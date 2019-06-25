 Рішення про повернення РФ в ПАРЄ було прийнято до президентських виборів. Це сталося б за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні, - Клімкін

Про це написав глава МЗС Павло Клімкін в колонці для "Європейської Правди", передає Цензор.НЕТ.
"Рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ було прийняте до (!) президентських виборів в Україні. Воно назрівало і було б ухвалено за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні. Річ не у розподілі відповідальності, яку я, до речі, з себе також не знімаю. Це все не про Порошенка, Зеленського чи когось іншого. Це наша спільна проблема. Добре було б це спільно усвідомити. Я чудово розумію необхідність у світлі виборчої кампанії заповнювати ефіри та соцмережі. Але це справа чесності і готовності дивитися у вічі викликам, як вони є. І якщо у цьому питанні ми не можемо бути чесними з собою, як можна бути чесними з виборцями?" - заявив Клімкін.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Он во многих поселся, корни пустил, фиг вырвешь. Потому и пишут как будто люди с пониженным IQ.
Пише Юрій Покиньборода: Рішення про повернення делегації РФ в ПАРЄ було прийнято до інавгурації Зеленського на саміті Ради Європи 17.05.2019 і Клімкін мовчав, а тепер він вимагає реакції президента і пропонує вийти
они не сделали такого вреда как мародер будкостроитель.
всЁ словА, но события удивительным образом происходят именНо после приплыва к власти Владимира Александровича Неожиданного.. соу-падение.. мистика.. уже наверху было решено (только Порох мешал).. бабка нашептала - и вуаля - враг у ворот.. он тоже по-любому будет здесь, если зеля, зекоманда, зебилы своими совместными приколами вынесут ему ключи
Так к каким принципам демократии нас хочет научить Запад?
Они у него есть?
Все, что нужно знать об бесславном правлении соевого ублюдка