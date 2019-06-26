 Суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

Суддя зобов'язав Мангера до 3 серпня 2019 року прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді на першу вимогу у встановлений час, не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчого і прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання прокурору свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи для виїзду, носити електронний засіб контролю.

Постанова оскарженню не підлягає.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.