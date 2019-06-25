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Все про:Міненерговугілля (124) Насалик (136)

 "Ринг - так ринг": Насалик прийняв виклик топ-менеджера "Нафтогазу" Фаворова і запропонував бій без правил

Глава Міненерговугілля Ігор Насалик погодився на пропозицію керівника газового інтегрованого бізнесу компанії "Нафтогаз" Андрія Фаворова вирішити спірні питання на боксерському рингу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ринг - так ринг! Але по-справжньому, по-чоловічому. Шановний Андрій Фаворов, я готовий зустрітися з Вами на рингу. Але давайте будемо чоловіками! Залиште свої білі комірці для інституту "благородних дєвіц". Викликаю Вас на "чоловічу розмову" - бій без правил. Ви ж самець, як пишуть ваші прихильники в коментарях, то ж у Вас достатньо тестостерону. З місцем і часом визначимося. Чекаю на Вашу відповідь протягом 48 годин ", - написав Насалик.

Разом з тим, Насалик запропонував перед тим, як вийти на ринг, визначити, за що один одного бити.

"Отже, по-перше, чи несете Ви повну відповідальність за роботу "Укргазвидобування" з кінця 2016-го до лютого 2019-го та, зокрема, утилізацію тих 40 млрд грн , які ви здерли з допомогою тарифів на газ, під виглядом збільшення видобутку газу? По-друге, чи відстояли Ви свою честь після звинувачення Вас у корупції Вашим колегою Юрієм Вітренком? Бо ж за честь битися лише з людиною, яка теж має честь… Якщо з честю все гаразд, давайте переходити до справ. Сподіваюсь, досвід участі в боях без правил у Вас є, якщо ні – то ще маєте час. Заради чесних правил на газовому ринку, я також згадаю свої змагання з боїв без правил у Свірській дивізії ПДВ", - написав він.

Читайте також: У "Нафтогазу" є законне право не піднімати з травня ціни на газ, - Міненерговугілля

Ринг - так ринг: Насалик прийняв виклик топ-менеджера Нафтогазу Фаворова і запропонував бій без правил 01

Ринг - так ринг: Насалик прийняв виклик топ-менеджера Нафтогазу Фаворова і запропонував бій без правил 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134061
 
   
 Топ коментарі
 
лучше эти вопросы решайте на пистолетах.. перестреляйте друг-друга...
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Ринг только в цирке нужно поставить млять вся страна превратилась в шапито
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А теперь давайте все вместе набьем Шуфрича.
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лучше эти вопросы решайте на пистолетах.. перестреляйте друг-друга...
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какой ринг, если у каждого есть наградное оружие?
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Это все, что нужно знать о зетопменеджерах.
Зуб даю!
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Это менеджеры свинки Пэпы 🐷
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откуда ты козло-русишвайн на паРАШКЕ знаешь про украинский менеджмент? а свой, газпромовский почему не выучил? и сколько вам уродам писать--"пэпа" это феня с козлиных каналов, по Украине это не гуляет. прокол, лишат премии.
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Соевый дурбэцэл, я в Днепропетровской области живу, а Пэпа - всего лишь свинка из мультфильма "Свинка Пэпа". Не заработал на канхветку 🍬, кушай сухарик, привыкай.
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вафля из области, уточни координаты. я из Днепра, хочется знать где у нас аномалия. ты дожила до мастурбации на порносайтах, а параллельно смотришь мультики. приведу данные гугла на март 2019. "По итогам 2018 Украина вошла в ТОП 20 потребителей порно-сайта Pornhub. Статистика:78% молодые люди до 25 лет. Предпочтения: 60% порно аниме, 40% порно со взрослыми. Психотерапевты объясняют такое поведение, как подсознательное желание иметь секс с любимой игрушкой детства, а потом со своей матерью, что указывает на расстройство психики, у большого числа молодых людей в стране."
согласно данным цик, эта категория основные избиратели ваЗЕлина.
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Объективности ради но Фаворов назначен ещё Порошенко, и Фаворов человек Ахметова.
А Насалик порохобот.
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- Добрый вечер, - решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо.
Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:
- Так будет со всеми, - сказал Коля детским голоском, - кто покусится... (с)
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Вместе с тем, Насалик предложил перед тем, как выйти на ринг, определить, за что друг друга бить Источник: https://censor.net.ua/n3134061

