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 Засуджений у Білорусі український журналіст Шаройко попросив про помилування, - прокуратура

Український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі нібито за шпигунство на 8 років позбавлення волі, подав прохання про помилування.

Про це повідомив заступник Генерального прокурора Білорусі Олексій Стук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає", - сказав Стук на прес-конференції у вівторок у Мінську.

Заступник генпрокурора зазначив, що "остаточне рішення відкладено до настання певних умов", не пояснивши, про які умови йдеться.

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Павла Шаройка було затримано співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачено у створенні в Білорусі шпигунської мережі з-поміж громадян країни, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері".

20 листопада КДБ Білорусі офіційно заявив, що українського журналіста Шаройка затримано за шпигунство, а радника посольства України оголошено персоною нон-грата.

12 лютого 2018 року стало відомо, що в Білорусі вже призначили судове засідання у справі Шаройка.

23 травня стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до понад восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134120
 
 
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Генпрокурор Стук Алексей (классная фамилия))))
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Обычно у нас с удовольствием милуют раскаявшихся и осознавших.
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А несовершеннолетний Гриб не раскаялся? Гордитесь там, что матерого террориста поймали?
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вы бы меньше под балалайку в валенках плясали - больше бы толку было Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко попросил о помиловании, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2698
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Сядзеу бы ты литвин ды маучау. Глядзi лепей другiя галодныя iгрышчы.
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Сидеть в кутузке, и сидеть на приеме в посольстве - две разные вещи.
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