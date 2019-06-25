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Все про:Зеленський (1817) ПАРЄ (469)

 Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації. Минулого тижня я особисто обговорював це питання з Президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини. Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше", - написав Президент.

Зеленський зазначив, що головним аргументом на користь повернення стали необхідність захисту прав людини і громадянина як вищих демократичних цінностей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії

"Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні. А ще дуже хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею – організацію, яка 70 років захищає верховенство права у Європі, – відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків", - підкреслив глава держави.

Також Президент нагадав, що саме сьогодні, 25 червня, закінчується термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права.

"З нетерпінням чекаємо, як задекларовані положення щодо верховенства права будуть втілені в реальному житті", - резюмував Зеленський.

Також дивіться: Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.

Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134065
 
   
 Топ коментарі
 
О прроснулся! С добрым утром клоун!!
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Ох ты ж божечко мой воно разачарован он так трудился и потел на этом поприще а тут такое
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Выразил глубокое сожаление.
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Ты, падло, только тексты написанные кем-то читать можешь.... Тебе и Макрон и Меркель говорили о возвращеннии россии в пасе. Что ты ответил? Про это тебе не написали? Поднял задницу с кресла и полетел в Брюссель! С борта позвонишь Меркель и Макрону и скажешь им всё на мате, им переведут. Чтоб уже вечером выступил в этом болоте и доступно всем объяснил, в какой заднице (следующая - Белорусь, потом Польша, Венгрия) они будут уже через год после возвращения рашки, не выполнившей ни одного требования
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Ему некогда. Он шторы выбирает в новый офис)))
Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас - Цензор.НЕТ 4607
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Что ты будешь смотреть , на что? сколько лет? Лапотник тебя кинулу балалаечник.
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Разочарован... Сильно разочарован... В депрессии... И, наконец, последняя стадия - "Уйди старушка, (Европа), я в печали"...
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вчера съел шаурму.,сегодня целый день рыгаю.СПАСИТЕ.
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Угу,ЦВКеши парашенка отказали даже Парасюку.
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Шо вы говорите? Даже великому Парасюку, какой кошмар...
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И это все, на что способен главный дипломат страны? Пост с озабоченностью в Фейсбуке?
Это какой-то позор... Ни рыба ни мясо. Овощ. Капец стране...
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Скорее "овощ" на помойке окажется... а "страна" это я, но капитулировать и терпеть это падло не собираюсь!
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Всі претензії до регента Бєні , голова що говорить тут поза грою .
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А ты ,зебил, хоть что-то говорил что бы быть услышанным?
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Я от, що собі думаю: блаЗЕнь роками на колінах повзав в кацапстані--як перед айфончиком в банькє-- і не був завербований кацами? каци що таки тупі?
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А за "крьішу" ФСБ для конфетной фабрики в Липецке , что мог сделать Порошенко ?
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Зато Европа очарована Вашей, господин Зеленский, политической слабостью, а уж как очарована игрой на фортепиано
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Протестую. Фортепиано тут не при делах. ОНО играет исключительно на роялях.
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талант...так даже моцарт бы не сыграл..вундеркид..
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Каждый украинец разочарован тем, что произошло в ПАСЕ, но вести переговоры с Макроном и не сказать и слова о своей негативной реакции на желание французской делегации голосовать за возвращение представителей страны-агрессора, - это за гранью моего понимания!!! Порошенко бы уже явился в ПАСЕ и криком кричал, что нельзя убийц и террористов допускать в эту организацию. Зе начал свою работу с ляпов и провалов.Если и в ВРУ будет такой же "результативный" контингент от "Слуги народа", то я теряю остатки оптимизма...
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patriotukrainy
Если и в ВРУ будет такой же "результативный" контингент от "Слуги народа", то я теряю остатки оптимизма...

