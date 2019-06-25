 З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 і 5 коп. перестануть бути платіжним засобом, - НБУ

Як повідомив глава НБУ Яків Смолій на брифінгу у вівторок, ці монети перестануть бути платіжним засобом з 1 жовтня 2019 року., передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім цього, НБУ поступово виводитиме з обігу монету номіналом 25 коп., однак поки що вона залишиться платіжним засобом, сказав Смолій.

Як зазначив глава НБУ, рішення про виведення з обігу дрібних монет дозволить оптимізувати використання монет 1 і 2 грн.

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Разом з тим, Національний банк України планує у 2019 році ввести в обіг монету номіналом 5 грн, повідомив директор департаменту грошового обігу центробанку Віктор Зайвенко.

"Монету номіналом 5 грн заплановано до введення у 2019 році", - сказав він під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.