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Все про:діти (1577) смерть (3393) Аброськін (419) вода (256)

 Четверо дітей потонули за минулу добу, ще троє стали жертвами статевих злочинів, - Аброськін

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив сумну статистику подій за участю дітей за минулу добу.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, на Волині вранці в ставку потонула 17-річна жителька Іваничівського району, ввечері в ставку Старовижівського району потонула дитина 2017 р.н., на Житомирщині в річці втопився хлопець 2002 р.н., в Київській області в кар'єрі потонув чоловік 1961 р.н. і його трирічна дочка", - повідомив Аброськін.

Крім цього, як повідомив заступник шефа Нацполіції, тільки за добу зареєстровано три статеві злочини щодо дітей.

Дивіться також: "Для насильника найстрашніше - бути впізнаваним", - перший заступник голови Нацполіції Аброськін про необхідність створити відкритий реєстр педофілів і їхньої хімічної кастрації. ВIДЕО

"Найстрашніший - це розбещення дев'ятирічної дівчинки в Дніпропетровській області", - розповів він.

Четверо дітей потонули за минулу добу, ще троє стали жертвами статевих злочинів, - Аброськін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134060
 
 
 Топ коментарі
 
рассказал бы аброськин о продвижении дела переяславских стрелков по детской площадке... а то женщина завернула мелкашку под халат и...на этом все закончилось
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Авакова в отставку . Полиция должна делать уроки по безопасности в школах . Так делают в Австрии . Если родители недоучки, то государство в головы всем правила вложит
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А по злочинам ментів теж будуть зведенні дані по Україні? Скільки поліціянтів вчинило злочини за останні дні? Скільки були в нетверезому стані за кермом, або розмахували зброєю на вулиці?
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рассказал бы аброськин о продвижении дела переяславских стрелков по детской площадке... а то женщина завернула мелкашку под халат и...на этом все закончилось
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Ну ви ж не знаєте про інші два випадки статевого насилля. Може там доросла жінка "покуражилась" над хлопчиком...
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Авакова в отставку . Полиция должна делать уроки по безопасности в школах . Так делают в Австрии . Если родители недоучки, то государство в головы всем правила вложит
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Лгбт надо запрещать и вводить смертную казнь. Сам же пишешь, Австрия, это самая богатая страна Европы, ну с Швейцарией и Люксембургом. А и там есть извраденцы преступники, вот чего им не хватает там?? Вывод- это следствие пропаганды извращений и секса, плюс слабая наказуемость, расстреливать их надо.
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Значна частина тих хто скоює здочини проти дітей - алкоголики та наркомани. з цього треба починати.
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После пиара соевых гнид на очередной херне вдруг резко полезли статэви злочыны.
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Зачем он это все пишет в соцсетях?? Еще один фейсбучный бездарь. Раньше фейсбуков не было и извращенцев было на порядок меньше, потому что милиция Работала а не в соцсетях заседала.
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кто-то начал предвыборную кампанию под прикрытием "борьбы с педофилией" (статистика не менялась и не изменится)? вопрос в другом, какая политическая сила решила использовать грязные приемы ради голосов лохтората и кто оплачивает эту кампанию в СМИ (банкет за счет какого олигарха)? уверяю вас, что это проблема не имеет простого решения и понятного для всех, а если ее решать действительно и по настоящему, то это не понравится большинству, поэтому о никаких "благородных целях о защите детей" и речи быть пока не может!
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Складывается впечатление, что Атброськин сам маньячило, раз его так пояют эти темы, а то что происходит в самой полиции, так его это походу вообще не волнует, по харе видно маньяк со стажем и ещё и при погонах, очень ужасно это...............
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интересно чтобы цензор привел такие же данные по Польше и Германии
сравнить и делать выводы
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧетверо дітей потонули за минулу добу, ще троє стали жертвами статевих злочинів, - Аброськін
 
 
 
 
 
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