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 "Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ

Повідомлення програми "Наші гроші" про те, що посадові особи ДП "Київський бронетанковий завод" поставили як нові запчастини і комплектуючі - старі, не відповідає дійсності і поширює неправдиву інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба заводу.

У пресслужбі також зазначили, що брехнею є і інформація про те, що ці запчастини не відповідали технічним вимогам і були поставлені за завищеними цінами.

"Повідомляємо, що відповідно до результатів тендеру від 10.08.2018 ТОВ "Торговий дім "Партсет" визнано переможцем на постачання запчастин до танків Т-72 (гідроамортизатори, катки підтримуючі, торсіони, станки НСВТ) та укладено договір №КБТЗ/ПСПК/18/52 на постачання зазначених ТМЦ на загальну суму 3 824 666 грн.

Згідно з договором зберігання від 02.10.2018 №2-10/18 ДП КБТЗ прийняв від ТОВ "Партсет" ТМЦ (запчастини до БТР-3Е: колісні редуктори, мости, лебідки, важелі ) на загальну суму 5 316 108 грн. 27-28 грудня 2018 року запчастини до БТР-3Е оприбутковано з метою подальшого використання (гарантійний та відновлювальний ремонт БТР-3).

Заводською прийомкою підтверджено, що усі придбані запасні частини та комплектуючі мають другу категорію і є фактично новими, тобто невживаними, але складського зберігання. Частину комплектуючих вже встановлено на бойову техніку ЗСУ у рамках ремонтних робіт. Здійснено відповідні випробування, які підтверджено і прийнято військовою прийомкою Міноборони", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР завадило розтраті 9 млн Київським бронетанковим заводом

Також повідомляється, що інші запчастини придбано ДП КБТЗ як складський запас і зберігаються на складах підприємства. Адже наразі КБТЗ має гарантійні зобов’язання з ремонту та відновлення 44 одиниць БТР-3ДА і потребує відповідного ремонтного фонду.

"Наголошуємо, що усі запчастини та комплектуючі придбано виключно за обігові кошти підприємства. Не використано жодної гривні бюджетних коштів. Їх із самого початку не планувалося встановлювати у рамках ДОЗ на нові вироби. Тому згадані звинувачення виглядають абсурдними.

Увесь товар знаходиться на складі підприємства, що виключає будь-які інсинуації щодо так званої безтоварної операції. На заводі готові у будь-який момент надати будь-якому можливість перевірити якість закуплених запчастин. Запрошуємо колектив редакції "Наші гроші" завітати на КБТЗ і на власні очі переконатися у тому, що вони вчергове у суспільство поширили брехню і нісенітницю", - додали в пресслужбі КБТЗ.

Читайте також: Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134106
 
 
 Топ коментарі
 
ну ты и стахановец, лахта...
а по Гладковским... а что по ним есть серьёзное? "не кино" от беня-фильм? а?
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ты забыл слово "якобы". т.к. всё со слов матёрых профессиональных брехунов по заказу бени и с благословения пуйла
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Если Порошенко "грабил страну", а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Выходит, что либо Порошенко не воровал либо Зеленский начал воровать.
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Да-да, и свинарчуки ничого не крали.
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ну ты и стахановец, лахта...
а по Гладковским... а что по ним есть серьёзное? "не кино" от беня-фильм? а?
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Да ниче, всего лишь 22-летний сопляк другана петрухи заработал на феррари, продавая бракованные детали из рашки украинской армии. Вообще не страшно.
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ты забыл слово "якобы". т.к. всё со слов матёрых профессиональных брехунов по заказу бени и с благословения пуйла
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Если ты спамишь опонента значит последний прав.
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Инфантил, не выдумывай "абсолютные истины"...
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https://informator.news/zelens-kyy-ne-pryikhav-zakhyshchaty-ukrainu-v-parye-cherez-reiestratsiiu-torhovykh-marok/
Зеленський реєстрував торгові марки в той час, коли Україна зазнала поразки в ПАРЄ
Президент України Володимир Зеленський не прибув до Парламентської асамблеї Ради Європи захищати національні інтереси України.
Натомість, він реєстрував торгові марки "ZeNews" і "Зробимо це разом"....як стало відомо, вчора президент Володимир Зеленський реєстрував ще кілька торгових марок. Про це сказано в базі даних Укрпатенту. Згідно з інформацією реєстру поданих заявок, реєстрації очікують ТМ "Зе ньюз" і "Ze news".
Ці ТМ Зеленський планує використовувати в поліграфії, сфері освіти, рекламі й телекомі.Також вчора призЕдент подав заявку на реєстрацію слогана "Зробимо це разом!", який планує використовувати в тих же видах діяльності, що і зазначені вище ТМ.

