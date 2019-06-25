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Все про:квитки (52) Київ (6215) проїзд (83)

 У громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток

За проїзд у громадському транспорті Києва тепер можна платити за допомогою смартфона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kyiv Smart City.

"У Києві з’явилися електронні QR-квитки, з якими оплатити проїзд можна за допомогою смартфона. Купити такий квиток можна онлайн в оновленому додатку Portmone.com", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що для того, щоб придбати QR-квиток на автобус, трамвай, тролейбус або інший вид громадського транспорту, встановіть на свій смартфон мобільний додаток Portmone.com. Далі в головному меню оберіть розділ "Проїзд у Києві" та придбайте необхідну кількість QR-квитків.

У громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток 01

Ціна одного дорівнює вартості звичайного паперового квитка і становить 8 грн. При цьому ані комісія, ані будь-які інші платежі з пасажира не стягуються.

Для оплати проїзду в транспорті достатньо піднести екран смартфона із зображенням QR-квитка до валідатора і дочекайтеся, поки він розпізнає код і проінформують про успішну операцію.

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У додатку можна перевірити кількість квитків, які залишилися, а також час і дату, коли були використані попередні.

"Наразі QR-квитками можна скористатися в усіх видах громадського транспорту, де встановлені валідатори: автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері. КМДА робить все можливе, щоб якомога швидше обладнати валідаторами ще й міську електричку та маршрутні автобуси", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134116
 
 
 Топ коментарі
 
https://informator.news/zelens-kyy-ne-pryikhav-zakhyshchaty-ukrainu-v-parye-cherez-reiestratsiiu-torhovykh-marok/

Зеленський реєстрував торгові марки в той час, коли Україна зазнала поразки в ПАРЄ

Президент України Володимир Зеленський не прибув до Парламентської асамблеї Ради Європи захищати національні інтереси України.
Натомість, він реєстрував торгові марки "ZeNews" і "Зробимо це разом".
...як стало відомо, вчора президент Володимир Зеленський реєстрував ще кілька торгових марок. Про це сказано в базі даних Укрпатенту. Згідно з інформацією реєстру поданих заявок, реєстрації очікують ТМ "Зе ньюз" і "Ze news". Ці ТМ Зеленський планує використовувати в поліграфії, сфері освіти, рекламі й телекомі.

Також вчора призЕдент подав заявку на реєстрацію слогана "Зробимо це разом!", який планує використовувати в тих же видах діяльності, що і зазначені вище ТМ.
Ще одна вчорашня заявка стосується реєстрації англомовного слогана "Improv life show", яких призначений для роботи в рекламній, освітньої та телекомунікаційній сферах.
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Ой, да что только в Киеве не запустили .. транспорт запустили, дороги ужасные, дворы в грязи и мусоре, транспортные развязки - да,да о чем это я. )))
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Зарплату 4000 доларів не дає🤑
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Ой, да что только в Киеве не запустили .. транспорт запустили, дороги ужасные, дворы в грязи и мусоре, транспортные развязки - да,да о чем это я. )))
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https://informator.news/zelens-kyy-ne-pryikhav-zakhyshchaty-ukrainu-v-parye-cherez-reiestratsiiu-torhovykh-marok/

Зеленський реєстрував торгові марки в той час, коли Україна зазнала поразки в ПАРЄ

Президент України Володимир Зеленський не прибув до Парламентської асамблеї Ради Європи захищати національні інтереси України.
Натомість, він реєстрував торгові марки "ZeNews" і "Зробимо це разом".
...як стало відомо, вчора президент Володимир Зеленський реєстрував ще кілька торгових марок. Про це сказано в базі даних Укрпатенту. Згідно з інформацією реєстру поданих заявок, реєстрації очікують ТМ "Зе ньюз" і "Ze news". Ці ТМ Зеленський планує використовувати в поліграфії, сфері освіти, рекламі й телекомі.

