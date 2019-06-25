EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3634  56
Все про:Адміністрація_Президента (495) Зеленський (1817) плагіат (26) Порошенко (9116)

 Плагіат Зеленського пояснили "стереотипними підходами" співробітників АП

В Адміністрації Президента вирішили не проводити службове розслідування через наявність у тексті виступу Президента Володимира Зеленського тез його попередника Петра Порошенка.

Про це йдеться у відповіді Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента, отриманого виданням "Українські новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Вивчивши у робочому порядку обставини підготовки тез для виступу Президента України, було ухвалено рішення про відмову від проведення службового розслідування з огляду на те, що причиною інциденту було використання працівниками стереотипних підходів і наявних напрацювань, а не свідомий намір компроментації посадових осіб чи української зовнішньої політики в цілому", - вказано в документі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі. ВIДЕО

Також у відповіді АП наголосили, "що текст промови відповідав засадам зовнішньої політики України та підкреслював відданість курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію, яку цілком поділяє Президент України Володимир Зеленський".

Нагадаємо, 5 червня колишній прес-секретар Президента Святослав Цеголко звинуватив Зеленського в плагіаті. За його словами, нинішній глава держави використав під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском цілий абзац із виступу Петра Порошенка на з'їзді партії "Європейська Солідарність".

У відповідь на це звинувачення в Адміністрації Президента заявили про диверсію, влаштовану невідомими співробітниками АП, які продовжують працювати на Порошенка, і пообіцяли провести службове розслідування.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін тоді повідомив, що базові тези для промови готувало МЗС. Частину із них озвучив Петро Порошенко під час Дня Європи, але потім політик повторив їх на з'їзді партії "Європейська Солідарність". А вслід за Порошенком ці самі тези використав на зустрічі з Туском і Зеленський.

Клімкін назвав інцидент "комічною історією" і сказав, що це - "багато галасу даремно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134134
 
 
 Топ коментарі
 
Есть два типа руководителей:
1. Умный (Ющенко, Порошенко). Ему служба протокола готовит тезисы и то не всегда. Часто импровизирует, может четко и внятно сам сформулировать мысль и донести до аудитории.
2. Дибил (Янукович, Вазелин). Ему служба протокола всегда готовит полную речь. Без бумажки ничего вразумительного произнести не может. Мысли путаются, сам не может внятно сформулировать мысль и донести до аудитории.
 показати весь коментар
 
только руССкий мог написать такой безграмотный коммент.
 показати весь коментар
 
Глава АП спрашивает преЗЕдента:
- А у Вас был плагиат?
- Был, но я его вылечил.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
только руССкий мог написать такой безграмотный коммент.
 показати весь коментар
 
 
Тобі в Херсоні цеглина впала на голову? Твоє справжнє прізвище Цеглюнюк, Цегланенко чи Шлакоблок?
 показати весь коментар
 
 
ну,тянуть все что плохо лежит по большому счету и есть динамический стереотип...вроде и не хотел-а руки автоматически все сами делают Плагиат Зеленского пояснили "стереотипными подходами" сотрудников АП - Цензор.НЕТ 8208.оригинально признание,конечно...
 показати весь коментар
 
 
Зелень, пора выгонять это стадо, которое рефлексирует на порошенковское лайно
 показати весь коментар
 
 
И правильно, оно же даже списать нормально не может, ему бы только мебель туда-сюда таскать.
 показати весь коментар
 
 
Дайте зеле говорить, пущай забацет чего-нибудь. Например про ПАСЕ. А народ послушает своего вождя. И прослезится.
 показати весь коментар
 
 
Представляю картину. Зелеботы радуются, рукоплещут, на их лицах размазаны зеленые сопли радости..., от счастья...
 показати весь коментар
 
 
Также в ответе АП подчеркнули, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантической интеграции, которую полностью разделяет Президент Украины Владимира Зеленского".

Сказали. что вова и дальше будет читать по петиным бумажкам. Там везде - про светлое будущее и перемогу.
 показати весь коментар
 
 
Царт-зебил добрый, велел не казнить, а миловать ...
 показати весь коментар
 
 
Там де Зеленський продовжує політику Порошенка, його треба незаперечно підтримувати.
 показати весь коментар
 
 
поддерживать клоуна??? Вот пусть зебилы и поддерживают.
 показати весь коментар
 
 
Там де Зеленський продовжує політику Порошенка,
 показати весь коментар
 
 
НИКОГДА! Клоун должен скакать на сцене.
 показати весь коментар
 
 
В першу чергу повинні думати за Україну.
Нарід привів довбойобів до Влади.
Ми повинні втримувати їх від фатальних помилок.
 показати весь коментар
 
этих долботятлов не жалеть надо, а гнать!
 показати весь коментар
 
В першу чергу повинні думати за Україну.
 показати весь коментар
 
Да, думать об Украине - это значит гнать зелень на хрен, а целовать клоуна в зад!!!
 показати весь коментар
 
А что, есть хотя бы одно направление, где зеля продолжает политику Порошенко? Вон, съездил, поговорил с Макроном и Меркель, в результате с россии санкции сняли в ПАСЕ. Продолжатель, блд.
 показати весь коментар
 
 
Зеля сказал уже, это была провокация. Воспользовались, гады, тем, что зелененький не понимает тех слов, которые он произносит. Подсунули бумажку с текстом Порошенко. На самом деле курс совсем другой - назад в россию. Как Медведчук в сценарии написал.
 показати весь коментар
 
