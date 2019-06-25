EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3541  107
Все про:Австрія (187) США (5122) Фірташ (168) екстрадиція (222)

 Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали в грудні 2017 року.

Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відокремлює лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення.

Дмитро Фірташ рішення ще не коментував.

Читайте також: Літак Медведчука літав до Відня, де чекає екстрадиції в США Фірташ, - журналіст Ткач

Як повідомлялося, голова ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим в 2013 році. Під час колишньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції в США. Фірташ всі обвинувачення заперечує і називає політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні. Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але потім погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не залишати Австрію.

Згідно з австрійським законодавством, остаточне рішення про екстрадицію за федеральним міністром юстиції Австрії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134107
 
   
 Топ коментарі
 
Беня - готовься! вместе с вазелином, богданом, гересом и прочими зебилами!
 показати весь коментар
 
А вот это новость так новость !!!! Даже возврат раши в ПАСЕ перекрывает !!! А если фирташ еще и говорить начнет !!!
 показати весь коментар
 
А Петю, Конононенко, Грановского, Свинарчука и т.п. забыл?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ну вот , опять пакость от Европы - теперь придётся отдельным личностям летать на аудиенцию не в Австрию , а в Америку .
 показати весь коментар
 
 
Лазаренку выдоили теперь будут Фирташа доить , а денежки то наши.
 показати весь коментар
 
А допомогу безкоштовну на сотні мільонів доларів США кому забезпечує?
 показати весь коментар
 
Обламаю пЭцекантропов....не Бене надо готовится,а пЭце))),вот где шлейф коррупции в ОСОБО крупных размерах.
Высший то суд Австрии принял решение,НО министр юстиции оставляет лазейку для того ,чтоб фирташа отмазать.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВерховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США
 
 
 
 
 
 вгору