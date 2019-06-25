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Все про:ПАРЄ (469) Росія (17757) Рада Європи (202) Франція (746) Клімкін (1443)

 МЗС відкликає посла України при Раді Європи (оновлено)

Міністерство закордонних справ України відкликає посла зі Страсбурга для консультацій через рішення про повернення Росії в ПАРЄ.

Про це написав глава МЗС Павло Клімкін у колонці для "Європейської Правди", передає Цензор.НЕТ.

Глава української дипломатії назвав "логічним кроком" те, що українська делегація в ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в Асамблеї на знак протесту.

"Призупинення участі в ПАРЄ - цілком логічний крок. Але не назавжди, щоб не віддавати РЄ на поталу Росії і її друзям. Набагато складніше, власне, з Радою Європи. Це наш юридичний і людський обов'язок - брати участь у його механізмах захисту прав людини. Хоча арсенал цих механізмів далеко не ідеальний, але важливий. У всьому іншому РЄ втратила нашу довіру, і відновити її буде дуже складно. Тому відкликаємо нашого посла при Раді Європи для консультацій", - зазначив він.

"Багато хто підкреслює значення фінансового чинника в поверненні РФ в ПАРЄ. Це суттєво, але не є визначальним. Не все зводиться до банального захисту фінансових інтересів", - зазначив міністр.

"У нас традиційно спочатку мають вирішити, хто винен, а потім - що робити. Вдячний українській парламентській делегації, вони виклалися по повній. Я не збираюся підштовхувати наших парламентаріїв до ухвалення рішень щодо формату їхньої участі в ПАРЄ. І політично, й емоційно в цій ситуації нам нема що шукати", - зазначив Клімкін.

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Міністр також зазначив той факт, що повернення російської делегації в ПАРЄ сталося під час головування Франції.

"Бути країною-засновником Нормандського формату і розгортати червону доріжку перед російськими депутатами без виконання РФ жодної з умов - це, вибачте за мою французьку, повний mauvais ton. Просто тотальний когнітивний дисонанс, який ще відгукнеться всій Європі", - підкреслив він.

"А чисто по-людськи мені Раду Європи, всю Європу і навіть кожного окремо з тих, хто голосував за видачу цієї індульгенції російській делегації, дуже шкода. Компроміси з совістю ніколи нічим хорошим не закінчуються", - резюмував Клімкін.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134133
 
   
 Топ коментарі
 
Последний пост Бабчено - Скажите мои дорогие семьдесят три процента, а вы же ведь наверняка думали, что оно само все как-то делается, да? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что "Джавелины" с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама растворяется.
Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то все будет как было, но только лучше.

Потому что молодая команда придет и возьмет сразу еще более лучше больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от них только нос воротил. Ведь верно? Ведь правильно?

А оказалось - х*як, вы слушаете Маяк.

И что если убрать тех, кто всё это продавливал, то санкций агрессору больше не будет.

А будет почему-то ровно наоборот.

Вы хотите с Россией договариваться посередине?

Да! Отлично! Ура! Давайте договариваться! Мы ПОЛНОСТЬЮ И ВСЕМИ РУКАМИ с вами согласны! Нам свинины им надо на 700 миллионов продать. Нам газовый хаб надо с ними сделать. Нам турбины им надо поставлять. Да! Ура! Молодцы! Отлично! Давайте договариваться!

И первым делом возвращаем делегацию России в ПАСЕ...

Во главе с Петей Толстым.

Зробили их разом (с).

Украинцы, один только вопрос.

Скажите, а зачем вы пр**бали страну?

Ну ведь все же работало.

Зачем на**нули?
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РЕПОСТ Вот скажи.
О чем ты говорил на прошлой неделе с Макроном и Меркель, что большинство делегаций Франции и Германии проголосовали за Россию.
Знаю, не отвечай.
О том, что украинские женщины - это бренд!
Вот скажи.
Чем таким ты был занят вчера днем и вечером, чтобы публично не поддержать наших ребят там в ПАСЕ?
Чтобы не записать свой фирменный ролик к международному российскому лобби в твоём стиле:
- ДумайТе!
Знаю не отвечай.
Ты сутками планируешь дизайн прозрачного офиса и переезд за угол.
Вот скажи.
Чем ты был занят все утро, что на 10:00, через 8 часов после голосования и провала нашей международной коалиции за которую Ты, по своим конституционным обязанностям отвечаешь - ты до сих пор ни слова не сказал.
Нет.
Теперь уже не им - всем нам.
Знаю, не отвечай.
Был наверное в спортзале.
Я пол ночи не спал.

