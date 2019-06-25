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Все про:Німеччина (1227) ПАРЄ (469) Росія (17757) Гайко Маас (77)

 "Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

"Росія належить до Ради Європи - з усіма правами та обов'язками, що випливають з цього", - цитує міністра пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП".

Він "вітає досягнутий компроміс, щоб Росія залишилася в Раді Європи".

"Це хороша новина для російського громадянського суспільства", - зазначив Маас.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134113
 
   
 Топ коментарі
 
Просто претит откровенное лицемерие тех кто на словах проповедует общечеловеческие ценности, а на деле вылизывает задницу агрессору.
Российскую делегацию удалили из ПАСЕ за захват Крыма и Донбасса, а сейчас заподноеврепейские политики стелятся перед Путиным и принимают их обратно, хотя ничего не изменилось в лучшую сторону, а только ухудшилось (обстрел украинских судов и захват моряков в Керчинском заливе). Продажная Европа.

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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

А давайте без ілюзій.
Не далі як у суботу я, говорячи в Дніпрі на BookSpace про Леоніда Плюща, розповідала, як свого часу президент Франції Жіскар д'Естен ламав "постчехословацьку" ізоляцію СРСР, чоломкаючись у Парижі з Брежнєвим, а Леонід Плющ та інші східноєвропейські політеміґранти вийшли на протестний пікет, тож французька поліція їх затримала, щоб не перешкоджали "розрядці міжнародної напруги" (пам'ятаєте таке слівце - "дейтант"?). А нині вночі "нові дейтантники" так само почоломкалися з Путіним - нічого нового під французько-німецьким сонцем, політики "старої" континентальної Європи от уже століття без перерви чоломкаються - то з Гітлером, то зі Сталіним, то з Брежнєвим, то з Горбачовим, то з Путіним - як карта ляже...((((

Так що справа не в них, справа в нас.
З нового тут - лиш те, що Європа нарешті виразно розділилась (воно і з 2014-го було видно, але за результатами нічного голосування в ПАРЄ оформилось навіч) - на "Мазепину" й "Петрову". (Що характерно - цієї самої ночі в Кривому Розі, звідки родом наш чинний, гм, булаводержець, у пам'ятника Хмельницькому відвалилась правиця - sic!!! - і що ми знаємо про знаки, якими світобудова старається нас врозумити? ((((( - https://1kr.ua/news-51361.html…)
Учімося, думаймо, читаймо (с). Інших рецептів наразі, боюсь, не має ніхто.
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это итог бесславного политического вояжа зе по европам, с него поржали и вернули рф в ПАСЕ
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Меня бодьше не Германия а Норвегия удивила. Скандинавы же умные люди а их делегация такую куйню выкинула.
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возможно, каждый норвежский голос обошёлся дороже всех азербайджанский...
порядочная женщина порядочно стоит... "Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5060
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Мы сами виноваты Дипломатические отношения со срашкой не разорваны Торговля процветает Альфа-банк Украину как спрут опутал Визовый режим не введён А то мы только языком воюем а наши барыжки у которых бизнес в срашке боятся копеечку потерять Почти вся горючка и газ кацапские Так у кого война ???????
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глубже надо смотреть,виноваты с 1991 года и по сей день,если бы тогда думали о будущем страны то никто бы не просрал армию и ядерное оружые,если бы оно было то и пуйло и весь мир с нами бы считалься
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ответишь на простенький вопрос по укр. грамматике, хамло пятикопеешное? а? шо усрался? то-то же! пшёл вон.
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керя не засерай ветку А давай по существу высказывайся Если мысли хоть какие-то есть А если нет то тихонько читай что умные люди пишут
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ты, тупая кацапская вонючка. читать твои высеры - себя не уважать. под шконку, лахта!
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керя так ты и есть тот знаменитый гавновентилятор
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Что же ты так себя не уважаешь? Раз дерьмом здесь брызжешь, значит читал?
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держи последний талончик и больше сегодня не кормлю. станешь жирной и бабы будут любить ещё меньше. "Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4872
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Всё ясно, у тебя упоротость головного мозга с метастазами. Сочувствую.
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Это кацап,гнидота,всех здесь оскарбляешь ,порохобот,за правду!!!!!
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ты несёшь несвязный бред. не пей стекломой с метанолом. он вредный.
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Ты видно в курсе,как он влияет,видно пробывал не раз))))
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детский сад. почему безграмотно пишешь?
оскАрбляешь
пробЫвал
так пишут кацапы. украинцы по-русски пишут грамотней.
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баран - полезное животное.. а этот - не очень.. не надо баранов обижать
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ничего. просто хотел убедиться, что за зю топят исключительно существа из рюцького мира.
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Ужас, как много расплодилось упоротых баранов.
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Чергове еуропейське табло-ілюстрація - плід кохання кузенів
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).Источник: https://censor.net.ua/n3134113