Також вчора призЕдент подав заявку на реєстрацію слогана "Зробимо це разом!", який планує використовувати в тих же видах діяльності, що і зазначені вище ТМ.
Ще одна вчорашня заявка стосується реєстрації англомовного слогана "Improv life show", яких призначений для роботи в рекламній, освітньої та телекомунікаційній сферах.
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А чему удивляться и чего хорошего для Украины от этого еврейского крысеныша?
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а продумано як з контрольорами розходитись? А вопроси страховки як рішати? Увєрєн, шо юрідічєскі там нічого не продумано!
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у нас всегда одна святая цель - срубить бабло. насобираем - сделаем юридическую часть, нет - так нет.
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В Херсоне уже года 4. Не видел, что бы кто-то пользовался.
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А как пользоваться, если в Херсоне почти весь транспорт частный, пару калечных троликов раз в час возят по кругу пенсионеров и я нигде не видел картоматов. Заброшенный Херсон не есть образцом.
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Звичайно, що у вас кілька старихтролейбусів, бо ви обманюєте державу і не платите податки.
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Не, у нас в Кремне троллейбусный парк обновили. Все новые. Старых уже не увидишь от слова совсем. Да и ходят довольно таки часто. В выходные даже чаще чем маршрутки.
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Не правда. Троллейбусы ходят и все исправные.
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В Кремне тоже примерно столько же такой билет действует правда токо в троллейбусах. Ну изредка молодежь пользуется. А так в основном по-старинке. Да и честно говоря воспользоваться сим чудом в час пик в толчее весьма проблематично.
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Да и зачем? В сверхплотной толчее ни враг, ни друг, ни контроллер так просто не проползет и не прошмыгнет... Ну разве что карманник просочится... У громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток - Цензор.НЕТ 5618
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Ты не прав. Как раз кондуктора в толчее протискиваются нефиг делать. Но кстати замечаю, что сейчас молодежь сознательная. Платят в основном все. Да и две гривны сейчас не такие уж большие деньги.
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а почему транспорт не бесплатный - зеля ведь обещал о населении заботиться - шо обманул - вот негодяй - а ведь ему поверили - бедные зебилы
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вот подлец - как так - обещал ,будь добр - выполни )))
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Абу, ну сколько можно трындеть о якобы обещании Зеленского зарплаты в 4000?
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Максуд! Закрий свої щелепи і наклей пластир.
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Зеленый! Пока не начнет выдавать обещанное! А если ты против свои кровные 4000 получить, перепиши Игорю Валерьевичу, человек на 20000 в месяц концы с концами еле сводит!
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А вот для чего было воздух трясти и раздавать обещания невыполнимые?
Привыкайте быть на месте тех, кого вы недавно осуждали.
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Це не всі мобілки дозволяють так розраховуватися.
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плюс надо иметь банковскую карту (с которой и оплатится проезд) привязанную именно к номеру этой мобилки и мобильное приложение, установить опять же
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Ну дык естественно. Приват 24 приложение на мобиле вполне позволяет это делать. Ну а бабушкофон конечно же не может. У громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток - Цензор.НЕТ 9493 Правда как посмотрю - последнее время бабушки-одуванчики с такими смартфонами ползают шокапец. У громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток - Цензор.НЕТ 9493
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так внуки ж свои "старые" бабанькам и скидывают...
себе понты - бабаньке головняк с фонариком)))))
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О, а точно. Я даже об сим не подумал. Смотришь бывает - нунифегасебех!!! У громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток - Цензор.НЕТ 3636
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Хз в Житомире в тролейбусах висит наклейка на стекле с QR кодом. Через приват24 входим и покупаем билет. Можно целый час ездить при чем с пересадками. Часто пользуемся. Правда тролибасы разбиты вхлам, как и дороги.
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А я просто прикладаю карту киянина і нічого більше не треба😊
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До валідатора, а наклейки я наклеюю хамам і тим, хто багато розмовляє🤫
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А ты уверено, что ты в Киеве? Может ты в Стамбуле? Гы.
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Впевнений, що ти невпевнений, тому наберися впевненості перестати брехати.
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теж вирішили впровадити карту житомирянина, але якось не вигідно схоже на разводняк. Взагалі мені подобаеться як в Полщі в м. Бельско-Бяла. Там термінал купуешь разовий, тижневий, місячний. При чому білет дійсний поки не скасуешь в автобусі. Є часові якщо треба с пересадками. У Варшаві взагалі термінали з продажу білетів у самому автобусі знаходяться. І немає тьоті контроллера. Якщо треба всі двері зачиняються і водій ходить перевіряє білети.
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А шо в этом году теплая вода в Киеве у всех,кроме пенсионеров есть?Кличко расщедрился...Помнится в былые годы по лету у половины киевлян только холодная вода была,да и то не везде.
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та где там тут а бы холодную не отключали, постоянно что то меняют, это не Киев а Житомир.
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Ти з підземелля пишеш? У Києві майже у всіх бойлери.
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Последовали совету Кличка? Вообще-то я прикалываюсь.А в подземелье сейчас хорошо,прохладненько...
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І вже давно. Це вигідно і зручно. Через кілька днів буду в Чернігові і подивлюся на ваше підземелля. Мабуть кісточками порохоботів харчуєтеся, а іноді ці кісточки поперек горла стають?
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Ха-ха-ха-ха...Неа,даже собак косточками не кормлю.Смотрите аккуратно рядом с нами ходите.У нас все соседи антипорохоботы,даже те,кто не за Зеленского и против всех.
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А в трамваях видел уже терминалы полноценные от ПБ. Хошь Пэй пасс, хошь магнитной стричкой.
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А кондиционерами весь транспорт оборудован?Понтовщики хреновы.
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У нас из новых троллейбусов,предпологавших наличие кондиционеров при выпуске с конвеера,подобную роскошь извлекли сразу же.А нех себя людьми чувствовать,пока в Украине живёте.Наверное именно так наши чинуши мыслили,когда исключили из комплектации троллейбусов данную"мелочь",закупая их для горожан за их же деньги!Сами то тварюки в машинках с кондиционерами передвигаются от дома до кабинета!
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Комісійні - до 50% вартості квитка. Знайомо...
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В новых троллейбусах кондиционер только для водителя. Работал несколько контрактов в одной жаркой стране, где маршрутные автобусы были с кондиционером для пассажиров. После каждой поездки обязательно простужался. Страшно даже представить, какой крик поднимут в кондиционированных троллейбусах наши бабушки и дедушки, которые бдительно следят, чтобы в обычном транспорте "не было сквозняка".
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Лучше бы боксер занялся самим транспортом, а не валидаторами. Перед выборами обещал заменить раздолбанные маршрутки общественным транспортом, но вместо этого все городские маршруты по прежнему запараллелены вонючими скотовозами. Транспортная дисциплина и задекларированные интервалы движения не соблюдаются в виду отсутствия самого транспорта. И этот маразм все крепчает.
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниУ громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток
 
 
 
 
 
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