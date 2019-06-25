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Все про:Миколаїв (342) опозиційний блок (233) Слуга народу (73)

 Офіси "Слуги народу" і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою. ФОТО

Партії "Слуга народу" та "Опозиційна платформа "За життя", яку очолює кум Путіна Віктор Медведчук, зареєстрували свої обласні організації в Миколаївській області за однаковою адресою - офіс №424, проспект Центральний, 67.

Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Никвести".

У документі вказується, що обидві партійні організації мають однакову юридичну адресу в кабінеті №424 офісного центру "Інпроектсервіс" на перетині проспекту Центрального і вулиці Фалєєвська в Миколаєві.

Офіси Слуги народу і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою 01

Читайте також: "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Соціального моніторингу"

Нагадаємо, всеукраїнську організацію партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" очолює Дмитро Разумков.

Політраду партії "Опозиційна платформа "За життя" очолює Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134145
 
   
 Топ коментарі
 
порох подбросил, гадалке не ходи
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Походу одна партия! Жопоблок слуги Угода!
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нічого дивного зебілізм є зебелізм,лікувати пізно.
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да какие уж тут символы...

правда жизни
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а чего стесняться!?..73% сняли трусы и ноги расставили..
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може ви знаєте - чому різним шрифтом набрано - і така різниця у роках, що жопоблок тоді вже існував?
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И даже на одном столе. И под оным тоже.
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Тоже мне новость. Все знают, что эти партии пляшут под Бабломойского, Ахмэта и прочих "слуг народа".
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В зеленського так званій партії слуга народу повно ригів, всі вони після виборів перейдуть до фракції Медведчука і його фракція буде найбільшою у Раді. От так йде захоплення влади московськими агентами !
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Хозяин общий, решил сэкономить на аренде офиса, все банально
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Цензор хранил эту заготовку до последнего - больше суток. Видно про мажоритарщиков Зе чернуха закончилась.
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Скорее "слуги урода" слабали грандиозную отмазку с которой Цензор вскоре поделится)
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Чернуха то в чем, есть чем опровергнуть опубликованньіе цензором сведения о мажоритарщиках?
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И тут стара влада в штаны поднагадила, ох уж эти мародэры, но ничего, маладая камнда быстро всё в порядок приведет. наверно.
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один.. офіс один на двох...
а інші - то чужі, жахливі (а так притулилися одне до одного...і по фіг, що там за стінами))))
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читайте уважно, там не тільки номер будинку, там номер офісу співпадає
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Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу.

Вот так разведчики и пропадают. Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу - Цензор.НЕТ 6839
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дада, это из серии как ГРУшникам выдавали липовые паспорта одной серии с номерами идущими один за другим... )))
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одна семья, вместе и счастье и в беде, верны друг другу до пока бог разлучит
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вот порох , никак не успокоится.......все гадит и гадит зебилам
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Для кого-то ещё является новостью , что в каждом городе алигаршонки местного пошиба финансируют , и контролируют максимальное количество партий из одних рук . Ну , чтобы потом в горсовете все шло гладко
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ну знайдіть для прикладу десь в одному кабінеті зареєстровані Європейську солідарність та Оппоблок
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Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу.

По-семейному.. Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу - Цензор.НЕТ 5779
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мне нравиться аббревиатура ОПЗЖ...одну букву заменить (З на А)..и получается... ))))
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Уже даже не скрывают, что зеленый наркоман телепузик, будет сливать Украину!
Зебилы вы довольны?
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Это Порошенко лично их там зарегистрировал, Парубий свечку держал.
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Кто из Николаева？ Можно узнать, шо то за адрес и офис, и сколько там еще фирм числится？
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Я все больше убеждаюсь, что у некоторых людей голова - это декоративное приложение к опе.
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Даже фотка есть здания. Правда уринотерапия повредила зебилам зрение.
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та мне похрену на твою обувь. Ты лучше шапочку из фольги не снимай
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Давай уже не сдерживайся. Камлай про братскую расисю с которой нас поссорил злой Порошенко.
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это реально офисное здание)
тут вопрос в другом ))
снимать и зарегистрироваться там - эт очень разные вещи...
там есть офисы, где и по пять фирм зарегистрировано
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Так что это за партия , для которой только адрес регистрации нужен , т е выходит , что работать в ней некому , по принципу фирм однодневок , чисто для кидка
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А, что можно еще ожидать от президента наркомана, марионетки олигархов и клоуна?
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Николаев областной центр. И всяких офисов масса. Только почему-то офисы партий Зе и Ме оказались зарегистрированы по одному адресу. Таких случайностей не бывает
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"Офисы "Слуги народа" и ОПЗЖ Медведчука в Николаеве зарегистрированы по идентичному адресу" - так у них и риторика идентичная, так же само по первах, щифровался зэк Янукович, но это всё было на словах, а на деле зэк Потрошитель поддерживал тесные контакты с бесом путлером, задача украинцев сегодня не допустить набрать вес лицедеям и сдать Украину, вовремя, уже сегодня надо готовиться убрать антиукраинскую сволоту от кормушки.
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вот Парашенка то подлый трус уже и здесь поднасрал,да сколько можно уже,когда мародера посадят то?
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Это провал подумал клоун , а потом успокоился и понял , что 73% избирателей всё равно амёбы, поэтому ничего не поймут )
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главное что Порошенко уже не президент,а там говорят что скоро и зарплаты под 4 тисячи евро подоспеют,так что можно жить
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ну офис бени и пинчука там же должен быть .. что логично ..
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В Николаевской области партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За життя" зарегистрировали свои областные организации по одинаковому адресу.

Это подтверждает, что на выборах рыги дали зебене свою партийную инфраструктуру... В двк зебеню представляли те кто раньше представлял рыгов...
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Це ніяка не сенсація.Нещодавно другий номер у списку "ОПЗЖ" Вадим Рабінович на тб зізнався,що голосував за Зеленського!Якщо в когось є шматочок того відео то викладіть,посміємося разом.
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шо слуга шо жопа за життя українофоби та кончені прокацапсінски путінофіли! ваш путін *****!..дегенерати лапотні!
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це вже не країна, а богодільня з упоротими люмпенами, яких мають, як хочуть
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Был на днях в Николаеве, там конкретным сепаром Дятловым, подавляющее большинство бигбордов увешано...
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Две стороны одной российской медали "За освобождение Крыма"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОфіси "Слуги народу" і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою. ФОТО
 
 
 
 
 
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