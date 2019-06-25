 "Ринг - так ринг": Насалик прийняв виклик топ-менеджера "Нафтогазу" Фаворова і запропонував бій без правил

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Ринг - так ринг! Але по-справжньому, по-чоловічому. Шановний Андрій Фаворов, я готовий зустрітися з Вами на рингу. Але давайте будемо чоловіками! Залиште свої білі комірці для інституту "благородних дєвіц". Викликаю Вас на "чоловічу розмову" - бій без правил. Ви ж самець, як пишуть ваші прихильники в коментарях, то ж у Вас достатньо тестостерону. З місцем і часом визначимося. Чекаю на Вашу відповідь протягом 48 годин ", - написав Насалик.
Разом з тим, Насалик запропонував перед тим, як вийти на ринг, визначити, за що один одного бити.
"Отже, по-перше, чи несете Ви повну відповідальність за роботу "Укргазвидобування" з кінця 2016-го до лютого 2019-го та, зокрема, утилізацію тих 40 млрд грн , які ви здерли з допомогою тарифів на газ, під виглядом збільшення видобутку газу? По-друге, чи відстояли Ви свою честь після звинувачення Вас у корупції Вашим колегою Юрієм Вітренком? Бо ж за честь битися лише з людиною, яка теж має честь… Якщо з честю все гаразд, давайте переходити до справ. Сподіваюсь, досвід участі в боях без правил у Вас є, якщо ні – то ще маєте час. Заради чесних правил на газовому ринку, я також згадаю свої змагання з боїв без правил у Свірській дивізії ПДВ", - написав він.
Зуб даю!
согласно данным цик, эта категория основные избиратели ваЗЕлина.
А Насалик порохобот.
Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:
- Так будет со всеми, - сказал Коля детским голоском, - кто покусится... (с)
🙈🙈😂😂😂 не знаю плакать или смеяться. Это просто жесть.
РОЛИЛСЯ- Александрия, находится в Кировоградской области.
После университета Насалик два года работает ведущим специалистом в Ульяновске в местном Центре микроэлектроники. Однако уже в 1992 году он получает должность советника на Короне и Сапфире, по вопросам экономики.
Так работает еще три года. После возглавляет «Техноинвестцентр», благодаря которому ступает на высокую карьерную лестницу. Старается использовать все имеющиеся связи, в том числе и среди родственников, друзей и даже налоговой.
Замешан в мошенничестве с НДС-операциями касательно экспорта энергоносителей. Массовые проверки налоговой службы его компаний могли привести к аресту Насалика, однако тот решает баллотироваться в ВР. Выборы проходят для него с успехом, а заодно решаются и все проблемы. Удивительно, но офис, в котором хранились все документы, которые нужно было показать налоговой, после его выборов просто сгорел.
А то, что от стероидов мозг гибнет вам явно неизвестно.
ТАК ЧТО НАСАЛИКУ ДУМАТЬ УЖЕ НЕЧЕМ
Е МАЕ ПОЗОРИЩЕ
А ДАВАЙТЕ выйдите на ринг и поставьте НА КОН СВою КВАРТИРУ. Кто выиграет - того и квартира.
НО СТАВИТЬ НА КОН УКРАИНУ МОЖЕТ ТОЛЬКО ИДИОТ
НАСАЛИК- идиот
Какая должна быть реакция? Обьяснить козломордому придурки, шо договора - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО, а не частная дурь двоих манкуртов.
А СБУ ПОРА ОТКРЫТЬ ПО НАСАЛИКУ ДЕЛО
То тогда понятно ЧТО ОН РЕШИЛ ЕЕ ВЫСТАВИТЬ В АЗАРТНОЙ ИГРЕ
НАСАЛИК- тупорылая вата
Можете меня не турбувать😀😀😀
Прав лавров: "Дебилы, б-л-я..."
поддерживаю высказанную выше мысль - лучше на пистолетах...ну или автоматах...
и в идеале - министерство на министерство... чтоб наверняка...
керівника газового інтегрованого бізнесу компанії "Нафтогаз" Андрія ФавороваДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3134061
оце я розумію "рівень"...а потім всі дивуються чому срашку в ПАРЄ повернули....
Задолбали, клоуны и зебилы!
Все, как на подбор, один другого краше. И по всем плачет тюрьма.
Через деякий час з лісу виходить хтось один - або не виходить ніхто (якщо зарізали одне одного).
Лопата - щоб переможець, якщо такий є, поховав переможеного.
От і всі правила для випадку, коли "примирити" може лише сира земля.
А тут - кловунада якась...
1.Нафтогаз (примерно 15 млрд. добыча ) его непонятными по сей день ценами на газ, с его руководителями с десятками миллионов зарплат, машинами (у папы римского намного дешевле), непонятными премиями в миллионы уже в валюте, раздутого штата управления и подчинения (подчиняется кабинету министров Украины), наблюдательный совет, когда будут думать об увеличении добычи (уменьшать зависимость от газа РФ) т.д.
2.Частные компании (примерно 6 млрд.добыча)- почему то почти все принадлежат "отцам" бывшей партии Регионов. Возникает вопрос- а по какой цене они продают газ. Тут же возникает следующий вопрос- если частная компания, значит должны платить РЕНТУ (газ принадлежит народу Украины). К примеру- 1 гривня ренты с кубометра - это ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ гривень к бюджету. Когда уже и кто даст ответы на все эти вопросы? Если общество будет и дальше молчать и не поднимать эту тему, тогда мы и дальше будем двигаться в этом направлении-"Чого бідний- БО ДУРНИЙ, чого дурний- БО БІДНИЙ"
Нафтогаз давно должен быть аннигилирован.
Что толку от одной разбитой морды ?