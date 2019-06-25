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Все про:ПАРЄ (469) Ємець (73)

 Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець

Українська делегація в ПАРЄ просить Верховну Раду терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі асамблеї

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи депутат Леонід Ємець.

"Рішення української делегації в ПАРЄ.

1.Припинити участь в роботі сесії Парламентської Асамблеї, крім питань позбавлення повноважень Російської делегації.
2.Делегація звертається до Верховної Ради України з необхіністю терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі ПАРЄ.
3.Делегація звертається до Президента і МЗС щодо визначення подальшої участі України в органах Ради Європи".

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Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець 01

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134072
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕ - напомню президент отвечает за внешнюю политику и безопасность
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1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?

2) Если Порошенко "грабил страну", а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Выходит, что либо Порошенко не воровал либо Зеленский начал воровать.

3) Сколько это времени "надо немножко подождать" и чего именно нужно ждать?

4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?

5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?

6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?

7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?

8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?

9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?

10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
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і гей-паради заборонити. пішло те пасє на .... ну ви мене зрозуміли. Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець - Цензор.НЕТ 4310
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Европа плачет .. Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець - Цензор.НЕТ 4064
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В Європі при владі соціалісти-брехливі, корумповані, некомпетентні ретрогради. Вони будуть створювати союзи з самим чортом ради збереження своєї влади.
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Що за істерика!?
Що за істерична реакція і поведінка української делегації.
Росію впустили, а самі себе виключать.
Ну і що далі!? Кому ви такі "делегати від України" потрібні!?

