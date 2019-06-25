 У громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kyiv Smart City.
"У Києві з’явилися електронні QR-квитки, з якими оплатити проїзд можна за допомогою смартфона. Купити такий квиток можна онлайн в оновленому додатку Portmone.com", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що для того, щоб придбати QR-квиток на автобус, трамвай, тролейбус або інший вид громадського транспорту, встановіть на свій смартфон мобільний додаток Portmone.com. Далі в головному меню оберіть розділ "Проїзд у Києві" та придбайте необхідну кількість QR-квитків.
Ціна одного дорівнює вартості звичайного паперового квитка і становить 8 грн. При цьому ані комісія, ані будь-які інші платежі з пасажира не стягуються.
Для оплати проїзду в транспорті достатньо піднести екран смартфона із зображенням QR-квитка до валідатора і дочекайтеся, поки він розпізнає код і проінформують про успішну операцію.
У додатку можна перевірити кількість квитків, які залишилися, а також час і дату, коли були використані попередні.
"Наразі QR-квитками можна скористатися в усіх видах громадського транспорту, де встановлені валідатори: автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері. КМДА робить все можливе, щоб якомога швидше обладнати валідаторами ще й міську електричку та маршрутні автобуси", - сказано в повідомленні.
Зеленський реєстрував торгові марки в той час, коли Україна зазнала поразки в ПАРЄ
Президент України Володимир Зеленський не прибув до Парламентської асамблеї Ради Європи захищати національні інтереси України.
Натомість, він реєстрував торгові марки "ZeNews" і "Зробимо це разом".
...як стало відомо, вчора президент Володимир Зеленський реєстрував ще кілька торгових марок. Про це сказано в базі даних Укрпатенту. Згідно з інформацією реєстру поданих заявок, реєстрації очікують ТМ "Зе ньюз" і "Ze news". Ці ТМ Зеленський планує використовувати в поліграфії, сфері освіти, рекламі й телекомі.
Також вчора призЕдент подав заявку на реєстрацію слогана "Зробимо це разом!", який планує використовувати в тих же видах діяльності, що і зазначені вище ТМ.
Ще одна вчорашня заявка стосується реєстрації англомовного слогана "Improv life show", яких призначений для роботи в рекламній, освітньої та телекомунікаційній сферах.
Привыкайте быть на месте тех, кого вы недавно осуждали.
себе понты - бабаньке головняк с фонариком)))))