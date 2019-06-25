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 Музей Майдану звернувся в Нацполіцію з приводу незаконного встановлення на Алеї Героїв Небесної Сотні скриньок для збору грошей

Національний Музей Революції Гідності звернувся в Національну поліцію з приводу незаконного встановлення на Алеї Героїв Небесної Сотні скриньок для збору грошей та продажу браслетів з нібито благодійною метою.

Про це Музей Майдану написав на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Час до часу на алеї Героїв Небесної Сотні з’являється скринька для збору грошей нібито для благодійності. Наголошуємо, що музей не має жодного стосунку до неї! Більше того, немає жодних доказів, що кошти не йдуть у чиюсь приватну кишеню. Хто її встановлює, найближчим часом з’ясує Національна поліція. Натомість сьогодні керівництво музею звернулося до патрульної поліції з проханням провести роботу з подальшого недопущення незаконності дій, а саме продажу браслетів нібито з благодійною метою та встановлення "благодійних" скриньок на території меморіального комплексу.

Просимо усіх бути особливо уважними до пожертв на алеї Героїв Небесної Сотні, адже там працюють шахраї. Музей, своєю чергою, намагається вирішити цю проблему. Також просимо громадян повідомляти про акти вандалізму, шахрайства тощо і допомагати працівникам музею давати лад на алеї", - йдеться в повідомленні.

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Музей Майдану звернувся в Нацполіцію з приводу незаконного встановлення на Алеї Героїв Небесної Сотні скриньок для збору грошей 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134063
 
 
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На таком горе деньги клепают. Ужас ,деградация полная.
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Ты опять тут за аферистов ,которые деньги на Майдане делают топишь, порохобот? ну да не дивно, пэдроботы они все такие.)
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Да некогда им такими мелочами заниматься, там кацапы через интернет все магазины заминировали, и школы с больницами, нужно разминировать...
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Мєнти в долі, без них ніякі злочинці працювати не можуть.
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