"А слуги кто? - За древностию лет
К свободной жизни Украины их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытЫх газет
Времен совдеповских и построенья БАМ-а"

Слегка модернизированное начало монолога Чацкого из "Горе от ума"
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Сразу видно не лиса Патрикеевна. А нужно не возмущаться,притворяться,кивать,просить деньги,но правильно их вкладывать, не воруя,повышать экономику,приобретая тем силу и, незаметно идти своим путём,маленькими шажками --долго ?--Да,но надёжно. А так --понимая,что это сговор "сильных мира сего"--мы,МВФ задолжали уйму бабла, от России зависим по энергоносителям и много ещё по чём,--- и вот так, по-тихому Украина заталкивается в нужный дрейф.А голос повышать на кормилицу Европу ,на дающего от руки своей-- не пойдёт--хозяин быстро укажет место.
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И шаурмой их, шаурмой гнать в сторону фонтана
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Ещё один вечно глубоко обеспокоеный, ну когда это Европка глубоко озабоченная ещё могу понять, но когда сам президент Украины просто выразил обеспокоенность сам кстати нифига не делая просто констатировав факт...не слишком ли уже чрезмерная обсепокреность у тебя сопля зелёная??
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Опосля..бить 2инструментом" по клавишем поздно.батенька..Опоздал.с..развеееееее нэаааат?!
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А то вони у ЄС малі діти??? Як що вже вирішили продатися за гроші вбивці ху#ла то продадуться і ніхто їх не відмовить.
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А чего волать лишний раз ?!

Пэпа много волал по 50 раз , но норд-стрим остановил - а вот хер !

Вопрос ему другой , но это не для чужих (дипломатических) ушей .
Что воно сделало за эти 5 лет для возобновления украинского членства в ядерном клубе ?!

Или воно так и не поняло за эти пять лет супер-дупер дипломатической эквилибристики , шо у Украины главный союзник - это армия и флот ?!
И лучшая армия с ЯО !

Израиль это понял быстро ... и потому имея гораздо меньший ресурсный потенциал разработал своё ЯО и свою уникальную политику в этой области в первые десятилетия своей независимости . Европейские ценности от этого никуда не убежали , но с ЯО гораздно увереннее можно существовать !
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Ты иди образование сперва получи, потом будешь о ЯО говорить! Тебя бы в его шкуру тогда, обосрася бы еще круче зели, а за 5 лет петя сделал так, что бы с голоду не сдохли, что бы руская падаль до киева не дошла, а цена победы никогда не будет низкой, без крови и потерь! И не надо говорить, что он убивал или зарабатывал на крови.
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Мусье , Вы редкой породы хамыдло !
Сперва выучите правила хорошего тона , которые кстати и тут на форуме имеются , а уж потом поучайте других как вести и что писать .

Так это оказыцо Пэпа хлеб выращивал и коров доил - я мы и не знали ...

И кого Пэпа убил - не смешите ... он по другой части , по барыжной !

Как в связи с Вашей глубокой мыселью , що Пэпа украинцев и руки кормил и спасал от лютого голода не вспомнить слова Марии-Антуанетты : "Если у них (у народа) нет хлеба пусть питаются пирожными" . Так и Пэпа накормил как Христос народ но не хлебами , а тортами фабрики "Рошен" !
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Я в других постах описывал почему не считаюсь с такими как ты и почему, я для них хамыдло.
Все просто, те кто думают что им кто то что то должен. автоматом в проигрыше. А что бы писать тут объективные комментарии, нужно иметь образование и понимать как все устроено в этой стране. А строчить отсебятину или отсебятину других дураков и повторять ее, дезинформируя остальных, это может как раз таки любой дурак. По сему сэр, если вы слепы и просто жаждете поступать как в курятнике( клюнуть ближнего, та обгадить нижнего) то нам нечего обговаривать.
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В отличии от мусьё , я никогда первым не перехожу на личности .
Если Вы не сам Пэпа Порох , разумеется !

