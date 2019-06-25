 Половина українців підтримують автономію ОРДЛО в обмін на мир, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" з 13 по 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема 29,1% опитаних відповіли, що скоріше підтримали б автономію, і 20,4% заявили, що точно підтримали б автономію.
Водночас не готові підтримати автономію 30,7% респондентів (точно не підтримали б - 17,5%, скоріше не підтримали б - 13,2%).
Не змогли відповісти на це питання 19,8%.
За войну! Так почему, млять, все у компов сидите, а не воюете на передке?
Вроде ничего и нет, но вот уже половина украинцев согласна на автономию Л/ДНР.
А Днепра, Львова, Одессы тоже согласны?
Дебилы мля.
Отрабатывают деньги и проводят заказные опросы.
Спасибо товарищу ...
Больше половины украинцев поддерживают за колючую проволочку вокруг этого лепрозория.
Как в Грузии вокруг абхазии.
Хотя кто вообще такие исследования проводит, с какой целью - и чей этот "институт" имени яременко? ****** медведчука? Или это для договорняка пионеров бенинцев с путиным подготовили?