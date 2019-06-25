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 Політика України
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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Соціального моніторингу"

У Верховну Раду проходять п'ять політичних партій, як свідчать результати загальнонаціонального опитування населення, проведеного з 13 по 21 червня Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг".

Згідно з оприлюдненими у вівторок результатами соцдослідження, партія "Слуга народу" має підтримку 45,3% респондентів серед тих, хто визначився зі своїм вибором і буде брати участь в голосуванні на парламентських виборах (або 35,1% серед усіх опитаних), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За "Опозиційну платформу - За життя" готові проголосувати 12,1% опитаних (або 9,3% серед усіх респондентів), за ВО "Батьківщина" - 8,8% (або 6,8%), за "Європейську Солідарність", - 8,4% (або 6,5%), партію "Голос" - 6,8% респондентів (або 5,3% респондентів).

При цьому до 5-процентного прохідного бар'єра наближаються партія "Громадянська позиція", за яку готові віддати свої голоси 4,5% респондентів з тих, хто визначився зі своїм вибором і буде брати участь у голосуванні (або 3,5% серед усіх опитаних) , а також партія "Сила і честь" з підтримкою в 4,4% (або 3,4% серед усіх опитаних).

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Крім того, за Радикальну партію готові віддати свої голоси 3% тих, хто має намір голосувати, і визначився з вибором (або 2,3% від усіх опитаних), ВО "Свобода" - 1,7% (або 1,3%), "Українську стратегію" - 1,2% (або 0,9%), партії "Об'єднання "Самопоміч" та "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" набирають по 0,9% (або по 0,7% від усіх респондентів), решта партій мають підтримку в пів відсотка або менше.

Разом з тим не змогли дати відповідь 12,9% респондентів (або 13% з усіх опитаних).

Згідно з результатами дослідження, задекларували готовність взяти участь у голосуванні на позачергових виборах до Верховної Ради України від 21 липня 2019 р 78,5% тих, хто має право голосу громадян України респондентів.

При цьому з урахуванням понижуючого коефіцієнта, введеного соціологами на основі відповідей на участь у виборах президента в 1,19 і понижуючого коефіцієнта в умовах перебування не за місцем реєстрації в 1,1, прогнозований рівень участі в голосуванні на позачергових виборах до Верховної Ради становить 50 60% громадян України, що мають право голосу (а середня оцінка соціологів - 55%).

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Загальнонаціональне опитування населення проводилося Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) за місцем проживання респондента. Польовий етап опитування проводився з 13 по 19 червня 2019 р. Вибіркова сукупність репрезентативна за віком (населення від 18 років і старше), статтю, типом населеного пункту та регіону; обсяг вибіркової сукупності: 3000 респондентів, стандартне відхилення +/- 1,8%; рівень кооперації респондентів хвиля 51%

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134078
 
 
 Топ коментарі
 
Мда, "самые лучшие" партии в парламент, когда Европа уже в открытую сливается Рашке. Еврофилы, Москвофилы, Олигархофилы, Совкодрочеры, и ни единой украинофильской или нациоцентричной силы...
Батько Хмель, мы все прое*али...
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БПП---они же ПЕС(партия европейская солидарность) стремительно ,по- "ющенски" скатывается вниз и там их ждёт ..--нет не Бездна,а партия "голос" верней "писк",для чего и создавалась , --зная и предвидя стремительное падение.
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главное соевых в парламент не пускать. за 5 лет уже зае.али своими реформами
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Вас русских зае.бали. Это да. Это их достижение.
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чего не на украинском? и кто тут после этого русский?
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Партії слуга народу і оп за життя це практично одна під назвою" партія регіонів".так що з поверненням.
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Украина превращена в полегон для испытания граждан на выживаемость в экстремальных условиях. Глядя на эти списки понимаю что 5 лет ещё проросийского шабаша и унижений нам не избежать. Дело овоща и парашенко успешно продолжает зелемойша.
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Ну, умельцы из Слуг бени я думаю своими бестолковыми конвульсиями опустят до выборов свой рейтинг значительно. Только бы не в пользу покидьків из ОП.
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Что-то Гриценко в Рост пошел. 4,5%, по вчерашнему опросу 5,2%. Это прямой конкурент Славка, а также может утащить значительную часть электората Пети. Так что последнему еще есть куда падать.
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За 5 лет ЗЕнедоразумение разорит Украину до щепки и убежит с Коломойским в Израиль, а ЗЕбилы останутся с его анализами.
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пока что с анализами только петькины лопухи. Как например гончаренко))) который даже от одессы не смог... Идет через села... Петькины фигли мигли уже никому не нужны. И это хорошо. Петя гудбай))
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Главное за националистов не голосуйте! Это они во всём виноваты! Зебилы #ля....
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а кого , в Україні , зараз можна назвати справжніми націоналістами ?
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Порохоботов с минстецьками.Мы ж знаем-они героически спасали Украину,языка не жалея
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угу - так стараються , що рейтинг ПЕСиків і самого Хряка падає все нижче ..))
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Так і слуХа народа не те що не справжні а взагалі "фантомна булька", і справжні 73% за них горою .
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В ВР придут нормальные работающие на народ депутаты только в том случае, если зарплата депутата будет ненамного превышать среднюю по стране.
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Смешной, ты искренне веришь что депутутки живут на зарплату какой бы она не была?
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Даже если им совсем зарплату не давать, они все равно будут согласны платить миллионы баксов за депутатский мандат. Зарплата - это им на мелкие расходы.
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хтоб сумнівався. щоб продовжувати безнаказано красти вони барьєр таки прєодолєють.
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"петькины" и голос топчутся на одном и том же электорате, обещая европейские мантры)))... вроде уже хоть количество лопухов уменьшается. Ляшко не проходит, смешко тоже нет, бппшники таят на глазах...
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есть еще дебилы которые будут за 'слугу урода' голосовать??!!
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Ляшко рейтинг вырос до 3%! В отличии от "политтехнологов" которые не официально работают на Зе команду, подтверждается мысль рейтинг Ляшка лежит в критике Зеленского!!! Для Зеленского, Вакарчука лекторат Зе-команды является донорами!!!
Команда Ляшка!!! Думайте!! Все реально!!! с почти 40% можно забрать больше чем с 10%!!!
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45% сатаністів - звідки стільки набралось в Україні? Ніхто не хоче відкрити приход Сатани? Обіцяє бути дуже прибутковим, навіть без Томоса.
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Граждане порохоботы. У вас мозги не лучше, чем у других. Можете их взвесить и сравнить, хотя бы с мозгами орангутана, гориллы или шимпанзе. Так что тихо сморкайтесь в тряпочку, не хнычьте и не вопите что все тупые, кроме вас. Следующие пять лет Украина вполне сможет обойтись без ваших услуг.
Чего там у пети, 8.6%? А где же 52 и победа в первом туре?
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Я уверен , что "Батькивщина" опередит ПЕС на вьіборах . "Голос" тоже может обойти старую гвардию Порошенко...
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Так холос и есть парашенковский проэкт, я думал это уже все знают, а нет, не все
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Шото "слуга" за два тижня усох на 5%,недаремно спішили до осені .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Соціального моніторингу"
 
 
 
 
 
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