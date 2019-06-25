 Нацгвардія проведе розслідування через пісню Газманова "Офіцери" на випускному в одній з частин у Харкові

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної гвардії, передає Цензор.НЕТ.
"У засобах масової інформації протягом вихідних у мережі були публікації про використання російської пісні, що популяризує російських військових, під час святкування випуску однією з груп випускників Національної академії Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.
Командувач Національною гвардією України Микола Балан ініціював проведення службового розслідування за цим фактом.
Раніше блогер Сергій Стерненко в ролику на YouTube розповів, що в Харкові випускники Академії Національної гвардії танцювали під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери".
Нагадаємо, Олег Газманов перебуває в "чорному списку" Мінкульту України. В'їзд співакові на територію України заборонено.
Ну и во все времена приспособленцы туда идут за пенсиями, льготами и пайками, за редким исключением.
А тепер уявіть собі ситуацію... Несформований юнак, курсант з ФРАНКІВСЬКА чи ЛЬВОВА, попадає на навчання в російськомовне місто, де всі розмовляють російською, де по вулицям багато заїзджих москалів із Росії сновигає і повно власної, агресивної вати (і матері часто переживають за таке). Де на вулицях з мови насміхаються, де в казармі слухають ЛЮБЕ, а на балах танцюють під Газманова, де ходять усі в РПЦ(тому що крім РПЦ, там інших конфесій не має, а якщо є.... то десь на околиці міста... і туди впадло їхати, тому він іде у найближчу РПЦ ...де відправа звичайно йде російською).... Де на 9 мая і інші совєцкіє празнікі вайни і асвабаждєнія, несуть квіти до памятника Жукову і влаштовують військові паради.... Як гадаєте, на виході... якого ми ОФІЦЕРА отримаємо??? Офіцера якого війська, Армії чи держави?
Наверное привет кернесу .. хотел передать . 23.06.2019 09 13
Наверное привет кернесу ..