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 Бунт в одеській колонії - це штучно створена "смотрящим" ситуація, - перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Мелюхов

Бунт в Одеській колонії, який призвів до її консервації, трапився не через погану їжу, а з ініціативи "смотрящего".

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Володимир Мелюхов.

""Смотрящий", якого повинні були вивозити, намагався змусити адміністрацію колонії випустити його з ділянки посиленого контролю, де він перебував. Йому було там не зовсім зручно перебувати. Це окрема ділянка. Він не має до інших засуджених прямого доступу, міг з ними перекрикуватися або через вікно, або спілкуватися тільки по мобільному зв'язку. І він дуже хотів з цієї ділянки вийти. Для того, щоб вийти, спочатку обрав такий метод, як скаржимося всі на харчування. І дав команду деяким засудженим - під загрозою фізичної розправи над ними, - щоб вони спеціально готували дуже погану їжу. Організувати знімки і запустити їх через соцмережі теж було нескладно", - розповів він, додавши, що ситуація була створена штучно.

Водночас заступник начальника ДКВС підкреслив, що в колоніях немає цивільних осіб у госпблоці, а засуджених годують самі ж засуджені.

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За словами Мелюхова, це поширена з боку засуджених ситуація, коли вони собі хочуть щось вибити, якусь поблажку, то скаржаться на погані умови утримання, погане харчування, погане медобслуговування.

"Але це вони висувають офіційні вимоги. А насправді "смотрящий" говорив: хлопці, якщо ви мене випустите із зони посиленого контролю, я тут все повирішую, ніяких скарг не буде. Тобто, він сам це все придумав, сам це все організував і потім пропонував свої послуги у вирішенні цієї ситуації, щоб засуджені не скаржилися на погану їжу, яку вони самі ж погано і приготували", - пояснив він.

Більш докладно про бунт в ПІК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134084
 
 
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Вот же гад этот Порошенко! Всё время пытается нагадить пианисту с одним пальцем!
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Бунт в колонії та пожежа відбулись для того щоб закрити колонію і побудувати там житлові будинки, бо колонія в Одесі знаходиться в елітному районі, де йде активна забудова елітного житла! Колонії, СІЗО та виробництва пенітенціарної служби, де працюють засуджені, займає громадну територію, там три колонії поруч, військові частини НГУ, купа допоміжних будівель! Ця ділянка землі коштує десятки мільйонів доларів, навіть сотні мільйони доларів, тому тут не просто бунт, це замовлення будівельної мафії, яка хоче отримати на шару землю в центрі Одеси і забудувати її 25-ти поверховими курятниками!
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А как там дела у заднепроходного? Что-то ты перестал за него агитировать! Совпадение? Бунт в одеській колонії - це штучно створена "смотрящим" ситуація, - перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Мелюхов - Цензор.НЕТ 7707
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мог с ними перекрикиваться либо через окно, либо общаться только по мобильной связиИсточник: https://censor.net.ua/n3134084
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Шо?😮
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Скажите спасибо нашей ВР, что не принимает закон о ворах в законе.
В Грузии быстро от всех "смотрящих" избавились.
С приходом Саакашвили только в Батуми число зэков увеличилось втрое.
А у нас уменьшается, закрывают колонии.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоБунт в одеській колонії - це штучно створена "смотрящим" ситуація, - перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Мелюхов
 
 
 
 
 
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