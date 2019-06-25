 Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації. Минулого тижня я особисто обговорював це питання з Президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини. Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше", - написав Президент.
Зеленський зазначив, що головним аргументом на користь повернення стали необхідність захисту прав людини і громадянина як вищих демократичних цінностей.
"Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні. А ще дуже хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею – організацію, яка 70 років захищає верховенство права у Європі, – відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків", - підкреслив глава держави.
Також Президент нагадав, що саме сьогодні, 25 червня, закінчується термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права.
"З нетерпінням чекаємо, як задекларовані положення щодо верховенства права будуть втілені в реальному житті", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.
Это какой-то позор... Ни рыба ни мясо. Овощ. Капец стране...
Если и в ВРУ будет такой же "результативный" контингент от "Слуги народа", то я теряю остатки оптимизма...
"А слуги кто? - За древностию лет
К свободной жизни Украины их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытЫх газет
Времен совдеповских и построенья БАМ-а"
Слегка модернизированное начало монолога Чацкого из "Горе от ума"
Пэпа много волал по 50 раз , но норд-стрим остановил - а вот хер !
Вопрос ему другой , но это не для чужих (дипломатических) ушей .
Что воно сделало за эти 5 лет для возобновления украинского членства в ядерном клубе ?!
Или воно так и не поняло за эти пять лет супер-дупер дипломатической эквилибристики , шо у Украины главный союзник - это армия и флот ?!
И лучшая армия с ЯО !
Израиль это понял быстро ... и потому имея гораздо меньший ресурсный потенциал разработал своё ЯО и свою уникальную политику в этой области в первые десятилетия своей независимости . Европейские ценности от этого никуда не убежали , но с ЯО гораздно увереннее можно существовать !
Сперва выучите правила хорошего тона , которые кстати и тут на форуме имеются , а уж потом поучайте других как вести и что писать .
Так это оказыцо Пэпа хлеб выращивал и коров доил - я мы и не знали ...
И кого Пэпа убил - не смешите ... он по другой части , по барыжной !
Как в связи с Вашей глубокой мыселью , що Пэпа украинцев и руки кормил и спасал от лютого голода не вспомнить слова Марии-Антуанетты : "Если у них (у народа) нет хлеба пусть питаются пирожными" . Так и Пэпа накормил как Христос народ но не хлебами , а тортами фабрики "Рошен" !
Все просто, те кто думают что им кто то что то должен. автоматом в проигрыше. А что бы писать тут объективные комментарии, нужно иметь образование и понимать как все устроено в этой стране. А строчить отсебятину или отсебятину других дураков и повторять ее, дезинформируя остальных, это может как раз таки любой дурак. По сему сэр, если вы слепы и просто жаждете поступать как в курятнике( клюнуть ближнего, та обгадить нижнего) то нам нечего обговаривать.
Если Вы не сам Пэпа Порох , разумеется !
Я говорил именно о нём , провале его внешней политики и стратегии . Провале всей его команде по причине супперкоррупции .
Это Вы , мусьё , в лучших духах софкоидной ментальности перешли на личность собеседника - ну прямо по Жванецкому . Я Вашего образования не касался , оно тут не причём , хотя сам имею две выши и кандидатскую , правда по инженерно-математическому профилю ...
У вас же в нике никак не отображается ваш IQ и кол. образований, остается за вас говорить лишь ваш пост. Но так как вы утверждаете, что вы человек умный, меня поражает ваша наивность.
Вообще как такового курса послушания и подчинение любой прихоти МВФа кроме тех, что касаются борьбы с коррупцией власти и олигархатом .
Если Вы надеялись эти 5 лет , что в ЕС и США не замечают , как одних ворюг (*************) сменили ворюги другие , типа прозападные , то глубоко заблуждаетесь .
Если бы Украина эти пять лет нормально развивалась , ну как Грузия с 2004 года , то и норд-стрима может быть и не было ...
А то у ЕС санкции , а у "Рошена" тортик и сейчас можно доставить из Киева в Мокшу за 10 часов !
До кожного свій підхід. Німеччині запропановано стати головною у Європі по розподілу газу.
Франція натерпілась підпалів, протестів, бунтів. Італія - батьківщина мафії та корупції - вони для нього просто свої.
Следующим шагом должно быть поглаживание Вовчика по голове с поощрением провести переговоры с сепаратистами.
а ПАП
https://espreso.tv/news/2019/06/22/*************************************************************************************************************************************
Все эти Разумковы, Богданы, Рябошляпки и их друзья - Портновы, Кузьмины и т..д - это коллаборанты и агенты нашего врага - россии.
А про шо ж ты там тёр, беспортошный?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/25/7219127/12
Вівторок, 25 червня 2019, 13:08
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Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.
Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом".
Відзначається, що у 2011 році Богдан став власником маєтку на понад 1,5 тис. кв.м у Конча-Заспі. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв.м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх він здає в оренду.
- Европейский союз объявил о персональных санкциях в отношении 11 лиц из-за их действий по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
- Прошли переговоры с Байденом, в субботу президент Украины провел переговоры с премьер-министром Италии Маттео Ренци и президентом Румынии Траяном Бэсеску.
- На понедельник запланированы переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
- Постоянные представители стран-членов ЕС обсудили ситуацию в восточной Украине и решили расширить ограничительные меры в отношении России.
- Освобожден Славянск.
35 дней ЗЕ:
- мудрый нарид в количестве 73% к живительному приему урины в очи пробует пополоскать ею горло и промыть уши, говорит что надо еще 65 дней поделать эти процедуры для терапевтического эффекта
Ну что же. Владимир Александрович, вот Вам, как "человеку и гражданину", только что наглядно продемонстрировали, как в том старом анекдоте:
"- Имею ли я право?
- Имеете, имеете.
- А могу ли я?
- Нет, не можете!"
"Магнолия"(С), Владимир Александрович!
Это парламентская ассамблея, а не президентская.
Все претензии в ВР.
Пока порошенковскую.
Теперь время Зе, как он себя проявит? незнаю как кто, но я сильно сомнневаюсь в каких нибудь решительных шагах этой зелёной сопли.
А вы еще хотите шоб оно страной управляло.