" на перетині проспекту Центрального і вулиці Фалєєвська в Миколаєві.
Нагадаємо, всеукраїнську організацію партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" очолює Дмитро Разумков.
Політраду партії "Опозиційна платформа "За життя" очолює Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна.
правда жизни
а інші - то чужі, жахливі (а так притулилися одне до одного...і по фіг, що там за стінами))))
Вот так разведчики и пропадают.
По-семейному..
Зебилы вы довольны?
тут вопрос в другом ))
снимать и зарегистрироваться там - эт очень разные вещи...
там есть офисы, где и по пять фирм зарегистрировано
Это подтверждает, что на выборах рыги дали зебене свою партийную инфраструктуру... В двк зебеню представляли те кто раньше представлял рыгов...