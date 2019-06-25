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Все про:ПАРЄ (469) Росія (17757) Клімкін (1443)

 Рішення про повернення РФ в ПАРЄ було прийнято до президентських виборів. Це сталося б за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні, - Клімкін

Повернення російської делегації в ПАРЄ є спільною проблемою для України незалежно від приналежності до певної політичної сили.

Про це написав глава МЗС Павло Клімкін в колонці для "Європейської Правди", передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ було прийняте до (!) президентських виборів в Україні. Воно назрівало і було б ухвалено за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні. Річ не у розподілі відповідальності, яку я, до речі, з себе також не знімаю. Це все не про Порошенка, Зеленського чи когось іншого. Це наша спільна проблема. Добре було б це спільно усвідомити. Я чудово розумію необхідність у світлі виборчої кампанії заповнювати ефіри та соцмережі. Але це справа чесності і готовності дивитися у вічі викликам, як вони є. І якщо у цьому питанні ми не можемо бути чесними з собою, як можна бути чесними з виборцями?" - заявив Клімкін.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134139
 
   
 Топ коментарі
 
И поэтому Зевова отвечающий за внешнюю политику решил ну и хрен с ним приняли и ладно и исчез
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Климкин вот такой вот ценой спасает остатки репутации слабого президента зе
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климкин - командный игрок и прикрывает таки образом институт президентства Украины, а не зе, в частности
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страшна и непонятна твоя ненависть, выедшая мозг.
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Выгони петю из своего мозга.
Он во многих поселся, корни пустил, фиг вырвешь. Потому и пишут как будто люди с пониженным IQ.
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А я был худшего, но молодец, признал что это назревало еще давно а не стал все валить на нового президента у которого даже своих людей в ПАСЕ нет еще.
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Я не уверен но возможно это у тех кто через Google заходит.
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ХОРОШЕЕ НАЧАЛО. ВОЗМОЖНО ПРОЙДЕТ ЕЩЕ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ И ОТ МАРОДЁРА БУДЕШЬ ПЛЕВАТЬСЯ, КАК И ОСТАЛЬНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
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А Вы ожидали Климкин скажет "Петя мне пропи*доны устраивал и я работал, а сейчас шаурму с пивасом вместе с Зе кушаю и поэтому просрал все?"
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ТАК ОН ИМЕННО ЭТО И СКАЗАЛ . ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК.
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Irina‏ @Irysika20 33 мин.33 минуты назад

