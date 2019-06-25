 Половина українців підтримують автономію ОРДЛО в обмін на мир, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" з 13 по 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема 29,1% опитаних відповіли, що скоріше підтримали б автономію, і 20,4% заявили, що точно підтримали б автономію.

Водночас не готові підтримати автономію 30,7% респондентів (точно не підтримали б - 17,5%, скоріше не підтримали б - 13,2%).

Не змогли відповісти на це питання 19,8%.

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