 "Встанемо й підемо": делегація РФ погрожує покинути сесію ПАРЄ у разі застосування до неї хоч однієї з "малих санкцій"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава делегації Петро Толстой.
Зараз ПАРЄ, відповідно до регламенту, не може позбавити російську делегацію права голосувати, виступати в ПАРЄ і бути представленою в органах асамблеї - так звані "великі санкції".
Але у ПАРЄ залишилася низка можливостей для накладення санкцій на російську делегацію - так звані "малі санкції". Так, ПАРЄ може обмежити російську делегацію в праві висувати проекти резолюцій, направляти депутатські запити, брати участь у моніторингових місіях, у праві членів делегації бути призначеними доповідачами, спостерігачами за виборами, а також представляти ПАРЄ і РЄ в інших організаціях, повідомило джерело в апараті ПАРЄ.
Відповідаючи на запитання про те, що буде робити російська делегація, якщо хоча б одне з цих малих обмежень буде в доповідях про оскарження повноважень делегацій, Толстой заявив: "Встанемо й підемо".
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
2 ч. ·
А давайте без ілюзій.
Не далі як у суботу я, говорячи в Дніпрі на BookSpace про Леоніда Плюща, розповідала, як свого часу президент Франції Жіскар д'Естен ламав "постчехословацьку" ізоляцію СРСР, чоломкаючись у Парижі з Брежнєвим, а Леонід Плющ та інші східноєвропейські політеміґранти вийшли на протестний пікет, тож французька поліція їх затримала, щоб не перешкоджали "розрядці міжнародної напруги" (пам'ятаєте таке слівце - "дейтант"?). А нині вночі "нові дейтантники" так само почоломкалися з Путіним - нічого нового під французько-німецьким сонцем, політики "старої" континентальної Європи от уже століття без перерви чоломкаються - то з Гітлером, то зі Сталіним, то з Брежнєвим, то з Горбачовим, то з Путіним - як карта ляже...((((
Так що справа не в них, справа в нас.
З нового тут - лиш те, що Європа нарешті виразно розділилась (воно і з 2014-го було видно, але за результатами нічного голосування в ПАРЄ оформилось навіч) - на "Мазепину" й "Петрову". (Що характерно - цієї самої ночі в Кривому Розі, звідки родом наш чинний, гм, булаводержець, у пам'ятника Хмельницькому відвалилась правиця - sic!!! - і що ми знаємо про знаки, якими світобудова старається нас врозумити? ((((( - https://1kr.ua/news-51361.html…)
Учімося, думаймо, читаймо (с). Інших рецептів наразі, боюсь, не має ніхто.
- Слы, уася, дай подкурить, а?
- Держи, пожалуйста.
- А сига найдётся?
- Держи.
- Опа них*я! Золотой портсигар? Hу-ка, давай заодно и его.
- Караул!!!
- А-тя-тя!... Да у тебя и зубы золотые!...
а в этом случае и не ноги-ратиці, а дерьмо на стол - радуйтесь, нам (рашке) можно!
а на колени стать и умолять чтобы рашка не уходила, еще не успев вернуться...должны только те страны которые проголосовали за возвращение...или все-все?
ну...дорогеньки...зрозуміли суть вашої миленької рашки? тільки диктувати свої суворі вимоги і плювати на всї інші обов"язки... тобто - тільки права і ніяких обов"язків!!!!
ну..їжте тепер...ні! хлебайте ситечком!!!!
долго еще срана будет разгребать педрові стайні.
корупцію , мародерство, зубожіння. брехню як всередені країни так і зовні, де вже не вірять навіть тоді коли говорить правда.
Невже смертна кара в Білорусі, яку ввів Лука (із-за чого Білорусь виключили із ПАРЄ) - це рівнозначне тому що коїть Росія? Від смертної кари, в Білорусі гине приблизно 0-5 засуджених на страту в рік. Невже це рівнозначне тим 13 тис. мирних жертв на Донбасі, збитому Боїнгу із 300 пасажирами, військовополоненим, яких Росія тримає у себе і окупаціям чужих територій та війнам, які Росія постійно провадить із сусідами? Та у нас кожного місяця тільки гине 10-20 солдат від російського агресора
Білорусам напевно буде образлива така вибірковість "демократичної" Європи
Раз пішла така пянка з Росією, то українській делегації слід не з ПАРЄ виходити, а працювати на повну її дескридитацію і на розвал цієї організації.....
