 Двох українських воїнів поранено, ще двох травмовано з початку доби на Донбасі, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, о 02.00, з напрямку н.п. Саханка російсько-окупаційні війська обстріляли з ручних гранатометів РПГ та стрілецької зброї околиці с. Лебединське.
О пів на сьому ранку противник здійснив кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів в бік захисників Авдіївки.
Окрім того, близько 09.00 ранку зафіксовано ворожий обстріл з автоматичних та ручних гранатометів в районі с. Шуми.
"За оперативною інформацію, з початку поточної доби, внаслідок активного застосування противником гранатометного вогню, у лавах українських військ є санітарні втрати: двоє українських воїнів поранені та ще двоє травмовані", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що всі вони були оперативно евакуйовані з бойових позицій, їм була надана медична допомога.
"Станом на зараз ситуація залишається стабільною і повністю контрольованою українськими військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил", - додали в прес-службі Міноборони.
А зараз хто заробляє на війні?????
На заседании комиссии представитель ЛП доказал, что Клюев избрал для места жительства занятый сепаратистами Донецк, который вообще-то считается украинской территорией.
А также прочие странности
(рашке все разрешили... ей теперь совсем на всех плевать...)
нет таких Законов, чтобы запретить с*кам стрелять... только точные "ответки", как вы умеете!
лупаште! от всей души
и берегите себя!