Пише Юрій Покиньборода: Рішення про повернення делегації РФ в ПАРЄ було прийнято до інавгурації Зеленського на саміті Ради Європи 17.05.2019 і Клімкін мовчав, а тепер він вимагає реакції президента і пропонує вийти
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Да это конечно понятно. Это совершенно не спонтанное решение. Все это готовилось и согласовывалось, в том числе и с РФ. и то что Зе стал президентом, практически ни чего не изменило. Единственно это то что при Пэте, соотношение стран немного было бы другим, ну и еще евро политики немного ( в нюансах) были бы "по скромнее" и свое решение завуалировали сильнее. Но само решение назревало давно, просто победа Зе, облегчило членам ПАСЕ "жизнь" в смысле "моральных угрызений". Но суть от этого не поменялась. РФ в ПАСЕ с Зе или с Порошенко все равно. Не нужно строить на счет этого иллюзий. Европа "устала" от "борьбы" и "понесенных финансовых жертв" с РФ ( В принципе Путин это знал заранее, нужно было просто подождать, а так как у него бессрочное правление, то ждать он может долго, но даже этого не понадобилось). Поэтому "Сдадут они нас с чистой душой. Зуб даю" ( "Джентльмены удачи")
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эх, Климкин, вот так взял и сломал такую стройную линию пороховаты. а шо там про такую евро-пейскую солидарность думает лидер одноименной партии))?
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Петькиным только дай повод пристроить. Ничего скоро порохня отправится на свалку
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как вы достали уже лаптеногие, иди пожри блины с лопат
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Эх, ты,Климкин, не мог не лизнуть Зюзе. Но зря стараешься, он не оценит.
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просто все треба робити вчасно - а Клімкнід , схоже , трохи загальмував ..))
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Результаты этого заявления,Климкина,мы увидим позже - когда будет формироваться новая команда МИДа,новым президентом.Такая заява тянет,как минимум на представителя Украины или в ООН,или в ЕС.
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Петя все просцал. Вся эта антипутинская коалиция колосс на глиняных лапах...
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За півроку до голосування? А чому він лише тепер про це каже? Запропонували тепле місце?
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Я об этом и раньше пытался сказать, но вой тупых порохоботов был неимоверный, обгавкивали Зеленского как могли.
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не оскорбляй животных.
они не сделали такого вреда как мародер будкостроитель.
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брехня бариги за останні 5 років зробила свою справу.
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Клімкін, придумай відмазку Богдану за офшори, бо він сам не може.
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Ещё сегодня порохоботы называли Климкина честным человеком, но теперь они называют его подлизой. Правильно. Никто же не знал, что ПАСЕ давненько хотело вернуть рашку. Всемогущий барыга недопустил бы этого, да
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А ви його як називали? Ну, тепер то йому можна вірити?
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у нас уже есть один патриот (и не один), святее Папы Римского, Филя тоже распинался о любви, принципах, вере.. а как что-то изменилось не по его - пластинку быстро поменял..
всЁ словА, но события удивительным образом происходят именНо после приплыва к власти Владимира Александровича Неожиданного.. соу-падение.. мистика.. уже наверху было решено (только Порох мешал).. бабка нашептала - и вуаля - враг у ворот.. он тоже по-любому будет здесь, если зеля, зекоманда, зебилы своими совместными приколами вынесут ему ключи
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Порошня, старайтесь лучше! даю наводку на новую методичку - Климкин любитель сруського мира, скрытый кацап и за Зеленского! Вперед, есть еще порох в ягодицах! Рішення про повернення РФ в ПАРЄ було прийнято до президентських виборів. Це сталося б за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9528
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Однозначно, Климкин - кремлевская консерва, и вообще, вряд ли хоть будку собачью построил за всю свою жизнь, не то что шановный *******
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У меня простой вопрос к ПАСЕ
Так к каким принципам демократии нас хочет научить Запад?
Они у него есть?
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европа превратилась в помойку осталась надежда на США
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Золотые слова. Любому незаангажированному человеку понятнно, что требуется туча времени, а не один месяц, чтобы заранее перевести переговоры друг с другом всех заинтересованных стран о голосовании за возвращение России.
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Очевидно, что возвращение кацапии в ПАСЕ - это прямой результат пятилетнего правления соевого мародера и его камарильи. Нельзя с каждым годом наращивать торговлю с врагом и требовать от всех других ее сворачивать. Нельзя иметь с врагом открытые границы, безвиз, свободное транспортное сообщение и требовать от всех других накладывать на врага санкции. Нельзя иметь у врага миллионы украинсках граждан, выехавших на зароботки, и рассказывать об притеснении врагом прав человека. Политика двойных стандартов, являющаяся основой соевой политики вообще, как внешней, так и внутренней, неминуемо должна была привести страну к краху. Слава Богу, что у народа хватило ума прогнать всю эту прогнившую шоблу поганой метлой прямиком в выгребную яму украинской политики.
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Н-да, неувязочка вышла, да, порохнявые? Какая досада, Зеля, оказывается и не причем вовсе, а вы так выли, так старались, а теперь премии не будет...
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"А мы ведем себя как слабая и зависимая территория. РФ все 5 лет войны эксплуатирует наши титановые месторождения - а мы не делаем ничего, чтобы привлечь мировые гиганты типа американского "Дюпона". Россия держит нас на игле с поставками урана, газа, нефти - а что мы делаем, чтобы привлечь иностранных инвесторов в добычу и переработку? Россия по-прежнему влияет на наши власти через коррумпированные каналы влияния, и мы не в силах покамест построить самостоятельную систему управления. Источник: https://censor.net.ua/r3134171"

Все, что нужно знать об бесславном правлении соевого ублюдка
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Как оказалось, Климкин у порошенковской шайки оказался самым порядочным.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення про повернення РФ в ПАРЄ було прийнято до президентських виборів. Це сталося б за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні, - Клімкін
 
 
 
 
 
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