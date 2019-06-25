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 Політика України
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Все про:Луценко (2442) ПАРЄ (469)

 Луценко про рішення ПАРЄ: Це зрада України і принципів ЄС

Рішення ПАРЄ є зрадою України та принципів ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Генпрокурор Юрій Луценко.

"Оцінка рішення ПАРЄ очевидна. Це - зрада України і принципів ЄС. Але важливо не обмежуватися цією оцінкою зовнішніх чинників. Варто розібратися із самими собою.

Санкції проти Росії ніколи не були добровільними. Всі ці роки вони приймалися і продовжувалися під тиском об‘єднаних зусиль всіх гілок української влади, яка спиралася на активну антипутінську позицію суспільства", - написав він.

На думку Луценка, "якщо хочемо і далі утримувати і посилювати санкції проти агресора - кожен повинен робити своє": "Прокуратура - здобувати докази кремлівських злочинів на Донбасі і у справі літака МН 17.  МЗС і МЮ - добиватися рішень міжнародних судів.  РНБО - ввести нарешті повномасштабні санкції проти РФ.  Президент - очолити процес захисту національних інтересів".

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"Ну і про найважливіше, про роль суспільства. Ніхто в світі не буде захищати німу малоросію", - підкреслив Генпрокурор.

Також Луценко висловив вдячність українській делегації в ПАРЄ: "Вони зробили все, що могли".

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Луценко про рішення ПАРЄ: Це зрада України і принципів ЄС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134075
 
   
 Топ коментарі
 
А Жулька молчит...типично не портит себе репутацию в глазах паРашки... Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 4736
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юрик..расскажи как ті портнова отмазал..патриот херов..
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Луцик, расскажи о снятых Украиной санкций с завода в Приднестровье.

02.05.19 02:36 Порошенко снял санкции с расположенного в Приднестровье металлургического завода по просьбе премьера Молдовы, - "Схемы"
Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 3257Президент Петр Порошенко поспособствовал тому, чтобы с расположенного в Приднестровье "Молдавского металлургического завода" были сняты украинские санкции. Это произошло после просьбы со стороны премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

Речь об этом идет в совместном расследовании журналистов программы "Схемы" и RISE. Moldova, информирует Цензор.НЕТ.
"Молдавский металлургический завод" расположен в г. Рыбница на территории самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики - пророссийского сепаратистского анклава, не признающего власть Кишинева.
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юрик..расскажи как ті портнова отмазал..патриот херов..
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Ооо, ещё один тявкнул
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Что прям такой тролль троллевый? Празник смотрю у тебя? Весёлый какой
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А ты же рад Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 9665
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Луцык иди к жене. Не позорься ))
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Петраликсеевича срочно вернуть как самого незаменимого? Да петрикантропы?
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Юрик , мы и без тебя это знаем . Слабый президент - слабая страна . Петя жадный , но он жадный патриот . Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 2510
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Поэтому выполнение Минских договорняков не выполнялось со стороны оккупанта, значит можно и нужно очищать свою территорию от кацапов оккупантов и сепаров всеми доступными методами.
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шо ж то таке робицця без Петра? )))
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Ну и что же такого особенного и неожиданного случилось?
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А Жулька молчит...типично не портит себе репутацию в глазах паРашки... Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 4736
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Луцик, расскажи о снятых Украиной санкций с завода в Приднестровье.

02.05.19 02:36 Порошенко снял санкции с расположенного в Приднестровье металлургического завода по просьбе премьера Молдовы, - "Схемы"
Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 3257Президент Петр Порошенко поспособствовал тому, чтобы с расположенного в Приднестровье "Молдавского металлургического завода" были сняты украинские санкции. Это произошло после просьбы со стороны премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

Речь об этом идет в совместном расследовании журналистов программы "Схемы" и RISE. Moldova, информирует Цензор.НЕТ.
"Молдавский металлургический завод" расположен в г. Рыбница на территории самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики - пророссийского сепаратистского анклава, не признающего власть Кишинева.
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зебільна, чому Україна не повинна прислуховуватись до прохань її союзників? Але... навіщо я це запитую 73%? Даремно...
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Если санкции с оккупанта может снять ПАРЕ , то к минским договорняками санкции не привязаны.
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Снимут санкции в ПАРе и все что там будет привязано.
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100%! Хотелось бы,чтобы Ю.Луценко пришел в политику-это его.
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В алкогольну кому він прийде, борцун з корупцією.
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Видимо юра луценко никогда в политике не был
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Луценко , как самый успешный генпрокурор , уже все вопросы правосудия внутри страны решил ? Больше ему нех заниматься ? Вот кто непревзойденный шут во власти.Как говорят :и швец, и жнец, и на дуде игрец .Юрец в политику игрец.
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Предательство это было выпустить Стрелкова из Славянска а все остальное следствие и словоблудие. Луценко о решении ПАСЕ: Это предательство Украины и принципов ЕС - Цензор.НЕТ 7204
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73% вітаю це ваша перемога ! Наголосували бл..ді ? прикольно ?
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"Никто в мире не будет защищать немую малороссию" = очень точно!
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Два резюме: 1) европейская ассамблея-ПАСЕ- это гнилой , никчемный анахронизм, абсолютный ноль, но из которого рашисты выжимают все возможные дивиденды. 2) для хваленого европейского сообщества главные ценности- ГЕЙ-ПРАЙДЫ, которые почему-то переместили шествовать в Киев. А посему, нах... мне такая европа с ее лживыми идеалами! Украина ОБРЕЧЕНА стать сильной, успешной и продвинутой, в которую будут стремиться возвратиться молодые талантливые и с громадным потенциалом УКРАИНЦЫ. Выживем мы без этих продажных ПАСЕ и станем самодостаточными. Я В ЭТО ВЕРЮ!!! ВЕРЬТЕ И ВЫ!!!
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Парады эти нужно запретить. Пусть в ПАРе проводят
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И несут же нас черти в этот ЕС! А там сплошное предательство! Предатель на предателе сидит и предателем погоняет!
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Порошенко и Луценко 5 лет крышевали коррупцию в стране, патриоты, млин
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А коли було що не зрадили?? Здаеться хтось давав гарантії цілостності.
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Имели они нас ввиду, а вы бегом грузить нас европейскими ценностями, типо парады гомосеков Луценко про рішення ПАРЄ: Це зрада України і принципів ЄС - Цензор.НЕТ 1635
Путин мечтал танки в Европу? - Давайте дадим ему коридор!
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Почему возмущаетесь, напрасно. Вы избрали президентом человека четырежды уклонившемуся от призыва в армию во время войны, значит он точно не державник и поддерживается коллаборационистами. Европейцы поняли всю вашу ненадёжность, вы сами не хотите защищаться.
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В нашей стране людей с высшим образованием в армию не призывают.
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