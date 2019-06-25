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Все про:ПАРЄ (469) Турчинов (822)

 Турчинов: Страсбурзька змова стала в один ряд із ганебними мюнхенськими подіями 1938 року

П'ять років тому в зв'язку з анексією Криму, розв'язуванням війни в Донбасі, величезною кількістю жертв серед українців, ПАРЄ позбавила Росію права голосу і виключила її представників зі своїх керівних органів, після чого Кремль змушений був забрати свою делегацію зі Страсбурга.

Про це пише у Фейсбуці Олександр Турчинов.

"Росія не зробила жодних висновків: не припинила агресію, не звільнила Крим та Донбас, не визнала свою відповідальність за збиття "Боїнга" та хімічну атаку в Солсбері, не звільнила заручників та військовополонених. Жодних вимог міжнародного співтовариства не було виконано!

РФ продовжує політику насилля, вбивств та терору. Більше того, ситуація тільки погіршується - швидкими темпами відбувається мілітаризація Криму, агресія поширюється на Чорне та Азовське моря, захоплені українські кораблі та військові моряки. Вздовж україно-російського кордону сконцентроване багатотисячне військове угруповання, готове до наступу. І на цьому фоні наші європейські "друзі" приймають рішення щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, вимоги якої були по-хамськи проігноровані Кремлем", - написав Турчинов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар. ФОТО

За його словами, понад 80 років тому аналогічна зрада європейських цінностей, принципів та здорового глузду відбулася в Мюнхені, коли європейські лідери погодилися віддати на поталу Гітлеру частину європейської країни. Тоді це була Чехословаччина. Всі спроби потурати агресору та заплющувати очі на його злочинні дії, мали страшний зворотній наслідок. Мюнхенська змова відбулася в 1938 році, через рік знахабнілий від безкарності Гітлер розв‘язав Другу світову війну - найкривавішу та найтрагічнішу війну в історії людства. Історія повторюється і Страсбурзька змова стала в один ряд з ганебними Мюнхенськими подіями. Їі наслідки можуть бути такими ж згубними для миру в Європі і світі. На жаль, історія нічому не вчить", - зазначив він.

"Ми вдячні країнам Балтії, Грузії, Польщі та іншим небагатьом європейським депутатам, які підтримали Україну і не голосували за це ганебне рішення. Як і в 2014 році, ми повинні розуміти, що треба розраховувати лише на свої сили, на свою армію, на свій народ. Зміцнювати свій оборонний потенціал, та захищати свою Україну. В 2014 нам було важче, але ми вистояли, вистоїмо і зараз! З нами Бог і Україна! Слава Україні!", - написав Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134108
 
   
 Топ коментарі
 
Ось і справжній секретар РНБО відреагував.
ЗЕбіл Данилюк шукає у гуглі поки, що воно таке, еце ПАРЄ.
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Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 9349

Зі звернення Зедента до зелюків:
Я чув, що нам залишилось ще нацбезпеку завалити... Зробимо це разом! Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 473
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Турчинов, пожалуй, самый правильный чел в политике за последние годы.
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Ось і справжній секретар РНБО відреагував.
ЗЕбіл Данилюк шукає у гуглі поки, що воно таке, еце ПАРЄ.
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Це якийсь сюр. Порох пише, пастор пише. А ті шаурму чавкають

Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 6357
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ОНИ ЗАДАНИЕ ШАУРМИСТЫ ВЫПОЛНИЛИ ГУАЛЯЙТЕРУ ХУ..ЛО ДОЛОЖИЛИСЬ БАБКИ ЗАМКИ ВЗЯТКИ РАЗЛОЖИЛИ.... ВСЕ УКРАИНУ СДАЛИ.... ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИЛИ ТЕПЕРЬ В КРЕМПУЛЬКУ ЗА НАГРАДАМИ.... ХЕРОЙ ЕВРЕИ РОССИИ....за возвращене Хохляндии...
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Ничего. Сегодня Дубинский или Масейчук с Богданом на плюсах объяснят для зебилов, что возвращение Раши в ПАСЕ - это хорошо, это даже на пользу Украине. И зебилы проглотят.
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тссс... оно ещё не нашло ситуационную комнату... всё блуждает по коридорам аки слепец Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 5155
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Судя по всему украли у Данилюка это самое ПАРЄ, Порошенко его к себе домой вывез!
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он занят...для данилюка ситуативная комната, что янтарная....он все еще ее ищет
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Так то Данилюк Крим без жодного пострiлу здав? От манкурт.
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А що, треба було здати з пострілами 10 областей України, які )(уйло визначило як "Новоросія"?
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Вони взяли рiвно стiльки, скiльки їм було потрібно, тобто Крим. А Донбас це кінцівка, яку відірвали, дочекалися некрозу і тепер чекають, коли ми пришиєм її до здорового тіла України.
Таке моє бачення.
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ТУРЧИНОВ - молчи и тикай, Пашинский поумней, нигде не слышно, возможно и проскочит.
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ты, что ли, лапоть немытый, будешь ему угрожать?
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лапоть немытый - це твоє дівоче прізвище ? ..))
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который раз тебе говорю: здрысни свинопес Турчинов: Страсбурзька змова стала в один ряд із ганебними мюнхенськими подіями 1938 року - Цензор.НЕТ 8967
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свинопес - це так тебе , кацапа , називали в дитинстві ?
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Кровавий Пасторе, починай відновлювати ядерний потенціал України!

