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Все про:школа (666) Гриневич (322)

 Вчителі, учні та батьки мають право самі вирішувати, в якому одязі діти вчитимуться в школі, - Гриневич

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що вчителі, учні та їхні батьки мають право самі вирішувати, в якому одязі учні відвідуватимуть школу.

"Фактично цей указ уже давно застарів, і ми практично останнім часом ним не користувалися. Адже він прив'язував нас до якихось зразків форми, до якихось тканин, з яких має виготовлятися форма", - сказала Гриневич журналістам на конференції "Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що вже кілька років позиція Міносвіти полягає в тому, що громада школи - вчителі, учні та батьки - мають право вирішувати, в якому одязі навчатимуться школярі.

"Важливо, щоб цей одяг був комфортний, гігієнічний, із тканин, які "дихають", щоб діти почувалися вільно", - додала Гриневич.

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Міністр наголосила, що рішення, як визначатиметься приналежність учня до конкретного навчального закладу, залежатиме від самих шкіл.

"Хтось придумає безрукавку, на якій є емблема або знак приналежності до школи, а хтось визначить, що вони носитимуть ту чи іншу форму", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 20 червня президент України Володимир Зеленський скасував 167 указів своїх попередників, зокрема й указ про заборону використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134144
 
 
 Топ коментарі
 
в шортах конечно, шаурма на обед, Зебилизм так Зебилизм. Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе, - Гриневич - Цензор.НЕТ 8225
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Ну т.е. девочки будут ходить в шортах из под которых трусы видно, а парни в шлепанцах? Правильно? Главное что бы им комфортно было? Пздц придурки.
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Плюсую, зараз понти в школах на першому місці. В кого який телефон і планшет, хто модніше вдягнутий. Хто бідніший - насміхаються. Тому я за форму в школах обовязково.
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Не, так-то да.. Если в администрацию президента можно в плавках, то здесь-то..
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в шортах конечно, шаурма на обед, Зебилизм так Зебилизм.
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Когда же у тебя убогий гавно закончится? Все в одно связываешь.
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Ты прав ,нужно с детства строй ,форма. Ну что бы не высовывались. Все одинаковые.
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Ну т.е. девочки будут ходить в шортах из под которых трусы видно, а парни в шлепанцах? Правильно? Главное что бы им комфортно было? Пздц придурки.
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Школьные формы очень любят педофилы. А посмотри на формы старшеклассниц и поймешь почему их пытаются насиловать.
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школьная форма - єто для сексуальньіх игр.
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" формы старшекласниц"? Ну да у многих в старших классах формы просто загляденье!.. Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе, - Гриневич - Цензор.НЕТ 4868
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сам тьі придурок. отменили именно школьную форму, никто не отменял дресс-код. адресс-код єто как раз то, о чем тьі тут пищишь с полньіми штанами.
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У нас (у ребёнка) специализированная гимназия. Форма. На бюджет не влияет.
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В концлагерях тоже была форма. На бюджет не влияла!
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поєтому вьі в гимназии и навероне большие поборьі платите, поєтому вам не дорого.
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я ж и говорю, у вас просто нет нехватки в деньгах.
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Так, це значний прорив! І як же Україна вижила тільки без такої значної реформи? Слава великому Зеленському!
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Форма - это правильно, сейчас начнется дибилизм такой, шо мама не горюй.
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Объясняю тем кому надоела форма, особенно это касается 80% нищего населения. Все были детьми и знают, что значат понты в подростковой среде, понты - на первом местеТак вот, если вы раньше покупали комплект формы на год - то теперь будете покупать джинсы и блузки от гучи или еще какой-то мути... и все ради того, чтобы успевать за понтами. Вперед, ЗЕбилы
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Плюсую, зараз понти в школах на першому місці. В кого який телефон і планшет, хто модніше вдягнутий. Хто бідніший - насміхаються. Тому я за форму в школах обовязково.
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насмехаются, потому что наши учителя не знают как с єтим бьіть, какие аргументьі детям говорить. они должньі учить (так как профессия обязьівает) как єто воспринимать, когда кто-то бьікует и присекать бьікователей. а они наоборот - сами цькують.
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а разве єто не бьіло всегда? вьі путаете форму и дресс-код.
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Зорянка, никакая форма никогда не сможет скрыть разницу в доходах родителей.