Следил за ситуацией в ПАСЕ.
Честно говоря.
После тотального ползучего реванша пророссийских сил внутри Украины, совсем не хотелось получить аналогичный реванш и на международной арене.
Уверен, не я один.
Весь Фейсбуке ещё со вчерашнего дня следит за бескомпромиссной битвой нашей делегации. Пусть тщетными, но отважными и дружными попыткам украинских ребят остановить этот пророссийский шабаш.
9:16.
Уже бывший Президент Украины Петр Порошенко делает однозначное заявление в Телеграмм относительно решения ПАСЕ
Но не он Президент Украины - Ты!
Я все понимаю.
Не та аура.
Не тот язык.
Не такой спортзал.
Не такая столица.
Не такое здание.
Слушай.
Хватит уже шаурмы и квартальных шуток.
Пора работать.
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А фигляр молчит, как будто шаурмы в рот набрал.
Дауны, вы хоть сейчас понимаете, КОГО вы посадили ЛЮДЯМ на шею? Нет? Купюра в 1000 гривен вам пояснит, на сколько вы лошары.
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А ты думаешь выражение «сцать в глаза» это действительно про сексуальные забавы?)))
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пытаться объяснить дебилам логические конструкты, - бесполезно. Поведение дебилов абсолютно иррационально.
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РЕПОСТ Вот скажи.
О чем ты говорил на прошлой неделе с Макроном и Меркель, что большинство делегаций Франции и Германии проголосовали за Россию.
Знаю, не отвечай.
О том, что украинские женщины - это бренд!
Вот скажи.
Чем таким ты был занят вчера днем и вечером, чтобы публично не поддержать наших ребят там в ПАСЕ?
Чтобы не записать свой фирменный ролик к международному российскому лобби в твоём стиле:
- ДумайТе!
Знаю не отвечай.
Ты сутками планируешь дизайн прозрачного офиса и переезд за угол.
Вот скажи.
Чем ты был занят все утро, что на 10:00, через 8 часов после голосования и провала нашей международной коалиции за которую Ты, по своим конституционным обязанностям отвечаешь - ты до сих пор ни слова не сказал.
Нет.
Теперь уже не им - всем нам.
Знаю, не отвечай.
Был наверное в спортзале.
Я пол ночи не спал.

