 ПАРЄ розгляне в середу в другій половині дня питання оскарження повноважень делегації РФ

"Це буде розглянуто в середу в другій половині дня", - сказала вона на засіданні ПАРЄ.
Також ПАРЄ проголосувала проти того, щоб призначити розгляд питання про повноваження російської делегації в четвер вранці. Це пропонувала українська делегація.
Разом з тим, заступник голови російської делегації, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький висунутий кандидатом на пост заступника голови ПАРЄ. Голосування відбудеться в другій половині дня методом таємного голосування, повідомила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є.
"Якщо він буде підтриманий більшістю голосів, він буде обраний віцеголовою асамблеї, а російській делегації доведеться вибрати іншого заступника глави російської делегації", - сказала Морі Паск’є.
Висування було оскаржене українською делегацією.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
https://petition.president.gov.ua/petition/63570
По словам адвоката, дело открыто по ст. 383 ("Заведомо ложное сообщение о преступлении") УК Украины.Ранее Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины пять заявлений о совершении преступлений Порошенко. В отношении экс-президента были заведены дела по обвинению в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, в попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде".
По-друге: - Теж буде спринято як балабольство.
По-третє: - основна маса депутатiв ПАРЕ вже буде "перепрошита" росiйською делегацією.
У чому профiт?
так что поздно, после драки кулаками не машут.