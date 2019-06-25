 Філарет створив синод Київського патріархату: "Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось"

Про це сам Філарет заявив на пресконференції в своїй резиденції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням ВВС.
"Синод є... до нього входять усі архієреї церкви. П'ятеро", - сказав він, додавши, що з часом їхня кількість зросте до 12.
Він підкреслив, що Українська православна церква Київського патріархату є незалежною, у тому числі від ПЦУ.
"Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось", - сказав архієрей.
"Київський патріархат продовжує існувати як УПЦ КП незалежно ні від Константинополя, ні від Москви. Все майно, яке належало Київському патріархату, залишається майном цієї церкви. УПЦ залишається зареєстрованою в органах державної влади як юридична особа. Тому ми продовжуємо існувати", - сказав Філарет, пише Гордон.
На думку Філарета, "так звана ПЦУ" почала рейдерську атаку й захоплює храми УПЦ КП.
"Захопили вже Феодосіївський чоловічий ставропігійний монастир, Успенську церкву в Києві, планується захоплення Володимирського собору. Думаю, що цими об'єктами не обмежаться, будуть захоплювати храми Київського патріархату. Тому ми звертаємося до державних органів влади, щоб вони захистили права і свободи віруючих КП", – заявив Філарет.
Він зазначив, що УПЦ буде звертатися в Європейський союз, якщо церкву "не захистять в Україні".
Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.
Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.
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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.
5 год ·
Цієї ночі група людей, які називають себе прихожанами храму Різдва Христового міста Одеси, спробували захопити храм та Єпархіальне управління Одеської єпархії. Завдяки працівникам Національної поліції України в Одеській області, священикам Одеської єпархії ПЦУ та небайдужим вірянам помісної Української Православної Церки, протизаконним діям, наразі, вдалося завадити. Однак протистояння триває.
На підставі незаконних зборів у Володимирському соборі м. Києва, заборонений у служінні свящ. Віталій Сеник, який тепер називає себе кліриком Київського Патріархату, який, нагадаємо, був офіційно ліквідований 15 грудня 2018 р., керує спробами захоплення храму та Єпархіального управління.
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Глава УПЦ КП Филарет Денисенко сотрудничал с КГБ в пользу Церкви , заявил спикер Киевского патриархата Евстратий Зоря
Между прочим Луценко за подобное сел, а тут масштабище гораздо больше) Плюс посмеяться можно было - куча здоровых быков трепетно шепчут заклинания перед квадратом с каракулями
Основная заслуга создания единой церкви в Укрине за Филаретом. И как Зефаны? Что теперь скажите?
Пройдет не так много времини и по санкциям, вопросе о языке и армии, тоже будет понятно.
если только старцу...то это гордыня, властолюбие и себялюбие (больше чем Бога)
и угодно ли это Богу? эта возня и интриги...
«несчастью предшествует гордыня, а падению - высокомерие."
Гордыня является самым главным грехом потому, что влечет за собой все остальные. Гордыня - это чрезмерная вера в свои возможности, вступающая в противоречие с величием Божьим, ведь ослепленный гордыней грешник, гордится своими качествами перед самим Богом, забывая, что получил их от Него. Не стоит забывать и то, что сатана был изгнан с небес из-за гордыни (14:12-15). Для того, кто восстает в неповиновении, в гордыне своей против Бога, впереди нет ничего, кроме катастрофы (14:22).
Стоит только в человеке заговорить гордыне, как он уже не слышит никого....
шо старе, шо дурне - Філя та Зеля - два сапога пара, обидва просрали всі здобутки свого життя
А то Варфоломей посмотрит и скажет что надо забрать Томос.
Пускай остаются катакомбными церквами.