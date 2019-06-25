 "Це хороша новина", - глава МЗС Німеччини Маас про повернення РФ у ПАРЄ

"Росія належить до Ради Європи - з усіма правами та обов'язками, що випливають з цього", - цитує міністра пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП".
Він "вітає досягнутий компроміс, щоб Росія залишилася в Раді Європи".
"Це хороша новина для російського громадянського суспільства", - зазначив Маас.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
порядочная женщина порядочно стоит...
оскАрбляешь
пробЫвал
так пишут кацапы. украинцы по-русски пишут грамотней.
Хай гитлер не забыл сказать?
К тому же мы увидели пример того, как будет действовать новый президент в критической ситуации. Спойлер - никак.
та я бачу, що ви радієте, у вас однакові історичні цінності з Russland!
ϟϟDeutschland Hails Putin.
https://novynarnia.com/2019/06/25/u-krivomu-rozi/
У Києві на набережній Дніпра з невідомої причини частково обвалився пам`ятник міфічним засновникам міста - Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либіді.