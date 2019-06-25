 Музей Майдану звернувся в Нацполіцію з приводу незаконного встановлення на Алеї Героїв Небесної Сотні скриньок для збору грошей

Про це Музей Майдану написав на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Час до часу на алеї Героїв Небесної Сотні з’являється скринька для збору грошей нібито для благодійності. Наголошуємо, що музей не має жодного стосунку до неї! Більше того, немає жодних доказів, що кошти не йдуть у чиюсь приватну кишеню. Хто її встановлює, найближчим часом з’ясує Національна поліція. Натомість сьогодні керівництво музею звернулося до патрульної поліції з проханням провести роботу з подальшого недопущення незаконності дій, а саме продажу браслетів нібито з благодійною метою та встановлення "благодійних" скриньок на території меморіального комплексу.

Просимо усіх бути особливо уважними до пожертв на алеї Героїв Небесної Сотні, адже там працюють шахраї. Музей, своєю чергою, намагається вирішити цю проблему. Також просимо громадян повідомляти про акти вандалізму, шахрайства тощо і допомагати працівникам музею давати лад на алеї", - йдеться в повідомленні.

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