Следил за ситуацией в ПАСЕ.
Честно говоря.
После тотального ползучего реванша пророссийских сил внутри Украины, совсем не хотелось получить аналогичный реванш и на международной арене.
Уверен, не я один.
Весь Фейсбуке ещё со вчерашнего дня следит за бескомпромиссной битвой нашей делегации. Пусть тщетными, но отважными и дружными попыткам украинских ребят остановить этот пророссийский шабаш.
9:16.
Уже бывший Президент Украины Петр Порошенко делает однозначное заявление в Телеграмм относительно решения ПАСЕ
Но не он Президент Украины - Ты!
Я все понимаю.
Не та аура.
Не тот язык.
Не такой спортзал.
Не такая столица.
Не такое здание.
Слушай.
Хватит уже шаурмы и квартальных шуток.
Пора работать.
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Кому ты говоришь "пора работать"??? Зеленой жабке? Она не умеет работать. Она умеет только квакать.
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Вполне логичный шаг, главное действовать, без воплей и истерик.
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логика порохоботов: глава МИД по прежнему Климкин, делегация в СЕ состоит сплошь из порохоботья - Арьев, Гончаренко, Береза, Геращенко и т.д., но кто виноват в голосовании? Зеленский!
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вся твоя беда в том ,что ты примитивный до слез.Для того что бы голосования проводились с нужным результатом кондитер "ставил на уши " пол Европы.А ты убогий даже не представляешь себе какая это огромная и нелегкая работа.А у тебя как у ЧАПАЕВА все просто-котелок картошки,вот белые,вот красные.
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когда вы уже станете адекватными, про возврат в пасе давно принято решение и без нас и при Порохе. Даже Климкин об этом сказал, но нет лишь бы ляпать. Хотя если ты бот, тогда все понятно.
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Он не ляпает, он верно говорит - что твой зебил сделал для остановки єтого процесса?
Перенес офис преза в другое место? и это все на что оно способно?
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про Суды в Гааге можно забыть, а вот это гораздо хуже Совета Европы МИД отзывает посла Украины при Совете Европы - Цензор.НЕТ 441
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Гаагский суд ... Международный суд ООН. Учите матчасть!
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суд то ООН,а Гаага в Нидерландах,а как голосовали Нидерланды ты знаешь
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Что за бред - вот вообще не связано место нахождение Международного суда с его позицией по тем или иным вопросам. И позиция правительства страны местонахождения Международного суда к мнению суда тоже имеет нулевое отношение. Судьи из других стран совсем . . .
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о! а кацапу вверительную грамоту дать!
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Ми не в том положении чтобы хлопать дверью. Могут и не заметить.
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Из всей лабуды, написанной здесь, это самая разумная мысль.
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Не заметят, и что? Со вчерашнего дня нас уже замечать перестали. Ничего нового больше не будет. Так что можно хотя бы на них не оглядываться.
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Заметят. Украина совсем не Македония или как там теперь зовут ту страну
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по сути, часть купленных в нулевые ****** за деньги нефтяные европейских **************, расконсервировалась и начала отрабатывать бабло хозяину. первые санкции против Украины ей удались. щас расконсервируют их побольше и добьются снятия санкций с *****, его территории и его местечковых нукеров. бег на длинные дистанци для европы не эффективен. население прывыкшее к комфорту и развращённое цивилизацией. то ли дело крепостные *****, денег нет но приказали держаться, унитазов нет, но зимой есть из чего ваять отличные скульптуры,.... из истории - варвары против цивилизации всегда выигрывали (((
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Может хоть зубы научимся показывать после таких ситуаций.
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Кусать шаурму не означает зубы показывать...
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О, да, от представителя рашистской колонии очень ценное замечание.
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Ты сам лахтинский или у лахтинских сплагиатил свой "аргумент"? :D
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https://mobile.twitter.com/denkarbk/status/974915739193958400/photo/1
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Коли Ізраєль виходив з куди більш кориснішої Юнеско навіть стільці позабирав.
Тут почалось, звичне смикання носом.
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Климкин как глава МИД подписывает отзыв, а Зеленский Виноват. Ну и логика у петешистов.
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Зеленского потрепали по щечке в Европе и сказали как будет и отсутсвие реакции этому подтверждение.
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нет у них логики вообще, там другие критерии
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Дурик, а кто отвечает за внешнюю политику през или министр?
Министр ВЫПОЛНЯЕТ то что УКАЗЫВАЕТ през, поскольку он министр-исполнитель.
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Зеленский уже давно должен быть в Страсбурге или в Лондоне и вести "разъяснительную"работу.ММММММ-ДА.А его и не видно и не слышно,кроме какой-то неформальной отписки ...и все.Тишина.Ему сейчас не до этого.Он занят подготовкой к переезду в новый офис.
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Рыгоанал гончаренко парашенковец отстаивал интересы Украины? От вам и результат, пеца и сам ублюдок и на такие стратегические должности ублюдков расставил не исключено что спецом чтоб Европа от Украины совсем отвернулась
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Вся украинская делегация работала, как Папа Карло. И Арьев, и Джемилев, и Логвинский, и Гончаренко. И даже Ляшко был хорош. Они смогли объединить усилия. А зеленая жабка их проигнорировала. Делегация Украины осталась без поддержки президента Украины. Поскольку президента у нас больше нет. Есть, прости Господи, любитель шаурмы. "преЗЕдент". Который накануне уже отлизал и французу, и немке, и продал страну.
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В знак протесту треба відминити ГейПаради в Україні,
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кому мы нужны ?
с КНДР считаются попрыгали
Трамп встречался во Вьетнаме
есть атомная бомба достаёт до США
/мы мирные/по этому не считаются
нужно делать что надо нам а не озабоченному ЕС
когда нужно отрубить хвост его рубят сразу
наша власть занята только собой на 95%,'
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круто! защеканская европа ни вздохнуть ни пернуть теперь, пусть знают сцуки, как обижать малохольных МЗС відкликає посла України при Раді Європи - Цензор.НЕТ 455
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Ну все, маски скинуті! Жабоїди з бургерами та лапшоїдами і далі наші європейські друзі?!Цим баригам тільки ліс-кругляк та українська земля потрібні! Маючи таких "друзів" і ху@ла не потрібно! Потрібно відновлювати виробництво ядерної зброї! Тільки армія, ******* зброя та незалежна політика будуть найкращими нашим друзями-союзником!
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шороху) приняли парашу да, и не даром, но.
зачем так эмоционально реагировать, я про комментаторов
читаешь, прямо как на российском форуме..
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Близько 100 років тому єдина цивілізована мирна Європа раптом розкололась на Антанту (Франція, Росія) та Потрійний Союз (Австрія, Німеччина, Османська імперія). Потім була І світова....Якісь схожі процеси відбуваються і зараз. Вчорашнє голосування якби поділило європейців на аморфні, гібридні демократії (Франція, Італія, Німеччина), які заради певної вигоди чи ситуації змінюють свої принципові підходи і погляди, і на демократії ХХІ століття (Польща, прибалти, скандинави, Грузія, Україна, Англія),для яких цінності демократії важливіші від ситуативних моментів. Останні - це ******* країни, які орієнтуються на США. Успішно чи ні - це інше питання. Все, що сталось - це супервиклик для України, для її майбутнього. Українцям треба будувати сильну єдину державу, здатну витримати будь-які виклики з боку сусідів, світової економічної кризи. І треба дивитись на приклад Туреччини чи Польщі, успішних країн, з якими рахуються всі.
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Зачем нам делать ядерное оружие он у нас есть.Обложить взврывчаткой все атомные станции и заявить хто только рыпнецтся взлетит все навиг нам канешно кранты ну вся планета ластами накроится а шо делать среди волков жить по волчьи выть🐺🐺🐺
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Европа на задних лапках. Жалкое зрелище.

продажные ПАСЕ политически и нравственно обанкротилась, как и ООН. Эти организации перестали выполнять свои реальные основные функции. Толку от них НОЛЬ!
Бабло и Финансовая целесообразность победила. Деньги правят бал. Кризис морали.

росийские грязные деньги победили их демократические и сранные "европейские ценности"!

Украине нужно действовать как Израилю. Т.е. послать всех на х"й и строить страну, невзирая ни на что.
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