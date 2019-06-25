EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство
  6409  61
Матеріали за темою:
Все про:УПЦ КП (190) Філарет (223) ПЦУ (398)

 Філарет створив синод Київського патріархату: "Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось"

"Відновлений" Філаретом Київський патріархат створює власний синод (керівний орган) з п'яти єпископів.

Про це сам Філарет заявив на пресконференції в своїй резиденції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням ВВС.

"Синод є... до нього входять усі архієреї церкви. П'ятеро", - сказав він, додавши, що з часом їхня кількість зросте до 12.

Він підкреслив, що Українська православна церква Київського патріархату є незалежною, у тому числі від ПЦУ.

"Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось", - сказав архієрей.

Читайте також: Почесний патріарх Філарет позбавляється права керівництва Київською єпархією, але залишається в складі єпископату ПЦУ, - Синод (оновлено)

"Київський патріархат продовжує існувати як УПЦ КП незалежно ні від Константинополя, ні від Москви. Все майно, яке належало Київському патріархату, залишається майном цієї церкви. УПЦ залишається зареєстрованою в органах державної влади як юридична особа. Тому ми продовжуємо існувати", - сказав Філарет, пише Гордон.

На думку Філарета, "так звана ПЦУ" почала рейдерську атаку й захоплює храми УПЦ КП.

"Захопили вже Феодосіївський чоловічий ставропігійний монастир, Успенську церкву в Києві, планується захоплення Володимирського собору. Думаю, що цими об'єктами не обмежаться, будуть захоплювати храми Київського патріархату. Тому ми звертаємося до державних органів влади, щоб вони захистили права і свободи віруючих КП", – заявив Філарет.

Він зазначив, що УПЦ буде звертатися в Європейський союз, якщо церкву "не захистять в Україні".
Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Читайте також: Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134073
 
   
 Топ коментарі
 
походу филарет как был агентом кгб, так и остался агентом фсб
 показати весь коментар
 
Помнется мне, Зелепутинцы рвали свои сраки и выписывали коменты, по типу, что у Пороха вообще нет достижений. Что все это Филарет, народ и добровольцы.
Основная заслуга создания единой церкви в Укрине за Филаретом. И как Зефаны? Что теперь скажите?
Пройдет не так много времини и по санкциям, вопросе о языке и армии, тоже будет понятно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
уже началось. щас начнут с помощью титушек друг у друга церкви отжимать (точнее уже начали)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ще одна перемога..пацяти Парашенко ((
 показати весь коментар
 
Люди Філарета вчора штурмували центральний храм Одесько-Балтської єпархії ПЦУ та єпархіальне управління, намаглись силою виштовхати звідти священників ПЦУ та єпископа Павла! Філарет робить ставку на силове захоплення храмів та приміщень ПЦУ і тому Філарет є банальним рейдером і має бути арештований і засуджений!
 показати весь коментар
 
 
Одеська єпархія Православної Церкви України
5 год ·

Цієї ночі група людей, які називають себе прихожанами храму Різдва Христового міста Одеси, спробували захопити храм та Єпархіальне управління Одеської єпархії. Завдяки працівникам Національної поліції України в Одеській області, священикам Одеської єпархії ПЦУ та небайдужим вірянам помісної Української Православної Церки, протизаконним діям, наразі, вдалося завадити. Однак протистояння триває.
На підставі незаконних зборів у Володимирському соборі м. Києва, заборонений у служінні свящ. Віталій Сеник, який тепер називає себе кліриком Київського Патріархату, який, нагадаємо, був офіційно ліквідований 15 грудня 2018 р., керує спробами захоплення храму та Єпархіального управління.
 показати весь коментар
 
 
мало, они его весь сожрали, он жеж "с кровью".
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Я в восхищении. Как сказали бы пиндосы, у этого старика стальные яйца. Правильно, Филарет, за своё надо бороться, а не отдавать какому то "вселенскому" дяде из Стамбула.
 показати весь коментар
 
За свое что? За свое эго старик борется, а в стране снова будет компот из нескольких церквей (православных)
 показати весь коментар
 
Седня надо и себе что-то создать... Можно и синод. Филарет создал синод Киевского патриархата: "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся" - Цензор.НЕТ 7549
 показати весь коментар
 
 
собачью будку уже сколотил? или у тебя собака без будки по улице тыняется?
 показати весь коментар
 
походу филарет как был агентом кгб, так и остался агентом фсб
 показати весь коментар
 
 
Константинополя нет такого города))) Есть Стамбул
 показати весь коментар
 
 
При совке тоже говорили - нет Санкт-Петербурга, а есть Ленинград. Возможно в будущем погонят оттуда турков и вновь будет Константинополь. По крайней мере, есть много предсказаний об этом.
 показати весь коментар
 
Константинополь - це історична назва Стамбула.
 показати весь коментар
 
Сейчас не такого города - Киев, а есть Куив. Но сам то город стоит на месте.
 показати весь коментар
 
Независимо это хорошо . Но как с признанием быть ? Константинополь разрешит ? Создайте свою религию ))
 показати весь коментар
 
 
старый маразматик..
--
Глава УПЦ КП Филарет Денисенко сотрудничал с КГБ в пользу Церкви , заявил спикер Киевского патриархата Евстратий Зоря
 показати весь коментар
 
