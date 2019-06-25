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 Політика України
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 Зареєстровано кримінальне провадження щодо 4 епізодів діяльності Портнова, - адвокат Порошенка Головань

Заяви Андрія Портнова, спрямовані проти п'ятого президента України Петра Порошенка, не мають жодних юридичних перспектив і мають характер юридичного тролінгу, спрямованого на підрив репутації.

Про це під час пресконференції заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Він повідомив, що дії Андрія Портнова підпадають під кваліфікацію статті 383 Кримінального кодексу України "завідомо неправдиві повідомлення про злочин", і відповідне провадження проти Андрія Портнова вже зареєстроване.

"Так звані заяви Портнова, про які багато пишуть, що начебто буде Петро Порошенко притягуватися до відповідальності, – це юридичний тролінг, тому що тут немає жодної мети домогтися справедливості або реалізації хоча б однієї норми законодавства. Тут взагалі немає юриспруденції, тут йдеться виключно про політичні операції і про створення інформаційних приводів, створення проблем Петру Порошенку і очолюваній ним політичній силі у передвиборчому процесі", – наголосив адвокат.

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"За такі речі має бути відповідальність. Відповідальність за це передбачена Кримінальним кодексом України, стаття 383 "Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину". Зареєстроване кримінальне провадження стосовно 4 епізодів діяльності пана Портнова, а саме стосовно епізоду з українськими моряками, з їх захопленням під час їхнього переходу в Азовське море; заяви його стосовно телеканалу "Прямий", заяви його стосовно ПАТ "Кузня на Рибальському" і його заяви стосовно Вищої ради правосуддя", – повідомив Ігор Головань.

Він також розповів, що усі заяви Портнова "скроєні за одним чітким лекалом": "перераховуються якісь події, потім додаються слова "ймовірно", "за переконанням", "за наявною інформацією". Потім оголошується, що за цими подіями стоять кримінальні правопорушення. І далі йде вимога до ДБР розслідувати це, перевірити, з’ясувати, і так далі", – роз’яснює адвокат.

Він наголосив, що Портнов у своїй публічних коментарях не приховує справжньої мети цих дій – дискредитації Петра Порошенка, а відповідно до Конституції України честь і гідність особи є найвищою цінністю, тому зазначена діяльність Портнова апріорі є такою, що порушує закон, і їй має бути надана відповідна правова оцінка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134093
 
   
 Топ коментарі
 
"Никто" может и не потив, а вот команда уЗеленского друзья и партнёры портнова. Потому смотри, чтоб тебя за твои слова портнов и Узеленского не засудили.
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А насправді посадять тебе, щоб не кукурікав.
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Можете посадить Портнова с парашей в один вольер. Никто особо не против. Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 7198
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Можете посадить Портнова с парашей в один вольер. Никто особо не против. Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 7198
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А насправді посадять тебе, щоб не кукурікав.
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хотелось бы прочитать НЕКРОЛОГ Зареєстровано кримінальне провадження щодо 4 епізодів діяльності Портнова, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 5629 О ВЫДАЮЩЕМСЯ ПРОФЕССИанале юристе бандуристе Портнове...
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"Никто" может и не потив, а вот команда уЗеленского друзья и партнёры портнова. Потому смотри, чтоб тебя за твои слова портнов и Узеленского не засудили.
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паРаша й так у вольєрі на бутилці у кадирова, портнова туди можна кинути.
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А ***** уже для зеБЕниных телепузиков не при делах?
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Порохоботы против как видишь, пеца для них святое потому что он им плотит зарплату, и пофиг на то что он загробил Украину
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Как же вас кацапов видно, вонючек!
Никогда украинец не скажет *загробил*!
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*плотит*
Вонючка кацапская, со своим козлиным диалектом, прилез!
Брысь за поребрик!
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Портнову должна быть предоставлена ​​соответствующая камера с рецидивистами-***********.
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а кто пороху виноват что в свое время не посадил потрнова, как и большинство рыгионалов? вот теперь пускай не жалуется и отгребает по полной
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За что сажать? По какой статье и какие неопровержимые доказательства?
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У тебя мозги есть или ты - зеб?
Пропаганда только позволила исказить восприятие реальности и привела к избранию Зелемойского, но за неё не посадишь.
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Ппц) так он вернулся при зеБЕнином телепузике! При порохе он сбежал! До вас этот факт доходит или нет? Почему им не занимаются сейчас менты, ваш телепузик зеленый президент вроде!
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А до чого тут МЕНТИ, якщо у ЛУЦЕНКА доказів скоєння злочину немає?
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Ты первый комментарий почитай, а потом уже пиши про луценко.
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Что мешает уЗеленскому посадить портнова?
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Значит ты молишься на Портнова и все распространяемые им идеи, за которые нельзя посадить?
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Из скрина таки выходит что на Портнова молится Луценко Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 8507
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник:https://censor.net.ua/n3126024