Если воспитание позволяет детям насмехаться над беднейшими, то так оно и будет. С обязательной школьной формой или без неё.
Я училась в школе ещё в середине прошлого века, когда форма была более чем обязательна. Но помимо коричневого платья с чёрным передником всегда существовали такие вещи, как колготки, обувь, портфели, лащёные тетради, импортные кнцтовары, верхняя одежда, шапочки-шарфики, заколки для волос, серёжки и масса других вещей, по которым мы безошибочно определяли достаток родителей наших одноклассников. И выходя из школы кто-то одевал на коричневое платье чехословацкую дублёнку, а кто-то скатавшуюся шубку из чебурашки с не по росту короткими рукавами. Понты вечны. И никакая форма их не истребит.
А, вот то, что, скажем, девочка будет иметь возможность каждый день одевать свежую одежду, а не ходить всю неделю (а то и месяц) в одном школьном платье, пропахшем подмышками потом - это хорошо.
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В нормальной стране, где нормальные зарплаты, нормальное соц обеспечение - вопрос выбора одежды или питания не стоит как таковой. Ибо все доступно и легко покупается с одной зарплаты. В стране-концлагере там да, там форма, ибо не престало кому то выделяться... Ты раб - должен соответсвовать.
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а учителя? они ж тоже могут ходить в чем комфортно и удобно?
это в ресторан - дресс-код, а в школу... главное что дошел (дошла)
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где в ресторан дресс-код? вьі еще при совке живете? сейчас если и осталдся дресс-код, то єто театр.
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та ладно! в шортах и майке вас не везде пустят... (ну только в сугубо тематических...там и в пижаме - пожалуйста)
а вот в театр наоборот... спасибо, хоть не в спортивном костюме
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украинским учителям мало просто одежду. им нужно светльій верх, темньій низ, все без надписей, никаких джинс. потому что типа от єтого будут лучше оценки. вернее, если у учителя нет мозгов дать предмет, то хоть глаз радовать будет внешний вид.
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закон определял внешний вид школьника, на сегодня - здобувача освіти. но никак не учителя.
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но негласно, были ж свои нормы поведения в школе и для учителей тоже
(хотя...чего мы завели дискуссию на ночь глядя?))))
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Правильно, элита-в форме своего лицея, бидло-в футболках и шлепках в среднюю школу.
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отменили форму, а не дресс-код. не тупи. и чем плоха футболка?
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Если дебил, то никакая форма не поможет. А так некоторые потеряют заказ, вот и все.
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нельзя, у учителей совковьій синдром.
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ото ж и боятся те, кто тут за форму.
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А если у ученика кожа натуральная, дорогая... Что, тоже нельзя?..
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Особисто я проти форми.У Фінляндії у формі не ходять,а освіта шкільна найкраща.Діти індивідуальні.
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Люди якусь дурість пишуть про форму.
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Причому тут труси,як зверху коментують?Хіба не можна в джинсах і курточці або футболочці ходити?
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не можна, совковое напьіление учительским мозгов запрещает джинсьі и футболки с надписями.
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Jupi В США теж є форма,але там є і звичайний одяг.
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оце ти мені Омеріку открив. у нас тоже есть частньіе учебньіе заведения и как они сходят с ума закон не регулирует, туда идут подисьівая договор.
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Jupi Це вони ******* показувати,що мов то в США ходять в формі.Але мовчать.що це часні заклади.
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Якщо труси від "Трусарді", з ними ніякі джинси чи футболка не зрівняються! Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе, - Гриневич - Цензор.НЕТ 9299
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Ти що? Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1950 Я ж не ти, мене вчителі не цікавлять! Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе, - Гриневич - Цензор.НЕТ 9694 Вчительки так, але лише за умови що молоді і вродливі, або на крайній випадок розумні але теж молоді! За таких умов я можу не тільки розповісти а й показать їм... Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2009
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Гриневич только прокоментировала случившуюся отмену закона и дала инструкцию, как жить без него. директрисьі ж не догоняют, им только откат от формьі нужен.
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я ВООБЩЕ ТО О НОЖЕ В ШОКОЛАДНУЮ ДУПУ ОТ ГРИНЕВИЧЬ И ПОДДЕРЖКУ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА. 😂
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВчителі, учні та батьки мають право самі вирішувати, в якому одязі діти вчитимуться в школі, - Гриневич
 
 
 
 
 
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