 
Пральна! Необходимо срочно выгнать из АП всех, кто еще что-нибудь соображает! Должны остаться только фигляры и клоуны, под стать презЕденту. Которые два слова связать не способны.
 показати весь коментар
 
 
Самому надо говорить, а не по бумажке, а то напоминает анекдот про выступление Брежнева на олимпиаде.
- О
- О
- О
- О
Подсказка шёпотом:
Леонид Ильич, это олимпийские кольца.
 показати весь коментар
 
 
- Дорогая Индира Ганди!
- Леонид Ильич, это Маргарет Тэчер!
- Вижу, что Тэчер, но написано же Ганди!
 показати весь коментар
 
 
Да ладно, много фигляр заплатил автору повести "Слуга народа" Рудыку? Слямзил всё под чистую, а лошары повелись на "творчество" банального ворюги чужого.
 показати весь коментар
 
 
Есть два типа руководителей:
1. Умный (Ющенко, Порошенко). Ему служба протокола готовит тезисы и то не всегда. Часто импровизирует, может четко и внятно сам сформулировать мысль и донести до аудитории.
2. Дибил (Янукович, Вазелин). Ему служба протокола всегда готовит полную речь. Без бумажки ничего вразумительного произнести не может. Мысли путаются, сам не может внятно сформулировать мысль и донести до аудитории.
 показати весь коментар
 
 
Ну, Ющера я бы из списка умных вычеркнул. А так, всё верно.
 показати весь коментар
 
А де ж таке було, та щоб дурень зізнався, що він був неправий?
Визнавати свої помилки, це риса притаманна лише розумним людям.
 показати весь коментар
 
он прошел суровую школу монгольского эрденета
 показати весь коментар
 
О чем, собственно, и говорилось.
Есть литературные рабы, которые пишут тексты, и есть "туловища", которые озвучивают написанное (подчеркиваю, написанное другими). Просто одно "туловище" заучивает текст, а другое читает - разница между ними небольшая.
 показати весь коментар
 
Ну какие же это стереотипные подходы, это просто природная тупость фигляра и его ЗЕКоманды.
 показати весь коментар
 
 
Глава АП спрашивает преЗЕдента:
- А у Вас был плагиат?
- Был, но я его вылечил.....
 показати весь коментар
 
 
лучше плагиат, чем сравнение с актрисой немецких порнофильмом...вон как меркель трясло, что приходится с автором стоять рядом
 показати весь коментар
 
 
Ну это говорит об одном, что ЗЕля не способен сам родить даже простейшую речь, а может только тырить. Не удивительно
 показати весь коментар
 
 
Петру нужно было зарегистрировать как торговую марку((( теперь еврейская актриса перехватит на себя.
 показати весь коментар
 
слова народные
исполняется на мотив "Порутчик Голицын"


Четвертые сутки пылает у Вовы Горит под ногами зеленки земля
Поручик Баканов - достаньте патроны, снимите погоны, одели их зря


Квартальные. СБУ. Игорь Баканов-2. Сказки о военном билете.
https://timeze2019.blogspot.com/p/2.html

А ты Стефанчук, ну куда ты поперся. с лицом интелекта и прямо в народ
Народ как увидел те новые лица и сразу решил, что пора их в расход.

https://twitter.com/UtBto66IbzJ9FAT/status/1141299328323149824

Я съездил в Брюссель, показался народу, народ оборжался, я речь там толкнул
но ***** какая, содрала у Пэти ?! И снова в дерьмо я по уши нырнул


А в Раде проклятой сидят депутаты смеются нам в рожу, плюются в ответ
А наши законы - по всем туалетам, Ну совести нету ! Бумаги что ль нет?
И Кучма вот мимо проносится чвалом, куда он поперся, в Сардинию чтоль?
А армия тихо достала кинжалы и точит о камень , о Боже ж ты мой...


https://twitter.com/UtBto66IbzJ9FAT/status/1133674811752890368


Вот мимо проходят опять генералы, вот снова садятся опять в кабинет
А мы в этом доме сидим и гадаем, так вроде мы есть, или вроде нас нет ?
А там в Делавере восходит зарница и суд делаверский бульдозер купил
И тихо жужжа роет этот бульдозер счета, кассы, деньги и стоны терпил ...

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр.
Специальное заседание 18 июня.
https://timeze2019.blogspot.com

О Бенино солнце, великое солнце и лайнер воздушный застыл как стрела
Бэнюша родимый, а может с...******, зачем нам Бэнюша такая пурга ?
 показати весь коментар
 
 
да насрать уже на этого Зеленского,от него кроме шаурмы ничего нормального ожидать не стоит
 показати весь коментар
 
 
Молодец Зеленский, все правильно делает. А соевые боты - пассивные *********.
 показати весь коментар
 
Действительно, все правильно делает. Читает по бумажке Петины слова, потом говорит, что это была диверсия. Потом говорит, что это была не диверсия, а подтверждение его курса на продолжение. Петиной диверсии? Розумков, поясни чувакам, а то они совсем запутались.
 показати весь коментар
 
То все слова... Вчора ПАРЄ розпочала нову епоху в історії Європи. З ослабленою Україною з її рухом від майдану до кварталу практично вже не рахуються, навіть старі європейські демократії..
 показати весь коментар
 
Та пусть бы себе плагиатил, лишь бы не вот такое https://youtu.be/tNI7H0AY-Dc
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПлагіат Зеленського пояснили "стереотипними підходами" співробітників АП
 
 
 
 
 
 вгору