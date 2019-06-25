 Нацгвардія проведе розслідування через пісню Газманова "Офіцери" на випускному в одній з частин у Харкові

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної гвардії, передає Цензор.НЕТ.

"У засобах масової інформації протягом вихідних у мережі були публікації про використання російської пісні, що популяризує російських військових, під час святкування випуску однією з груп випускників Національної академії Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Командувач Національною гвардією України Микола Балан ініціював проведення службового розслідування за цим фактом.

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Раніше блогер Сергій Стерненко в ролику на YouTube розповів, що в Харкові випускники Академії Національної гвардії танцювали під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери".

Нагадаємо, Олег Газманов перебуває в "чорному списку" Мінкульту України. В'їзд співакові на територію України заборонено.