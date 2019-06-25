 Плагіат Зеленського пояснили "стереотипними підходами" співробітників АП

Про це йдеться у відповіді Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента, отриманого виданням "Українські новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Вивчивши у робочому порядку обставини підготовки тез для виступу Президента України, було ухвалено рішення про відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компроментації посадових осіб чи української зовнішньої політики в цілому", - вказано в документі.

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Також у відповіді АП наголосили, "що текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України та підкреслював відданість курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію, яку цілком поділяє Президент України Володимир Зеленський".

Нагадаємо, 5 червня колишній прес-секретар Президента Святослав Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті. За його словами, нинішній глава держави використав під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском цілий абзац із виступу Петра Порошенка на з'їзді партії "Європейська Солідарність".

У відповідь на це звинувачення в Адміністрації Президента заявили про диверсію, влаштовану невідомими співробітниками АП, які продовжують працювати на Порошенка, і пообіцяли провести службове розслідування.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін тоді повідомив, що базові тези для промови готувало МЗС. Частину із них озвучив Петро Порошенко під час Дня Європи, але потім політик повторив їх на з'їзді партії "Європейська Солідарність". А вслід за Порошенком ці самі тези використав на зустрічі з Туском і Зеленський.

Клімкін назвав інцидент "комічною історією" і сказав, що це - "багато галасу даремно".