Ще одна вчорашня заявка стосується реєстрації англомовного слогана "Improv life show", яких призначений для роботи в рекламній, освітньої та телекомунікаційній сферах.
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А шо, на заседании ПАСЕ должны присутствовать президенты? Ху йло було? Назви хоть одного присутствующего президета или главу МИДа. Нету? Значит не пи зди.
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зебил.. скажу тебе СТРАШНУЮ новость - президент Украины отвечает за ВНЕШНЮЮ политику страны, и Порох БЫЛ бы на заседании, как обзванивал бы Меркель, Макрона и прочих. И НЕ допустил бы решения ПАСЕ по паРаше..
Но прИзЕдент вазелин был ЗАНЯТ регистрацией своего бизнеса... Зарабатывал деньги на крови..
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п.с. зебилов не волнует что вазелин НЕ защищал интересы Украины.
Зебилов так же не волнует что в этот момент вазелин занимался СВОИМ БИЗНЕСОМ... торговлей на крови украинского народа.
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На крови деньги зарабатывал именно Порох. Не перекладывай с больной головы на здоровую. С Макроном и Меркель ЗЕ то же встречался. А что страшного в возврате паРаши в ПАСЕ? А ну назови.
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вооо.. "что страшного" - зебилы получили НОВЫЕ методички и отмазки.
Помнится, зебилы УЖЕ орали о "гражданской войне" и "референдуме".. тоже ведь - "что страшного".
т.е. вместо того чтобы решать дела Украины - вазелин жрет шаурму и ДЕЛАЕТ свой БИЗНЕС во время войны с паРашей.. и для зебилов - "ничего страшного нет", верно?
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когда твою бабу изнасилуют на твоих глазах а тебя подвесят за яйца,
мы тоже скажем
"А что страшного в " этом событии. ДА ничего))))
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в общем, свершения вазелина в своей зоне ответственности:
... и Макрон НЕ оговорился, когда спалил вазелина с его "будем договариваться с повстанцами"

"Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ - Цензор.НЕТ 2004
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Хрякотроль лахтинский или ольгинский. Зайди в базу и освежи память, если она есть. Я не топлю за ЗЕ, я топлю против хряка-мародера. До тебя дошло?
ЗЕ всего месяц и от него нельзя требовать того, что хряк не сделал за 5 лет. А когда увижу, что ЗЕ не справляется, точно также буду топить против него.
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вот ты и ПРИЗНАЛСЯ, что работаешь по принципу кремля - "кто угодно, лишь бы не Порошенко!" "Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ - Цензор.НЕТ 2672
п.с. почему вазелину хватило месяца посадить ДРУЗЕЙ-КУМОВЬЕВ, юрЫстов-рейдеров в теплые кресла и назначить им баснословные зп, а по всем остальным "обещаниям" - ответить что "ПОШУТИЛ"?
Или:
..Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? ......Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
... Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
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А почему кто угодно? Я голосую за Гриценко и топлю за него. Это принцип Кремля?
И отвечаю я в основном лахтоольгинским тролям таким как ты, дабы дискредитировать ваш бред.
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да, троль расейский.. топить "за гриценко" - это знаково) Тот гриценко, что разворовал армию в угоду паРаше..
Но более знаково, что даже зебилы считают тех, кто "за гриценко" - д******** "Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ - Цензор.НЕТ 5905
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обиделся на правду?) не плачь, убогое.. полковник всё равно ляжет под кого-то, а ты - как всегда, ему поможешь "Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ - Цензор.НЕТ 7668
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неужто "конец эры зубожиння" и твоя сестра получила кресло в АП вазелина? "Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ - Цензор.НЕТ 9426
Или СНОВА собралась ехать в Польшу... в итоге)
Зебил, пойми простую вещь: тебя и тебе подобных будут ВСЕГДА гнобить. ВСЕ. От вазелина до Бени, он американцев до расейнцев.. Ибо ты - вечный ждут и лох, "за гриценко" "Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ - Цензор.НЕТ 9426
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в общем - ты обыкновенный ватник, даже не скрываешь этого "Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ - Цензор.НЕТ 2726
Более того, мозгов у тебя еще меньше, чем у кацапских тролей из ольгино-лахти.. Те хоть идейные, а ты - обыкновенная расейская подстилка типа "путинПамаги!"
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у зебилов такой простой мосХ "Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ - Цензор.НЕТ 2463.. как у амёб)
https://gordonua.com/news/war/makron-zayavil-chto-zelenskiy-gotov-idti-na-dialog-s-separatistami-ukrainskiy-prezident-nazval-ego-slova-oshibkoy-1047805.html

Макрон заявил, что Зеленский готов идти на диалог с сепаратистами.
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Неисчерпаемая фантазия - одна лучше другой.😅
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специально для "забывчивых" зебилов:
Одно из выступлений Пороха.
https://www.unian.net/politics/2182299-vyistuplenie-poroshenko-v-pase-pryamaya-translyatsiya.html