Я говорил именно о нём , провале его внешней политики и стратегии . Провале всей его команде по причине супперкоррупции .
Это Вы , мусьё , в лучших духах софкоидной ментальности перешли на личность собеседника - ну прямо по Жванецкому . Я Вашего образования не касался , оно тут не причём , хотя сам имею две выши и кандидатскую , правда по инженерно-математическому профилю ...
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Давайте так, полагаю культуру эдакого величания, предположительно уважаемого оппонента, у человека воспитанного как советским так и постсоветском пространством, искоренить и переформатировать уже нельзя. То я бы хотел обратить внимание на то, что лично мне порой часто приходится общаться с айтишниками и все они разные. Черные.белые,смуглые, и тд. и все они говорят на английском, а обращение you - ты там нормально звучит для всех категорий (разумеется, если перед вами не чин или пенсионер)
У вас же в нике никак не отображается ваш IQ и кол. образований, остается за вас говорить лишь ваш пост. Но так как вы утверждаете, что вы человек умный, меня поражает ваша наивность.
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я бы больше сказал: почему за ПЯТЬ лет не построен социализм как в Швеции, армия как в США, IT-производство как в Японии,почему не добывают алмазы как Южной Африке и так далее.. Зато щас начинается расцвет.. Ждем-с
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Факт возврата ********** в ПАСЕ , построение норд-стрима : очевидный крах внешней политики ушедшей власти . По всем фронтам !
Вообще как такового курса послушания и подчинение любой прихоти МВФа кроме тех, что касаются борьбы с коррупцией власти и олигархатом .

Если Вы надеялись эти 5 лет , что в ЕС и США не замечают , как одних ворюг (*************) сменили ворюги другие , типа прозападные , то глубоко заблуждаетесь .

Если бы Украина эти пять лет нормально развивалась , ну как Грузия с 2004 года , то и норд-стрима может быть и не было ...
А то у ЕС санкции , а у "Рошена" тортик и сейчас можно доставить из Киева в Мокшу за 10 часов !
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Ну, если мне не изменяет память, то Дания заблокировала строительство севпотока по своим водам. А эта задержка может быть на год и более. Благодаря кому? Ну ты знаешь ответ, и этот ответ явне не Зе, а на "По" начинается.
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Не напрягайся, Вован ! Иди шаурмы похавай и под фонтанчиками побегай !!!
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Да ху#ло жорстко тримає на газовому гачку ЄС. Ви як гадали ЄС котрі продали Молдову, Чечню, Грузію, не продадуть Україну??? Так зробили вигляд, трохи санкцій, але мети реально давити рф було чи ні хто зна???
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На справді не зовсім так. У ***** є час, натхнення, гроші.
До кожного свій підхід. Німеччині запропановано стати головною у Європі по розподілу газу.
Франція натерпілась підпалів, протестів, бунтів. Італія - батьківщина мафії та корупції - вони для нього просто свої.
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Теракти теж не забувайте у Франції, Британії.
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Почему это Европа из за нас должна терять бабло и халявный газ от сотрудничества с Россией, они и так пять лет терпели наш коррупционный Гондурас и несли убытки, реформ не увидели , вот и решили больше зря не напрягаться.
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Вот и пускай ихний говно-нефте-стрим себе в форточки протянут, а то привыкли через нас все делать.
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Тому що начебто у ЄС мали бути "принципи" ... але бабло перемогає як бачимо знову. гітлера теж намагалися задобрити - висновки не зробили.
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Разочарован... Жаль, что наши сограждане тебя выбрали .
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мог бы в ПАСЕ и с квартальчиком зарулить,ну типа того отметить и заодо бабло срубить..у пу..за ичево никаму е должён..только маме..и бабушке(конечно маминой)..а так усьо нништяк..
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Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас.... И все? Ну мамонт архаический, Дятел, долбо..б, придурок царя горохового, идиот....дальше слов нет.
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***** родил глубокое сожеление и єто все на что он способен... ну ***** такого Слугу Народа...
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После голосования в ПАСЕ за возвращение России почему-то вспомнилось как высокопоставленный европейский чиновник - глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер хлопал нашего Вовчика по щекам.
Следующим шагом должно быть поглаживание Вовчика по голове с поощрением провести переговоры с сепаратистами.
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порохоботы вот перлы оказывается ЗЕ во всем виноват принимайте в свои ряды заднепедального он Ваш за бабки и ещ иного тайн раскажет

