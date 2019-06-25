 Українська делегація припиняє участь у роботі сесії ПАРЄ, - Ємець

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи депутат Леонід Ємець.
"Рішення української делегації в ПАРЄ.
1.Припинити участь в роботі сесії Парламентської Асамблеї, крім питань позбавлення повноважень Російської делегації.
2.Делегація звертається до Верховної Ради України з необхіністю терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі ПАРЄ.
3.Делегація звертається до Президента і МЗС щодо визначення подальшої участі України в органах Ради Європи".
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Що за істерична реакція і поведінка української делегації.
Росію впустили, а самі себе виключать.
Ну і що далі!? Кому ви такі "делегати від України" потрібні!?
Навіщо ви туди, до Страсбургу, катаєтесь за гроші українських платників податків.
Теперь прахоботы аж захлебываются, обвиняя во всем Зеленского, который только месяц на службе, а на ключевых местах и в самом ПАСЕ всё еще сидят люди порошенко.
И да. Как бы Зеленский не сожалел, прахоботы все равно будут его во всем обвинять. Работа у них такая. Петю хотят в Раду протащить.
Уйти из ПАСЕ? Легко поддаться эмоциям, а хотелось бы не покидать поле боя, если там можно бить рашистов! Если же ПАСЕ не влияет ни на что, то действительно нам там делать нечего рядом с такими политическими проститутками. Только не удивляйтесь потом, что террористы превратятся в ПАСЕ в бедных и гонимых Украиной повстанцев.