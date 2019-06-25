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Все про:автономія (33) опитування (366) Донбас (12203)

 Половина українців підтримують автономію ОРДЛО в обмін на мир, - опитування

49,5% жителів України виступають за рішення про надання автономії у складі України непідконтрольним територіям Донецької та Луганської областей в обмін на мирне врегулювання конфлікту.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" з 13 по 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема 29,1% опитаних відповіли, що скоріше підтримали б автономію, і 20,4% заявили, що точно підтримали б автономію.

Водночас не готові підтримати автономію 30,7% респондентів (точно не підтримали б - 17,5%, скоріше не підтримали б - 13,2%).

Не змогли відповісти на це питання 19,8%.

Також читайте: "ДНР" і "ЛНР" попередньо готові до автономії в складі України, - кум Путіна Медведчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134103
 
 
 Топ коментарі
 
те самые зебилы + лохторат бойко/вилкула/мертветчука
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Лучше отказаться от ОРДЛО.
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Полная туфта или опрос делался в Лугандонской части. этому подтверждения последние выборы президента. И у одного и у другого было единая и не делимая Украина. Полная заказуха.
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Порохоботы, так вы за войну или за мир?

За войну! Так почему, млять, все у компов сидите, а не воюете на передке?
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Я не понял, а что на ЦН уже и матюкнуться на сепаров нельзя? Админ что за дела,какие мы нежные стали аж тошно, развели тут гниль одну проплаченную. С 13 года тутачки и ни разу не удаляли мой коммент, пока не началась вся эта вонь зелёная.
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Ты только заметил? Меня за 7 лет на цензоре впервые забанили месяц назад, моих проукраински настроенных друзей тоже. Причем на конкретные вопросы о том какие пункты правил форума были нарушены, модератор ответил дежурной отпиской. Власть сменилась, новые веяния, Цензор отрабатывает.
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После выборов меня мутить начало от политоты. Смысл кому то что-то объяснять? Поэтому авторизуюсь на самые резонансные темы имхо. Видно пришла кончина ранее славному ресурсу,а жаль.
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ага,якась "дика" тенденція останнім часом(
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о цензор уже начинает говно вбросы делать, похоже цензорнет превращаеться в кацапскую помойку
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Надо внимательно посмотреть на этот "Институт". Ибо это чисто российский прием вброса камешков. От которых потом идут круги.
Вроде ничего и нет, но вот уже половина украинцев согласна на автономию Л/ДНР.
А Днепра, Львова, Одессы тоже согласны?
Дебилы мля.
Отрабатывают деньги и проводят заказные опросы.
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когда в стране 73% зебилов то и не такое возможно
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Децентрализация, подготовила почву для легкого перехода к федерализации.
Спасибо товарищу ...
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Связать финансовую децентрализацию областей с федерализацией Украины мог только полный зебил Половина українців підтримують автономію ОРДЛО в обмін на мир, - опитування - Цензор.НЕТ 8295
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Це все, що потрібно знами про брехливих соціологів. Вони, за великі гроші, готують підгрунтя для брехливих "результатів" голосування.
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Тема для научной диссертации: "Как про_бать всё и стать Малороссией".
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Смотря как поствить вопрос, автонмия или нахер с пляжа. За пляж будет гораздо больше.
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Искусство манипулировать общественным мнением - это искусство формулировать вопросы для лохтората
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проведите опрос-или автономия из кармана Украины и ее народа для ордло ,или карман Украинский и украинского народа , без рашистского ордло?
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ай да красавчики ай да молодцы))))а референдум о присоединении к ********** будет? а чё звучит, Украинский автономный округ мухосранского района амурского края, а де зеля пропал? и роликов новых нет на ютубе, он же хоть шото сирануть должен перед референдумом.
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Точно бы поддержали всего 20%...А если бы этим лохам рассказали, за счёт кого будут этот анклав восстанавливать и содержать *поастанцев*, а также сколько именно им обойдется эта любоФь к днр и лнр , то и этих бы 20% не стало....
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хня...полная.
Больше половины украинцев поддерживают за колючую проволочку вокруг этого лепрозория.
Как в Грузии вокруг абхазии.
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Херня это все. Сидят дормоеды тупоголовые дома и от нехер делать жмут на клавиши. Заказная статья, 100 пудов. Каждый умный человек понимает, что эта "автономия" гибель для независимой страны. Не бывать этому.
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А что такое "автономия" и что такое "мирное урегулирование"? Дебилы понимают, что это капитуляция и распад Украины. И совсем не мирный. Все больше убеждаюсь - пол страны - дебилы! Жертвы Чернобыля?
Хотя кто вообще такие исследования проводит, с какой целью - и чей этот "институт" имени яременко? ****** медведчука? Или это для договорняка пионеров бенинцев с путиным подготовили?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПоловина українців підтримують автономію ОРДЛО в обмін на мир, - опитування
 
 
 
 
 
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