Хлопці, підтримайте - https://petition.president.gov.ua/petition/63570
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Головне, що є автритет і вірне бачення. Якщо він заявить, що йде на вибори, щоб відновити ЯО - багато хто його підтримає.
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Инопланетяне опуститесь на Землю, ЯКЭ ВИДНОВЛЕННЯ? ***........ тые совсем на голову? Да кто вам позволит, ШАНТРАПА. Сколько больных людей у нас, не считая власть.
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А чому вiн кривавий пастор? Чи не тому, що в нього були мiсячнi пiд час здачi Криму? Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенскими событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 4251
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Краще нехай ним лякають москалі своїх дітей, та пісяються російські солдатики від страху. Головне, щоб не сміялись, як над Зеленським і не хлопали по плечам.
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Любить мочить таких ватанів, які брехню кацапську по світу носять
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Пора вводить настоящую хунту в правление - пока зебилы не ввели в Киев русских
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Турчинов, пожалуй, самый правильный чел в политике за последние годы.
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Уже простили?
https://nk.org.ua/politika/avturchinov-ukraintsyi-yavlyayutsya-truslivoy-neblagodarnoy-noyuschey-natsiey-26949
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А,сейчас удобненько стало)))Только это было больше чем месяц назад.
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З вашого посилання.
Цитата взята из его претензионной и иезуитской статьи «Аутодафе», которая печаталась в газете «Вечерние Вести» №141 от 19-25 сентября 2003 года.
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Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 9349

Зі звернення Зедента до зелюків:
Я чув, що нам залишилось ще нацбезпеку завалити... Зробимо це разом! Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 473
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Заговор? Да ладно! Турчинов: Страсбургский заговор стал в один ряд с позорными мюнхенским событиями 1938 года - Цензор.НЕТ 4166 Если нам - "надо договариваться", то с чего бы им - надо бороться?
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С клоуном у руля выстоим или нет не так уж однозначно, но в остальном Турчинов прав
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Европейские мозгознатеди и их их росийские прихлебатели знают украинских тараканов: чо не так - уходим. а надо остаться и наблюдать за палатой.
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Це та рука, якою Хмель вказував в сторону "братньої" москви? Вказав рукою в Києві, а відсохла - у Кривому Розі.
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Это точно! Европа перед первой мировой войной и позже по очереди здавала агрессору на съедение своих более слабых соседей... Очень убедительно это показано в "Дипломатия" Киссинджера...Ничего не меняется...
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кста, Фінляндію в 1940-му вони також здали... Але ті - самі не поступилися, як чехи...
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Глядел на бегающие глазки Данилюка, типичньій шньірь, до пастора ему далеко.
Так, по мелкому стрелки набивать не более.
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Николай Полозов‏ @nikolai_polozov 12 часов назад

Ну и для понимания, официальная цена европейской солидарности и высокопарных лозунгов о правах человека - примерно 60-75 миллионов евро. За вашу и нашу свободу, так сказать.
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Осталось выяснить, Украина отойдет Германии или ...
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Германия может вдавитись Украиной,на нарасия тем более..
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а що сам Пластир зробив на своїй посаді за 5 років ?
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та никкуя не делал,спецом,шоб ты теперь спросило..
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вот не хочу шоб Украина оказалась на месте Чехословакии ,не хочу и все - зеленский ,а не пора ли тебе, в отставку, в связи с полной не компетентностью
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добре що вам , кацапам , не подобається новий президент Зеленський - отже він все робить правильно ! ..))
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а шо именно он робыть ? для Украины ?
ну,если не секрет?
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Мюнхенский сговор позволил цивилизованным нациям помочь фюреру идти на восток, в результате похода доля США, Британии, Канады и Австралии с Новой Зеландией достигла в 1946 году 75% мирового ВВП при минимальных людских потерях, а на 3 млн. бенгальского голода 1943 года они ложили.
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