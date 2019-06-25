 "Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба заводу.
У пресслужбі також зазначили, що брехнею є і інформація про те, що ці запчастини не відповідали технічним вимогам і були поставлені за завищеними цінами.
"Повідомляємо, що відповідно до результатів тендеру від 10.08.2018 ТОВ "Торговий дім "Партсет" визнано переможцем на постачання запчастин до танків Т-72 (гідроамортизатори, катки підтримуючі, торсіони, станки НСВТ) та укладено договір №КБТЗ/ПСПК/18/52 на постачання зазначених ТМЦ на загальну суму 3 824 666 грн.
Згідно з договором зберігання від 02.10.2018 №2-10/18 ДП КБТЗ прийняв від ТОВ "Партсет" ТМЦ (запчастини до БТР-3Е: колісні редуктори, мости, лебідки, важелі ) на загальну суму 5 316 108 грн. 27-28 грудня 2018 року запчастини до БТР-3Е оприбутковано з метою подальшого використання (гарантійний та відновлювальний ремонт БТР-3).
Заводською прийомкою підтверджено, що усі придбані запасні частини та комплектуючі мають другу категорію і є фактично новими, тобто невживаними, але складського зберігання. Частину комплектуючих вже встановлено на бойову техніку ЗСУ у рамках ремонтних робіт. Здійснено відповідні випробування, які підтверджено і прийнято військовою прийомкою Міноборони", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що інші запчастини придбано ДП КБТЗ як складський запас і зберігаються на складах підприємства. Адже наразі КБТЗ має гарантійні зобов’язання з ремонту та відновлення 44 одиниць БТР-3ДА і потребує відповідного ремонтного фонду.
"Наголошуємо, що усі запчастини та комплектуючі придбано виключно за обігові кошти підприємства. Не використано жодної гривні бюджетних коштів. Їх із самого початку не планувалося встановлювати у рамках ДОЗ на нові вироби. Тому згадані звинувачення виглядають абсурдними.
Увесь товар знаходиться на складі підприємства, що виключає будь-які інсинуації щодо так званої безтоварної операції. На заводі готові у будь-який момент надати будь-якому можливість перевірити якість закуплених запчастин. Запрошуємо колектив редакції "Наші гроші" завітати на КБТЗ і на власні очі переконатися у тому, що вони вчергове у суспільство поширили брехню і нісенітницю", - додали в пресслужбі КБТЗ.
а по Гладковским... а что по ним есть серьёзное? "не кино" от беня-фильм? а?
Зеленський реєстрував торгові марки в той час, коли Україна зазнала поразки в ПАРЄ
Президент України Володимир Зеленський не прибув до Парламентської асамблеї Ради Європи захищати національні інтереси України.
Натомість, він реєстрував торгові марки "ZeNews" і "Зробимо це разом"....як стало відомо, вчора президент Володимир Зеленський реєстрував ще кілька торгових марок. Про це сказано в базі даних Укрпатенту. Згідно з інформацією реєстру поданих заявок, реєстрації очікують ТМ "Зе ньюз" і "Ze news".
Ці ТМ Зеленський планує використовувати в поліграфії, сфері освіти, рекламі й телекомі.Також вчора призЕдент подав заявку на реєстрацію слогана "Зробимо це разом!", який планує використовувати в тих же видах діяльності, що і зазначені вище ТМ.
Ще одна вчорашня заявка стосується реєстрації англомовного слогана "Improv life show", яких призначений для роботи в рекламній, освітньої та телекомунікаційній сферах.
Но прИзЕдент вазелин был ЗАНЯТ регистрацией своего бизнеса... Зарабатывал деньги на крови..
Зебилов так же не волнует что в этот момент вазелин занимался СВОИМ БИЗНЕСОМ... торговлей на крови украинского народа.
Помнится, зебилы УЖЕ орали о "гражданской войне" и "референдуме".. тоже ведь - "что страшного".
т.е. вместо того чтобы решать дела Украины - вазелин жрет шаурму и ДЕЛАЕТ свой БИЗНЕС во время войны с паРашей.. и для зебилов - "ничего страшного нет", верно?
мы тоже скажем
"А что страшного в " этом событии. ДА ничего))))
... и Макрон НЕ оговорился, когда спалил вазелина с его "будем договариваться с повстанцами"
ЗЕ всего месяц и от него нельзя требовать того, что хряк не сделал за 5 лет. А когда увижу, что ЗЕ не справляется, точно также буду топить против него.
п.с. почему вазелину хватило месяца посадить ДРУЗЕЙ-КУМОВЬЕВ, юрЫстов-рейдеров в теплые кресла и назначить им баснословные зп, а по всем остальным "обещаниям" - ответить что "ПОШУТИЛ"?
Или:
..Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? ......Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
... Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
И отвечаю я в основном лахтоольгинским тролям таким как ты, дабы дискредитировать ваш бред.
Но более знаково, что даже зебилы считают тех, кто "за гриценко" - д********
Или СНОВА собралась ехать в Польшу... в итоге)
Зебил, пойми простую вещь: тебя и тебе подобных будут ВСЕГДА гнобить. ВСЕ. От вазелина до Бени, он американцев до расейнцев.. Ибо ты - вечный ждут и лох, "за гриценко"
Более того, мозгов у тебя еще меньше, чем у кацапских тролей из ольгино-лахти.. Те хоть идейные, а ты - обыкновенная расейская подстилка типа "путинПамаги!"
https://gordonua.com/news/war/makron-zayavil-chto-zelenskiy-gotov-idti-na-dialog-s-separatistami-ukrainskiy-prezident-nazval-ego-slova-oshibkoy-1047805.html
Макрон заявил, что Зеленский готов идти на диалог с сепаратистами.
Одно из выступлений Пороха.
https://www.unian.net/politics/2182299-vyistuplenie-poroshenko-v-pase-pryamaya-translyatsiya.html
Президент Украины Петр Порошенко начал выступление на осенней сессии ПАСЕ.
...и компот...
Свынарчуки тоже так говорили
😂 А ты с какой целью, у этих самых 73, интересуешься. Для пополнения кругозора или "вежливо" разъяснить детали "справы".
Так я выше тябя уже почитала. Ты вроде в теме ....может тебя лайкнуть за нестандартный подход😌