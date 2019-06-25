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 Політика України
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Все про:монети (31) НБУ (450) Смолій (47)

 З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 і 5 коп. перестануть бути платіжним засобом, - НБУ

Національний банк України виведе з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп.

Як повідомив глава НБУ Яків Смолій на брифінгу у вівторок, ці монети перестануть бути платіжним засобом з 1 жовтня 2019 року., передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім цього, НБУ поступово виводитиме з обігу монету номіналом 25 коп., однак поки що вона залишиться платіжним засобом, сказав Смолій.

Як зазначив глава НБУ, рішення про виведення з обігу дрібних монет дозволить оптимізувати використання монет 1 і 2 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ вводить в обіг банкноти 1000 гривень з 25 жовтня. ФОТО

Разом з тим, Національний банк України планує у 2019 році ввести в обіг монету номіналом 5 грн, повідомив директор департаменту грошового обігу центробанку Віктор Зайвенко.

"Монету номіналом 5 грн заплановано до введення у 2019 році", - сказав він під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134088
 
 
 Топ коментарі
 
опять Порох??? вы йобнутые....
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Ну если у тебя есть данные о том, что Зеленский назначил своего премьера, министра экономики и главу нац.банка - то прошу их озвучить.
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Та вы всегда всякую хрень ждете. Вон в 2014 хрень к власти привели, бакс по 40 получили тарифы заоблачные и сидели довольные. Мазохисты какие то
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И доллар будет по 50 гривен нахрена нужна та мелочь🙋🙋🙋🙋
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Та вы всегда всякую хрень ждете. Вон в 2014 хрень к власти привели, бакс по 40 получили тарифы заоблачные и сидели довольные. Мазохисты какие то
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5 коп? в 90-х даже самая дешевая жвачка стоила 10
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ну когда то коробок спичек стоил 1 копейку
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В Украине кажется никогда коробок спичек копейку не стоил.
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потужні закінчились це вже пішли натужні
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Да, через полностью подконтрольный Порошенко НБУ.
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Ну если у тебя есть данные о том, что Зеленский назначил своего премьера, министра экономики и главу нац.банка - то прошу их озвучить.
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зебилы все отмазки лепят)
Еще раз, почему вазелину хватило месяца посадить ДРУЗЕЙ-КУМОВЬЕВ, юрЫстов-рейдеров в теплые кресла и назначить им баснословные зп, а по всем остальным "обещаниям" - ответить что "ПОШУТИЛ"? Или:
..Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? ...
...Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
... Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
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Это у вас интересная логика. Думаете, что люди - идиоты.
Не дали со своими упырями в раде Зеленскому назначить главу МИД и сформировать свою команду - и думаете, что сможете повесить на него итог пяти лет параши с его потужною антипутинською коалициею.
Думаете, что можно действия петиного НБУ выдавать за происки Зе.
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думаешь, Лысый бы лучше справился? или Юзик? С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством, - НБУ - Цензор.НЕТ 5411
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набу независим, иначе бы вместо траншей были бы дули. скорее всего скоро так и будет...
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Как вывод 1,2 и 5 копеек вообще может быть связан с дефолтом. Как работает логика свинобота?
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когда тебе дадут зарплату 1000000 грн. и ты купишь на мешок бумаги бутылку водки и пирожок, до твоего зебанутого мозга дойдет о чём я, к сожалению всё повторяется и 1995 год не за горами, тежи новости с теми же нулями, тогда тоже красиво показывали новые фантики, зебил тебе лет то сколько?
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*******, как твои порохосвинячьи фантазии соотносятся с реальностью?
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Обожечьки, не надо! Спам это так ужасно, как я это переживу!
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фантазии? З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 і 5 коп. перестануть бути платіжним засобом, - НБУ - Цензор.НЕТ 2567 эээ зебанутое)) тебе показали первую тысячную бумажку, завтра 5000 ную нарисуют) радуйся, половину запаса Пэтра сожрали за месяц)) аааа тебе не говорили об этом, ну скоро расскажут.
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Монета в пять копеек уйдет, монета в пять гривен придет
Не, дефолта не будет (с)
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Якщо подобається носити в кишені кіло заліза, набери гайок..
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они уже как 2 года не платежные средства. Даже пнуть ногой впадлу
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Эти монеты перестали реально ходить с 2014 года
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Оо,прочухали торгаши тему. После отмены все цены будут типа 5.99,49.99,99.99....И платить то будут круглые суммы,а налоги высчитыааться с огрызков.Разница в карман.
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Авгиевы конюшни соевых реформ и перемог за 5 лет. Их еще разгребать да разгребать.
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Ну естественно попередники виноваты не помню шоб при Порохе кивали на овоща просто делали работу кстати сколько там за месяц правления Узеленского съели ЗВР? Из тех 20 с половиной ярдов шо оставили после себя бариги ?а Иван?
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А как "порох" объяснял падение гривны с 8-11 до 27-30 грн за доллар - взял вину на себя?
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зебилы уже забыли, что гривна упала с 8 до 12 во время Майдана и вторжения паРаши.. После чего была стабильна - аж до момента, когда Беня украл и вывел из Украины 5.5 млрд.долларов - на чем гривна и упала с 12+ до 40 грн... в конце 14 - начале 15гг.
Но так как у зебилов сейчас по методичке: "выгораживать вовок - фуйла и ссыкуна", эти факты ты "забываешь"
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К стати, не выбрасывайте 5 коп! Из них получаются неплохие шайбы под гайку. Главное что не ржавеют.
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Подтверждаю. Сам не раз такую хрень мутил, когда в строймагазинах цены на шайбы увидел.
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После пэди рехворматора и его алкашки гонтаревой Украина напоминает выжженое поле, особенно это чувствуется теми кто приезжает из зароботков в некогда очень бедной Польше
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Ввели з металеві гривні, тепер змінять банкомати і термінали..
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Банкомати ніколи не видавали по 1 гривні.
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Зебєня відкотить країну в дев"яності і знов станемо мільйонщиками. Во зажівьом!
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В Польщі до сьогодні у вжитку монети найменших номіналів: 1,2,5, 10 грошів. Їх і приймають, і дають ними решту. Скрізь.
Чому? Бо там в роки перебудови була велика інфляція, як і в Україні. А от кого не було - то це мародерів.
Країна, так схожа на Україну, йде вперед все швидшим кроком.
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Патамушта поляки не були савєцкім наротом.
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теперь вернулся мародер Беня и он научит зебилов "процветать"
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а 200 000 лер
уже скоро победоносники шоколадный
С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством, - НБУ - Цензор.НЕТ 8495
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про Пороха и Лер - забудь. При них гривна была стабильна.
Время Бени - сделать гривны - фантиками!

