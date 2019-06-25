 МЗС відкликає посла України при Раді Європи (оновлено)

Про це написав глава МЗС Павло Клімкін у колонці для "Європейської Правди", передає Цензор.НЕТ.
Глава української дипломатії назвав "логічним кроком" те, що українська делегація в ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в Асамблеї на знак протесту.
"Призупинення участі в ПАРЄ - цілком логічний крок. Але не назавжди, щоб не віддавати РЄ на поталу Росії і її друзям. Набагато складніше, власне, з Радою Європи. Це наш юридичний і людський обов'язок - брати участь у його механізмах захисту прав людини. Хоча арсенал цих механізмів далеко не ідеальний, але важливий. У всьому іншому РЄ втратила нашу довіру, і відновити її буде дуже складно. Тому відкликаємо нашого посла при Раді Європи для консультацій", - зазначив він.
"Багато хто підкреслює значення фінансового чинника в поверненні РФ в ПАРЄ. Це суттєво, але не є визначальним. Не все зводиться до банального захисту фінансових інтересів", - зазначив міністр.
"У нас традиційно спочатку мають вирішити, хто винен, а потім - що робити. Вдячний українській парламентській делегації, вони виклалися по повній. Я не збираюся підштовхувати наших парламентаріїв до ухвалення рішень щодо формату їхньої участі в ПАРЄ. І політично, й емоційно в цій ситуації нам нема що шукати", - зазначив Клімкін.
Міністр також зазначив той факт, що повернення російської делегації в ПАРЄ сталося під час головування Франції.
"Бути країною-засновником Нормандського формату і розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ жодної з умов - це, вибачте за мою французьку, повний mauvais ton. Просто тотальний когнітивний дисонанс, який ще відгукнеться всій Європі", - підкреслив він.
"А чисто по-людськи мені Раду Європи, всю Європу і навіть кожного окремо з тих, хто голосував за видачу цієї індульгенції російській делегації, дуже шкода. Компроміси з совістю ніколи нічим хорошим не закінчуються", - резюмував Клімкін.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
О чем ты говорил на прошлой неделе с Макроном и Меркель, что большинство делегаций Франции и Германии проголосовали за Россию.
Знаю, не отвечай.
О том, что украинские женщины - это бренд!
Вот скажи.
Чем таким ты был занят вчера днем и вечером, чтобы публично не поддержать наших ребят там в ПАСЕ?
Чтобы не записать свой фирменный ролик к международному российскому лобби в твоём стиле:
- ДумайТе!
Знаю не отвечай.
Ты сутками планируешь дизайн прозрачного офиса и переезд за угол.
Вот скажи.
Чем ты был занят все утро, что на 10:00, через 8 часов после голосования и провала нашей международной коалиции за которую Ты, по своим конституционным обязанностям отвечаешь - ты до сих пор ни слова не сказал.
Нет.
Теперь уже не им - всем нам.
Знаю, не отвечай.
Был наверное в спортзале.
Я пол ночи не спал.
Следил за ситуацией в ПАСЕ.
Честно говоря.
После тотального ползучего реванша пророссийских сил внутри Украины, совсем не хотелось получить аналогичный реванш и на международной арене.
Уверен, не я один.
Весь Фейсбуке ещё со вчерашнего дня следит за бескомпромиссной битвой нашей делегации. Пусть тщетными, но отважными и дружными попыткам украинских ребят остановить этот пророссийский шабаш.
9:16.
Уже бывший Президент Украины Петр Порошенко делает однозначное заявление в Телеграмм относительно решения ПАСЕ
Но не он Президент Украины - Ты!
Я все понимаю.
Не та аура.
Не тот язык.
Не такой спортзал.
Не такая столица.
Не такое здание.
Слушай.
Хватит уже шаурмы и квартальных шуток.
Пора работать.
Перенес офис преза в другое место? и это все на что оно способно?
Тут почалось, звичне смикання носом.
Министр ВЫПОЛНЯЕТ то что УКАЗЫВАЕТ през, поскольку он министр-исполнитель.
с КНДР считаются попрыгали
Трамп встречался во Вьетнаме
есть атомная бомба достаёт до США
/мы мирные/по этому не считаются
нужно делать что надо нам а не озабоченному ЕС
когда нужно отрубить хвост его рубят сразу
наша власть занята только собой на 95%,'
зачем так эмоционально реагировать, я про комментаторов
читаешь, прямо как на российском форуме..
продажные ПАСЕ политически и нравственно обанкротилась, как и ООН. Эти организации перестали выполнять свои реальные основные функции. Толку от них НОЛЬ!
Бабло и Финансовая целесообразность победила. Деньги правят бал. Кризис морали.
росийские грязные деньги победили их демократические и сранные "европейские ценности"!
Украине нужно действовать как Израилю. Т.е. послать всех на х"й и строить страну, невзирая ни на что.