Президент Украины Петр Порошенко начал выступление на осенней сессии ПАСЕ.
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свора обрезанных благодетелей, под патронатом таких же пархатых из мацквы, в течении года со всех телевизоров срали быдлу в уши, про зубожиння и разкрадання. под этим флангом пошли на выборы 38 штук кандидатов. на поверку оказалось, что мародерство, это 2 мальчика, которые за 3 года не доплатили НДС 23 млн грн (800 тыс$) -обналичивали. теперь обрезанным вознаграждение- шорты, мигалки, трубы на рашку, прощение всех долгов и уголовных дел. люмпену важно быть уверенным, что он живет в дерьме не по своей вине, у него украли, хотя ничего и небыло.
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ВЕРИМ, ВЕРИМ и еще раз ВЕРИМ. ВЕРА, МОВА И АРМИЯ.
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А де рішення судів? Чи може НАБУ з "непідкупним" Гізо під слідством? Чи Ситник? Крім гівнометів каналу 1+1 - нічого, крім перекритих шляхів доставки ЗІП і озброєнь з РФ для потреб ВСУ -. І ось маємо: танк Оплот не буде виробляться (після зливу бігусів поставки з РФ припинилися), зриваються роботи з ремонту авіації, БТР.
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Я и тебе ВЕРЮ, не воруют плохо, воруют тоже.
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Если Порошенко "грабил страну", а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Выходит, что либо Порошенко не воровал либо Зеленский начал воровать.
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А где решение судов по Порошенку? Нету? Значит не пи зди.
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УУ а я то думал почему сегодня хрякотроли такие активные, оказывается на смене их админ. Косит мои посты просто без разбора.
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Прикинь, какое тупорылое коллективное уЗЕ!ленского, что больше чем за месяц так и не нашёл офис порохоботов в АП. Мож ещё натравить ищейку Данилюка?
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На вас что, солнце влияет, я же ясно написал, ВОРУЮТ ПЛОХО, НЕ ВОРУЮТ ТОЖЕ. А кто грабил, кто не грабил, это сам доходи. А с такими долб....... нам еще долго ждать улучшения жизни. В это стойле не спиз....... шь, не проживешь, это я точно знаю.
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от потому 73% только и мечтает "спи..дить"
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Да не, 73 процента живут хер..........во, наверное не пи........ т, а вот 24 процента вопрос. И надо же, так как то получается.
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24% - всегда живут хорошо, ибо не ждут (как 73%) подачек от "новых лиц", вылупившись в зомбоящик
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И я же про это, НЕ ЗЕВАЙ ХОМКА. Живут честно и богато министры, депутаты, облголовы и многие их жо........ полизы, а вот дояры, механизаторы, санитарки, педагоги, низшего ранга, ждут подачек от них, а большинство тикают от такого рая.
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Летом все живут хорошо. Зачем раньше времени людям портишь настроение🙄
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"Ложь и чушь": на "Киевском бронетанковом заводе" опровергли обвинения СМИ

Свынарчуки тоже так говорили "Ложь и чушь": на "Киевском бронетанковом заводе" опровергли обвинения СМИ - Цензор.НЕТ 7598
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привлечь их к суду за клевету и подрыв доверия, во время войны такой гнилью занимаются, вот так они и пороха гнобили всем кодлом.
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Пол года молчали,а тут выродили!Почему сразу не опровергли?
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Документы подчищали-- нужно же как то отмазаться "Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ - Цензор.НЕТ 955
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Всі вони є новими, але іржавими. А взагалі то стан такий, що запчастин дуже мало, часто взагалі немає. Та й звідки запчастини візьмуться без виробництва? Їх же жінки не народжують, як солдатів. Якщо б баби деталі рожали - все одно треба б були інженери, щоб знати, куди їх притулити. Так що то також невигідно українським баблокрадам. А так новими в армію потрапляють лише солдати.
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Наші гроші вже не гребують нічим. Знову Хочуть Слави.🙄 Там після свінарчуків все вже розчистили, лягли і чекають...наші гроші. Нажаль Справу свіногейта так і поховали.
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а ты можешь одним предложением описать суть "справы" ? что украли конкретно, сколько и когда? и если это какие то свинарчуки, то каким боком там Порошенко? ты 73 штука, которой задаю вопрос за 1,5 месяца-ответов НОЛЬ!
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ты 73 штука, которой задаю вопрос за 1,5 месяца-ответов НОЛЬ!

😂 А ты с какой целью, у этих самых 73, интересуешься. Для пополнения кругозора или "вежливо" разъяснить детали "справы".
Так я выше тябя уже почитала. Ты вроде в теме ....может тебя лайкнуть за нестандартный подход😌
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я же не интересуюсь, я спрашиваю. разницу понимаешь? и конечно вежливо, соблюдай! (не очень разбираюсь, "лайкнуть" , это - "Мне нравится" ? )
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Брехня і нісенітниця": на "Київському бронетанковому заводі" спростували звинувачення ЗМІ
 
 
 
 
 
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