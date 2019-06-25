 "Встанемо й підемо": делегація РФ погрожує покинути сесію ПАРЄ у разі застосування до неї хоч однієї з "малих санкцій"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава делегації Петро Толстой.

Зараз ПАРЄ, відповідно до регламенту, не може позбавити російську делегацію права голосувати, виступати в ПАРЄ і бути представленою в органах асамблеї - так звані "великі санкції".

Але у ПАРЄ залишилася низка можливостей для накладення санкцій на російську делегацію - так звані "малі санкції". Так, ПАРЄ може обмежити російську делегацію в праві висувати проекти резолюцій, направляти депутатські запити, брати участь у моніторингових місіях, у праві членів делегації бути призначеними доповідачами, спостерігачами за виборами, а також представляти ПАРЄ і РЄ в інших організаціях, повідомило джерело в апараті ПАРЄ.

Відповідаючи на запитання про те, що буде робити російська делегація, якщо хоча б одне з цих малих обмежень буде в доповідях про оскарження повноважень делегацій, Толстой заявив: "Встанемо й підемо".

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.