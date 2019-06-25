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 Нацгвардія проведе розслідування через пісню Газманова "Офіцери" на випускному в одній з частин у Харкові

У Національній гвардії проведуть службове розслідування щодо використання військовими пісні, яка популяризує російських військових.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної гвардії, передає Цензор.НЕТ.

"У засобах масової інформації протягом вихідних у мережі були публікації про використання російської пісні, що популяризує російських військових, під час святкування випуску однією з груп випускників Національної академії Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Командувач Національною гвардією України Микола Балан ініціював проведення службового розслідування за цим фактом.

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Раніше блогер Сергій Стерненко в ролику на YouTube розповів, що в Харкові випускники Академії Національної гвардії танцювали під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери".

Нагадаємо, Олег Газманов перебуває в "чорному списку" Мінкульту України. В'їзд співакові на територію України заборонено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134115
 
   
 Топ коментарі
 
ну,если по доброй воле танцевали,то это "ахвицеры" а-ля горловские мусора образца 14-го года,нахера их выпускать - продадут при первой же возможности..
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Повторю свой каммент: "Это Харьков, детка. 80% ваты".
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"Замполиты политруки" во главе с начальником училища должен быть наказаны жестоко. Они отвечают за это. Если только это сами выпускники сделали, то перевертни они.
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Как и пять лет назад, армия, СБУ, менты - это рассадник совка и рашизма. Эти "ценности" передаются там из поколение в поколение, от совковых офицеров к современным. Для них, несмотря на войну, враг - это НАТО, а Россия - это свои.
Ну и во все времена приспособленцы туда идут за пенсиями, льготами и пайками, за редким исключением.
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Повністю підтримую тих, хто за перенос ВІЙСЬКОВИХ ВУЗІВ у Центральну та Західну Україну із цих проросійських та прикордонних з Росію регіонів.... А от ВЧ і підприємства оборонки можна залишити там.... не можна у людей забирати працю і кусок хліба

А тепер уявіть собі ситуацію... Несформований юнак, курсант з ФРАНКІВСЬКА чи ЛЬВОВА, попадає на навчання в російськомовне місто, де всі розмовляють російською, де по вулицям багато заїзджих москалів із Росії сновигає і повно власної, агресивної вати (і матері часто переживають за таке). Де на вулицях з мови насміхаються, де в казармі слухають ЛЮБЕ, а на балах танцюють під Газманова, де ходять усі в РПЦ(тому що крім РПЦ, там інших конфесій не має, а якщо є.... то десь на околиці міста... і туди впадло їхати, тому він іде у найближчу РПЦ ...де відправа звичайно йде російською).... Де на 9 мая і інші совєцкіє празнікі вайни і асвабаждєнія, несуть квіти до памятника Жукову і влаштовують військові паради.... Як гадаєте, на виході... якого ми ОФІЦЕРА отримаємо??? Офіцера якого війська, Армії чи держави?
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А якщо він не з Західної України, а "мєстний"? Крим номер 2.
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По суті, на наших податках.... ми виховуємо потенційних російських найманців, як на Донбасі....
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Чи не є це прощупування текрпимості українців ,а може промовчать ,саме це почалось з приходом нового президента . За'яви якогось шифера, що до української мови ,то за'ява Кучми про односторонє припинення вогню ,то придбання медвечуком ще одного теле .каналу,повернення одіозних персон в Україну та і Аваков "гарний" приклад подає міністр МВС не володіє державною мовою ,ось і маємо таких нац . гвадійців .
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Начальника академії та командирів за ст.111 "Державна зрада" під трибунал, а "танцюристів" позбавити офіцерських звань і права служити в силових органах України..., але таке у нас з "області фантастики", бо в реальності "простят, наградят и повысят"...
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Снять с выпускников офицерские погоны, разжаловать до рядовых, и отправить в дисбат. Там пусть поют другую песню:"Идет солдат по городу, по незнакомой улице..."
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https://www.057.ua/news/2431901/v-harkove-toyota-vrezalas-v-zdanie-merii-postradal-voditel-foto
Наверное привет кернесу .. хотел передать . 23.06.2019 09 13

Нацгвардія проведе розслідування через пісню Газманова "Офіцери" на випускному в одній з частин у Харкові - Цензор.НЕТ 4557 Нацгвардія проведе розслідування через пісню Газманова "Офіцери" на випускному в одній з частин у Харкові - Цензор.НЕТ 4557Наверное привет кернесу ..
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Может еще и присягу приняли на верность раше, россияне блин...газманова им подавай.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНацгвардія проведе розслідування через пісню Газманова "Офіцери" на випускному в одній з частин у Харкові
 
 
 
 
 
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