 Філарет створив синод Київського патріархату: "Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось"

Про це сам Філарет заявив на пресконференції в своїй резиденції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням ВВС.

"Синод є... до нього входять усі архієреї церкви. П'ятеро", - сказав він, додавши, що з часом їхня кількість зросте до 12.

Він підкреслив, що Українська православна церква Київського патріархату є незалежною, у тому числі від ПЦУ.

"Від цієї так званої ПЦУ ми відмежовуємось", - сказав архієрей.

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"Київський патріархат продовжує існувати як УПЦ КП незалежно ні від Константинополя, ні від Москви. Все майно, яке належало Київському патріархату, залишається майном цієї церкви. УПЦ залишається зареєстрованою в органах державної влади як юридична особа. Тому ми продовжуємо існувати", - сказав Філарет, пише Гордон.

На думку Філарета, "так звана ПЦУ" почала рейдерську атаку й захоплює храми УПЦ КП.



"Захопили вже Феодосіївський чоловічий ставропігійний монастир, Успенську церкву в Києві, планується захоплення Володимирського собору. Думаю, що цими об'єктами не обмежаться, будуть захоплювати храми Київського патріархату. Тому ми звертаємося до державних органів влади, щоб вони захистили права і свободи віруючих КП", – заявив Філарет.



Він зазначив, що УПЦ буде звертатися в Європейський союз, якщо церкву "не захистять в Україні".

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.