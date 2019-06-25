 Бунт в одеській колонії - це штучно створена "смотрящим" ситуація, - перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Мелюхов

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Володимир Мелюхов.

""Смотрящий", якого повинні були вивозити, намагався змусити адміністрацію колонії випустити його з ділянки посиленого контролю, де він перебував. Йому було там не зовсім зручно перебувати. Це окрема ділянка. Він не має до інших засуджених прямого доступу, міг з ними перекрикуватися або через вікно, або спілкуватися тільки по мобільному зв'язку. І він дуже хотів з цієї ділянки вийти. Для того, щоб вийти, спочатку обрав такий метод, як скаржимося всі на харчування. І дав команду деяким засудженим - під загрозою фізичної розправи над ними, - щоб вони спеціально готували дуже погану їжу. Організувати знімки і запустити їх через соцмережі теж було нескладно", - розповів він, додавши, що ситуація була створена штучно.

Водночас заступник начальника ДКВС підкреслив, що в колоніях немає цивільних осіб у госпблоці, а засуджених годують самі ж засуджені.

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За словами Мелюхова, це поширена з боку засуджених ситуація, коли вони собі хочуть щось вибити, якусь поблажку, то скаржаться на погані умови утримання, погане харчування, погане медобслуговування.

"Але це вони висувають офіційні вимоги. А насправді "смотрящий" говорив: хлопці, якщо ви мене випустите із зони посиленого контролю, я тут все повирішую, ніяких скарг не буде. Тобто, він сам це все придумав, сам це все організував і потім пропонував свої послуги у вирішенні цієї ситуації, щоб засуджені не скаржилися на погану їжу, яку вони самі ж погано і приготували", - пояснив він.

Більш докладно про бунт в ПІК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.