Ещё вопросы есть или будешь продолжать ушами подёргивать?
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Alex Rozhenko. За поребриком царь - судья, прокурор и адвокат. В Украине по другому.
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цей андрусів - ще один "Ыксперд" з прозебільного "Інституту майбутнього"...
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может то, что все правоохранители - кумовья и ставленники порошенка? ты сначала попробуй юру луценка от кресла генпрокурора оторвать.
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Арсен Борисович Аваков - лучший министр мира! Ты что уЗеленских не слушаеш?
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при чем тут аваков? портнов был первым зам главы администрации президента. тоесть гос чиновником высшего звена. по нему должны вести следствие или набу, или дбр. глав которых назначал порох и которых никто еще не поменял
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может то, что все правоохранители - кумовья и ставленники порошенка



При чём тут Аваков, говоришь? Ты свои комменты через пять минут уже забываешь что-ли?
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менты в данном случае не при делах. гос чиновники такого уровня как портнов - это не их уровень.
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дурень разговор о юридическом адресе который нужен для регистрации . это вам как строителям единого и могучего не понять. у вас другая забава сосать вовке и вовремя убирать в коровнике что бы бацька не обижался.
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Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к кредитным аферам на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Наших грошей з Денисом Бігусом".
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забавно, как зебилы увиливают от коррупции своих "новых лиц".. Как ватники в паРаше..
Совпадение? Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 5254
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Не думаю. В этом расследовании четко проведена линия многолетней дружбы портнова - луценко и люстрированного главы АП богдана.
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И удивительно что тут такой новости нет.
А помните, - "Окружение Порошенко украло/вывело/дерибанит"
Єх, были времена... Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 1652
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Парень шёл к успеху. Парню не везёт. Парню - светит. 110-я статья.
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Вы тоже из тех "патриотов" которые за пять лет не нашли 5 минут чтобы ознакомиться с собственной Конституцией ?
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А что там с миллиардом долларов, украденных новым лицом Богдана?
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Впервые негатив в фейсбуке зеленого последний сегодня пост о том что оно расстроилось,превышает те кто восхваляет боты типа как же нам повезло что у нас классный президент,предлагаю заходить в фейсбук и присоединятся к комментам
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Но всё же зЕ!лебобы потихоньку начинают что-=то подозревать.

Зарегистрировано уголовное производство по 4 эпизодам деятельности Портнова, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 3850
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И чем ему Порошенко так огорчил жизнь ? В борщ шоколада накидал, что ли ?
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Он им ложку дал побольше.. так оно, тупЭньке, чуть себе нею рот не разорвало...
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Портнов - партнер и друг Богдана, слуги и юриста каломоева = презедента Украины.
Таким образом наезд на Портнова = равносилен оскорблению САМОГО перзидента!
Да за такое!!!
в общем наградить....
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Для мене він не президент, а кривляка і хам.
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Болт Рояльный = коротко и аристократично = Болт Рояль
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за араханию и инвестиции в украину есть кому заступиться...а президент все еще в глибокій зажурі...ну, як вона могла?..її тіпало і я був готовий падтримати, а вона натомість таке втнула з парє...так отпарила(((
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Что парашенка что портнова можно легко, на палю, без суда и следствия
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уголовное производство против друга юриста бабломойского? Really?
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Пэтя на 6 год проснулся и взялся таки за портнова. Стоит только человека оттянуть от корыта, как он начинает заниматься полезными делами.
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до тебе, зебіл, заперечення Луценка андрусіву ще не дійшли? Дуже складно сприйняти? Я вже не кажу - вникнути в аргументи І.Голованя...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗареєстровано кримінальне провадження щодо 4 епізодів діяльності Портнова, - адвокат Порошенка Головань
 
 
 
 
 
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