🙈🙈😂😂😂 не знаю плакать или смеяться. Это просто жесть.
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владимир-скоморох, хоть и скачет, на великах ездяет и штангу жмет не хуже яценюка, предпочитает батлы...с меркель и макроном не вышло, а так, на внутренней арене он всем задаст
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не)...петрово - это поедание соевых батончиков на скорость...а у президента владимира выжать штангу, как сеня-кролик не получится...вовкино- это батлы среди заранее отсепарированной публики.... термин сепарация знаком тебе?
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Ага видели мы эту заранее «отсепарированную» публику на дебатах 😁
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Тут не плакать, тут рыдать от ужаса нужно... И уж точно не до смеха, когда страна становится сумасшедшим домом.
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Ринг только в цирке нужно поставить млять вся страна превратилась в шапито
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А пана Петра теж можно на двобiй викликати? "Ринг, так ринг": Насалик принял вызов топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова и предложил бой без правил - Цензор.НЕТ 2848
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Вызови лучше Тайсона он парой ударов всколыхнет жижу и возможно она начнет думать
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Доведут эти понаехавшие, что украинцы скоро всех на вилы отправят 😀😀😀
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Насалик - ТИПИЧНАЯ ВАТА

РОЛИЛСЯ- Александрия, находится в Кировоградской области.

После университета Насалик два года работает ведущим специалистом в Ульяновске в местном Центре микроэлектроники. Однако уже в 1992 году он получает должность советника на Короне и Сапфире, по вопросам экономики.
Так работает еще три года. После возглавляет «Техноинвестцентр», благодаря которому ступает на высокую карьерную лестницу. Старается использовать все имеющиеся связи, в том числе и среди родственников, друзей и даже налоговой.
Замешан в мошенничестве с НДС-операциями касательно экспорта энергоносителей. Массовые проверки налоговой службы его компаний могли привести к аресту Насалика, однако тот решает баллотироваться в ВР. Выборы проходят для него с успехом, а заодно решаются и все проблемы. Удивительно, но офис, в котором хранились все документы, которые нужно было показать налоговой, после его выборов просто сгорел.
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Источник - https://znaj.ua/ru/politics/174729-igor-nasalik-dosye-biografiya-i-kompromat-na-ministra-energetiki-ukrajini
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александрия - бронза украинской премьер лиги...будет украину представлять на евро кубках
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Да да, намажется кремом от загара , наденет стринги и будет показывать мускулы.
А то, что от стероидов мозг гибнет вам явно неизвестно.
ТАК ЧТО НАСАЛИКУ ДУМАТЬ УЖЕ НЕЧЕМ
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ЭТО ВОТ ЭТО РЕШАЕТ СУДЬБУ УКРАИНЦЕВ
Е МАЕ ПОЗОРИЩЕ


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рассмешила))...намажется и будет бронзовым, как команда из родного города...благодаря его личным связям с башкирской стороной, украина, надеемся, обеспечена топливом на весь цикл уборки...аж до буряков...а то послушай вофку-президента, напиши уряд заявы и щаз бы слушали президентово разочарование, как по поводу россии и пасе...
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😂😂😂😂100% ый и это видно невооружённым глазом🙋🙋🙋
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і чим вже Вам Софія він не догодив? Відповів на виклик, Леопольда не увімкнув, святих бляхерів гнобив? Чому ж Фаворов- особливо обдарований?
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А если ему кацапы предложат на спор головой об стену биться- он тоже жто будет делать? Он просто МАЛОРОС

А ДАВАЙТЕ выйдите на ринг и поставьте НА КОН СВою КВАРТИРУ. Кто выиграет - того и квартира.
НО СТАВИТЬ НА КОН УКРАИНУ МОЖЕТ ТОЛЬКО ИДИОТ
НАСАЛИК- идиот
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"Если бы да кабы..." Ну подумайте, яка має бути реакція у чоловіка, якщо його викликають на ринг? Написали б, що:"Обоє рябоє", так згодився б, але у Вас інша ж реакція та однобока.
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Вы тут ваши кацапские объяснения бросьте
Какая должна быть реакция? Обьяснить козломордому придурки, шо договора - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО, а не частная дурь двоих манкуртов.
А СБУ ПОРА ОТКРЫТЬ ПО НАСАЛИКУ ДЕЛО
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Иногда и женщин в карты проигрывали. Конечно, если НАСАЛИК поддерживает ЗЕ , что Украина- гпроститука.
То тогда понятно ЧТО ОН РЕШИЛ ЕЕ ВЫСТАВИТЬ В АЗАРТНОЙ ИГРЕ
НАСАЛИК- тупорылая вата
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я був вищої думки про ваші розумові здібності, більше не турбуватиму. Агой.
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Да ради бога. Ваши способности явно не ахти. Радоваться, что министр на ринге решает судьбу важного для Украины договора может только недалекий человек или предатель Украины.
Можете меня не турбувать😀😀😀
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А теперь давайте все вместе набьем Шуфрича.
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Соевые напоследок решили всех повеселить?😁
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Смешнее прихода рф в ПАСЕ благодаря турне главклоуна по европам за пять лет ничего не было)
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А тебе что от того ПАСЕ?
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Да, в шапито для решения экономических задач мозги не нужны!
Прав лавров: "Дебилы, б-л-я..."


