 Луценко про рішення ПАРЄ: Це зрада України і принципів ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Генпрокурор Юрій Луценко.

"Оцінка рішення ПАРЄ очевидна. Це - зрада України і принципів ЄС. Але важливо не обмежуватися цією оцінкою зовнішніх чинників. Варто розібратися із самими собою.

Санкції проти Росії ніколи не були добровільними. Всі ці роки вони приймалися і продовжувалися під тиском об‘єднаних зусиль всіх гілок української влади, яка спиралася на активну антипутінську позицію суспільства", - написав він.

На думку Луценка, "якщо хочемо і далі утримувати і посилювати санкції проти агресора - кожен повинен робити своє": "Прокуратура - здобувати докази кремлівських злочинів на Донбасі і у справі літака МН 17. МЗС і МЮ - добиватися рішень міжнародних судів. РНБО - ввести нарешті повномасштабні санкції проти РФ. Президент - очолити процес захисту національних інтересів".

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"Ну і про найважливіше, про роль суспільства. Ніхто в світі не буде захищати німу малоросію", - підкреслив Генпрокурор.

Також Луценко висловив вдячність українській делегації в ПАРЄ: "Вони зробили все, що могли".

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.





