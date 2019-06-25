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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (469) Росія (17757) Паск’є (5)

 ПАРЄ розгляне в середу в другій половині дня питання оскарження повноважень делегації РФ

У ПАРЄ розглянуть 26 червня доповіді двох комітетів із запереченням проти відновлення повноважень делегації РФ, заявила у вівторок голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є.

"Це буде розглянуто в середу в другій половині дня", - сказала вона на засіданні ПАРЄ.

Також ПАРЄ проголосувала проти того, щоб призначити розгляд питання про повноваження російської делегації в четвер вранці. Це пропонувала українська делегація.

Разом з тим, заступник голови російської делегації, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький висунутий кандидатом на пост заступника голови ПАРЄ. Голосування відбудеться в другій половині дня методом таємного голосування, повідомила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є.

"Якщо він буде підтриманий більшістю голосів, він буде обраний віцеголовою асамблеї, а російській делегації доведеться вибрати іншого заступника глави російської делегації", - сказала Морі Паск’є.

Висування було оскаржене українською делегацією.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134081
 
 
 Топ коментарі
 
Україна повинна відновлювати ядерну зброю, інакше ми приречені!
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ПАСЕ рассмотрит в среду во второй половине дня вопрос оспаривания полномочий делегации РФ - Цензор.НЕТ 7326 ПАСЕ рассмотрит в среду во второй половине дня вопрос оспаривания полномочий делегации РФ - Цензор.НЕТ 7326 ПАСЕ рассмотрит в среду во второй половине дня вопрос оспаривания полномочий делегации РФ - Цензор.НЕТ 7326 пишу об этом уже 5 лет - но с нынешним клоуном ,даже не надеюсь - не потерять бы с ним страну до Днепра - вот тут в чем уже вопрос
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ожидаемо и не удивило. европа забита расейским капиталом, газпром спонор всего, вплоть до кошачьих выставок. совсем не пахнет коррупцией....
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Україна повинна відновлювати ядерну зброю, інакше ми приречені!
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пишу об этом уже 5 лет - но с нынешним клоуном ,даже не надеюсь - не потерять бы с ним страну до Днепра - вот тут в чем уже вопрос
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Вже є така петиція, спробуємо підтримати (чи принаймні подивимось, наскільки людям не байдуже)

https://petition.president.gov.ua/petition/63570
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Стране в которой 73 процента ядерных дебилов ещё и ядерное оружие? Хех и шо ты с ним будешь делать ? Шмалять во все стороны или просто пугать как Ын в Корее при этом народ будет жрать траву .
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Просто военные должны взять власть лет на 10...пока 73% не растворятся в тумане
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Для этого руководить страной должны патриоты, а не клоуны
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ожидаемо и не удивило. европа забита расейским капиталом, газпром спонор всего, вплоть до кошачьих выставок. совсем не пахнет коррупцией....
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Если не завтра, то в ближайшее время паРашка полностью вернет себе условия 2014 года в ПАСЕ....
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"Зарегистрировано уголовное производство в отношении четырех заявлений господина Портнова"
По словам адвоката, дело открыто по ст. 383 ("Заведомо ложное сообщение о преступлении") УК Украины.Ранее Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины пять заявлений о совершении преступлений Порошенко. В отношении экс-президента были заведены дела по обвинению в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, в попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде".
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Спитайте себе: Чи вигідно Кремлю, щоб українська делегація покинула ПАРЄ? Відповідь "Так!". Якщо Ар'єв з гоп-компанією покине ПАРЄ, то відразу по приїзду СБУ має відкрити кримінальну справу за статтею Зрада інтересів України.
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Та да, кацапура-тільки сидіти з вами в одному приміщенні в западло.
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По-перше, загроза - це ще не означає здійснення. З іншого боку, навіть в шахах є приказка "загроза сильнійша за її здійснення". По-друге: погроза Арєва, Геращенко еtс стосується певного одного(двох) засідань... По-третє: на нову сесію ПАРЕ буде нова українська делегація, зі слугами уродів та зажопами.
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По-перше: - тобто балаболи?
По-друге: - Теж буде спринято як балабольство.
По-третє: - основна маса депутатiв ПАРЕ вже буде "перепрошита" росiйською делегацією.
У чому профiт?
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перше+друге - це політика. Особливо в контексті третього. І не міняй мій третій пункт на свій лад.
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Пусть уже не напрягаются и так все понятно
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ще лишилось щоб ПАРЄ офіційно вибачилась за "агалтелую русафобію"....
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ПАСЕ вместе с её Паскье, РФ просто поставило "в позу раком" за 75 млн. евро ...,
так что поздно, после драки кулаками не машут.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПАРЄ розгляне в середу в другій половині дня питання оскарження повноважень делегації РФ
 
 
 
 
 
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