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и все таки...
поддерживаю высказанную выше мысль - лучше на пистолетах...ну или автоматах...
и в идеале - министерство на министерство... чтоб наверняка...
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Глава Міненерговугілля Ігор Насалик Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3134061

керівника газового інтегрованого бізнесу компанії "Нафтогаз" Андрія ФавороваДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3134061

оце я розумію "рівень"...а потім всі дивуються чому срашку в ПАРЄ повернули....
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они увидели как голосуют на выборах, и решили подождать, пока пропорция 73х25 не поменяется на 25х73, а с нашим тупым стадом это лет 50 (такой прогноз по вступлению в ЕС), или никогда. им своя рубашка ближе.
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Эх, "незаменимый" свое счастье просрал. Всего-то нужно было предложить Зеленскому вместо дебатов бой без правил...
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бздливая зеленая вафля, в этом случае, и свои прокладки, и бабы римы, и своей телки! и все равно не хватило. когда Пэтро на стадионе двинул в его сторону, бледную как снег стриптизершу удержала охрана фиКаломойского, что бы не убежал.
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та як оцінюють шанси букмекери? Вперше б поставив.
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Пусть лучше улицы идут подметать. Кто быстрее подметет тот и победил.
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лопата-челендж вже не актуальна, та й авторські права, мабуть, запатентовані?
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не страна, а цирк просто........

Задолбали, клоуны и зебилы!
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идиоты,в стране происходит русский реваншизм на всех фронтах,а эти клованы решились на дуель
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У порошенко и у гррйсмана в команде - если не насалики, то проданы, если не кононенки, то насировы.
Все, как на подбор, один другого краше. И по всем плачет тюрьма.
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Двоє мужиків беруть 2 ножі та лопату і йдуть в ліс без свідків.
Через деякий час з лісу виходить хтось один - або не виходить ніхто (якщо зарізали одне одного).
Лопата - щоб переможець, якщо такий є, поховав переможеного.
От і всі правила для випадку, коли "примирити" може лише сира земля.
А тут - кловунада якась...
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Вельт, я ще почитаю за даних персонажів, але як мав діяти Насалик, якщо його викликають на ринг? Аналізи запропонувати спочатку здати? "Ринг - так ринг": Насалик прийняв виклик топ-менеджера "Нафтогазу" Фаворова і запропонував бій без правил - Цензор.НЕТ 9683
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Если посмотреть на все, что происходит в газовой отрасли- может просто снести крышу..
1.Нафтогаз (примерно 15 млрд. добыча ) его непонятными по сей день ценами на газ, с его руководителями с десятками миллионов зарплат, машинами (у папы римского намного дешевле), непонятными премиями в миллионы уже в валюте, раздутого штата управления и подчинения (подчиняется кабинету министров Украины), наблюдательный совет, когда будут думать об увеличении добычи (уменьшать зависимость от газа РФ) т.д.
2.Частные компании (примерно 6 млрд.добыча)- почему то почти все принадлежат "отцам" бывшей партии Регионов. Возникает вопрос- а по какой цене они продают газ. Тут же возникает следующий вопрос- если частная компания, значит должны платить РЕНТУ (газ принадлежит народу Украины). К примеру- 1 гривня ренты с кубометра - это ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ гривень к бюджету. Когда уже и кто даст ответы на все эти вопросы? Если общество будет и дальше молчать и не поднимать эту тему, тогда мы и дальше будем двигаться в этом направлении-"Чого бідний- БО ДУРНИЙ, чого дурний- БО БІДНИЙ"
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для нашого недоумка виборця це все надто складно
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а земельный банк , сдавший почти всю землю за безценок Косюку (Укрландфарминг) ? я землей мне пользуюсь но где-то, точно есть законный кусок в каком -то земельном банке и наверняка проценты там на неиспользованный кусок земли не хилые набежали
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Выбрали бы Порошенко, вся страна превратилась бы со временем в Рошен, прибыльную фабрику. Выбрали Клоуна- страна превращается в Цирк,и кстати 95 квартал по отчетности- убыточный))
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Насралик - безцінний кадр Пепса. Ти не в курсі, четвертачок?
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По факту два ссыкливых буржуя которые в жизни даже не скорее всего никогда не дрались срутся в соцсетях как подростки.
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ЛУЧШЕ ! Ложитесь в 69 и кто быстрее устанет тот и проиграл спор. Для пи расов свой спорт ,а ринг пачкать соплями не надо . Вот у Пепы реально кузница клоунов .
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Насалык зациклен на любовании своими мослами - всё на ринг его тянет.
Нафтогаз давно должен быть аннигилирован.
Что толку от одной разбитой морды ?
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Вот чем ему думать. если он на стероидах?

"Ринг - так ринг": Насалик прийняв виклик топ-менеджера "Нафтогазу" Фаворова і запропонував бій без правил - Цензор.НЕТ 2307
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ринг - так ринг": Насалик прийняв виклик топ-менеджера "Нафтогазу" Фаворова і запропонував бій без правил
 
 
 
 
 
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