Навіщо ви туди, до Страсбургу, катаєтесь за гроші українських платників податків.
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НАДО БОРОТЬСЯ А НЕ УХОДИТЬ ОБИЖЕННО! Это -СЛАБОСТЬ!
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ПРОСРАЛИ...Так можно оценить работу нашей делегации.
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Оля, для начала прекратите сами срать на ветке.
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Макрон з Меркель , красивий клинок вбили в колоду ЄС підігравши Московії. На початку каденції Шоколадного зайця , говорилося і благалося - шанс для України Будапештський меморандум . Так ні , він (меморандум) нічого не означає , США і Англія , нічого не гаратували і тд і тп. Париж і Берлін наше все - результат маєм. Цього вже давно потрібно було чекати , так як Франція і Германія , завжди симпатизували Орді-Московії . І даремно хтось думає що гори трупів , коли милі бранилися (війни) , заважали цим симпатіям. Шкода що в тих любовних втіхах , найбільше страждали саме українці. Ось що найгірше. Втіхи то знову почалися - Європа дала добро на подальшу окупацію України. Один єдиний позитив в цій події , так це розуміння справжніх європейських цінностей , які оказались просто баблом..
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От вам і спражні "таланти" і результати візитів разумковообмеженого Зедента до європейських партнерів. Якби такі події відбувалися при Пороху у нього б рука прикипіла б вже до слухавки телефона, він би безупинно розмовляв з Меркель, Макроном, Мей та взагалі будь з ким до кого зміг би дотягнутися і відразу після ганебного голосування звернувся б до народу і ми б відчували захист. А зараз маємо те, що маємо. Можете радіти, зелебоби. Ви зробили це разом. Тепер кушайтє, нє обляпайтєсь(((
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Це ви привели Зеленського до влади , своїми 14444 реформами , а не затуркане зомбоящиком населення . Все вливали в голови "Юлька всьо украла"а "Гриценко всьо продав " . При цьому набивали кишені всі 5 років , дерибанили бюджет , виперли працездатних українців за межі своєї країни , а тепер , Ой ! , а ми тут ні до чого . Вся вина приходу до влади нинішнього "гідранта" , лежить на Пороху , його кумах-партнерах і порохоботах.
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с одной стороны, недомильон украинской стороны в жизни этой продажной организации ничего не решает. еврофункционеры тоже люди и тоже хотят хорошо кушать и отдыхать, поэтому для них много весомее намазанное им на хлеб рашкой.с другой, это мировая трибуна с которой можно повозмущаться.поэтому надо взвесить и решить готовы ли вы за эту сумму поднять бурю в стакане, о которого просто отворачиваются. собственно , когда идет речь о своей рубашке, то таки всякие северно-южные потоки много ближе нежели какие то санкции ради какой то там окраины. хотя справедливости ради надо сказать, что есть порядочные страны, но вряд ли и они в знак протеста организуют демарш этому болоту, когда жабоеды, макаронники , пивные бюргерные сосиски и прочие балалаечники его поддерживают
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Вместо того чтобы делать изгоем рашку, сами стаем изгоями, далеко мы с такой внешней политикой не заедем
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Очень даже "вовремя" ПАСЕ так проголосовало. На руку порошенко.
Теперь прахоботы аж захлебываются, обвиняя во всем Зеленского, который только месяц на службе, а на ключевых местах и в самом ПАСЕ всё еще сидят люди порошенко.
И да. Как бы Зеленский не сожалел, прахоботы все равно будут его во всем обвинять. Работа у них такая. Петю хотят в Раду протащить.
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Франція і Германія прийняли своє рішення саме після зустрічі з Зеленським . І від цього факту , нікуди не дітись . Як і від того факту , що саме Порошенко вибрав своїми "союзниками" друзів Путлєра . І Союзу Германії , Франції і Московії , нічого не завадить . Ні війни , ні спровокований Ордою-Московією кризис з біженцями , а ні катаклізми. Вони завжди будуть один одного підтримувати . Гавкати один на одного будуть , але підтримають завжди.
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Интересно, что ты будешь петь через пол года. Все еще будешь папередников вспоминать? ПреЗедент несет ответственность за внешнюю политику. Порох еще до вступления в должность по всему миру мотался и добилася санкций. Зе поехал в Турцию, и оттуда записывал ролики в стиле "де моя булава, дуже дякую". Потом встречался с Макроном и Меркель, и по всей видимости без каких-либо результатов. В жопу его сожаления, если он не дееспособен.
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Лучшего подарка москалям,чем самим выпилиться, и не придумаешь.Без Украины в ПАСЕ,у Рахи вообще руки развяжутся.Я понимаю,що внутренняя политическая борьба в Украине,наложила свои корриктировки на внешнюю...Но,выпейте водички холодненькой,остудите голову.Кому лучше,будет,если Украина выйдет?Только москалям
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О том, что рашисты вернутся в ПАСЕ было известно уже полгода. Вероятность оценивалась в 90%. Что было сделано за эти полгода? Продуманы ли ответные шаги? Похоже, что нет.
Уйти из ПАСЕ? Легко поддаться эмоциям, а хотелось бы не покидать поле боя, если там можно бить рашистов! Если же ПАСЕ не влияет ни на что, то действительно нам там делать нечего рядом с такими политическими проститутками. Только не удивляйтесь потом, что террористы превратятся в ПАСЕ в бедных и гонимых Украиной повстанцев.
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Тут хорош был бы групповой демарш.А не индивидуальный в лице одной Украины.Кто голосовал против,нехай також заявят о выходе.Ось и подивимось Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець - Цензор.НЕТ 5015
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А як зедроти хіпішували - "Зе приймають в Єропі! Сам Макрон і Меркель". Прийняли. Побачили що Зе, мягко кажучи, опудало, а народ України чомусь обрав його і якщо він найкращий з народу, то нарід і цілому ще дурніший за Зедрота і немає сенсу його підтримувати. Допомагають лише тим хто сам тяжко працює над вирішенням проблем! За пять років війни ми мали зробити в десятки разів більше. Не зробили. Розтягли по жидівських кишенях допомогу, розкрадали військовий бюджет, сприяли корупції та відвертому казнокрадству і отримали в результаті всередині країни активізацію 5 колони ***** та Президента жида. Дякуємо за це НФ та БПП. Тому єдиний шанс зберегти країну це проголосувати проти всієї жидо-кацапської камарільї. За націоналістів, шановні! Або хоча б за Вакарчука...
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Это явный саботаж пецедоцей!Как такое возможно,пан Президент?Украинская делегация не смогла такому противостоять?Зачемь их туда посылали?Они что-Украинофобы все?Если с задачей не справились-всех УВОЛИТЬ!
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