 
Консерва, которую вскрыли против томоса
 показати весь коментар
 
 
Московский Филарет-почем опиум для народа?
 показати весь коментар
 
 
Дайте деду обезбаливающее и свечи желательно, подгорает у старого знатно. Что-же он никак не успокоится, в его годы нужно о вечном думать, а он носится как пришибленный со своей сумасбродной идеей "отмежеваться."
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У Петка талант - так на тупняк развести столь проницательного попа - это похвально. Правда в результате обосрались все, но то таке. Главное было поездить с куском пергамента, как в средневековье. А это не растрата часом была? Если гос-во типо отделено от секты? Или и тут за свои все сделал, как и ПВО Киева? Філарет створив синод Київського патріархату: "Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось" - Цензор.НЕТ 7392
Между прочим Луценко за подобное сел, а тут масштабище гораздо больше) Плюс посмеяться можно было - куча здоровых быков трепетно шепчут заклинания перед квадратом с каракулями Філарет створив синод Київського патріархату: "Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось" - Цензор.НЕТ 8856
 показати весь коментар
 
 
Действительно, Петя выступил в роли Остапа Бендера, а Филарет в роли архивариуса Коробейникова : "Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя ногами по толстым ножкам обеденного стола." (с)
 показати весь коментар
 
 
ну 12 это классика. даже у ***** есть свои случайные 12 рыбаков )) )хотелось бы узнать чёнить о "тринадцатом архирее" ))
 показати весь коментар
 
Помнется мне, Зелепутинцы рвали свои сраки и выписывали коменты, по типу, что у Пороха вообще нет достижений. Что все это Филарет, народ и добровольцы.
Основная заслуга создания единой церкви в Укрине за Филаретом. И как Зефаны? Что теперь скажите?
Пройдет не так много времини и по санкциям, вопросе о языке и армии, тоже будет понятно.
 показати весь коментар
 
 
кому это надо? только старцу Филарету? или какой-то части православных верующих?
если только старцу...то это гордыня, властолюбие и себялюбие (больше чем Бога)
и угодно ли это Богу? эта возня и интриги...
 показати весь коментар
 
 
Слово "Гордыня" явно прописано в порохоботской методичке. Это достаточно редко используемое слово. НО. Каждый раз , когда новость про Филарета, как черт из табакерки возникает кто-то, кто употребляет это слово. Также обязательно упоминается возраст Филарета (с намеком или прямым заявлением, что человек уже выжил из ума), а также упоминание, что Филарет из КГБ (причем порохоботов не смущает, что еще совсем недавно "Агент КГБ" ездил в Томос-Туры вместе с солнцеликим Петей).
 показати весь коментар
 
 
"Гордыня" еще прописана и в Библии
«несчастью предшествует гордыня, а падению - высокомерие."
Гордыня является самым главным грехом потому, что влечет за собой все остальные. Гордыня - это чрезмерная вера в свои возможности, вступающая в противоречие с величием Божьим, ведь ослепленный гордыней грешник, гордится своими качествами перед самим Богом, забывая, что получил их от Него. Не стоит забывать и то, что сатана был изгнан с небес из-за гордыни (14:12-15). Для того, кто восстает в неповиновении, в гордыне своей против Бога, впереди нет ничего, кроме катастрофы (14:22).
Стоит только в человеке заговорить гордыне, как он уже не слышит никого....
 показати весь коментар
 
Много какие слова где прописаны и при этом редко используются в жизни. А вот слово "Гордыня" почему-то пишут абсолютно каждый раз, в новости про Филарета. Совпадение?
 показати весь коментар
 
Не забудь принять награду у пуйла, филя!
 показати весь коментар
 
 
рейдерські атаки на храми?!)) гундяй методичку прислав?!)))
 показати весь коментар
 
 
Ні дня без Філарета? Давайте щоденні репортажі з будинків престарілих, там сюжети такі ж будуть.
 показати весь коментар
 
Все правильно. Патриарх Филарет теперь будет иметь право сам томосы выписывать.
 показати весь коментар
 
Остановите кто-то этого безумца, хватит расколов.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо бы восстановил истинную Православную церковь, а не Никоновскую.
 показати весь коментар
 
Ідея фікс всього життя Філарета бути патріархом власної кишенькової церкви. А про те, що "ніякої української церкви ніколи не буде" він казав ще в 1989-1991 рр, а відроджувану тоді УАПЦ називав "розкольниками і націоналістами".
 показати весь коментар
 
 
хотел свою секту, дедуля? - получай..
шо старе, шо дурне - Філя та Зеля - два сапога пара, обидва просрали всі здобутки свого життя
 показати весь коментар
 
Какой там боженька или томас, когда БАБКИ мимо уходят! Посредники суетятся и нервничают.
 показати весь коментар
 
 
Нехорошо себя ведет Филарет, недостойно. Неужели мало накопил на старость? Пора опомниться, а то анафема, как бумеранг, возвратится. И, если на то пошло, докажи, что любишь Украину, желаешь спокойствия и умиротворения,- дай развиваться ПЦУ, не мути воду и не каламуть умы верующих. Они в этом плане, как дети-несмышленыши, идут на голоса. Так подай им правильный голос и угомонись наконец!
 показати весь коментар
 
"Хвост" объявил себя "независимым" от собаки...
 показати весь коментар
 
Курва ітак все херово а тут ще Філарет зі своіми амбіціями!!((
 показати весь коментар
 
Ось що буває, коли релігійні питання вирішують авторитарними методами. Як тільки тиск спадає воно починає розповзатся.
 показати весь коментар
 
Ты верующий? Православный? Если нет - чем для тебя может быть лучше один священник от другого?
 показати весь коментар
 
Верните уже ему анафему.
А то Варфоломей посмотрит и скажет что надо забрать Томос.
Пускай остаются катакомбными церквами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФіларет створив синод Київського патріархату: "Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось"
 
 
 
 
 
 вгору