Хай гитлер не забыл сказать?
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Отакоє от. Росія срала на вимоги ПАСЕ, а її повернення в ПАСЕ - це добра новина. Логічно ))) Далі буде. Ой, буде...
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ЕщеБольшое спасибо всем депутатам, отстаивавшим наши интересы в ПАСЕ.

К тому же мы увидели пример того, как будет действовать новый президент в критической ситуации. Спойлер - никак."Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8850
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дело не столько в попытке закрыть глаза на агрессию россии а в том что европейцы сами плюют на свои ценности, расплата за это будет жестокой
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"Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ.."
та я бачу, що ви радієте, у вас однакові історичні цінності з Russland!

ϟϟDeutschland Hails Putin.
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А тим часом у Кривому Розі, на батьківщині президента, у пам'ятника Хмельницькому відвалилася рука з булавою. Поганий знак для Зеленського "Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3971

https://novynarnia.com/2019/06/25/u-krivomu-rozi/

"Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6154

"Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8429
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Сталин и Гитлер братья навек! Мрази. Я уже не хочу ни в какой евросоюз. Это сборище европидоров, где нет предела цинизму. Я бы на месте Зеленского объявил дефолт, простил наши долги еврейским ростовщикам и начал возрождать программу ядерного щита, согласовав свои действия с США, которые являются единственными союзниками.
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Насчет яо спорно, думаю американцам такого не нужно. Но то что США это единственный мощный союзник Украины это факт.
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Лично я никогда не был в восторге от Евросоюза. Нато - да! Но Евросоюз это сомнительное преимущество. Учитывая какое отставание Украины в промышленной сфере гипотетическое вхождение в ЕС скорее во вред чем на пользу.
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Природное тяготение друг к другу--гансов к иванам и наоборот--и это несмотря на то,что воевали друг с другом. Немцы всегда приглашались вправлять московии мозги,делать цивилизацию,технический прогресс, а те в свою очередь делиться несметными природными богатствами. Немецкие фирмы тяготеют к Российским просторам,сбывать созданный классными мозгами,качественный товар. Америку должно это настораживать---гансы всегда были непобедимы,и их удавалось утихомирить только в "купе". Неужели призрак Бисмарка напомнил слова великого канцлера-- "с Россией нужно дружить"..--например--против США,как подсказывает уже, современное положение геополитики.
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Немцы и были правителями кацапии начиная со времен немецких принцессок. в 1917 году володеньку снабдила кэшем немецкая военщина. ввх так же сотрудничал со штази. немецкие колонии всегда были на лучших землях кацапии, множество поэтов ученых были немцами, так что неудивительна тяга кацапии к пожирателям штруделей и наоборот.
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уже и немчуру забодал майданный балаган....ДБ!!! "Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8613
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да гансы еще в 14 не хотели ни санкций, ничего. У них хеклер и кох строили учебный центр на кацапии стоимостью около 500 лямов не рублей есно. И потом после введения санкции фрицы (воротилы бизнеса) прям нос воротили от Украины. Пять лет они вместе с парашией готовили контр-наступление. И вот сладкий миг. А заявы о демократических ценностях это для плебса. Сколько это в евро? То-то!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ
 
 
 
 
 
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