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Все про:виграш (7) лотерея (59)

 Українці можуть виграти € 175.4 мільйона в знаменитій італійській лотереї

За результатами минулого в суботу тиражу SuperEnalotto виграшними номерами стали 35, 39, 41, 69, 70, 74 і додаткова куля під номером 89. Від рекордного джекпоту цей приз відокремлює всього нічого - за попередніми оцінками SuperEnalotto досягне рекордної позначки вже до кінця цього тижня, якщо приз не виграють сьогодні ввечері!

Білет на удачу в італійську лотерею купували Джордж Клуні, Елізабет Херлі і Періс Хілтон, але найбільше пощастило Мадонні.

Італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім не обов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь в грі.

SuperEnalotto - найвідоміша італійська лотерея, і коли її джекпоти досягають величезних розмірів, вона привертає увагу в усьому світі.

Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму € 120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

На цей момент сума джекпоту SuperEnalotto становить 175 400 000 євро, і ви можете виграти цей приголомшливий приз з будь-якої країни світу, заповнивши лотерейний квиток онлайн на сайті TheLotter.com.

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті theLotter.com і заповніть лотерейний квиток. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати квитка ви побачите скановану копію вашого квитка в вашому особистому кабінеті.

Жителі України можуть взяти участь в італійській лотереї онлайн нарівні з жителями Італії і поборотися за найбільший на сьогоднішній день лотерейний джекпот в Європі. Лотерея проводить три щотижневі розіграші - по вівторках, четвергах і суботах, до найближчого тиражу залишилося всього кілька годин.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto,придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134095
 
 
 Топ коментарі
 
это реклама итальянской лотереи и предложение пополнить итальянский бюджет своими деньгами..
наш ответ будет прост!
Украинцы могут выиграть €175.4 миллиона в знаменитой итальянской лотерее - Цензор.НЕТ 7329
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Зараз виграємо по 175 лямів - одразу борошна України закінчаться і народна частка розквітне, як нирки на деревах. Жінки витрачатимуть цитрини баксів, щоб упадати за собою, не треба буде орати на трьох працях, висолопивши мову з рота, і настане державний будуй як в Еміратах. Віримо
(наразі ніт)
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Так, я понял, проплаты мародером новостей против мажоритарщиков Зе бутусову мало.
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ой...и чё это? рекламушка?
(только шляжку не показывайте эту статью...а то он такой удачливый... другим можно и не пробовать)))))
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Чесно кажучи, зуйовий спосіб економічного покращання.
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але хоч якийсь шанс на покращення є,
на відміну від вибору земанди
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это реклама итальянской лотереи и предложение пополнить итальянский бюджет своими деньгами..
наш ответ будет прост!
Украинцы могут выиграть €175.4 миллиона в знаменитой итальянской лотерее - Цензор.НЕТ 7329
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Дожились. На Цензоре Бутусов готов опуститься до рекламы всякого треша и лохотронов.
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5 лет президента мочили по 10 раз на дню, а тут лоторейки, скоро рецепты булочек начнут постить.
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Саме цікаве, мій провайдер в Іспанії заблокував доступ до цього сайту, мов азартні іги, хоч поки що не виникало проблем з іншими лотереями
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Зараз виграємо по 175 лямів - одразу борошна України закінчаться і народна частка розквітне, як нирки на деревах. Жінки витрачатимуть цитрини баксів, щоб упадати за собою, не треба буде орати на трьох працях, висолопивши мову з рота, і настане державний будуй як в Еміратах. Віримо
(наразі ніт)
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А чё? Самое время. Про*бали мозги, про*бали страну, про*бите еще и бабло, долбо*бы.
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Так ты в про*баной стране живешь? В проститутке штали?
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Не, не могут, Ляшко не проходной, а Пороху по х....... .
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Цензор заробляє на реферальних посиланнях? Бутусов на хліб не вистачає? Чи тільки в мене коли цензор відкритий починає ПК гальмувати, ЦЕНЗОР ТИ ЧАСОМ СВОЇМ САЙТОМ НЕ МАЙНИШ КРИПТУ НА НАШИХ ПК? ДНО!
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шото при зеле пошла реклама лохотронов прямо в ленте
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Ага, и за путышку-лотарейку выложить по 300 с гаком грн. ! А ну , у кого есть пара лишних по 300 грн...!?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїнці можуть виграти € 175.4 мільйона в знаменитій італійській лотереї
 
 
 
 
 
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