 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Соціального моніторингу"

Згідно з оприлюдненими у вівторок результатами соцдослідження, партія "Слуга народу" має підтримку 45,3% респондентів серед тих, хто визначився зі своїм вибором і буде брати участь в голосуванні на парламентських виборах (або 35,1% серед усіх опитаних), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За "Опозиційну платформу - За життя" готові проголосувати 12,1% опитаних (або 9,3% серед усіх респондентів), за ВО "Батьківщина" - 8,8% (або 6,8%), за "Європейську Солідарність", - 8,4% (або 6,5%), партію "Голос" - 6,8% респондентів (або 5,3% респондентів).

При цьому до 5-процентного прохідного бар'єра наближаються партія "Громадянська позиція", за яку готові віддати свої голоси 4,5% респондентів з тих, хто визначився зі своїм вибором і буде брати участь у голосуванні (або 3,5% серед усіх опитаних) , а також партія "Сила і честь" з підтримкою в 4,4% (або 3,4% серед усіх опитаних).

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Крім того, за Радикальну партію готові віддати свої голоси 3% тих, хто має намір голосувати, і визначився з вибором (або 2,3% від усіх опитаних), ВО "Свобода" - 1,7% (або 1,3%), "Українську стратегію" - 1,2% (або 0,9%), партії "Об'єднання "Самопоміч" та "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" набирають по 0,9% (або по 0,7% від усіх респондентів), решта партій мають підтримку в пів відсотка або менше.

Разом з тим не змогли дати відповідь 12,9% респондентів (або 13% з усіх опитаних).

Згідно з результатами дослідження, задекларували готовність взяти участь у голосуванні на позачергових виборах до Верховної Ради України від 21 липня 2019 р 78,5% тих, хто має право голосу громадян України респондентів.

При цьому з урахуванням понижуючого коефіцієнта, введеного соціологами на основі відповідей на участь у виборах президента в 1,19 і понижуючого коефіцієнта в умовах перебування не за місцем реєстрації в 1,1, прогнозований рівень участі в голосуванні на позачергових виборах до Верховної Ради становить 50 60% громадян України, що мають право голосу (а середня оцінка соціологів - 55%).

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Загальнонаціональне опитування населення проводилося Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) за місцем проживання респондента. Польовий етап опитування проводився з 13 по 19 червня 2019 р. Вибіркова сукупність репрезентативна за віком (населення від 18 років і старше), статтю, типом населеного пункту та регіону; обсяг вибіркової сукупності: 3000 респондентів, стандартне відхилення +/- 1,8%; рівень кооперації респондентів хвиля 51%