а ПАП

Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас - Цензор.НЕТ 9215
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Смотрите, шо происходит: Авторам учебников по истории Украины, звонят из АП и требуют в тексте изменить "война с россией на Донбассе" на "внутренний гражданский конфликт".
https://espreso.tv/news/2019/06/22/*************************************************************************************************************************************
Все эти Разумковы, Богданы, Рябошляпки и их друзья - Портновы, Кузьмины и т..д - это коллаборанты и агенты нашего врага - россии.
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Партнёры не услышали педального преЗЕдента?
А про шо ж ты там тёр, беспортошный?
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Реакция Зеленского абсолютно на все происходящее , посмотрим , подождем, обсудим, .... Вечнный Ждун
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Ути-пути, разочарован он! Тебе Зе лично надо было вчера на трибуне ПАСЕ выступать с разгромными речами, хоть с бумажки, а не писать посты сегодня в Фейсбуке о своем разочаровании.
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Глава АП Богдан засвітився в офшорах, які відмили сотні мільйонів - ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/25/7219127/12
Вівторок, 25 червня 2019, 13:08
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Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.
Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом".
Відзначається, що у 2011 році Богдан став власником маєтку на понад 1,5 тис. кв.м у Конча-Заспі. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв.м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх він здає в оренду.
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Розчарований? То піди шаурми поїж, попустить.
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Очевидно, что возвращение кацапии в ПАСЕ - это прямой результат пятилетнего правления соевого мародера и его камарильи. Нельзя с каждым годом наращивать торговлю с врагом и требовать от всех других ее сворачивать. Нельзя иметь с врагом открытые границы, безвиз, свободное транспортное сообщение и требовать от всех других накладывать на врага санкции. Нельзя иметь у врага миллионы украинсках граждан, выехавших на зароботки, и рассказывать об притеснении врагом прав человека. Политика двойных стандартов, являющаяся основой соевой политики вообще, как внешней, так и внутренней, неминуемо должна была привести страну к краху. Слава Богу, что у народа хватило ума прогнать всю эту прогнившую шоблу поганой метлой прямиком в выгребную яму украинской политики.
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смотрю вы зеленую урину не только в очи но и внутривенно принимаете, мозг отказывает
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Васек, вот ты понаписывал... А скажи, что твой кумир сделал, чтобы перечисленное тобой, типа исправить? Ну или изменить, или то, или се? В фонтане попрыгал, шаурму пожрал... Кума назначил сватом, свата братом, брата директором? Лысое чмо в чмошную лысину чмокнул, узаконил звание "лысое чмо"- это достижения? Роди чегось достойное...
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Новости из 2014 года. 35 дней с момента инаугурации Порошенко:
- Европейский союз объявил о персональных санкциях в отношении 11 лиц из-за их действий по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
- Прошли переговоры с Байденом, в субботу президент Украины провел переговоры с премьер-министром Италии Маттео Ренци и президентом Румынии Траяном Бэсеску.
- На понедельник запланированы переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
- Постоянные представители стран-членов ЕС обсудили ситуацию в восточной Украине и решили расширить ограничительные меры в отношении России.
- Освобожден Славянск.

35 дней ЗЕ:
- мудрый нарид в количестве 73% к живительному приему урины в очи пробует пополоскать ею горло и промыть уши, говорит что надо еще 65 дней поделать эти процедуры для терапевтического эффекта
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Интересно, кто в ПАСЕ висит в фейсбуке? Для кого тогда его разочарование? Для лошков- смотрите, я разочарован! Так разочарован, шо аж очарован своим разочарованием... Ясен пень- с фейсбука оно не всяк захочет общения, тем более в ПАСЕ...
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"Зеленский отметил, что главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей." Источник: https://censor.net.ua/n3134065

Ну что же. Владимир Александрович, вот Вам, как "человеку и гражданину", только что наглядно продемонстрировали, как в том старом анекдоте:
"- Имею ли я право?
- Имеете, имеете.
- А могу ли я?
- Нет, не можете!"