п.с. гривна упала с 8 до 12 во время Майдана и вторжения паРаши.. После чего была стабильна - аж до момента, когда Беня украл и вывел из Украины 5.5 млрд.долларов - на чем гривна и упала с 12+ до 40 грн... в конце 14 - начале 15гг.
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ну лизнул соевого по самые гланды Вы хоть в бред что пишите верите то что сейчас это последствия грабеже сладкого воришки
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соєвий Смолій слухняно продовжує справу "пані Уггі" і її офшорного корєша ... С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством, - НБУ - Цензор.НЕТ 7223
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🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_

В стране с прожиточным минимумом 1700 грн и пенсией 1500 грн вводят банкноту номиналом 1000 грн для "зручність, економічна доцільність, економія для держави і бізнесу". Напоминаю, в США уже 200 лет максимальный номинал составляет 100 долларов, и всем, ****, удобно!
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......уан хандред ТРИЛЛИОН доларс !!!! АХРЕНЕТЬ !!!! а что мона на ЭТУ сумму купить ??? пару буханок ХЛЕБА ???? АХРЕНЕТЬ !!! уан хандред ТРИЛЛИОН доларс !!!!
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Ну, это в эпоху Мугабе было. Он так своих холопов троллил.

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством, - НБУ - Цензор.НЕТ 3243
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А вот это правильно! Знаете ли вы, дятлы разбрасывающие под кассой эти копейки, сколько стоит ихъ производство? Я вам скажу: от 3-х до 5-ти их номиналов! А люди эти копейки под ноги бросают, а бюджетные деньги на производство этого железного мусора тратятся немалые! Так что НБУ все правильно делает!
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Реформа, начатая несколько лет назад, а так почитаешь, оказывается, это все Зеленский вчера придумал С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством, - НБУ - Цензор.НЕТ 2341 С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством, - НБУ - Цензор.НЕТ 9788

Начало 2017 года - НБУ подтверждает введение купюры номиналом 1000 грн
Весна 2018 - презентованы монеты номиналом 1, 2, 5, 10 грн, которые заменят купюры аналогичного номинала.
1 июля 2018 года - в Украине вступило в силу решение об округлении цен в магазинах
1 июля 2018 года - прекращение чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 коп.
2018 год - прекращена печать банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 грн в связи с заменой на монеты (монеты 1, 2 грн введены в оборот с 2018 года, 5 грн вводятся с 2019 года, 10 грн - 2020 года).

Вот же Зеленский хитрец, все эти годы как за спиной Порошенко работал С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством, - НБУ - Цензор.НЕТ 7158
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Купюра 1000 гривень - це 38 доларів і 33 євро.
Немає в Штатах і Європі срачу, що 100 баксів і 100 євро - це величезні купюри?
Чи є в Штатах монети 0.04 центи, 0.08 центів і 0.2 центи (1 коп, 2 коп, 5 коп)?
Найменша монета 1 цент (26 копійок).
І немає срачу з цього приводу.
То чому ж піднімається вереск про те, що 1000 гривень - велика купюра?
Інше питання - а хто ж обвалив гривню за 5 років із 12 до 27 гривень за долар?
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Свин гадит до последнего!
Срачно його загратувати!
🤗
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.....всё логично : мелочь ИСЧЕЗАЕТ и уходит эпоха БИДНОСТИ !!! настаёт эпоха БОГАТСТВА и ПРОЦВЕТАНИЯ , а с ней и купюра в ТЫСЯЧУ гривен , а к Нов. году 5 000 !!!! поздравляю всех украинцев !!!
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Это и есть ползучая инфляция Ввод тысячной купюры отказ от мелочи Это всё лавочник грррося на премьерствовал
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миша , ТЫ дурак ???? в УКРАИНЕ е....т народ уже 30 лет !!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 і 5 коп. перестануть бути платіжним засобом, - НБУ
 
 
 
 
 
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