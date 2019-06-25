 Вчителі, учні та батьки мають право самі вирішувати, в якому одязі діти вчитимуться в школі, - Гриневич

"Фактично цей указ уже давно застарів, і ми практично останнім часом ним не користувалися. Адже він прив'язував нас до якихось зразків форми, до якихось тканин, з яких має виготовлятися форма", - сказала Гриневич журналістам на конференції "Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона нагадала, що вже кілька років позиція Міносвіти полягає в тому, що громада школи - вчителі, учні та батьки - мають право вирішувати, в якому одязі навчатимуться школярі.
"Важливо, щоб цей одяг був комфортний, гігієнічний, із тканин, які "дихають", щоб діти почувалися вільно", - додала Гриневич.
Міністр наголосила, що рішення, як визначатиметься приналежність учня до конкретного навчального закладу, залежатиме від самих шкіл.
"Хтось придумає безрукавку, на якій є емблема або знак приналежності до школи, а хтось визначить, що вони носитимуть ту чи іншу форму", - зазначила вона.
Як повідомлялося, 20 червня президент України Володимир Зеленський скасував 167 указів своїх попередників, зокрема й указ про заборону використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми.
Если воспитание позволяет детям насмехаться над беднейшими, то так оно и будет. С обязательной школьной формой или без неё.
Я училась в школе ещё в середине прошлого века, когда форма была более чем обязательна. Но помимо коричневого платья с чёрным передником всегда существовали такие вещи, как колготки, обувь, портфели, лащёные тетради, импортные кнцтовары, верхняя одежда, шапочки-шарфики, заколки для волос, серёжки и масса других вещей, по которым мы безошибочно определяли достаток родителей наших одноклассников. И выходя из школы кто-то одевал на коричневое платье чехословацкую дублёнку, а кто-то скатавшуюся шубку из чебурашки с не по росту короткими рукавами. Понты вечны. И никакая форма их не истребит.
А, вот то, что, скажем, девочка будет иметь возможность каждый день одевать свежую одежду, а не ходить всю неделю (а то и месяц) в одном школьном платье, пропахшем подмышками потом - это хорошо.
это в ресторан - дресс-код, а в школу... главное что дошел (дошла)
а вот в театр наоборот... спасибо, хоть не в спортивном костюме
(хотя...чего мы завели дискуссию на ночь глядя?))))