"Магнолия"(С), Владимир Александрович!
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Для дебилов.
Это парламентская ассамблея, а не президентская.
Все претензии в ВР.
Пока порошенковскую.
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Ну що скажеш!!!!!! Не дай Боже,що це тільки початок!!! Вести переговори на рівних з такими людьми як Меркель,Макрон,Трамп і тд...---це не гра на **РОЯЛІ** Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас - Цензор.НЕТ 9551 Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас - Цензор.НЕТ 9551
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Порошенко пришел во власть в самый разгар войны, ещё небыло никаких санкций, никакой военной помощи, но результат его деятельности не заставил себя ждать.
Теперь время Зе, как он себя проявит? незнаю как кто, но я сильно сомнневаюсь в каких нибудь решительных шагах этой зелёной сопли.
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Їж далі шаурму і будеш скоро з кварталом тішити кацапстан, для чого ти й шов в президенти
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Ну шо вы все на Вовочку накинулись! Он жеж МАЛЬЧИК! Он только учиться! ЖУвать шаУрму уже научилсИ, даже фуем на рояле играть! Ни один президент этого не умеет!
А вы еще хотите шоб оно страной управляло.
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Вовчик написал разочарован это пустые слова а всего нужно было поехать туда и выступить снять ботинок и постучать по трибуне...
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Завжди діє правило інерціі' вчорашнього дня. Усі 5 р позиція Украі'ни як зовні так і в середині - не стабільна. Хто винний ? Мародер ! Можна було не сумніватися, що врешті-решт, як вишенька на тортик, ми опинимося в ізоляціі'. В борговій ямі, дбайливо виритій корупцією. " Поки одні вмирали за Украі'ну, ін. - Украі'ну грабували".5 років, що накопичували, те отримали. Колись, в 2005 р Ю. Тимошенко Ющенко усунув з прем'єрів( після того, як за 100 днів узаконила , перевела на постійно, разове підвищення пенсій до виборів, уперше виплатили 8 тис при народженні дитини, наповнила порожній бюджет); потім Єхануров нічого не зробивши, тільки хвалився здобутками. Тимошенко заклала процвітання, яке було витоптано Єхануровим і Януковичем. Те, що зараз отримуємо - посіяв, плекав, охороняв Порошенко. Плоди його діяльності зараз збираємо. Бачили очі, що купували в 2004 р "водинтур" - і'жте, хоч подавіться !"
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Иди в п..ду вместе со своей губошлепкой ТимошЕнкой.
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ПАСЕ устали от оффшорного ворья и вранья.А УКРАИНОФОБИЯ пецедроцей зашкаливает,что и подтверждает их кассапизм,петухизм,халуйство,поросвинство.Вовремя 73% народа это барыжое кодло начали от корыта оттаскивать зашморгом на солому.Визжат парнокопытные и это правильно.Поделом им-нежуйным гноеройным!За саботаж и из ПАСЕ оттаскивать придётся скоро!Слава Украине!
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Это явный саботаж пецедоцей!Как такое возможно,пан Президент?Украинская делегация не смогла такому противостоять?Зачемь их туда посылали?Они что-Украинофобы все?Если с задачей не справились-всех УВОЛИТЬ!
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Те, що Росія повертається в ПАРЕ це є поразка України. Цю поразку Україні приніс не Зе, а наш парламент. Президенська гілка влади до Асамблеї не має жодного формального стосунку. А от законодавча гілка має стосунок безпосередній, бо ПАРЕ складається виключно з представників парламентів держав-членів Асамблеї. Отже звинувачення Зе у цій поразці не мають жодної підстави. Вся відповідальність за цю поразку лежить на кожному українському депутаті, які були і є членами ПАРЕ останні 5 років, на кожному українському депутаті, які формували парламентську "більшість", які осоромились по всій Україні і всьому світі, які заробили від народу дострокові парламентські вибори, які викликають огиду не тільки в своїй державі, а й у Європі. Нажаль, цей ляпас "нашій" Раді ми будемо ділити разом з тими, хто його заробив. Це ще дуже велике питання, хто більше продавався за гроші - наші парламентарі біля Пеціного корита, чи члени ПАРЕ, які стали вчора на бік повернення агресора в Асамблею.
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Дивлячись на світлину укр. делегаціі' в ПАРЄ, по центру просто щаслива І.Геращенко, підозрюю, що *********** витівка удалась - спам-атака поправками, що затягнуло розгляд і голосування. Результат це не змінило, а роздратування і погіршення сприйняття краі'ни додало. Депутати-пси, певно, думали про рейтинг, не про державу( зрештою, як завжди).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас
 
 
 
 
 
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