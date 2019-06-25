 "Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ

"Росія належить до Ради Європи - з усіма правами та обов'язками, що випливають з цього", - цитує міністра пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП".

Він "вітає досягнутий компроміс, щоб Росія залишилася в Раді Європи".

"Це хороша новина для російського громадянського суспільства", - зазначив Маас.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.