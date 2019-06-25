 Плагіат Зеленського пояснили "стереотипними підходами" співробітників АП

Про це йдеться у відповіді Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента, отриманого виданням "Українські новини", інформує Цензор.НЕТ.
"Вивчивши у робочому порядку обставини підготовки тез для виступу Президента України, було ухвалено рішення про відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компроментації посадових осіб чи української зовнішньої політики в цілому", - вказано в документі.
Також у відповіді АП наголосили, "що текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України та підкреслював відданість курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію, яку цілком поділяє Президент України Володимир Зеленський".
Нагадаємо, 5 червня колишній прес-секретар Президента Святослав Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті. За його словами, нинішній глава держави використав під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском цілий абзац із виступу Петра Порошенка на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
У відповідь на це звинувачення в Адміністрації Президента заявили про диверсію, влаштовану невідомими співробітниками АП, які продовжують працювати на Порошенка, і пообіцяли провести службове розслідування.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін тоді повідомив, що базові тези для промови готувало МЗС. Частину із них озвучив Петро Порошенко під час Дня Європи, але потім політик повторив їх на з'їзді партії "Європейська Солідарність". А вслід за Порошенком ці самі тези використав на зустрічі з Туском і Зеленський.
Клімкін назвав інцидент "комічною історією" і сказав, що це - "багато галасу даремно".
Сказали. что вова и дальше будет читать по петиным бумажкам. Там везде - про светлое будущее и перемогу.
Нарід привів довбойобів до Влади.
Ми повинні втримувати їх від фатальних помилок.
- О
- О
- О
- О
Подсказка шёпотом:
Леонид Ильич, это олимпийские кольца.
- Леонид Ильич, это Маргарет Тэчер!
- Вижу, что Тэчер, но написано же Ганди!
1. Умный (Ющенко, Порошенко). Ему служба протокола готовит тезисы и то не всегда. Часто импровизирует, может четко и внятно сам сформулировать мысль и донести до аудитории.
2. Дибил (Янукович, Вазелин). Ему служба протокола всегда готовит полную речь. Без бумажки ничего вразумительного произнести не может. Мысли путаются, сам не может внятно сформулировать мысль и донести до аудитории.
Визнавати свої помилки, це риса притаманна лише розумним людям.
Есть литературные рабы, которые пишут тексты, и есть "туловища", которые озвучивают написанное (подчеркиваю, написанное другими). Просто одно "туловище" заучивает текст, а другое читает - разница между ними небольшая.
- А у Вас был плагиат?
- Был, но я его вылечил.....
исполняется на мотив "Порутчик Голицын"
Четвертые сутки пылает у Вовы Горит под ногами зеленки земля
Поручик Баканов - достаньте патроны, снимите погоны, одели их зря
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов-2. Сказки о военном билете.
https://timeze2019.blogspot.com/p/2.html
А ты Стефанчук, ну куда ты поперся. с лицом интелекта и прямо в народ
Народ как увидел те новые лица и сразу решил, что пора их в расход.
https://twitter.com/UtBto66IbzJ9FAT/status/1141299328323149824
Я съездил в Брюссель, показался народу, народ оборжался, я речь там толкнул
но ***** какая, содрала у Пэти ?! И снова в дерьмо я по уши нырнул
А в Раде проклятой сидят депутаты смеются нам в рожу, плюются в ответ
А наши законы - по всем туалетам, Ну совести нету ! Бумаги что ль нет?
И Кучма вот мимо проносится чвалом, куда он поперся, в Сардинию чтоль?
А армия тихо достала кинжалы и точит о камень , о Боже ж ты мой...
https://twitter.com/UtBto66IbzJ9FAT/status/1133674811752890368
Вот мимо проходят опять генералы, вот снова садятся опять в кабинет
А мы в этом доме сидим и гадаем, так вроде мы есть, или вроде нас нет ?
А там в Делавере восходит зарница и суд делаверский бульдозер купил
И тихо жужжа роет этот бульдозер счета, кассы, деньги и стоны терпил ...
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Специальное заседание 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com
О Бенино солнце, великое солнце и лайнер воздушный застыл как стрела
Бэнюша родимый, а может с...******, зачем нам Бэнюша такая пурга ?
https://www.youtube.com/watch?v=cIoIsJInslE&feature=youtu.be