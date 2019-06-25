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 Двох українських воїнів поранено, ще двох травмовано з початку доби на Донбасі, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення ОС зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Вогонь з артилерії і мінометів противник сьогодні поки не вів, але активно застосовував гранатомети різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, о 02.00, з напрямку н.п. Саханка російсько-окупаційні війська обстріляли з ручних гранатометів РПГ та стрілецької зброї околиці с. Лебединське.

О пів на сьому ранку противник здійснив кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів в бік захисників Авдіївки.

Окрім того, близько 09.00 ранку зафіксовано ворожий обстріл з автоматичних та ручних гранатометів в районі с. Шуми.

Також дивіться: Безповоротні втрати ворога - 10 осіб, санітарні - 13, - українські воїни знищили з ПТРК три вогневі точки окупантів біля Докучаєвська. ВIДЕО

"За оперативною інформацію, з початку поточної доби, внаслідок активного застосування противником гранатометного вогню, у лавах українських військ є санітарні втрати: двоє українських воїнів поранені та ще двоє травмовані", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі вони були оперативно евакуйовані з бойових позицій, їм була надана медична допомога.

"Станом на зараз ситуація залишається стабільною і повністю контрольованою українськими військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил", - додали в прес-службі Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134086
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
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вилкул , бойко , медведчук , савченко , ... Мало?
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це чоловік Королевської, вони обоє за такий мир
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Ну Зелебоба когда там уже прекратят стрелять а чепушило ?
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Поїдь на фронт, на передній край війни і будеш знати, скільки ще раша буде стріляти.
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ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
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Мой номер телефона есть в военкомате я состою на учёте буду нужен вызовут а собственно ты шо хотело ?
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ЗЕбил зарабатывает на войне. Ему это выгодно.
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це чоловік Королевської, вони обоє за такий мир
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Я не вижу участия зели в войне на Донбассе . Минобороны сам по себе , зеля вообще не отсвечивает .
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В оправдание отказа ЦИК ссылается на информацию из правоохранительных органов. "Генеральная прокуратура Украины имеет обоснованные сведения, что Клюев А.П. не пребывает на территории Украины с февраля 2014 года. Добавленные к заявлению Клюева А.П. документы о проживании Клюева в Донецке не дают оснований для установления факта его проживания в Украине на протяжении последних пяти лет, а значит, Клюевым А.П. не выполнено требование Конституции Украины и Закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в постановлении ЦИК.

На заседании комиссии представитель ЛП доказал, что Клюев избрал для места жительства занятый сепаратистами Донецк, который вообще-то считается украинской территорией.
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А ГДЕ ТА ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КОТОРУЮ ОБЕЩАЛ ЗЕЛЯ?
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вилкул , бойко , медведчук , савченко , ... Мало?
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и отказ партии Саакашвили в допуске к Раде добавь.

А также прочие странности
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Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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держитесь, сыночки...
(рашке все разрешили... ей теперь совсем на всех плевать...)
нет таких Законов, чтобы запретить с*кам стрелять... только точные "ответки", как вы умеете!
лупаште! от всей души
и берегите себя!
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Одужуйте, герої. Бережи вас Господь, рідненькі
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДвох українських воїнів поранено, ще двох травмовано з початку доби на Донбасі, - Міноборони
 
 
 
 
 
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