 "Ринг - так ринг": Насалик прийняв виклик топ-менеджера "Нафтогазу" Фаворова і запропонував бій без правил

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ринг - так ринг! Але по-справжньому, по-чоловічому. Шановний Андрій Фаворов, я готовий зустрітися з Вами на рингу. Але давайте будемо чоловіками! Залиште свої білі комірці для інституту "благородних дєвіц". Викликаю Вас на "чоловічу розмову" - бій без правил. Ви ж самець, як пишуть ваші прихильники в коментарях, то ж у Вас достатньо тестостерону. З місцем і часом визначимося. Чекаю на Вашу відповідь протягом 48 годин ", - написав Насалик.

Разом з тим, Насалик запропонував перед тим, як вийти на ринг, визначити, за що один одного бити.

"Отже, по-перше, чи несете Ви повну відповідальність за роботу "Укргазвидобування" з кінця 2016-го до лютого 2019-го та, зокрема, утилізацію тих 40 млрд грн , які ви здерли з допомогою тарифів на газ, під виглядом збільшення видобутку газу? По-друге, чи відстояли Ви свою честь після звинувачення Вас у корупції Вашим колегою Юрієм Вітренком? Бо ж за честь битися лише з людиною, яка теж має честь… Якщо з честю все гаразд, давайте переходити до справ. Сподіваюсь, досвід участі в боях без правил у Вас є, якщо ні – то ще маєте час. Заради чесних правил на газовому ринку, я також згадаю свої змагання з боїв без правил у Свірській дивізії ПДВ", - написав він.

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