Як перший крок - винесення на розгляд ради, про запрошення Білорусі... а чому б ні?
Что значит всанем и уйдем?!
Перед уходом набейте хари этим евро геям...нагадте на столы...пустите по кругу евро старушек...
Пущай все будет РАДИОКТИВНЫЙ ПЕПЕЛ!!!))))
Как в прошлый раз....
надо? так унижайся дальше! бессильная и пугливая
Прикинте как тяжело было ПЕПе держать это стадо в узде 5!!!! Су..а 5!!!лет
Как чечен данского козака)))))
И только большая кровь в ЕС отрезвит этих вырожденцев -леваков . а пока они примитивны . как навозные мухи .
Евро геи снова будут у парашы))))
У себя дома...
https://petition.president.gov.ua/petition/63570
Все великие державы деградировали и распадались,когда теряли нравственность,потокали разврату и извращениям
То же ждет и ЕС
руму попали.
Еще не поняли, зебилы? Все, шах и мат! Страна просрана. Просрана вами. И если вы еще надеетесь, что все как-то само собой рассосется, - ... Впрочем, вам можно. На то вы и дебилы.
НИ ОДНОГО ТРОЛЯ сейчас тут нет. Как парашного так и наших гнид. Видимо празднуют и получают новые инструкции .
Глава вірменської делегації у ПАРЄ Рубен Рубінян заявив, що не голосував проти резолюції про повернення РФ до Асамблеї, а його голос зарахували "не туди" з технічних причин.Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Рубінян оголосив під час сесії у вівторок.
Член правлячого вірменського блоку "Мій крок" заявив, що насправді віддав свій голос за повернення російської делегації до Асамблеї. На що президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є заявила, що змінити результати голосування вже неможливо.
Примітно, що Рубінян повідомив про помилку не одразу після нічного голосування, а вдень, коли до Страсбурга приїхала російська делегація.
Вірменський політик окремо опублікував на своїй Facebook-сторінці фото з главою делегації Росії в ПАРЄ Петром Толстим і главою думського Комітету у справах СНД Леонідом Калашниковим.
"Від імені вірменської делегації я привітав повернення Росії в ПАРЄ", - написав Рубінян.
Резолюцію у повному складі підтримали делегації з
Азербайджану,
Франції,
Іспанії,
Італії,
Норвегії,
Австрії,
Словаччини,
Португалії,
Сербії,
Туреччини.
Частково рішення про повернення російської делегації підтримали
Швейцарія,
Німеччина,
Молдова,
Чехія,
Вірменія,
Нідерланди.
Україна і Грузія проголосували проти у повному складі, також проти рішення проголосували більшість делегатів від
Польщі,
Литви,
Латвії,
Естонії,
Великої Британії,
Швеції.
Попри нічне голосування, яке є безпрецедентним для асамблеї, явка депутатів була навіть вища за звичайну.
Після повернення повноважень делегації РФ в ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь в асамблеї.
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявила в.о. голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Марія Іонова.
"Делегація збереться і буде вирішувати. В принципі, ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії. І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", - підкреслила вона.
Народний депутат сказала, що українська делегація протестуватиме під час процедури повернення повноважень членів делегації РФ у вівторок.
"Ми будемо протестувати. І коли вони залишаться в залі, ми покинемо його. Нехай вони голосують за Генерального секретаря ПАРЄ без України", - розповіла Іонова.
В.о. голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції нагадала, що 6 з 11 депутатів з делегації РФ перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.
"Члени парламентської асамблеї здійснюють самогубство, це початок руйнування самої організації", - заявила Іонова, коментуючи резолюцію про повернення делегації РФ.
За її словами, в останні 5 років у подібних критичних ситуаціях на допомогу приходив п'ятий президент Петро Порошенко - "він включався і просто дзвонив кому треба, тримав зв'язок і з Меркель, і з іншими".
Іонова зауважила, що в адміністрації президента Зеленського двічі проігнорували офіційні звернення представників української делегації в ПАРЄ, які пропонували зустрітися з президентом перед його візитом до Франції, щоб розповісти "про всі загрози, оскільки розуміли позицію французів".
Вона додала, що німці і французи "сьогодні і останнім часом не приховували свою проросійську політику". - http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/94698/Jaki_krajiny_golosuvaly_za_rishenna_skasuvaty_sankciji
Теперь о них будут вытирать ноги.